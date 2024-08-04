☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ЕИФ Экенас
1:1
Второй тайм: 75'
Хака
0'
6' Желтая карточка
Магута Райан
22' Желтая карточка
Патулидис Эвангелос
25' Желтая карточка
Nicolas Gianini Dantas
27' Желтая карточка
Simon Lindholm
1:0
45' Пенальти
Ойала Саломо
1:1
59' Гол
Guilherme Morais

Ход матча

6'
 
Магута Райан
22'
 
Патулидис Эвангелос
25'
 
Nicolas Gianini Dantas
27'
Simon Lindholm
 
45'
Ойала Саломо
1:0
56'
Хьертстранд Бенджамин
Simon Lindholm
 
57'
Elton Hedstroem
Emil Pallas
 
58'
 
Marko Bacanin
Oliver Whyte
59'
1:1
Guilherme Morais
(Juho Kilo)
64'
Фофана Тиемоко
Ойала Саломо
 
Лучшие коэффициенты
ЕИФ Экенас
Ничья
Хака
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Все Коэффициенты
1
Ramilson
Almeida
2
Йоэль
Лехтонен
5
Катц
Калле
24
Kingsley
Gyamfi
3
Vaino
Vehkonen
22
Мохаммед
Насиру
8
Аду
Энох
11
Eetu
Puro
14
Simon
Lindholm
30
Emil
Pallas
9
Ойала
Саломо
12
Лепола
Антон
3
Фриберг
Никлас
5
Nicolas
Gianini
Dantas
2
Nikolas
Talo
18
Магута
Райан
6
Guilherme
Morais
30
Juho
Kilo
23
Maissa
Fall
7
Мастокангас
Элиас
10
Патулидис
Эвангелос
77
Oliver
Whyte
ЕИФ Экенас
Хака

История личных встреч

ЕИФ Экенас
Хака

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

17 матчей

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

17.6%
64.7%
17.7%
3 победы 11 ничьих 3 победы

История матчей

В
2:1
И
2:4
И
6:2
И
2:0
И
2:1
И
1:1
И
0:0
К
2:1
И
2:1
И
1:1
И
2:0
И
2:0
И
2:1
И
1:1
И
0:1
И
3:1
И
4:4

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.63
1.11

Среднее время на гол

55
81

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

2.33
1.25

Среднее время на гол

38
72

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

2
1.18

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

45
76

Бомбардиры внутри турнира

ЕИФ Экенас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ойала Саломо 4 (2) 0.22
Кауфманн Лукас 3 (3) 0.17
Фофана Тиемоко 2 0.11
Vaino Vehkonen 2 0.11
Noah Lundstroem 2 0.11
Мохаммед Насиру 1 0.06
Кабаши Ариан 1 0.06
Simon Lindholm 1 0.06
Abdoulaye Kante 1 0.06
Emil Pallas 1 0.06
Йоэль Лехтонен 0 0
Катц Калле 0 0
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патулидис Эвангелос 7 0.39
Maissa Fall 6 0.33
Imani Lanquedoc 3 0.17
Oliver Whyte 2 0.11
Juho Kilo 2 0.11
Marko Bacanin 2 0.11
Фриберг Никлас 1 0.06
Магута Райан 1 0.06
Сейдиу Арлинд 1 0.06
Nicolas Gianini Dantas 1 0.06
Haymenn Bah-Traore 0 0
Мастокангас Элиас 0 0

Карточки

ЕИФ Экенас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаши Ариан 6 1
Abdoulaye Kante 3 2
Катц Калле 5 0
Кауфманн Лукас 3 1
Ramilson Almeida 4 0
Йоэль Лехтонен 4 0
Eetu Puro 3 0
Vaino Vehkonen 3 0
Emil Pallas 3 0
Аду Энох 2 0
Мохаммед Насиру 2 0
Лекселль Александр 2 0
Simon Lindholm 2 0
Ойала Саломо 1 0
Фофана Тиемоко 1 0
Fahad Mohamed 1 0
Roni Pietsalo 1 0
Gabriel Garcia Xatart 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Morais 7 0
Maissa Fall 6 0
Nicolas Gianini Dantas 5 0
Oliver Whyte 5 0
Nikolas Talo 5 0
Магута Райан 3 1
Мастокангас Элиас 4 0
Haymenn Bah-Traore 3 0
Патулидис Эвангелос 3 0
Juho Kilo 2 0
Сийра Тууре 1 0
Фриберг Никлас 1 0
Лепола Антон 1 0
Маседо Родриго 1 0
Энди Смит 1 0
Imani Lanquedoc 1 0

Результаты матчей

ЕИФ Экенас
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
Хака
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
3
ЕИФ Экенас
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Хака
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

5
15
ЕИФ Экенас
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Хака
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (7)
6% (1)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

10
18

Голы по времени матча

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
2
22%
1-15
2
33%
3
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

17
14
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
3
18%
5
36%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
6
35%
3
21%
61-75
6
35%
1
7%
76-90

Забито

11
17
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
1
9%
2
12%
1-15
3
27%
2
12%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
2
18%
4
24%
76-90

Пропущено

19
12
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
3
16%
2
17%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
3
16%
2
17%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
3
16%
2
17%
61-75
5
26%
4
33%
76-90

Забито

17
26
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
1
6%
4
15%
1-15
5
29%
29%
5
19%
16-30
4
24%
2
8%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
4
24%
4
15%
61-75
3
18%
6
23%
76-90

Пропущено

36
26
12 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
3
8%
3
12%
1-15
3
8%
3
12%
16-30
6
17%
7
27%
31-45
4
11%
3
12%
46-60
9
25%
5
19%
61-75
11
31%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

ЕИФ Экенас
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 Оулу - ЕИФ Экенас 2:0 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3
ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Палло-Поят Юниорит - ЕИФ Экенас 1:2 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1
Хака
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хака - Гнистан 1:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Ильвес 4:3 Мариехамн - Хака 0:3
КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0 Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1 Хака - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Хака 3:1 Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Рейпас - Хака 1:5 Гнистан - Хака 0:3 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1

Результаты матчей

ЕИФ Экенас
Хака

Точный счет

1:2
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
4:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

1:2
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

ЕИФ Экенас
Хака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
6
1.5
2
6
1
8
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
3
3
14
1.5
7
10
1
16
2.5
4
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:1 18 10 5 3 31 - 18 35
2.
ХИК
 19 10 4 5 34 - 20 34
3.
СЯК Сейнайоки
 1:1 18 9 6 3 36 - 26 33
4.
Ильвес
 18 9 5 4 37 - 23 32
5.
Хака
 1:1 18 8 4 6 28 - 26 28
6.
ВПС
 0:3 18 8 4 6 29 - 28 28
7.
Интер Турку
 18 7 4 7 33 - 26 25
8.
Гнистан
 3:0 18 5 5 8 26 - 32 20
9.
Оулу
 18 4 6 8 24 - 31 18
10.
Мариехамн
 17 4 4 9 17 - 30 16
11.
ЕИФ Экенас
 1:1 18 3 4 11 18 - 37 13
12.
Лахти
 18 2 7 9 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 21 - 6 23
2.
КуПС
 1:1 8 6 1 1 18 - 7 19
3.
СЯК Сейнайоки
 1:1 9 5 3 1 20 - 15 18
4.
Интер Турку
 10 5 3 2 20 - 12 18
5.
Ильвес
 9 5 2 2 24 - 14 17
6.
Хака
 1:1 9 5 2 2 17 - 12 17
7.
ВПС
 0:3 9 4 3 2 17 - 13 15
8.
Оулу
 9 3 3 3 10 - 9 12
9.
Гнистан
 3:0 8 3 1 4 8 - 12 10
10.
Лахти
 9 2 3 4 12 - 16 9
11.
Мариехамн
 9 2 3 4 10 - 16 9
12.
ЕИФ Экенас
 1:1 9 1 3 5 7 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:1 10 4 4 2 13 - 11 16
2.
СЯК Сейнайоки
 1:1 9 4 3 2 16 - 11 15
3.
Ильвес
 9 4 3 2 13 - 9 15
4.
ВПС
 0:3 9 4 1 4 12 - 15 13
5.
ХИК
 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Хака
 1:1 9 3 2 4 11 - 14 11
7.
Гнистан
 3:0 10 2 4 4 18 - 20 10
8.
Интер Турку
 8 2 1 5 13 - 14 7
9.
Мариехамн
 8 2 1 5 7 - 14 7
10.
ЕИФ Экенас
 1:1 9 2 1 6 11 - 19 7
11.
Оулу
 9 1 3 5 14 - 22 6
12.
Лахти
 9 0 4 5 9 - 21 4
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 9 (4)
ВПС Mads Borchers 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
ХИК Планж Люк 7 (3)
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Топ нарушителей
Оулу Коффей Эшли 2 6
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Гнистан Ояла Юхани 8
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 4
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ЕИФ Экенас
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Хака
5.00
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4.20
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Где смотреть матч ЕИФ Экенас 1:1 Хака онлайн

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ЕИФ Экенас
Хака
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