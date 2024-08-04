☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Mathias Stoefringshaug
Фредрикстад
0:0
Конец матча
КФУМ Осло
0'
69' Желтая карточка
Robin Rasch
90'+8

Ход матча

46'
 
Амин Нури
Haakon Hoseth
61'
Кьяер Йеппе
Меткалф Патрик
 
68'
 
Obilor Denzel Okeke
Нджиэ Мусса
68'
 
Sverre Hakami Sandal
Mame Mor Ndiaye
69'
 
Robin Rasch
75'
Хельсруд-Юхансен Хенрик
Sondre Soerloekk
 
75'
Бьярталид Йоаннес
Траоре Маи
 
78'
 
Remi Svindland
Teodor Berg Haltvik
83'
Фолл Фаллу
Квиле Сигур
 
86'
 
Niclas Schjoeth Semmen
Robin Rasch

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 451 Количество передач 486
  • 49 Владение мячом, % 51
30
Jonathan
Fischer
6
Philip
Sandvik
Aukland
17
Квиле
Сигур
3
Скарет
Браге
16
Daniel
Eid
12
Меткалф
Патрик
19
Магнуссон
Юлиус
4
Stian
Stray
Molde
13
Sondre
Soerloekk
11
Траоре
Маи
10
Бьёрло
Мортен
1
Emil
Oedegaard
4
Momodou
Lion
Njie
2
Алеесами
Хайтам
3
Ayoub
Aleesami
14
Haakon
Hoseth
7
Robin
Rasch
8
Simen
Hestnes
42
David
Hickson
17
Teodor
Berg
Haltvik
28
Mame
Mor
Ndiaye
10
Нджиэ
Мусса
Фредрикстад
3-4-3
КФУМ Осло
3-4-3

История личных встреч

Фредрикстад
КФУМ Осло

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:4
ТМК
1:1
ПД
2:1
ПД
1:0
ТМК
2:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ТПМ
3:3
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
1:1

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

2
1.13

Среднее время на гол

45
80

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.71
1.29

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрло Мортен 8 (2) 0.47
Stian Stray Molde 4 0.24
Sondre Soerloekk 2 0.12
Хельсруд-Юхансен Хенрик 2 0.12
Кьяер Йеппе 2 0.12
Ага Оскар 2 (1) 0.12
Траоре Маи 1 0.06
Магнуссон Юлиус 1 0.06
Квиле Сигур 1 0.06
Ludvig Begby 0 0
Меткалф Патрик 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Скарет Браге 0 0
КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 7 0.41
Носа Даль Петтер 5 0.29
Simen Hestnes 2 0.12
Haakon Hoseth 2 0.12
Mame Mor Ndiaye 2 0.12
Robin Rasch 1 0.06
Ayoub Aleesami 1 0.06
Алеесами Хайтам 1 0.06
Momodou Lion Njie 1 0.06
Remi Svindland 1 (1) 0.06
Teodor Berg Haltvik 0 0
Jonas Lange Hjorth 0 0
David Hickson 0 0

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Stian Stray Molde 3 1
Philip Sandvik Aukland 4 0
Воледзи Максвелл 4 0
Квиле Сигур 3 0
Бьёрло Мортен 1 1
Mikkjal Thomassen 2 0
Траоре Маи 2 0
Ольсен Брандур 1 0
Ага Оскар 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Скарет Браге 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Jonathan Fischer 1 0
КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Akinsola Akinyemi 4 0
Robin Rasch 3 0
Simen Hestnes 3 0
Алеесами Хайтам 2 0
Носа Даль Петтер 2 0
Momodou Lion Njie 2 0
Амин Нури 1 0
David Hickson 1 0
Remi Svindland 1 0
Haakon Hoseth 1 0
Ayoub Aleesami 1 0
Салдана Адам 1 0
Teodor Berg Haltvik 1 0
Jonas Lange Hjorth 1 0
Sverre Hakami Sandal 1 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 1 0
Mathias Toennessen 1 0

Результаты матчей

Фредрикстад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
КФУМ Осло
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
4
Фредрикстад
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
КФУМ Осло
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

14
5
Фредрикстад
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
КФУМ Осло
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

6
12

Упущенные победы

18
9

Голы по времени матча

Забито

9
16
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
3
33%
1
6%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
6
38%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
1
11%
2
13%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

16
8
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
4
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
2
13%
3
38%
61-75
5
31%
2
25%
76-90

Пропущено

8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
4
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
3
21%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
13%
4
29%
76-90

Забито

25
24
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
7
28%
1
4%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
6
24%
6
25%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
3
12%
5
21%
61-75
6
24%
4
17%
76-90

Пропущено

15
22
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
4
27%
4
18%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
3
20%
5
23%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
3
20%
5
23%
61-75
1
7%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Фредрикстад - Русенборг 2:2 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1
Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10
КФУМ Осло
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2
Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1

Результаты матчей

Фредрикстад
КФУМ Осло

Точный счет

0:0
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Фредрикстад
КФУМ Осло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
1
7
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
5
4
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
3
7
10
1.5
6
11
3
14
2.5
3
14
2
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 18 12 4 2 41 - 16 40
2.
Бранн
 18 9 6 3 28 - 22 33
3.
Викинг
 17 9 5 3 30 - 20 32
4.
Мольде
 17 8 4 5 32 - 20 28
5.
Фредрикстад
 17 7 7 3 24 - 16 28
6.
КФУМ Осло
 17 5 8 4 23 - 23 23
7.
Сарпсборг-08
 17 6 3 8 26 - 33 21
8.
ФК Кристиансунн
 17 5 6 6 23 - 25 21
9.
Лиллестрём
 16 6 2 8 21 - 28 20
10.
Стрёмсгодсет
 17 5 4 8 18 - 25 19
11.
Русенборг
 15 5 3 7 22 - 29 18
12.
Тромсё
 17 5 3 9 18 - 24 18
13.
Хам-Кам
 17 4 6 7 21 - 21 18
14.
Хёугесунн
 16 5 2 9 18 - 26 17
15.
Одд
 17 4 5 8 18 - 30 17
16.
Саннефьёрд
 17 4 4 9 25 - 30 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 3 0 22 - 8 21
2.
Викинг
 9 6 2 1 16 - 9 20
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
ФК Кристиансунн
 8 4 3 1 15 - 11 15
5.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
6.
Русенборг
 7 4 1 2 10 - 9 13
7.
Саннефьёрд
 8 4 0 4 15 - 14 12
8.
Фредрикстад
 8 2 5 1 9 - 7 11
9.
Сарпсборг-08
 9 3 1 5 11 - 18 10
10.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
11.
Хёугесунн
 8 3 0 5 6 - 10 9
12.
Стрёмсгодсет
 8 2 3 3 9 - 9 9
13.
Одд
 9 2 3 4 12 - 17 9
14.
Лиллестрём
 8 2 2 4 10 - 18 8
15.
Хам-Кам
 8 1 3 4 7 - 10 6
16.
КФУМ Осло
 8 0 5 3 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 1 2 19 - 8 19
2.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
3.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
4.
Бранн
 9 4 4 1 16 - 14 16
5.
Мольде
 8 4 2 2 12 - 6 14
6.
Лиллестрём
 8 4 0 4 11 - 10 12
7.
Викинг
 8 3 3 2 14 - 11 12
8.
Хам-Кам
 9 3 3 3 14 - 11 12
9.
Сарпсборг-08
 8 3 2 3 15 - 15 11
10.
Стрёмсгодсет
 9 3 1 5 9 - 16 10
11.
Тромсё
 7 2 2 3 4 - 8 8
12.
Хёугесунн
 8 2 2 4 12 - 16 8
13.
Одд
 8 2 2 4 6 - 13 8
14.
ФК Кристиансунн
 9 1 3 5 8 - 14 6
15.
Русенборг
 8 1 2 5 12 - 20 5
16.
Саннефьёрд
 9 0 4 5 10 - 16 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 8 (1)
Сарпсборг-08 Henrik Meister 8
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Одд Миеттинен Тони 1 4
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 1'
    Судья начинает матч
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