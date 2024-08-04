☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Mohammad Aslam
Русенборг
1:0
Конец матча
Тромсё
0'
9' Желтая карточка
Mamadou Barry
29' Желтая карточка
Йенссен Ульрик
58' Желтая карточка
Антонсен Кент-Аре
1:0
64' Гол
Хольм Ноа
70' Желтая карточка
Vetle Skjaervik
80' Желтая карточка
Нильсен Лассе
85' Желтая карточка
Брохолм Мариус
90'+5

Ход матча

9'
 
Mamadou Barry
29'
Йенссен Ульрик
 
46'
 
Енссен Андерс
Mamadou Barry
56'
 
Heine Larsen
Jakob Napoleon Romsaas
58'
 
Антонсен Кент-Аре
59'
Нельсон Джейден
Рейтан Йеспер
 
59'
Перейра Адриан
Йенссен Ульрик
 
59'
Хольм Ноа
Тагсет Эдвард
 
64'
Хольм Ноа
1:0
70'
 
Vetle Skjaervik
71'
 
Нильсен Лассе
Норхейм Рунар
71'
 
Корник Лео
Yaw Paintsil
72'
Вяянянен Сантери
Сэтер Оле Кристиан
 
80'
 
Нильсен Лассе
81'
 
Винтер Феликс
Jens Hjertoe-Dahl
85'
Брохолм Мариус
 
87'
Фредериксен Эмиль
Брохолм Мариус
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 510 Количество передач 407
  • 56 Владение мячом, % 44
1
Тангвик
Сандер
2
Рейтан
Эрленд
38
Конрадсен-Сейде
Миккель
21
Немчик
Томаш
23
Йенссен
Ульрик
20
Тагсет
Эдвард
10
Сельнес
Оле
41
Нипан
Сверре
Халсет
39
Брохолм
Мариус
9
Сэтер
Оле
Кристиан
45
Рейтан
Йеспер
1
Хаугор
Якоб
14
Mamadou
Barry
21
Tobias
Guddal
4
Vetle
Skjaervik
17
Yaw
Paintsil
6
Jens
Hjertoe-Dahl
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
23
Норхейм
Рунар
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
9
Нордас
Лассе
Русенборг
4-3-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Русенборг
Тромсё

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
47.6%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

35 матчей

51.4%
17.1%
31.5%
18 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.1%
45.7%
17.2%
13 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.4%
34.3%
34.3%
11 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

Э
3:2
ТМК
3:0
Э
3:1
Э
2:1
ТМК
1:1
Э
4:3
Э
3:0
ТМК
1:2
Э
3:2
Э
1:3
ТМК
1:0
Э
5:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:1
Э
0:3
Э
1:2
К
1:1
Э
3:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:0
КН
2:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:0
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:4
Э
4:0
Э
0:1

Голы

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

1.95
1.44

Среднее время на гол

46
62

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.75
0.89

Среднее время на гол

51
100

Всего голов

65
40

Голов в среднем за матч

1.86
1.14

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

48
78

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 8 (2) 0.5
Брохолм Мариус 3 (1) 0.19
Нипан Сверре Халсет 2 0.13
Рейтан Йеспер 2 0.13
Хенриксен Маркус 1 0.06
Сельнес Оле 1 0.06
Фредериксен Эмиль 1 0.06
Хольм Ноа 1 0.06
Нельсон Джейден 1 0.06
Тагсет Эдвард 1 0.06
Вяянянен Сантери 1 0.06
Рейтан Эрленд 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 6 (1) 0.33
Jakob Napoleon Romsaas 3 0.17
Vegard Oestraat Erlien 2 0.11
Йенсен Рубен 2 0.11
Норхейм Рунар 1 0.06
Антонсен Кент-Аре 1 0.06
Vetle Skjaervik 1 0.06
Tobias Guddal 1 0.06
Jens Hjertoe-Dahl 1 0.06
Енссен Андерс 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сельнес Оле 4 0
Йенссен Ульрик 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Тагсет Эдвард 3 0
Перейра Адриан 3 0
Нельсон Джейден 3 0
Рейтан Эрленд 2 0
Вяянянен Сантери 2 0
Немчик Томаш 2 0
Рейтан Йеспер 2 0
Корник Лео 1 0
Сэтер Оле Кристиан 1 0
Тангвик Сандер 1 0
Брохолм Мариус 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енссен Андерс 3 1
Йенсен Рубен 3 0
Антонсен Кент-Аре 3 0
Нордас Лассе 3 0
Норхейм Рунар 3 0
Mamadou Barry 3 0
Хаугор Якоб 2 0
Винтер Феликс 2 0
Робертсен Йеспер 2 0
Tobias Guddal 2 0
Псише Кристоф 1 0
Нильсен Лассе III 1 0
Haavar Jenssen 1 0
Vegard Oestraat Erlien 1 0
Yaw Paintsil 1 0
Vetle Skjaervik 1 0
Jakob Napoleon Romsaas 1 0

Результаты матчей

Русенборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Тромсё
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
1
Русенборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Тромсё
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
13

Упущенные победы

7
10
Русенборг
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Тромсё
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

17
14

Упущенные победы

9
11

Голы по времени матча

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 15
0
0%
1
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
3
30%
2
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
4
44%
61-75
2
20%
1
11%
76-90

Забито

12
15
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
2
17%
4
27%
46-60
1
8%
6
40%
61-75
4
33%
2
13%
76-90

Пропущено

20
15
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
15%
2
13%
1-15
2
10%
4
27%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
4
20%
4
27%
46-60
5
25%
1
7%
61-75
3
15%
2
13%
76-90

Забито

22
19
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 9
3
14%
1
5%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
5
23%
6
32%
46-60
3
14%
6
32%
61-75
6
27%
2
11%
76-90

Пропущено

30
24
13 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
5
17%
2
8%
1-15
2
7%
6
25%
16-30
6
20%
3
13%
31-45
6
20%
5
21%
46-60
6
20%
5
21%
61-75
5
17%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фредрикстад - Русенборг 2:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1
Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0
Тромсё
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тромсё - КуПС 1:0 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 КуПС - Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1
Тромсё - КФУМ Осло 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0

Результаты матчей

Русенборг
Тромсё

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
3 раза 38%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
1.5
Больше Меньше
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
5
3
1.5
1
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
9
9
8
8
1.5
5
13
1
15
2.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 18 12 4 2 41 - 16 40
2.
Бранн
 18 9 6 3 28 - 22 33
3.
Викинг
 17 9 5 3 30 - 20 32
4.
Мольде
 17 8 4 5 32 - 20 28
5.
Фредрикстад
 17 7 7 3 24 - 16 28
6.
КФУМ Осло
 17 5 8 4 23 - 23 23
7.
Русенборг
 16 6 3 7 23 - 29 21
8.
Сарпсборг-08
 17 6 3 8 26 - 33 21
9.
ФК Кристиансунн
 17 5 6 6 23 - 25 21
10.
Лиллестрём
 16 6 2 8 21 - 28 20
11.
Стрёмсгодсет
 17 5 4 8 18 - 25 19
12.
Хам-Кам
 17 4 6 7 21 - 21 18
13.
Тромсё
 18 5 3 10 18 - 25 18
14.
Хёугесунн
 16 5 2 9 18 - 26 17
15.
Одд
 17 4 5 8 18 - 30 17
16.
Саннефьёрд
 17 4 4 9 25 - 30 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 3 0 22 - 8 21
2.
Викинг
 9 6 2 1 16 - 9 20
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
Русенборг
 8 5 1 2 11 - 9 16
5.
ФК Кристиансунн
 8 4 3 1 15 - 11 15
6.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
7.
Саннефьёрд
 8 4 0 4 15 - 14 12
8.
Фредрикстад
 8 2 5 1 9 - 7 11
9.
Сарпсборг-08
 9 3 1 5 11 - 18 10
10.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
11.
Хёугесунн
 8 3 0 5 6 - 10 9
12.
Стрёмсгодсет
 8 2 3 3 9 - 9 9
13.
Одд
 9 2 3 4 12 - 17 9
14.
Лиллестрём
 8 2 2 4 10 - 18 8
15.
Хам-Кам
 8 1 3 4 7 - 10 6
16.
КФУМ Осло
 8 0 5 3 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 1 2 19 - 8 19
2.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
3.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
4.
Бранн
 9 4 4 1 16 - 14 16
5.
Мольде
 8 4 2 2 12 - 6 14
6.
Лиллестрём
 8 4 0 4 11 - 10 12
7.
Викинг
 8 3 3 2 14 - 11 12
8.
Хам-Кам
 9 3 3 3 14 - 11 12
9.
Сарпсборг-08
 8 3 2 3 15 - 15 11
10.
Стрёмсгодсет
 9 3 1 5 9 - 16 10
11.
Хёугесунн
 8 2 2 4 12 - 16 8
12.
Тромсё
 8 2 2 4 4 - 9 8
13.
Одд
 8 2 2 4 6 - 13 8
14.
ФК Кристиансунн
 9 1 3 5 8 - 14 6
15.
Русенборг
 8 1 2 5 12 - 20 5
16.
Саннефьёрд
 9 0 4 5 10 - 16 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 8 (1)
Сарпсборг-08 Henrik Meister 8
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Одд Миеттинен Тони 1 4
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Mamadou Barry уходит с поля и его заменяет Енссен Андерс
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Йенссен Ульрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 9'
      Mamadou Barry совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Русенборг 1:0 Тромсё онлайн

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