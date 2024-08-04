Тур: 17. Стадион: Сарпсборг. Зрители: 4610 Главный судья: Нильсен Ола
2:1
Конец матча
0'
1:0
13' ПенальтиЙохансен Стефан
18' Желтая карточкаHenrik Meister
1:1
48' ГолLoris Mettler
2:1
68' ГолVictor Halvorsen
90'+6
Ход матча
13'
1:0
18'
48'
1:1
68'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
177 Количество передач 196
-
50 Владение мячом, % 50
32
Вишне
Эйрик
17
Anders
Hiim
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
-
26 Daniel Job
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Martin GjoneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
43 Elias Jemal
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сарпсборг-08
Саннефьёрд
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 6 побед
23 матча
56.5%
17.4%
26.1%
13 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
15
Голов в среднем за матч
2.67
1.36
Среднее время на гол
33
66
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.36
0.92
Среднее время на гол
66
98
Всего голов
47
26
Голов в среднем за матч
2.04
1.13
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
44
79
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Henrik Meister
|8
|0.47
|Sondre Oerjasaeter
|4
|0.24
|Йохансен Стефан
|3 (2)
|0.18
|Бергет Йо Инге
|3
|0.18
|Хрупалла Павел
|2
|0.12
|Сандберг Никлас
|2 (2)
|0.12
|Victor Halvorsen
|1
|0.06
|Вишне Эйрик
|1
|0.06
|Тебо Франклин
|1
|0.06
|Peter Reinhardsen
|1
|0.06
|Шер Аймар
|0
|0
|Anders Hiim
|0
|0
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
|Сандер Кристиансен
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марковик Эман
|5 (1)
|0.29
|Тветер Александер Рууд
|4 (1)
|0.24
|Loris Mettler
|3
|0.18
|Кристиансен Стиан
|3
|0.18
|Амин Симон
|2
|0.12
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0.12
|Оттоссон Филип
|1
|0.06
|Рисан Сандер
|1
|0.06
|Danilo Al-Saed
|1
|0.06
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0.06
|Нильссон Александер II
|1
|0.06
|Sebastian Holm Mathisen
|1
|0.06
|Ченг Кристофер
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|4
|0
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Шер Аймар
|3
|0
|Henrik Meister
|3
|0
|Кристиан Михельсен
|1
|1
|Йохансен Стефан
|2
|0
|Anders Hiim
|2
|0
|Sondre Oerjasaeter
|2
|0
|Касас Арнау
|2
|0
|Сандер Кристиансен
|2
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|Эрикссон Карлйохан
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Хрупалла Павел
|1
|0
|Тебо Франклин
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиансен Стиан
|4
|1
|Амин Симон
|4
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|3
|0
|Оттоссон Филип
|3
|0
|Эгели Ветле Валле
|3
|0
|Loris Mettler
|3
|0
|Марковик Эман
|2
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|2
|0
|Нильссон Александер II
|2
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|2
|0
|Ченг Кристофер
|2
|0
|Martin Gjone
|2
|0
|Кето Хуго
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Саннефьёрд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
10
Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Саннефьёрд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
13
13
Сарпсборг-08
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Саннефьёрд
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
18
23
Голы по времени матча
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
5
42%
2
20%
61-75
2
17%
2
20%
76-90
Пропущено
17
16
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
5
29%
29%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
1
6%
6
38%
61-75
5
29%
29%
4
25%
76-90
Забито
16
15
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
13%
1
7%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
1
6%
4
27%
61-75
4
25%
3
20%
76-90
Пропущено
14
14
2 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
7%
3
21%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
21%
5
36%
46-60
6
43%
3
21%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
28
25
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
4
14%
1
4%
1-15
5
18%
3
12%
16-30
4
14%
5
20%
31-45
3
11%
5
20%
46-60
6
21%
6
24%
61-75
6
21%
5
20%
76-90
Пропущено
31
30
11 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 17
2
6%
4
13%
1-15
6
19%
3
10%
16-30
3
10%
4
13%
31-45
5
16%
6
20%
46-60
7
23%
9
30%
61-75
8
26%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2
Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 1:2
Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3
Результаты матчей
Сарпсборг-08
Саннефьёрд
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:7
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
Саннефьёрд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
27
44
18
35
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
72
53
27
26
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
134
710
611
314
413
215
215
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|8 (1)
|Сарпсборг-08
|Henrik Meister
|8
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 4
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3