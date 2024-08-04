☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
КуПС
1:1
Второй тайм: 67'
СЯК Сейнайоки
0'
1:0
28' Пенальти
Видьеског Аксель
29' Желтая карточка
Jaime Moreno II
48' Желтая карточка
Стренг Джеремайя
1:1
57' Гол
Стренг Джеремайя
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
4
Да
Грака
Кристофер
15
Сиссе
Ибраим
33
Хямяляйнен
Танели
7
Воутилайнен
Джерри
28
Matias
Siltanen
13
Оксанен
Яакко
26
Видьеског
Аксель
11
Ousmane
Diawara
34
Otto
Ruoppi
1
Паунио
Роопе
26
Наамо
Дарио
4
Пирес
Келвин
17
Тикканен
Вилле
2
Фати
Бабакар
11
Мёммё
Ээту
8
Valentin
Gasc
10
Ханнола
Пюрю
18
Арсало
Маркус
7
Карялайнен
Расмус
9
Jaime
Moreno
II
КуПС
СЯК Сейнайоки

История личных встреч

КуПС
СЯК Сейнайоки

20 матчей

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

36 матчей

33.3%
36.1%
30.6%
12 побед 13 ничьих 11 побед

Первый тайм

19.4%
47.2%
33.4%
7 побед 17 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.9%
41.7%
19.4%
14 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

В
1:1
В
1:1
В
3:0
В
1:0
ТМК
1:1
В
3:1
В
2:1
В
2:0
В
2:2
В
3:0
В
0:1
К
5:2
В
1:1
В
2:1
К
1:0
В
1:3
В
0:1
К
2:2
В
1:2
В
1:1
В
1:3
В
2:1
В
1:0
В
1:1
В
1:0
В
1:0
В
0:0
КЛ
0:0
В
1:1
В
1:0
В
5:0
КС
1:2
В
0:0
В
0:0
В
2:0
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.41
0.95

Среднее время на гол

63
95

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

1.37
0.71

Среднее время на гол

65
127

Всего голов

50
30

Голов в среднем за матч

1.39
0.83

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

64
108

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joslyn Luyeye-Lutumba 4 0.22
Саволайнен Саку 4 0.22
Пеннанен Петтери 4 (1) 0.22
Видьеског Аксель 3 (2) 0.17
Музинга Джонатан 3 0.17
Otto Ruoppi 3 0.17
Хейнонен Артту 3 (2) 0.17
Оксанен Яакко 2 0.11
Антви Клинтон 1 0.06
Лампинен Пири 1 0.06
Хямяляйнен Танели 1 0.06
Matias Siltanen 1 0.06
Paul Ogunkoya 1 0.06
Воутилайнен Джерри 0 0
Крайдль Йоханнес 0 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaime Moreno II 8 (2) 0.44
Kasper Paananen 6 0.33
Карялайнен Расмус 5 0.28
Ханнола Пюрю 4 0.22
Фати Бабакар 3 0.17
Fallou Ndiaye 2 0.11
Valentin Gasc 1 0.06
Арсало Маркус 1 0.06
Lewis Strapp 1 0.06
Стренг Джеремайя 1 0.06
Пирес Келвин 1 0.06
Otto Kemppainen 1 0.06
Salim Giabo Yussif 1 0.06
Наамо Дарио 0 0
Мёммё Ээту 0 0
Tuomas Kaukua 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Ибраим 3 1
Оксанен Яакко 4 0
Видьеског Аксель 3 0
Миеттинен Самули 3 0
Пеннанен Петтери 2 0
Крайдль Йоханнес 1 0
Антви Клинтон 1 0
Хейнонен Артту 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
Музинга Джонатан 1 0
Joslyn Luyeye-Lutumba 1 0
Matias Siltanen 1 0
Jani Honkavaara 1 0
Mohammed Muritala Omotosho 1 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Келвин 6 0
Тикканен Вилле 4 0
Fallou Ndiaye 4 0
Jaime Moreno II 3 0
Арсало Маркус 3 0
Фати Бабакар 3 0
Valentin Gasc 3 0
Ханнола Пюрю 2 0
Salim Giabo Yussif 2 0
Родригес Мигель 1 0
Карялайнен Расмус 1 0
Паунио Роопе 1 0
Стренг Джеремайя 1 0
Tuomas Kaukua 1 0
Otto Kemppainen 1 0
Kingsley Ofori 1 0
Наамо Дарио 1 0
Kasper Paananen 1 0

Результаты матчей

КуПС
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
СЯК Сейнайоки
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
4
КуПС
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
СЯК Сейнайоки
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

13
19
КуПС
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
СЯК Сейнайоки
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

13
23

Голы по времени матча

Забито

17
15
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
6%
4
27%
1-15
4
24%
1
7%
16-30
2
12%
3
20%
31-45
5
29%
29%
1
7%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
2
12%
4
27%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
1
0%
0%

Забито

14
19
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
1
7%
3
16%
1-15
3
21%
3
16%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
2
14%
3
16%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
5
36%
4
21%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
3
30%
3
19%
31-45
1
10%
7
44%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
4
40%
2
13%
76-90

Забито

31
34
13 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
2
6%
7
21%
1-15
7
23%
4
12%
16-30
4
13%
7
21%
31-45
7
23%
4
12%
46-60
4
13%
4
12%
61-75
7
23%
8
24%
76-90

Пропущено

16
26
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
1
6%
3
12%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
25%
5
19%
31-45
2
13%
8
31%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
4
25%
6
23%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тромсё - КуПС 1:0 ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 КуПС - Тромсё 0:1 КуПС - Лахти 1:0
КуПС - Страссен 5:0 Страссен - КуПС 0:0 КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0 ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5 ХИК - КуПС 3:1 Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1 КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
СЯК Сейнайоки - Лахти 5:5 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0
СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 ОЛС - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1

Результаты матчей

КуПС
СЯК Сейнайоки

Точный счет

3:1
2 раза 29%
4:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:4
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

3:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:4
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

КуПС
СЯК Сейнайоки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
8
1
5
2
1.5
6
3
4
3
2.5
4
5
2
5
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
6
1.5
4
4
1
9
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
15
2
9
8
1.5
10
7
5
12
2.5
6
11
2
15
3.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:1 18 10 5 3 31 - 18 35
2.
ХИК
 19 10 4 5 34 - 20 34
3.
СЯК Сейнайоки
 1:1 18 9 6 3 36 - 26 33
4.
Ильвес
 18 9 5 4 37 - 23 32
5.
Хака
 1:1 18 8 4 6 28 - 26 28
6.
ВПС
 0:3 18 8 4 6 29 - 28 28
7.
Интер Турку
 18 7 4 7 33 - 26 25
8.
Гнистан
 3:0 18 5 5 8 26 - 32 20
9.
Оулу
 18 4 6 8 24 - 31 18
10.
Мариехамн
 17 4 4 9 17 - 30 16
11.
ЕИФ Экенас
 1:1 18 3 4 11 18 - 37 13
12.
Лахти
 18 2 7 9 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 21 - 6 23
2.
КуПС
 1:1 8 6 1 1 18 - 7 19
3.
СЯК Сейнайоки
 1:1 9 5 3 1 20 - 15 18
4.
Интер Турку
 10 5 3 2 20 - 12 18
5.
Ильвес
 9 5 2 2 24 - 14 17
6.
Хака
 1:1 9 5 2 2 17 - 12 17
7.
ВПС
 0:3 9 4 3 2 17 - 13 15
8.
Оулу
 9 3 3 3 10 - 9 12
9.
Гнистан
 3:0 8 3 1 4 8 - 12 10
10.
Лахти
 9 2 3 4 12 - 16 9
11.
Мариехамн
 9 2 3 4 10 - 16 9
12.
ЕИФ Экенас
 1:1 9 1 3 5 7 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:1 10 4 4 2 13 - 11 16
2.
СЯК Сейнайоки
 1:1 9 4 3 2 16 - 11 15
3.
Ильвес
 9 4 3 2 13 - 9 15
4.
ВПС
 0:3 9 4 1 4 12 - 15 13
5.
ХИК
 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Хака
 1:1 9 3 2 4 11 - 14 11
7.
Гнистан
 3:0 10 2 4 4 18 - 20 10
8.
Интер Турку
 8 2 1 5 13 - 14 7
9.
Мариехамн
 8 2 1 5 7 - 14 7
10.
ЕИФ Экенас
 1:1 9 2 1 6 11 - 19 7
11.
Оулу
 9 1 3 5 14 - 22 6
12.
Лахти
 9 0 4 5 9 - 21 4
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 9 (4)
ВПС Mads Borchers 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Оулу Коффей Эшли 2 6
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Гнистан Ояла Юхани 8
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 4
Весь список
  • 46'
    Мёммё Ээту уходит с поля. Стренг Джеремайя выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Jaime Moreno получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Г О О О О Л - Видьеског Аксель из команды КуПС забивает с точки!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится победой КуПС.
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КуПС
Ничья
СЯК Сейнайоки
3.10
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3.68
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