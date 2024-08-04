☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ЕИФ Экенас
1:2
Конец матча
Хака
0'
6' Желтая карточка
Магута Райан
22' Желтая карточка
Патулидис Эвангелос
25' Желтая карточка
Nicolas Gianini Dantas
27' Желтая карточка
Simon Lindholm
1:0
45' Пенальти
Ойала Саломо
1:1
59' Гол
Guilherme Morais
1:2
78' Гол
Juho Kilo
79' Желтая карточка
Vaino Vehkonen
90'+4
1
Ramilson
Almeida
2
Йоэль
Лехтонен
5
Катц
Калле
24
Kingsley
Gyamfi
3
Vaino
Vehkonen
22
Мохаммед
Насиру
8
Аду
Энох
11
Eetu
Puro
14
Simon
Lindholm
30
Emil
Pallas
9
Ойала
Саломо
12
Лепола
Антон
3
Фриберг
Никлас
5
Nicolas
Gianini
Dantas
2
Nikolas
Talo
18
Магута
Райан
6
Guilherme
Morais
30
Juho
Kilo
23
Maissa
Fall
7
Мастокангас
Элиас
10
Патулидис
Эвангелос
77
Oliver
Whyte
ЕИФ Экенас
Хака

История личных встреч

ЕИФ Экенас
Хака

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

17 матчей

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

17.6%
64.7%
17.7%
3 победы 11 ничьих 3 победы

История матчей

В
2:1
И
2:4
И
6:2
И
2:0
И
2:1
И
1:1
И
0:0
К
2:1
И
2:1
И
1:1
И
2:0
И
2:0
И
2:1
И
1:1
И
0:1
И
3:1
И
4:4

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.63
1.11

Среднее время на гол

55
81

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

2.33
1.25

Среднее время на гол

38
72

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

2
1.18

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

45
76

Бомбардиры внутри турнира

ЕИФ Экенас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ойала Саломо 4 (2) 0.22
Кауфманн Лукас 3 (3) 0.17
Фофана Тиемоко 2 0.11
Vaino Vehkonen 2 0.11
Noah Lundstroem 2 0.11
Мохаммед Насиру 1 0.06
Кабаши Ариан 1 0.06
Simon Lindholm 1 0.06
Abdoulaye Kante 1 0.06
Emil Pallas 1 0.06
Йоэль Лехтонен 0 0
Катц Калле 0 0
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патулидис Эвангелос 7 0.39
Maissa Fall 6 0.33
Juho Kilo 3 0.17
Imani Lanquedoc 3 0.17
Oliver Whyte 2 0.11
Marko Bacanin 2 0.11
Магута Райан 1 0.06
Фриберг Никлас 1 0.06
Сейдиу Арлинд 1 0.06
Nicolas Gianini Dantas 1 0.06
Guilherme Morais 1 0.06
Haymenn Bah-Traore 0 0
Мастокангас Элиас 0 0

Карточки

ЕИФ Экенас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаши Ариан 6 1
Abdoulaye Kante 3 2
Катц Калле 5 0
Кауфманн Лукас 3 1
Vaino Vehkonen 4 0
Ramilson Almeida 4 0
Йоэль Лехтонен 4 0
Eetu Puro 3 0
Emil Pallas 3 0
Аду Энох 2 0
Мохаммед Насиру 2 0
Лекселль Александр 2 0
Simon Lindholm 2 0
Ойала Саломо 1 0
Фофана Тиемоко 1 0
Fahad Mohamed 1 0
Roni Pietsalo 1 0
Gabriel Garcia Xatart 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Morais 7 0
Maissa Fall 6 0
Nicolas Gianini Dantas 5 0
Oliver Whyte 5 0
Nikolas Talo 5 0
Магута Райан 3 1
Мастокангас Элиас 4 0
Haymenn Bah-Traore 3 0
Патулидис Эвангелос 3 0
Juho Kilo 2 0
Сийра Тууре 1 0
Фриберг Никлас 1 0
Лепола Антон 1 0
Маседо Родриго 1 0
Энди Смит 1 0
Imani Lanquedoc 1 0

Результаты матчей

ЕИФ Экенас
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
0% (0)
89% (8)
Хака
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
3
ЕИФ Экенас
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Хака
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

5
15
ЕИФ Экенас
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Хака
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (7)
6% (1)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

11
18

Голы по времени матча

Забито

7
11
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
2
18%
1-15
2
29%
3
27%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Пропущено

19
15
4 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
3
16%
6
40%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
6
32%
3
20%
61-75
7
37%
1
7%
76-90

Забито

11
17
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
9%
2
12%
1-15
3
27%
2
12%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
2
18%
4
24%
76-90

Пропущено

19
12
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
3
16%
2
17%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
3
16%
2
17%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
3
16%
2
17%
61-75
5
26%
4
33%
76-90

Забито

18
28
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
1
6%
4
14%
1-15
5
28%
5
18%
16-30
5
28%
2
7%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
4
22%
4
14%
61-75
3
17%
7
25%
76-90

Пропущено

38
27
12 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
3
8%
3
11%
1-15
3
8%
3
11%
16-30
6
16%
8
30%
30%
31-45
5
13%
3
11%
46-60
9
24%
5
19%
61-75
12
32%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

ЕИФ Экенас
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 Оулу - ЕИФ Экенас 2:0 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3
ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Палло-Поят Юниорит - ЕИФ Экенас 1:2 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1
Хака
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хака - Гнистан 1:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Ильвес 4:3 Мариехамн - Хака 0:3
КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0 Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1 Хака - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Хака 3:1 Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Рейпас - Хака 1:5 Гнистан - Хака 0:3 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1

Результаты матчей

ЕИФ Экенас
Хака

Точный счет

1:2
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
4:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
7 раз 78%
0
2 раза 22%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:2
5 раз 28%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 61%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

ЕИФ Экенас
Хака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
3
6
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
3
3
15
1.5
8
10
1
17
2.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 18 11 4 3 32 - 18 37
2.
ХИК
 19 10 4 5 34 - 20 34
3.
Ильвес
 18 9 5 4 37 - 23 32
4.
СЯК Сейнайоки
 18 9 5 4 36 - 27 32
5.
Хака
 18 9 3 6 29 - 26 30
6.
ВПС
 18 8 4 6 29 - 28 28
7.
Интер Турку
 18 7 4 7 33 - 26 25
8.
Гнистан
 18 5 5 8 26 - 32 20
9.
Оулу
 18 4 6 8 24 - 31 18
10.
Мариехамн
 17 4 4 9 17 - 30 16
11.
Лахти
 18 2 7 9 21 - 37 13
12.
ЕИФ Экенас
 18 3 3 12 18 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 21 - 6 23
2.
КуПС
 8 7 0 1 19 - 7 21
3.
СЯК Сейнайоки
 9 5 3 1 20 - 15 18
4.
Интер Турку
 10 5 3 2 20 - 12 18
5.
Ильвес
 9 5 2 2 24 - 14 17
6.
Хака
 9 5 2 2 17 - 12 17
7.
ВПС
 9 4 3 2 17 - 13 15
8.
Оулу
 9 3 3 3 10 - 9 12
9.
Гнистан
 8 3 1 4 8 - 12 10
10.
Лахти
 9 2 3 4 12 - 16 9
11.
Мариехамн
 9 2 3 4 10 - 16 9
12.
ЕИФ Экенас
 9 1 2 6 7 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 10 4 4 2 13 - 11 16
2.
Ильвес
 9 4 3 2 13 - 9 15
3.
СЯК Сейнайоки
 9 4 2 3 16 - 12 14
4.
Хака
 9 4 1 4 12 - 14 13
5.
ВПС
 9 4 1 4 12 - 15 13
6.
ХИК
 9 3 2 4 13 - 14 11
7.
Гнистан
 10 2 4 4 18 - 20 10
8.
Интер Турку
 8 2 1 5 13 - 14 7
9.
Мариехамн
 8 2 1 5 7 - 14 7
10.
ЕИФ Экенас
 9 2 1 6 11 - 19 7
11.
Оулу
 9 1 3 5 14 - 22 6
12.
Лахти
 9 0 4 5 9 - 21 4
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 9 (4)
ВПС Mads Borchers 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Оулу Коффей Эшли 2 6
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Гнистан Ояла Юхани 8
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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