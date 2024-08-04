☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Mohammad Aslam
Русенборг
1:0
Второй тайм: 90+'
Тромсё
0'
9' Желтая карточка
Mamadou Barry
29' Желтая карточка
Йенссен Ульрик
58' Желтая карточка
Антонсен Кент-Аре
1:0
64' Гол
Хольм Ноа
70' Желтая карточка
Vetle Skjaervik
81' Желтая карточка
Нильсен Лассе
85' Желтая карточка
Брохолм Мариус

Ход матча

9'
 
Mamadou Barry
29'
Йенссен Ульрик
 
46'
 
Енссен Андерс
Mamadou Barry
56'
 
Heine Larsen
Jakob Napoleon Romsaas
58'
 
Антонсен Кент-Аре
59'
Нельсон Джейден
Рейтан Йеспер
 
59'
Перейра Адриан
Йенссен Ульрик
 
59'
Хольм Ноа
Тагсет Эдвард
 
64'
Хольм Ноа
1:0
70'
 
Vetle Skjaervik
71'
 
Нильсен Лассе
Норхейм Рунар
71'
 
Корник Лео
Yaw Paintsil
72'
Вяянянен Сантери
Сэтер Оле Кристиан
 
81'
 
Jens Hjertoe-Dahl
81'
 
Нильсен Лассе
81'
 
Винтер Феликс
85'
Брохолм Мариус
 
87'
Фредериксен Эмиль
Брохолм Мариус
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 284 Количество передач 202
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Тромсё
3.65
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8.00
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Все Коэффициенты
1
Тангвик
Сандер
2
Рейтан
Эрленд
38
Конрадсен-Сейде
Миккель
21
Немчик
Томаш
23
Йенссен
Ульрик
20
Тагсет
Эдвард
10
Сельнес
Оле
41
Нипан
Сверре
Халсет
39
Брохолм
Мариус
9
Сэтер
Оле
Кристиан
45
Рейтан
Йеспер
1
Хаугор
Якоб
14
Mamadou
Barry
21
Tobias
Guddal
4
Vetle
Skjaervik
17
Yaw
Paintsil
6
Jens
Hjertoe-Dahl
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
23
Норхейм
Рунар
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
9
Нордас
Лассе
Русенборг
4-3-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Русенборг
Тромсё

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
47.6%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

35 матчей

51.4%
17.1%
31.5%
18 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.1%
45.7%
17.2%
13 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.4%
34.3%
34.3%
11 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

Э
3:2
ТМК
3:0
Э
3:1
Э
2:1
ТМК
1:1
Э
4:3
Э
3:0
ТМК
1:2
Э
3:2
Э
1:3
ТМК
1:0
Э
5:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:1
Э
0:3
Э
1:2
К
1:1
Э
3:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:0
КН
2:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:0
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:4
Э
4:0
Э
0:1

Голы

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

1.95
1.44

Среднее время на гол

46
62

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.75
0.89

Среднее время на гол

51
100

Всего голов

65
40

Голов в среднем за матч

1.86
1.14

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

48
78

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 8 (2) 0.5
Брохолм Мариус 3 (1) 0.19
Нипан Сверре Халсет 2 0.13
Рейтан Йеспер 2 0.13
Хенриксен Маркус 1 0.06
Сельнес Оле 1 0.06
Фредериксен Эмиль 1 0.06
Хольм Ноа 1 0.06
Нельсон Джейден 1 0.06
Тагсет Эдвард 1 0.06
Вяянянен Сантери 1 0.06
Рейтан Эрленд 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 6 (1) 0.33
Jakob Napoleon Romsaas 3 0.17
Vegard Oestraat Erlien 2 0.11
Йенсен Рубен 2 0.11
Норхейм Рунар 1 0.06
Антонсен Кент-Аре 1 0.06
Vetle Skjaervik 1 0.06
Tobias Guddal 1 0.06
Jens Hjertoe-Dahl 1 0.06
Енссен Андерс 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сельнес Оле 4 0
Йенссен Ульрик 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Тагсет Эдвард 3 0
Перейра Адриан 3 0
Нельсон Джейден 3 0
Рейтан Эрленд 2 0
Вяянянен Сантери 2 0
Немчик Томаш 2 0
Рейтан Йеспер 2 0
Корник Лео 1 0
Сэтер Оле Кристиан 1 0
Тангвик Сандер 1 0
Брохолм Мариус 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енссен Андерс 3 1
Йенсен Рубен 3 0
Антонсен Кент-Аре 3 0
Нордас Лассе 3 0
Норхейм Рунар 3 0
Mamadou Barry 3 0
Хаугор Якоб 2 0
Винтер Феликс 2 0
Робертсен Йеспер 2 0
Tobias Guddal 2 0
Псише Кристоф 1 0
Нильсен Лассе III 1 0
Haavar Jenssen 1 0
Vegard Oestraat Erlien 1 0
Yaw Paintsil 1 0
Vetle Skjaervik 1 0
Jakob Napoleon Romsaas 1 0

Результаты матчей

Русенборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Тромсё
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
1
Русенборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Тромсё
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
13

Упущенные победы

7
10
Русенборг
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Тромсё
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
14

Упущенные победы

9
11

Голы по времени матча

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 14
0
0%
1
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
3
33%
2
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Забито

12
15
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
2
17%
4
27%
46-60
1
8%
6
40%
61-75
4
33%
2
13%
76-90

Пропущено

20
15
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
15%
2
13%
1-15
2
10%
4
27%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
4
20%
4
27%
46-60
5
25%
1
7%
61-75
3
15%
2
13%
76-90

Забито

21
19
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 8
3
14%
1
5%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
5
24%
6
32%
46-60
2
10%
6
32%
61-75
6
29%
2
11%
76-90

Пропущено

30
23
13 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
5
17%
2
9%
1-15
2
7%
6
26%
16-30
6
20%
3
13%
31-45
6
20%
5
22%
46-60
6
20%
4
17%
61-75
5
17%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фредрикстад - Русенборг 2:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1
Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0
Тромсё
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тромсё - КуПС 1:0 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 КуПС - Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1
Тромсё - КФУМ Осло 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0

Результаты матчей

Русенборг
Тромсё

Точный счет

1:3
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:3
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
4
5
3
1.5
1
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
9
8
8
7
1.5
5
12
1
14
2.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 18 12 4 2 41 - 16 40
2.
Бранн
 18 9 6 3 28 - 22 33
3.
Викинг
 17 9 5 3 30 - 20 32
4.
Мольде
 17 8 4 5 32 - 20 28
5.
Фредрикстад
 17 7 7 3 24 - 16 28
6.
КФУМ Осло
 17 5 8 4 23 - 23 23
7.
Русенборг
 1:0 16 6 3 7 23 - 29 21
8.
Сарпсборг-08
 17 6 3 8 26 - 33 21
9.
ФК Кристиансунн
 17 5 6 6 23 - 25 21
10.
Лиллестрём
 16 6 2 8 21 - 28 20
11.
Стрёмсгодсет
 17 5 4 8 18 - 25 19
12.
Хам-Кам
 17 4 6 7 21 - 21 18
13.
Тромсё
 0:1 18 5 3 10 18 - 25 18
14.
Хёугесунн
 16 5 2 9 18 - 26 17
15.
Одд
 17 4 5 8 18 - 30 17
16.
Саннефьёрд
 17 4 4 9 25 - 30 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 3 0 22 - 8 21
2.
Викинг
 9 6 2 1 16 - 9 20
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
Русенборг
 1:0 8 5 1 2 11 - 9 16
5.
ФК Кристиансунн
 8 4 3 1 15 - 11 15
6.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
7.
Саннефьёрд
 8 4 0 4 15 - 14 12
8.
Фредрикстад
 8 2 5 1 9 - 7 11
9.
Сарпсборг-08
 9 3 1 5 11 - 18 10
10.
Тромсё
 0:1 10 3 1 6 14 - 16 10
11.
Хёугесунн
 8 3 0 5 6 - 10 9
12.
Стрёмсгодсет
 8 2 3 3 9 - 9 9
13.
Одд
 9 2 3 4 12 - 17 9
14.
Лиллестрём
 8 2 2 4 10 - 18 8
15.
Хам-Кам
 8 1 3 4 7 - 10 6
16.
КФУМ Осло
 8 0 5 3 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 1 2 19 - 8 19
2.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
3.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
4.
Бранн
 9 4 4 1 16 - 14 16
5.
Мольде
 8 4 2 2 12 - 6 14
6.
Лиллестрём
 8 4 0 4 11 - 10 12
7.
Викинг
 8 3 3 2 14 - 11 12
8.
Хам-Кам
 9 3 3 3 14 - 11 12
9.
Сарпсборг-08
 8 3 2 3 15 - 15 11
10.
Стрёмсгодсет
 9 3 1 5 9 - 16 10
11.
Хёугесунн
 8 2 2 4 12 - 16 8
12.
Тромсё
 0:1 8 2 2 4 4 - 9 8
13.
Одд
 8 2 2 4 6 - 13 8
14.
ФК Кристиансунн
 9 1 3 5 8 - 14 6
15.
Русенборг
 1:0 8 1 2 5 12 - 20 5
16.
Саннефьёрд
 9 0 4 5 10 - 16 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 8 (1)
Сарпсборг-08 Henrik Meister 8
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Одд Миеттинен Тони 1 4
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Йенссен Ульрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 9'
      Mamadou Barry совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 1'
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Русенборг
    Ничья
    Тромсё
    3.65
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