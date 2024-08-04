Тур: 1. Стадион: Ekenas Centrumplan.
1:1
Второй тайм: 75'
0'
6' Желтая карточкаМагута Райан
22' Желтая карточкаПатулидис Эвангелос
25' Желтая карточкаNicolas Gianini Dantas
27' Желтая карточкаSimon Lindholm
1:0
45' ПенальтиОйала Саломо
1:1
59' ГолGuilherme Morais
Ход матча
6'
27'
45'
1:0
59'
1:1
8
Аду
Энох
11
Eetu
Puro
30
Emil
Pallas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
-
11 Eetu PuroПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Emil PallasПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Копонен ЕреВратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Garcia Xatart
- Основной состав
-
12 Лепола АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
-
30 Juho KiloПолузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Oliver WhyteНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
32 Oliver Heino
-
Главный тренер: Энди Смит
История личных встреч
ЕИФ Экенас
Хака
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
17 матчей
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
17.6%
64.7%
17.7%
3 победы 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.63
1.11
Среднее время на гол
55
81
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
2.33
1.25
Среднее время на гол
38
72
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
2
1.18
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
45
76
Бомбардиры внутри турнира
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ойала Саломо
|4 (2)
|0.22
|Кауфманн Лукас
|3 (3)
|0.17
|Фофана Тиемоко
|2
|0.11
|Vaino Vehkonen
|2
|0.11
|Noah Lundstroem
|2
|0.11
|Мохаммед Насиру
|1
|0.06
|Кабаши Ариан
|1
|0.06
|Simon Lindholm
|1
|0.06
|Abdoulaye Kante
|1
|0.06
|Emil Pallas
|1
|0.06
|Йоэль Лехтонен
|0
|0
|Катц Калле
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патулидис Эвангелос
|7
|0.39
|Maissa Fall
|6
|0.33
|Imani Lanquedoc
|3
|0.17
|Oliver Whyte
|2
|0.11
|Juho Kilo
|2
|0.11
|Marko Bacanin
|2
|0.11
|Фриберг Никлас
|1
|0.06
|Магута Райан
|1
|0.06
|Сейдиу Арлинд
|1
|0.06
|Nicolas Gianini Dantas
|1
|0.06
|Haymenn Bah-Traore
|0
|0
|Мастокангас Элиас
|0
|0
Карточки
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаши Ариан
|6
|1
|Abdoulaye Kante
|3
|2
|Катц Калле
|5
|0
|Кауфманн Лукас
|3
|1
|Ramilson Almeida
|4
|0
|Йоэль Лехтонен
|4
|0
|Eetu Puro
|3
|0
|Vaino Vehkonen
|3
|0
|Emil Pallas
|3
|0
|Аду Энох
|2
|0
|Мохаммед Насиру
|2
|0
|Лекселль Александр
|2
|0
|Simon Lindholm
|2
|0
|Ойала Саломо
|1
|0
|Фофана Тиемоко
|1
|0
|Fahad Mohamed
|1
|0
|Roni Pietsalo
|1
|0
|Gabriel Garcia Xatart
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Morais
|7
|0
|Maissa Fall
|6
|0
|Nicolas Gianini Dantas
|5
|0
|Oliver Whyte
|5
|0
|Nikolas Talo
|5
|0
|Магута Райан
|3
|1
|Мастокангас Элиас
|4
|0
|Haymenn Bah-Traore
|3
|0
|Патулидис Эвангелос
|3
|0
|Juho Kilo
|2
|0
|Сийра Тууре
|1
|0
|Фриберг Никлас
|1
|0
|Лепола Антон
|1
|0
|Маседо Родриго
|1
|0
|Энди Смит
|1
|0
|Imani Lanquedoc
|1
|0
Результаты матчей
ЕИФ Экенас
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
Хака
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
3
ЕИФ Экенас
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Хака
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
5
15
ЕИФ Экенас
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Хака
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (7)
6% (1)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
10
18
Голы по времени матча
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
2
22%
1-15
2
33%
3
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Пропущено
17
14
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
3
18%
5
36%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
6
35%
3
21%
61-75
6
35%
1
7%
76-90
Забито
11
17
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
1
9%
2
12%
1-15
3
27%
2
12%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
2
18%
4
24%
76-90
Пропущено
19
12
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
3
16%
2
17%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
3
16%
2
17%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
3
16%
2
17%
61-75
5
26%
4
33%
76-90
Забито
17
26
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
1
6%
4
15%
1-15
5
29%
29%
5
19%
16-30
4
24%
2
8%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
4
24%
4
15%
61-75
3
18%
6
23%
76-90
Пропущено
36
26
12 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
3
8%
3
12%
1-15
3
8%
3
12%
16-30
6
17%
7
27%
31-45
4
11%
3
12%
46-60
9
25%
5
19%
61-75
11
31%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 Оулу - ЕИФ Экенас 2:0 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3
ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Палло-Поят Юниорит - ЕИФ Экенас 1:2 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1
Хака
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хака - Гнистан 1:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Ильвес 4:3 Мариехамн - Хака 0:3
КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0 Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1 Хака - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Хака 3:1 Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Рейпас - Хака 1:5 Гнистан - Хака 0:3 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1
Результаты матчей
ЕИФ Экенас
Хака
Точный счет
1:2
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
4:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
1:2
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
ЕИФ Экенас
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
81
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
36
26
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
143
314
710
116
413
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|18
|10
|5
|3
|31 - 18
|35
|2.
|19
|10
|4
|5
|34 - 20
|34
|3.
|1:1
|18
|9
|6
|3
|36 - 26
|33
|4.
|18
|9
|5
|4
|37 - 23
|32
|5.
|1:1
|18
|8
|4
|6
|28 - 26
|28
|6.
|0:3
|18
|8
|4
|6
|29 - 28
|28
|7.
|18
|7
|4
|7
|33 - 26
|25
|8.
|3:0
|18
|5
|5
|8
|26 - 32
|20
|9.
|18
|4
|6
|8
|24 - 31
|18
|10.
|17
|4
|4
|9
|17 - 30
|16
|11.
|1:1
|18
|3
|4
|11
|18 - 37
|13
|12.
|18
|2
|7
|9
|21 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|2.
|1:1
|8
|6
|1
|1
|18 - 7
|19
|3.
|1:1
|9
|5
|3
|1
|20 - 15
|18
|4.
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|5.
|9
|5
|2
|2
|24 - 14
|17
|6.
|1:1
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|7.
|0:3
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|8.
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|9.
|3:0
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|10.
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|12.
|1:1
|9
|1
|3
|5
|7 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|2.
|1:1
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|3.
|9
|4
|3
|2
|13 - 9
|15
|4.
|0:3
|9
|4
|1
|4
|12 - 15
|13
|5.
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|6.
|1:1
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|7.
|3:0
|10
|2
|4
|4
|18 - 20
|10
|8.
|8
|2
|1
|5
|13 - 14
|7
|9.
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|10.
|1:1
|9
|2
|1
|6
|11 - 19
|7
|11.
|9
|1
|3
|5
|14 - 22
|6
|12.
|9
|0
|4
|5
|9 - 21
|4
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|9 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5
|Гнистан
|Ояла Юхани
|8
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 4