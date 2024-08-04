Тур: 1. Стадион: Ekenas Centrumplan.
1:2
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаМагута Райан
22' Желтая карточкаПатулидис Эвангелос
25' Желтая карточкаNicolas Gianini Dantas
27' Желтая карточкаSimon Lindholm
1:0
45' ПенальтиОйала Саломо
1:1
59' ГолGuilherme Morais
1:2
78' ГолJuho Kilo
79' Желтая карточкаVaino Vehkonen
90'+4
Ход матча
6'
27'
45'
1:0
59'
1:1
78'
1:2
79'
8
Аду
Энох
11
Eetu
Puro
30
Emil
Pallas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
-
11 Eetu PuroПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Emil PallasПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Копонен ЕреВратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Garcia Xatart
- Основной состав
-
12 Лепола АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
-
30 Juho KiloПолузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Oliver WhyteНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
32 Oliver Heino
-
Главный тренер: Энди Смит
История личных встреч
ЕИФ Экенас
Хака
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
17 матчей
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
17.6%
64.7%
17.7%
3 победы 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.63
1.11
Среднее время на гол
55
81
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
2.33
1.25
Среднее время на гол
38
72
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
2
1.18
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
45
76
Бомбардиры внутри турнира
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ойала Саломо
|4 (2)
|0.22
|Кауфманн Лукас
|3 (3)
|0.17
|Фофана Тиемоко
|2
|0.11
|Vaino Vehkonen
|2
|0.11
|Noah Lundstroem
|2
|0.11
|Мохаммед Насиру
|1
|0.06
|Кабаши Ариан
|1
|0.06
|Simon Lindholm
|1
|0.06
|Abdoulaye Kante
|1
|0.06
|Emil Pallas
|1
|0.06
|Йоэль Лехтонен
|0
|0
|Катц Калле
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патулидис Эвангелос
|7
|0.39
|Maissa Fall
|6
|0.33
|Juho Kilo
|3
|0.17
|Imani Lanquedoc
|3
|0.17
|Oliver Whyte
|2
|0.11
|Marko Bacanin
|2
|0.11
|Магута Райан
|1
|0.06
|Фриберг Никлас
|1
|0.06
|Сейдиу Арлинд
|1
|0.06
|Nicolas Gianini Dantas
|1
|0.06
|Guilherme Morais
|1
|0.06
|Haymenn Bah-Traore
|0
|0
|Мастокангас Элиас
|0
|0
Карточки
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаши Ариан
|6
|1
|Abdoulaye Kante
|3
|2
|Катц Калле
|5
|0
|Кауфманн Лукас
|3
|1
|Vaino Vehkonen
|4
|0
|Ramilson Almeida
|4
|0
|Йоэль Лехтонен
|4
|0
|Eetu Puro
|3
|0
|Emil Pallas
|3
|0
|Аду Энох
|2
|0
|Мохаммед Насиру
|2
|0
|Лекселль Александр
|2
|0
|Simon Lindholm
|2
|0
|Ойала Саломо
|1
|0
|Фофана Тиемоко
|1
|0
|Fahad Mohamed
|1
|0
|Roni Pietsalo
|1
|0
|Gabriel Garcia Xatart
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Morais
|7
|0
|Maissa Fall
|6
|0
|Nicolas Gianini Dantas
|5
|0
|Oliver Whyte
|5
|0
|Nikolas Talo
|5
|0
|Магута Райан
|3
|1
|Мастокангас Элиас
|4
|0
|Haymenn Bah-Traore
|3
|0
|Патулидис Эвангелос
|3
|0
|Juho Kilo
|2
|0
|Сийра Тууре
|1
|0
|Фриберг Никлас
|1
|0
|Лепола Антон
|1
|0
|Маседо Родриго
|1
|0
|Энди Смит
|1
|0
|Imani Lanquedoc
|1
|0
Результаты матчей
ЕИФ Экенас
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
0% (0)
89% (8)
Хака
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
3
ЕИФ Экенас
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Хака
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
5
15
ЕИФ Экенас
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Хака
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (7)
6% (1)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
11
18
Голы по времени матча
Забито
7
11
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
2
18%
1-15
2
29%
3
27%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Пропущено
19
15
4 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
3
16%
6
40%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
6
32%
3
20%
61-75
7
37%
1
7%
76-90
Забито
11
17
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
9%
2
12%
1-15
3
27%
2
12%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
3
27%
3
18%
61-75
2
18%
4
24%
76-90
Пропущено
19
12
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
3
16%
2
17%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
3
16%
2
17%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
3
16%
2
17%
61-75
5
26%
4
33%
76-90
Забито
18
28
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
1
6%
4
14%
1-15
5
28%
5
18%
16-30
5
28%
2
7%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
4
22%
4
14%
61-75
3
17%
7
25%
76-90
Пропущено
38
27
12 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
3
8%
3
11%
1-15
3
8%
3
11%
16-30
6
16%
8
30%
30%
31-45
5
13%
3
11%
46-60
9
24%
5
19%
61-75
12
32%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 Оулу - ЕИФ Экенас 2:0 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3
ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Палло-Поят Юниорит - ЕИФ Экенас 1:2 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1
Хака
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хака - Гнистан 1:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Ильвес 4:3 Мариехамн - Хака 0:3
КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0 Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1 Хака - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Хака 3:1 Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Рейпас - Хака 1:5 Гнистан - Хака 0:3 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1
Результаты матчей
ЕИФ Экенас
Хака
Точный счет
1:2
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
4:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
7 раз 78%
0
2 раза 22%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:2
5 раз 28%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 61%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
ЕИФ Экенас
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
36
36
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
153
315
810
117
414
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|9 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5
|Гнистан
|Ояла Юхани
|8
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 4