Тур: 1. Стадион: Mustapekka Areena.
0'
1:0
18' ГолVertti Haenninen
30' Желтая карточкаХаукиоя Мартти
2:0
31' ПенальтиВяйринен Тим
41' Желтая карточкаPedro Justiniano
3:0
69' ГолJonas Enkerud
73' Желтая карточкаПеттерссон Оливер
86' Желтая карточкаПеннинкангас Теему
90'+3
Ход матча
18'
1:0
30'
31'
2:0
41'
69'
3:0
22
Райтала
Юкка
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Jiri KoskiВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Кабаши АрмешПолузащитник
-
49 Каштру ТомашНападающий
-
20 David Agbo
-
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Roni Hudd
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
Гнистан
ВПС
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
2.33
Среднее время на гол
90
38
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
2.67
2
Среднее время на гол
33
45
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
1.63
2.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
42
Бомбардиры внутри турнира
Гнистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joakim Latonen
|6 (2)
|0.33
|Jonas Enkerud
|4
|0.22
|Татар Беньямин
|3
|0.17
|Вяйринен Тим
|2 (1)
|0.11
|Saku Heiskanen
|2
|0.11
|Roope Pyyskaenen
|2
|0.11
|Vertti Haenninen
|2
|0.11
|Сарр Момоду
|1
|0.06
|Ерёменко Роман
|1
|0.06
|Пеннинкангас Теему
|1
|0.06
|Pauli Katajamaeki
|1
|0.06
|Аяла Элиас
|1
|0.06
|Кабаши Армеш
|0
|0
|Hannes Woivalin
|0
|0
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mads Borchers
|9 (5)
|0.5
|Teemu Hytoenen
|6
|0.33
|Хасселбайнк Глеофило
|3
|0.17
|Хаукиоя Мартти
|3 (1)
|0.17
|Башкиров Евгений
|2
|0.11
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0.06
|Alfie Cicale
|1
|0.06
|Ниеми Мийка
|1
|0.06
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.06
|Antonio Almen
|1
|0.06
|Вахтера Йонас
|0
|0
|Prosper Ahiabu
|0
|0
Карточки
Гнистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ояла Юхани
|8
|0
|Пеннинкангас Теему
|6
|0
|Jonas Enkerud
|4
|0
|Кабаши Армеш
|4
|0
|David Agbo
|2
|1
|Сарр Момоду
|3
|0
|Joakim Latonen
|3
|0
|Jussi Leppaelahti
|3
|0
|Райтала Юкка
|2
|0
|Татар Беньямин
|2
|0
|Saku Heiskanen
|2
|0
|Roope Pyyskaenen
|2
|0
|Gabriel Europaeus
|2
|0
|Ерёменко Роман
|1
|0
|Вяйринен Тим
|1
|0
|Эландер Хенрик
|1
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Каштру Томаш
|1
|0
|Vertti Haenninen
|1
|0
|Петтерссон Оливер
|1
|0
|Pauli Katajamaeki
|1
|0
|Аяла Элиас
|1
|0
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mikko Pitkaenen
|3
|1
|Antti-Ville Raeisaenen
|4
|0
|Башкиров Евгений
|3
|0
|Pedro Justiniano
|3
|0
|Prosper Ahiabu
|3
|0
|Энгстрем Йеспер
|2
|0
|Аланко Саму
|2
|0
|Хаукиоя Мартти
|2
|0
|Ниеми Мийка
|1
|0
|Вахтера Йонас
|1
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|1
|0
|Riku Jaaska
|1
|0
|Josep Nuorela
|1
|0
|Lauri-Eemil Vetri
|1
|0
|Юсси Нуорела
|1
|0
|Alfie Cicale
|1
|0
Результаты матчей
Гнистан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
ВПС
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
1
4
Гнистан
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
ВПС
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
15
13
Гнистан
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
ВПС
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
16
17
Голы по времени матча
Забито
8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 11
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
3
38%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
25%
4
33%
61-75
1
13%
2
17%
76-90
Пропущено
12
15
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
25%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
17%
4
27%
61-75
3
25%
4
27%
76-90
Забито
18
16
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
2
11%
1
6%
1-15
2
11%
4
25%
16-30
4
22%
3
19%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
5
28%
3
19%
76-90
Пропущено
20
14
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
2
10%
0
0%
1-15
7
35%
3
21%
16-30
3
15%
1
7%
31-45
1
5%
4
29%
46-60
4
20%
3
21%
61-75
3
15%
3
21%
76-90
Забито
26
28
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
3
12%
2
7%
1-15
3
12%
6
21%
16-30
7
27%
5
18%
31-45
2
8%
4
14%
46-60
5
19%
6
21%
61-75
6
23%
5
18%
76-90
Пропущено
32
29
19 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 16
5
16%
2
7%
1-15
8
25%
5
17%
16-30
6
19%
2
7%
31-45
1
3%
6
21%
46-60
6
19%
7
24%
61-75
6
19%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Гнистан
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хака - Гнистан 1:2 Интер Турку - Гнистан 2:2 КуПС - Гнистан 3:1 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2
Лахти - Гнистан 3:3 Гнистан - ХИК 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС - Гнистан 3:2 Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2
ВПС
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ВПС - Мариехамн 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Жальгирис - ВПС 1:0 ВПС - Жальгирис 1:2
ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 Интер Турку - ВПС 3:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 ВПС - Оулу 1:1 Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 0:0 ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1
Результаты матчей
Гнистан
ВПС
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:6
1 раз 10%
1:2
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
Точный счет
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:6
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
6
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
6 раз 33%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Гнистан
ВПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
35
54
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
72
55
54
28
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
162
810
108
315
315
117
117
117
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|9 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|ХИК
|Планж Люк
|7 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5
|Гнистан
|Ояла Юхани
|8
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 4