☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
КуПС
2:1
Конец матча
СЯК Сейнайоки
0'
1:0
28' Пенальти
Видьеског Аксель
29' Желтая карточка
Jaime Moreno II
48' Желтая карточка
Стренг Джеремайя
1:1
57' Гол
Стренг Джеремайя
2:1
84' Гол
Саволайнен Саку
90'+4
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
4
Да
Грака
Кристофер
15
Сиссе
Ибраим
33
Хямяляйнен
Танели
7
Воутилайнен
Джерри
28
Matias
Siltanen
13
Оксанен
Яакко
26
Видьеског
Аксель
11
Ousmane
Diawara
34
Otto
Ruoppi
1
Паунио
Роопе
26
Наамо
Дарио
4
Пирес
Келвин
17
Тикканен
Вилле
2
Фати
Бабакар
11
Мёммё
Ээту
8
Valentin
Gasc
10
Ханнола
Пюрю
18
Арсало
Маркус
7
Карялайнен
Расмус
9
Jaime
Moreno
II
КуПС
СЯК Сейнайоки

История личных встреч

КуПС
СЯК Сейнайоки

20 матчей

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

36 матчей

33.3%
36.1%
30.6%
12 побед 13 ничьих 11 побед

Первый тайм

19.4%
47.2%
33.4%
7 побед 17 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.9%
41.7%
19.4%
14 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

В
1:1
В
1:1
В
3:0
В
1:0
ТМК
1:1
В
3:1
В
2:1
В
2:0
В
2:2
В
3:0
В
0:1
К
5:2
В
1:1
В
2:1
К
1:0
В
1:3
В
0:1
К
2:2
В
1:2
В
1:1
В
1:3
В
2:1
В
1:0
В
1:1
В
1:0
В
1:0
В
0:0
КЛ
0:0
В
1:1
В
1:0
В
5:0
КС
1:2
В
0:0
В
0:0
В
2:0
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.41
0.95

Среднее время на гол

63
95

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

1.37
0.71

Среднее время на гол

65
127

Всего голов

50
30

Голов в среднем за матч

1.39
0.83

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

64
108

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саволайнен Саку 5 0.28
Joslyn Luyeye-Lutumba 4 0.22
Пеннанен Петтери 4 (1) 0.22
Видьеског Аксель 3 (2) 0.17
Музинга Джонатан 3 0.17
Otto Ruoppi 3 0.17
Хейнонен Артту 3 (2) 0.17
Оксанен Яакко 2 0.11
Антви Клинтон 1 0.06
Лампинен Пири 1 0.06
Хямяляйнен Танели 1 0.06
Matias Siltanen 1 0.06
Paul Ogunkoya 1 0.06
Воутилайнен Джерри 0 0
Крайдль Йоханнес 0 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaime Moreno II 8 (2) 0.44
Kasper Paananen 6 0.33
Карялайнен Расмус 5 0.28
Ханнола Пюрю 4 0.22
Фати Бабакар 3 0.17
Fallou Ndiaye 2 0.11
Valentin Gasc 1 0.06
Арсало Маркус 1 0.06
Lewis Strapp 1 0.06
Стренг Джеремайя 1 0.06
Пирес Келвин 1 0.06
Otto Kemppainen 1 0.06
Salim Giabo Yussif 1 0.06
Наамо Дарио 0 0
Мёммё Ээту 0 0
Tuomas Kaukua 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Ибраим 3 1
Оксанен Яакко 4 0
Видьеског Аксель 3 0
Миеттинен Самули 3 0
Пеннанен Петтери 2 0
Крайдль Йоханнес 1 0
Антви Клинтон 1 0
Хейнонен Артту 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
Музинга Джонатан 1 0
Joslyn Luyeye-Lutumba 1 0
Matias Siltanen 1 0
Jani Honkavaara 1 0
Mohammed Muritala Omotosho 1 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Келвин 6 0
Тикканен Вилле 4 0
Fallou Ndiaye 4 0
Jaime Moreno II 3 0
Арсало Маркус 3 0
Фати Бабакар 3 0
Valentin Gasc 3 0
Ханнола Пюрю 2 0
Salim Giabo Yussif 2 0
Родригес Мигель 1 0
Карялайнен Расмус 1 0
Паунио Роопе 1 0
Стренг Джеремайя 1 0
Tuomas Kaukua 1 0
Otto Kemppainen 1 0
Kingsley Ofori 1 0
Наамо Дарио 1 0
Kasper Paananen 1 0

Результаты матчей

КуПС
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
СЯК Сейнайоки
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

0
5
КуПС
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
СЯК Сейнайоки
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

13
19
КуПС
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
СЯК Сейнайоки
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

13
24

Голы по времени матча

Забито

19
16
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
5%
4
25%
1-15
5
26%
1
6%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
5
26%
2
13%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
3
16%
4
25%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
1
0%
0%

Забито

14
19
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
1
7%
3
16%
1-15
3
21%
3
16%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
2
14%
3
16%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
5
36%
4
21%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
3
30%
3
19%
31-45
1
10%
7
44%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
4
40%
2
13%
76-90

Забито

33
35
14 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
2
6%
7
20%
1-15
8
24%
4
11%
16-30
4
12%
7
20%
31-45
7
21%
5
14%
46-60
4
12%
4
11%
61-75
8
24%
8
23%
76-90

Пропущено

17
28
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
1
6%
3
11%
1-15
2
12%
3
11%
16-30
4
24%
5
18%
31-45
3
18%
8
29%
46-60
2
12%
2
7%
61-75
4
24%
7
25%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тромсё - КуПС 1:0 ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 КуПС - Тромсё 0:1 КуПС - Лахти 1:0
КуПС - Страссен 5:0 Страссен - КуПС 0:0 КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0 ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5 ХИК - КуПС 3:1 Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1 КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
СЯК Сейнайоки - Лахти 5:5 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0
СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 4:1 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 ОЛС - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1

Результаты матчей

КуПС
СЯК Сейнайоки

Точный счет

2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:4
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

3:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
0:4
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

КуПС
СЯК Сейнайоки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
6
2
1.5
6
3
4
4
2.5
4
5
2
6
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
6
1.5
4
5
1
9
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
16
2
10
8
1.5
10
8
5
13
2.5
6
12
2
16
3.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 18 11 4 3 32 - 18 37
2.
ХИК
 19 10 4 5 34 - 20 34
3.
Ильвес
 18 9 5 4 37 - 23 32
4.
СЯК Сейнайоки
 18 9 5 4 36 - 27 32
5.
Хака
 18 9 3 6 29 - 26 30
6.
ВПС
 18 8 4 6 29 - 28 28
7.
Интер Турку
 18 7 4 7 33 - 26 25
8.
Гнистан
 18 5 5 8 26 - 32 20
9.
Оулу
 18 4 6 8 24 - 31 18
10.
Мариехамн
 17 4 4 9 17 - 30 16
11.
Лахти
 18 2 7 9 21 - 37 13
12.
ЕИФ Экенас
 18 3 3 12 18 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 21 - 6 23
2.
КуПС
 8 7 0 1 19 - 7 21
3.
СЯК Сейнайоки
 9 5 3 1 20 - 15 18
4.
Интер Турку
 10 5 3 2 20 - 12 18
5.
Ильвес
 9 5 2 2 24 - 14 17
6.
Хака
 9 5 2 2 17 - 12 17
7.
ВПС
 9 4 3 2 17 - 13 15
8.
Оулу
 9 3 3 3 10 - 9 12
9.
Гнистан
 8 3 1 4 8 - 12 10
10.
Лахти
 9 2 3 4 12 - 16 9
11.
Мариехамн
 9 2 3 4 10 - 16 9
12.
ЕИФ Экенас
 9 1 2 6 7 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 10 4 4 2 13 - 11 16
2.
Ильвес
 9 4 3 2 13 - 9 15
3.
СЯК Сейнайоки
 9 4 2 3 16 - 12 14
4.
Хака
 9 4 1 4 12 - 14 13
5.
ВПС
 9 4 1 4 12 - 15 13
6.
ХИК
 9 3 2 4 13 - 14 11
7.
Гнистан
 10 2 4 4 18 - 20 10
8.
Интер Турку
 8 2 1 5 13 - 14 7
9.
Мариехамн
 8 2 1 5 7 - 14 7
10.
ЕИФ Экенас
 9 2 1 6 11 - 19 7
11.
Оулу
 9 1 3 5 14 - 22 6
12.
Лахти
 9 0 4 5 9 - 21 4
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 9 (4)
ВПС Mads Borchers 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Оулу Коффей Эшли 2 6
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Гнистан Ояла Юхани 8
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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