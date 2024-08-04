☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 4610 Главный судья: Нильсен Ола
Сарпсборг-08
2:1
Конец матча
Саннефьёрд
0'
1:0
13' Пенальти
Йохансен Стефан
18' Желтая карточка
Henrik Meister
1:1
48' Гол
Loris Mettler
2:1
68' Гол
Victor Halvorsen
90'+6

Ход матча

13'
Йохансен Стефан
1:0
18'
Henrik Meister
 
48'
1:1
Loris Mettler
(Рисан Сандер)
60'
Victor Halvorsen
Бергет Йо Инге
 
60'
Сандер Кристиансен
Вишне Эйрик
 
65'
 
Сигурдарсон Стефан Инги
Тветер Александер Рууд
68'
Victor Halvorsen
(Sondre Oerjasaeter)
2:1
71'
Daniel Job
Sondre Oerjasaeter
 
75'
 
Filip Loftesnes-Bjune
Эгели Ветле Валле
75'
 
Амин Симон
Рисан Сандер
75'
 
Elias Jemal
Марковик Эман
78'
Мартинссон-Нгуали Серж
Йохансен Стефан
 
78'
Peter Reinhardsen
Фредерик Карстенсен
 
87'
 
Nishimwe Beltran Mvuka
Jakob Masloe Dunsby

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 177 Количество передач 196
  • 50 Владение мячом, % 50
13
Эрикссон
Карлйохан
32
Вишне
Эйрик
2
Кох
Менно
30
Тебо
Франклин
17
Anders
Hiim
6
Шер
Аймар
10
Йохансен
Стефан
16
Фредерик
Карстенсен
14
Бергет
Йо
Инге
27
Sondre
Oerjasaeter
19
Henrik
Meister
1
Кето
Хуго
3
Эгели
Ветле
Валле
22
Martin
Gjone
47
Кристиансен
Стиан
17
Ченг
Кристофер
10
Loris
Mettler
18
Оттоссон
Филип
6
Рисан
Сандер
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
7
Марковик
Эман
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Сарпсборг-08
Саннефьёрд

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 6 побед

23 матча

56.5%
17.4%
26.1%
13 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Э
4:1
ТМК
2:0
Э
5:1
Э
6:1
Э
1:1
Э
4:3
Э
5:0
Э
2:0
Э
0:0
Э
0:3
ТМС
3:1
Э
1:1
Э
0:1
Э
5:0
Э
1:0
ТМК
1:1
Э
2:1
Э
1:0
ТМС
0:3
ТМК
0:3
ТМС
3:0
ПД
0:3
А
1:2

Голы

Всего голов

32
15

Голов в среднем за матч

2.67
1.36

Среднее время на гол

33
66

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.36
0.92

Среднее время на гол

66
98

Всего голов

47
26

Голов в среднем за матч

2.04
1.13

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

44
79

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Henrik Meister 8 0.47
Sondre Oerjasaeter 4 0.24
Йохансен Стефан 3 (2) 0.18
Бергет Йо Инге 3 0.18
Хрупалла Павел 2 0.12
Сандберг Никлас 2 (2) 0.12
Victor Halvorsen 1 0.06
Вишне Эйрик 1 0.06
Тебо Франклин 1 0.06
Peter Reinhardsen 1 0.06
Шер Аймар 0 0
Anders Hiim 0 0
Martin Hoel Andersen 0 0
Сандер Кристиансен 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марковик Эман 5 (1) 0.29
Тветер Александер Рууд 4 (1) 0.24
Loris Mettler 3 0.18
Кристиансен Стиан 3 0.18
Амин Симон 2 0.12
Jakob Masloe Dunsby 2 0.12
Оттоссон Филип 1 0.06
Рисан Сандер 1 0.06
Danilo Al-Saed 1 0.06
Fredrik Tobias Berglie 1 0.06
Нильссон Александер II 1 0.06
Sebastian Holm Mathisen 1 0.06
Ченг Кристофер 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 4 0
Вишне Эйрик 3 0
Шер Аймар 3 0
Henrik Meister 3 0
Кристиан Михельсен 1 1
Йохансен Стефан 2 0
Anders Hiim 2 0
Sondre Oerjasaeter 2 0
Касас Арнау 2 0
Сандер Кристиансен 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Эрикссон Карлйохан 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Илич Марко 1 0
Хрупалла Павел 1 0
Тебо Франклин 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Стиан 4 1
Амин Симон 4 0
Jakob Masloe Dunsby 3 0
Оттоссон Филип 3 0
Эгели Ветле Валле 3 0
Loris Mettler 3 0
Марковик Эман 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Карсон-Педерсен Фредрик 2 0
Ченг Кристофер 2 0
Martin Gjone 2 0
Кето Хуго 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Саннефьёрд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
10
Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Саннефьёрд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

13
13
Сарпсборг-08
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Саннефьёрд
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

18
23

Голы по времени матча

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
5
42%
2
20%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Пропущено

17
16
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
5
29%
29%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
1
6%
6
38%
61-75
5
29%
29%
4
25%
76-90

Забито

16
15
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
13%
1
7%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
1
6%
4
27%
61-75
4
25%
3
20%
76-90

Пропущено

14
14
2 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
7%
3
21%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
21%
5
36%
46-60
6
43%
3
21%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

28
25
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
4
14%
1
4%
1-15
5
18%
3
12%
16-30
4
14%
5
20%
31-45
3
11%
5
20%
46-60
6
21%
6
24%
61-75
6
21%
5
20%
76-90

Пропущено

31
30
11 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 17
2
6%
4
13%
1-15
6
19%
3
10%
16-30
3
10%
4
13%
31-45
5
16%
6
20%
46-60
7
23%
9
30%
61-75
8
26%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2
Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 1:2
Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Саннефьёрд

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:7
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
7
1.5
4
4
1
8
2.5
3
5
1
8
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
3
1.5
2
7
2
6
2.5
1
8
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
4
7
10
1.5
6
11
3
14
2.5
4
13
2
15
3.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 18 12 4 2 41 - 16 40
2.
Бранн
 18 9 6 3 28 - 22 33
3.
Викинг
 17 9 5 3 30 - 20 32
4.
Мольде
 17 8 4 5 32 - 20 28
5.
Фредрикстад
 17 7 7 3 24 - 16 28
6.
КФУМ Осло
 17 5 8 4 23 - 23 23
7.
Сарпсборг-08
 17 6 3 8 26 - 33 21
8.
ФК Кристиансунн
 17 5 6 6 23 - 25 21
9.
Лиллестрём
 16 6 2 8 21 - 28 20
10.
Стрёмсгодсет
 17 5 4 8 18 - 25 19
11.
Русенборг
 15 5 3 7 22 - 29 18
12.
Тромсё
 17 5 3 9 18 - 24 18
13.
Хам-Кам
 17 4 6 7 21 - 21 18
14.
Хёугесунн
 16 5 2 9 18 - 26 17
15.
Одд
 17 4 5 8 18 - 30 17
16.
Саннефьёрд
 17 4 4 9 25 - 30 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 3 0 22 - 8 21
2.
Викинг
 9 6 2 1 16 - 9 20
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
ФК Кристиансунн
 8 4 3 1 15 - 11 15
5.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
6.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
7.
Саннефьёрд
 8 4 0 4 15 - 14 12
8.
Фредрикстад
 8 2 5 1 9 - 7 11
9.
Сарпсборг-08
 9 3 1 5 11 - 18 10
10.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
11.
Хёугесунн
 8 3 0 5 6 - 10 9
12.
Стрёмсгодсет
 8 2 3 3 9 - 9 9
13.
Одд
 9 2 3 4 12 - 17 9
14.
Лиллестрём
 8 2 2 4 10 - 18 8
15.
Хам-Кам
 8 1 3 4 7 - 10 6
16.
КФУМ Осло
 8 0 5 3 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 1 2 19 - 8 19
2.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
3.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
4.
Бранн
 9 4 4 1 16 - 14 16
5.
Мольде
 8 4 2 2 12 - 6 14
6.
Лиллестрём
 8 4 0 4 11 - 10 12
7.
Викинг
 8 3 3 2 14 - 11 12
8.
Хам-Кам
 9 3 3 3 14 - 11 12
9.
Сарпсборг-08
 8 3 2 3 15 - 15 11
10.
Стрёмсгодсет
 9 3 1 5 9 - 16 10
11.
Тромсё
 7 2 2 3 4 - 8 8
12.
Хёугесунн
 8 2 2 4 12 - 16 8
13.
Одд
 8 2 2 4 6 - 13 8
14.
ФК Кристиансунн
 9 1 3 5 8 - 14 6
15.
Русенборг
 8 1 2 5 12 - 20 5
16.
Саннефьёрд
 9 0 4 5 10 - 16 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 8 (1)
Сарпсборг-08 Henrik Meister 8
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Одд Миеттинен Тони 1 4
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 18'
      Тони Майстер получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 13'
      'Г О О О О О Л - Йохансен Стефан из команды Сарпсборг-08 забивает с пенальти! Он пробил левой. Хьюго Кето был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сарпсборг-08 2:1 Саннефьёрд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный