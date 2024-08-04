Тур: 17. Стадион: Леркендаль. Главный судья: Mohammad Aslam
0'
9' Желтая карточкаMamadou Barry
29' Желтая карточкаЙенссен Ульрик
58' Желтая карточкаАнтонсен Кент-Аре
1:0
64' ГолХольм Ноа
70' Желтая карточкаVetle Skjaervik
81' Желтая карточкаНильсен Лассе
85' Желтая карточкаБрохолм Мариус
Ход матча
29'
64'
1:0
70'
81'
81'
85'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
284 Количество передач 202
-
58 Владение мячом, % 42
21
Немчик
Томаш
10
Сельнес
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Хольм НоаНападающий
-
44 Холте МагнусНападающий
-
Главный тренер: Юханссон Альфред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Heine Larsen
-
Главный тренер: Gard Holme
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Русенборг
Тромсё
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
47.6%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед
35 матчей
51.4%
17.1%
31.5%
18 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.1%
45.7%
17.2%
13 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.4%
34.3%
34.3%
11 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
23
Голов в среднем за матч
1.95
1.44
Среднее время на гол
46
62
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.75
0.89
Среднее время на гол
51
100
Всего голов
65
40
Голов в среднем за матч
1.86
1.14
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
48
78
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|8 (2)
|0.5
|Брохолм Мариус
|3 (1)
|0.19
|Нипан Сверре Халсет
|2
|0.13
|Рейтан Йеспер
|2
|0.13
|Хенриксен Маркус
|1
|0.06
|Сельнес Оле
|1
|0.06
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.06
|Хольм Ноа
|1
|0.06
|Нельсон Джейден
|1
|0.06
|Тагсет Эдвард
|1
|0.06
|Вяянянен Сантери
|1
|0.06
|Рейтан Эрленд
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордас Лассе
|6 (1)
|0.33
|Jakob Napoleon Romsaas
|3
|0.17
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0.11
|Йенсен Рубен
|2
|0.11
|Норхейм Рунар
|1
|0.06
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.06
|Vetle Skjaervik
|1
|0.06
|Tobias Guddal
|1
|0.06
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0.06
|Енссен Андерс
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сельнес Оле
|4
|0
|Йенссен Ульрик
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Тагсет Эдвард
|3
|0
|Перейра Адриан
|3
|0
|Нельсон Джейден
|3
|0
|Рейтан Эрленд
|2
|0
|Вяянянен Сантери
|2
|0
|Немчик Томаш
|2
|0
|Рейтан Йеспер
|2
|0
|Корник Лео
|1
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|1
|0
|Тангвик Сандер
|1
|0
|Брохолм Мариус
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енссен Андерс
|3
|1
|Йенсен Рубен
|3
|0
|Антонсен Кент-Аре
|3
|0
|Нордас Лассе
|3
|0
|Норхейм Рунар
|3
|0
|Mamadou Barry
|3
|0
|Хаугор Якоб
|2
|0
|Винтер Феликс
|2
|0
|Робертсен Йеспер
|2
|0
|Tobias Guddal
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Haavar Jenssen
|1
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|1
|0
|Yaw Paintsil
|1
|0
|Vetle Skjaervik
|1
|0
|Jakob Napoleon Romsaas
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Тромсё
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
1
Русенборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Тромсё
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
15
13
Упущенные победы
7
10
Русенборг
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Тромсё
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
14
Упущенные победы
9
11
Голы по времени матча
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 14
0
0%
1
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
3
33%
2
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Забито
12
15
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
2
17%
4
27%
46-60
1
8%
6
40%
61-75
4
33%
2
13%
76-90
Пропущено
20
15
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
15%
2
13%
1-15
2
10%
4
27%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
4
20%
4
27%
46-60
5
25%
1
7%
61-75
3
15%
2
13%
76-90
Забито
21
19
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 8
3
14%
1
5%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
5
24%
6
32%
46-60
2
10%
6
32%
61-75
6
29%
2
11%
76-90
Пропущено
30
23
13 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
5
17%
2
9%
1-15
2
7%
6
26%
16-30
6
20%
3
13%
31-45
6
20%
5
22%
46-60
6
20%
4
17%
61-75
5
17%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фредрикстад - Русенборг 2:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1
Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0
Тромсё
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тромсё - КуПС 1:0 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 КуПС - Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1
Тромсё - КФУМ Осло 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0
Результаты матчей
Русенборг
Тромсё
Точный счет
1:3
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:3
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Русенборг
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
34
53
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
98
87
512
114
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|12
|4
|2
|41 - 16
|40
|2.
|18
|9
|6
|3
|28 - 22
|33
|3.
|17
|9
|5
|3
|30 - 20
|32
|4.
|17
|8
|4
|5
|32 - 20
|28
|5.
|17
|7
|7
|3
|24 - 16
|28
|6.
|17
|5
|8
|4
|23 - 23
|23
|7.
|1:0
|16
|6
|3
|7
|23 - 29
|21
|8.
|17
|6
|3
|8
|26 - 33
|21
|9.
|17
|5
|6
|6
|23 - 25
|21
|10.
|16
|6
|2
|8
|21 - 28
|20
|11.
|17
|5
|4
|8
|18 - 25
|19
|12.
|17
|4
|6
|7
|21 - 21
|18
|13.
|0:1
|18
|5
|3
|10
|18 - 25
|18
|14.
|16
|5
|2
|9
|18 - 26
|17
|15.
|17
|4
|5
|8
|18 - 30
|17
|16.
|17
|4
|4
|9
|25 - 30
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|16 - 9
|20
|3.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|4.
|1:0
|8
|5
|1
|2
|11 - 9
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|20 - 14
|14
|7.
|8
|4
|0
|4
|15 - 14
|12
|8.
|8
|2
|5
|1
|9 - 7
|11
|9.
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|10.
|0:1
|10
|3
|1
|6
|14 - 16
|10
|11.
|8
|3
|0
|5
|6 - 10
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|12 - 17
|9
|14.
|8
|2
|2
|4
|10 - 18
|8
|15.
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|16.
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|2.
|9
|5
|3
|1
|15 - 9
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|4.
|9
|4
|4
|1
|16 - 14
|16
|5.
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|6.
|8
|4
|0
|4
|11 - 10
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|8.
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|15 - 15
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|11.
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|12.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|4 - 9
|8
|13.
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|14.
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|15.
|1:0
|8
|1
|2
|5
|12 - 20
|5
|16.
|9
|0
|4
|5
|10 - 16
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|8 (1)
|Сарпсборг-08
|Henrik Meister
|8
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 4
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3