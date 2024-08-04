☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Гнистан
3:0
Конец матча
ВПС
0'
1:0
18' Гол
Vertti Haenninen
30' Желтая карточка
Хаукиоя Мартти
2:0
31' Пенальти
Вяйринен Тим
41' Желтая карточка
Pedro Justiniano
3:0
69' Гол
Jonas Enkerud
73' Желтая карточка
Петтерссон Оливер
86' Желтая карточка
Пеннинкангас Теему
90'+3
1
Маркуччи
Энтони
4
Петтерссон
Оливер
22
Райтала
Юкка
27
Пеннинкангас
Теему
3
Saku
Heiskanen
15
Gabriel
Europaeus
26
Ерёменко
Роман
19
Vertti
Haenninen
2
Аяла
Элиас
7
Вяйринен
Тим
9
Jonas
Enkerud
1
Teppo
Marttinen
5
Mikko
Pitkaenen
29
Pedro
Justiniano
19
Хаукиоя
Мартти
77
Аланко
Саму
21
Prosper
Ahiabu
44
Башкиров
Евгений
34
Antti-Ville
Raeisaenen
7
Alfie
Cicale
16
Teemu
Hytoenen
30
Вахтера
Йонас
Гнистан
ВПС

История личных встреч

Гнистан
ВПС

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

В
3:2
И
1:4
И
2:0
И
2:0
И
3:5
И
1:2
К
1:3
К
0:1

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
2.33

Среднее время на гол

90
38

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

2.67
2

Среднее время на гол

33
45

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

1.63
2.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
42

Бомбардиры внутри турнира

Гнистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joakim Latonen 6 (2) 0.33
Jonas Enkerud 4 0.22
Татар Беньямин 3 0.17
Вяйринен Тим 2 (1) 0.11
Saku Heiskanen 2 0.11
Roope Pyyskaenen 2 0.11
Vertti Haenninen 2 0.11
Сарр Момоду 1 0.06
Ерёменко Роман 1 0.06
Пеннинкангас Теему 1 0.06
Pauli Katajamaeki 1 0.06
Аяла Элиас 1 0.06
Кабаши Армеш 0 0
Hannes Woivalin 0 0
ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mads Borchers 9 (5) 0.5
Teemu Hytoenen 6 0.33
Хасселбайнк Глеофило 3 0.17
Хаукиоя Мартти 3 (1) 0.17
Башкиров Евгений 2 0.11
Antti-Ville Raeisaenen 1 0.06
Alfie Cicale 1 0.06
Ниеми Мийка 1 0.06
Mikko Pitkaenen 1 0.06
Antonio Almen 1 0.06
Вахтера Йонас 0 0
Prosper Ahiabu 0 0

Карточки

Гнистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ояла Юхани 8 0
Пеннинкангас Теему 6 0
Jonas Enkerud 4 0
Кабаши Армеш 4 0
David Agbo 2 1
Сарр Момоду 3 0
Joakim Latonen 3 0
Jussi Leppaelahti 3 0
Райтала Юкка 2 0
Татар Беньямин 2 0
Saku Heiskanen 2 0
Roope Pyyskaenen 2 0
Gabriel Europaeus 2 0
Ерёменко Роман 1 0
Вяйринен Тим 1 0
Эландер Хенрик 1 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Каштру Томаш 1 0
Vertti Haenninen 1 0
Петтерссон Оливер 1 0
Pauli Katajamaeki 1 0
Аяла Элиас 1 0
ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mikko Pitkaenen 3 1
Antti-Ville Raeisaenen 4 0
Башкиров Евгений 3 0
Pedro Justiniano 3 0
Prosper Ahiabu 3 0
Энгстрем Йеспер 2 0
Аланко Саму 2 0
Хаукиоя Мартти 2 0
Ниеми Мийка 1 0
Вахтера Йонас 1 0
Хасселбайнк Глеофило 1 0
Riku Jaaska 1 0
Josep Nuorela 1 0
Lauri-Eemil Vetri 1 0
Юсси Нуорела 1 0
Alfie Cicale 1 0

Результаты матчей

Гнистан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
ВПС
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

1
4
Гнистан
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
ВПС
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

15
13
Гнистан
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
ВПС
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

16
17

Голы по времени матча

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 11
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
3
38%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
25%
4
33%
61-75
1
13%
2
17%
76-90

Пропущено

12
15
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
25%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
17%
4
27%
61-75
3
25%
4
27%
76-90

Забито

18
16
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
2
11%
1
6%
1-15
2
11%
4
25%
16-30
4
22%
3
19%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
5
28%
3
19%
76-90

Пропущено

20
14
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
2
10%
0
0%
1-15
7
35%
3
21%
16-30
3
15%
1
7%
31-45
1
5%
4
29%
46-60
4
20%
3
21%
61-75
3
15%
3
21%
76-90

Забито

26
28
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
3
12%
2
7%
1-15
3
12%
6
21%
16-30
7
27%
5
18%
31-45
2
8%
4
14%
46-60
5
19%
6
21%
61-75
6
23%
5
18%
76-90

Пропущено

32
29
19 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 16
5
16%
2
7%
1-15
8
25%
5
17%
16-30
6
19%
2
7%
31-45
1
3%
6
21%
46-60
6
19%
7
24%
61-75
6
19%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Гнистан
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хака - Гнистан 1:2 Интер Турку - Гнистан 2:2 КуПС - Гнистан 3:1 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2
Лахти - Гнистан 3:3 Гнистан - ХИК 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС - Гнистан 3:2 Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2
ВПС
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ВПС - Мариехамн 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Жальгирис - ВПС 1:0 ВПС - Жальгирис 1:2
ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 Интер Турку - ВПС 3:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 ВПС - Оулу 1:1 Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 0:0 ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1

Результаты матчей

Гнистан
ВПС

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:6
1 раз 10%
1:2
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
6
1 раз 10%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%

Точный счет

1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:6
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
6
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
6 раз 33%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Гнистан
ВПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
5
4
1
7
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
2
5
5
1.5
5
4
2
8
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
16
2
8
10
1.5
10
8
3
15
2.5
3
15
1
17
3.5
1
17
4.5
1
17
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 18 11 4 3 32 - 18 37
2.
ХИК
 19 10 4 5 34 - 20 34
3.
Ильвес
 18 9 5 4 37 - 23 32
4.
СЯК Сейнайоки
 18 9 5 4 36 - 27 32
5.
Хака
 18 9 3 6 29 - 26 30
6.
ВПС
 18 8 4 6 29 - 28 28
7.
Интер Турку
 18 7 4 7 33 - 26 25
8.
Гнистан
 18 5 5 8 26 - 32 20
9.
Оулу
 18 4 6 8 24 - 31 18
10.
Мариехамн
 17 4 4 9 17 - 30 16
11.
Лахти
 18 2 7 9 21 - 37 13
12.
ЕИФ Экенас
 18 3 3 12 18 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 21 - 6 23
2.
КуПС
 8 7 0 1 19 - 7 21
3.
СЯК Сейнайоки
 9 5 3 1 20 - 15 18
4.
Интер Турку
 10 5 3 2 20 - 12 18
5.
Ильвес
 9 5 2 2 24 - 14 17
6.
Хака
 9 5 2 2 17 - 12 17
7.
ВПС
 9 4 3 2 17 - 13 15
8.
Оулу
 9 3 3 3 10 - 9 12
9.
Гнистан
 8 3 1 4 8 - 12 10
10.
Лахти
 9 2 3 4 12 - 16 9
11.
Мариехамн
 9 2 3 4 10 - 16 9
12.
ЕИФ Экенас
 9 1 2 6 7 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 10 4 4 2 13 - 11 16
2.
Ильвес
 9 4 3 2 13 - 9 15
3.
СЯК Сейнайоки
 9 4 2 3 16 - 12 14
4.
Хака
 9 4 1 4 12 - 14 13
5.
ВПС
 9 4 1 4 12 - 15 13
6.
ХИК
 9 3 2 4 13 - 14 11
7.
Гнистан
 10 2 4 4 18 - 20 10
8.
Интер Турку
 8 2 1 5 13 - 14 7
9.
Мариехамн
 8 2 1 5 7 - 14 7
10.
ЕИФ Экенас
 9 2 1 6 11 - 19 7
11.
Оулу
 9 1 3 5 14 - 22 6
12.
Лахти
 9 0 4 5 9 - 21 4
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 9 (4)
ВПС Mads Borchers 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
ХИК Планж Люк 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Оулу Коффей Эшли 2 6
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Гнистан Ояла Юхани 8
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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