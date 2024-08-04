Тур: 1. Стадион: Савон Саномат Ареена.
1:1
Второй тайм: 67'
0'
1:0
28' ПенальтиВидьеског Аксель
29' Желтая карточкаJaime Moreno II
48' Желтая карточкаСтренг Джеремайя
1:1
57' ГолСтренг Джеремайя
Ход матча
28'
1:0
29'
48'
57'
1:1
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
34
Otto
Ruoppi
26
Наамо
Дарио
11
Мёммё
Ээту
10
Ханнола
Пюрю
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Otto RuoppiНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Наамо ДариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Мёммё ЭэтуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ханнола ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Lewis StrappЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Stevie Grieve
История личных встреч
КуПС
СЯК Сейнайоки
20 матчей
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед
36 матчей
33.3%
36.1%
30.6%
12 побед 13 ничьих 11 побед
Первый тайм
19.4%
47.2%
33.4%
7 побед 17 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.9%
41.7%
19.4%
14 побед 15 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.41
0.95
Среднее время на гол
63
95
Всего голов
26
12
Голов в среднем за матч
1.37
0.71
Среднее время на гол
65
127
Всего голов
50
30
Голов в среднем за матч
1.39
0.83
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
64
108
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|4
|0.22
|Саволайнен Саку
|4
|0.22
|Пеннанен Петтери
|4 (1)
|0.22
|Видьеског Аксель
|3 (2)
|0.17
|Музинга Джонатан
|3
|0.17
|Otto Ruoppi
|3
|0.17
|Хейнонен Артту
|3 (2)
|0.17
|Оксанен Яакко
|2
|0.11
|Антви Клинтон
|1
|0.06
|Лампинен Пири
|1
|0.06
|Хямяляйнен Танели
|1
|0.06
|Matias Siltanen
|1
|0.06
|Paul Ogunkoya
|1
|0.06
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|Крайдль Йоханнес
|0
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaime Moreno II
|8 (2)
|0.44
|Kasper Paananen
|6
|0.33
|Карялайнен Расмус
|5
|0.28
|Ханнола Пюрю
|4
|0.22
|Фати Бабакар
|3
|0.17
|Fallou Ndiaye
|2
|0.11
|Valentin Gasc
|1
|0.06
|Арсало Маркус
|1
|0.06
|Lewis Strapp
|1
|0.06
|Стренг Джеремайя
|1
|0.06
|Пирес Келвин
|1
|0.06
|Otto Kemppainen
|1
|0.06
|Salim Giabo Yussif
|1
|0.06
|Наамо Дарио
|0
|0
|Мёммё Ээту
|0
|0
|Tuomas Kaukua
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Ибраим
|3
|1
|Оксанен Яакко
|4
|0
|Видьеског Аксель
|3
|0
|Миеттинен Самули
|3
|0
|Пеннанен Петтери
|2
|0
|Крайдль Йоханнес
|1
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
|Хейнонен Артту
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
|Музинга Джонатан
|1
|0
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|1
|0
|Matias Siltanen
|1
|0
|Jani Honkavaara
|1
|0
|Mohammed Muritala Omotosho
|1
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Келвин
|6
|0
|Тикканен Вилле
|4
|0
|Fallou Ndiaye
|4
|0
|Jaime Moreno II
|3
|0
|Арсало Маркус
|3
|0
|Фати Бабакар
|3
|0
|Valentin Gasc
|3
|0
|Ханнола Пюрю
|2
|0
|Salim Giabo Yussif
|2
|0
|Родригес Мигель
|1
|0
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|Паунио Роопе
|1
|0
|Стренг Джеремайя
|1
|0
|Tuomas Kaukua
|1
|0
|Otto Kemppainen
|1
|0
|Kingsley Ofori
|1
|0
|Наамо Дарио
|1
|0
|Kasper Paananen
|1
|0
Результаты матчей
КуПС
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
СЯК Сейнайоки
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
4
КуПС
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
СЯК Сейнайоки
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
13
19
КуПС
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
СЯК Сейнайоки
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
13
23
Голы по времени матча
Забито
17
15
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
6%
4
27%
1-15
4
24%
1
7%
16-30
2
12%
3
20%
31-45
5
29%
29%
1
7%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
2
12%
4
27%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
1
0%
0%
Забито
14
19
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
1
7%
3
16%
1-15
3
21%
3
16%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
2
14%
3
16%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
5
36%
4
21%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
3
30%
3
19%
31-45
1
10%
7
44%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
4
40%
2
13%
76-90
Забито
31
34
13 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
2
6%
7
21%
1-15
7
23%
4
12%
16-30
4
13%
7
21%
31-45
7
23%
4
12%
46-60
4
13%
4
12%
61-75
7
23%
8
24%
76-90
Пропущено
16
26
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
1
6%
3
12%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
25%
5
19%
31-45
2
13%
8
31%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
4
25%
6
23%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тромсё - КуПС 1:0 ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 КуПС - Тромсё 0:1 КуПС - Лахти 1:0
КуПС - Страссен 5:0 Страссен - КуПС 0:0 КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0 ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5 ХИК - КуПС 3:1 Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1 КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
СЯК Сейнайоки - Лахти 5:5 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0
СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 ОЛС - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1
Результаты матчей
КуПС
СЯК Сейнайоки
Точный счет
3:1
2 раза 29%
4:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%
Точное количество голов
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:4
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
3:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:4
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
КуПС
СЯК Сейнайоки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
81
52
63
43
45
25
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
71
46
44
19
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
152
98
107
512
611
215
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|18
|10
|5
|3
|31 - 18
|35
|2.
|19
|10
|4
|5
|34 - 20
|34
|3.
|1:1
|18
|9
|6
|3
|36 - 26
|33
|4.
|18
|9
|5
|4
|37 - 23
|32
|5.
|1:1
|18
|8
|4
|6
|28 - 26
|28
|6.
|0:3
|18
|8
|4
|6
|29 - 28
|28
|7.
|18
|7
|4
|7
|33 - 26
|25
|8.
|3:0
|18
|5
|5
|8
|26 - 32
|20
|9.
|18
|4
|6
|8
|24 - 31
|18
|10.
|17
|4
|4
|9
|17 - 30
|16
|11.
|1:1
|18
|3
|4
|11
|18 - 37
|13
|12.
|18
|2
|7
|9
|21 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|2.
|1:1
|8
|6
|1
|1
|18 - 7
|19
|3.
|1:1
|9
|5
|3
|1
|20 - 15
|18
|4.
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|5.
|9
|5
|2
|2
|24 - 14
|17
|6.
|1:1
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|7.
|0:3
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|8.
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|9.
|3:0
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|10.
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|12.
|1:1
|9
|1
|3
|5
|7 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|2.
|1:1
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|3.
|9
|4
|3
|2
|13 - 9
|15
|4.
|0:3
|9
|4
|1
|4
|12 - 15
|13
|5.
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|6.
|1:1
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|3:0
|10
|2
|4
|4
|18 - 20
|10
|8.
|8
|2
|1
|5
|13 - 14
|7
|9.
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|10.
|1:1
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
|11.
|9
|1
|3
|5
|14 - 22
|6
|12.
|9
|0
|4
|5
|9 - 21
|4
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|9 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5
|Гнистан
|Ояла Юхани
|8
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 4