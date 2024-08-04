Тур: 17. Стадион: Фредрикстад. Главный судья: Mathias Stoefringshaug
0:0
Конец матча
Ход матча
69'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
451 Количество передач 486
-
49 Владение мячом, % 51
17
Квиле
Сигур
16
Daniel
Eid
11
Траоре
Маи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Квиле СигурЗащитник
- Защитник
-
16 Daniel EidПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Траоре МаиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Фолл ФаллуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
- Нападающий
-
20 Кьяер ЙеппеНападающий
-
29 Ага ОскарНападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Hagen
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Нджиэ МуссаНападающий
- Запасные игроки
-
35 Лисгард ИдарВратарь
-
33 Амин НуриЗащитник
- Полузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фредрикстад
КФУМ Осло
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
14 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
2
1.13
Среднее время на гол
45
80
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.71
1.29
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
52
70
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрло Мортен
|8 (2)
|0.47
|Stian Stray Molde
|4
|0.24
|Sondre Soerloekk
|2
|0.12
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|2
|0.12
|Кьяер Йеппе
|2
|0.12
|Ага Оскар
|2 (1)
|0.12
|Траоре Маи
|1
|0.06
|Магнуссон Юлиус
|1
|0.06
|Квиле Сигур
|1
|0.06
|Ludvig Begby
|0
|0
|Меткалф Патрик
|0
|0
|Ольсен Брандур
|0
|0
|Скарет Браге
|0
|0
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|7
|0.41
|Носа Даль Петтер
|5
|0.29
|Simen Hestnes
|2
|0.12
|Haakon Hoseth
|2
|0.12
|Mame Mor Ndiaye
|2
|0.12
|Robin Rasch
|1
|0.06
|Ayoub Aleesami
|1
|0.06
|Алеесами Хайтам
|1
|0.06
|Momodou Lion Njie
|1
|0.06
|Remi Svindland
|1 (1)
|0.06
|Teodor Berg Haltvik
|0
|0
|Jonas Lange Hjorth
|0
|0
|David Hickson
|0
|0
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Stian Stray Molde
|3
|1
|Philip Sandvik Aukland
|4
|0
|Воледзи Максвелл
|4
|0
|Квиле Сигур
|3
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|1
|Mikkjal Thomassen
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Ольсен Брандур
|1
|0
|Ага Оскар
|1
|0
|Магнуссон Юлиус
|1
|0
|Скарет Браге
|1
|0
|Меткалф Патрик
|1
|0
|Jonathan Fischer
|1
|0
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Akinsola Akinyemi
|4
|0
|Robin Rasch
|3
|0
|Simen Hestnes
|3
|0
|Алеесами Хайтам
|2
|0
|Носа Даль Петтер
|2
|0
|Momodou Lion Njie
|2
|0
|Амин Нури
|1
|0
|David Hickson
|1
|0
|Remi Svindland
|1
|0
|Haakon Hoseth
|1
|0
|Ayoub Aleesami
|1
|0
|Салдана Адам
|1
|0
|Teodor Berg Haltvik
|1
|0
|Jonas Lange Hjorth
|1
|0
|Sverre Hakami Sandal
|1
|0
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
Результаты матчей
Фредрикстад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
КФУМ Осло
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
4
Фредрикстад
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
КФУМ Осло
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
14
5
Фредрикстад
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
КФУМ Осло
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
6
12
Упущенные победы
18
9
Голы по времени матча
Забито
9
16
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
3
33%
1
6%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
6
38%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
1
11%
2
13%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
16
8
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
4
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
2
13%
3
38%
61-75
5
31%
2
25%
76-90
Пропущено
8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
4
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
3
21%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
13%
4
29%
76-90
Забито
25
24
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
7
28%
1
4%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
6
24%
6
25%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
3
12%
5
21%
61-75
6
24%
4
17%
76-90
Пропущено
15
22
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
4
27%
4
18%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
3
20%
5
23%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
3
20%
5
23%
61-75
1
7%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Фредрикстад - Русенборг 2:2 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1
Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10
КФУМ Осло
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2
Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1
Результаты матчей
Фредрикстад
КФУМ Осло
Точный счет
0:0
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Фредрикстад
КФУМ Осло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
35
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
45
54
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
143
710
611
314
314
215
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|8 (1)
|Сарпсборг-08
|Henrik Meister
|8
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 4
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3