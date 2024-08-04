Тур: 9.
0:0
Второй тайм: 49'
Ход матча
28'
34
Пардо
Франко
32
Пас
Николас
14
Питтон
Бруно
28
Питтон
Мауро
20
Simon
Rivero
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
36
Солари
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Пардо ФранкоЗащитник
- Защитник
-
32 Пас НиколасЗащитник
- Защитник
-
14 Питтон БруноЗащитник
-
28 Питтон МауроПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Simon RiveroПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Банега ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Гамба ЛукасНападающий
-
10 Enzo Roldan
-
-
-
Главный тренер: Гонсалес Кили
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Пенья ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Субиабре ЯнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Марсело Эскудеро
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Ривер Плейт
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
12 матчей
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.88
2.25
Среднее время на гол
48
40
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.67
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
54
83
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хавьер Моралес
|2
|0.22
|Домина Жеронимо
|2
|0.22
|Орсини Николас
|1
|0.11
|Питтон Мауро
|1
|0.11
|Бальбоа Адриан
|1 (1)
|0.11
|Пардо Франко
|1
|0.11
|Marcos Mosqueira
|1
|0.11
|Диале Мауро Луна
|0
|0
|Mateo Del Blanco
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|6 (2)
|0.67
|Колидио Факундо
|3
|0.33
|Солари Пабло
|1
|0.11
|Мастантуоно Франко
|1
|0.11
|Барко Эсекьель
|1
|0.11
|Эчеверри Клаудио
|1
|0.11
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Каско Милтон
|0
|0
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Барейро Адам
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пас Николас
|6
|0
|Корвалан Клаудио
|1
|1
|Питтон Бруно
|1
|1
|Питтон Мауро
|2
|0
|Пардо Франко
|2
|0
|Вера Федерико
|2
|0
|Marcos Mosqueira
|2
|0
|Бальбоа Адриан
|0
|1
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Домина Жеронимо
|1
|0
|Lautaro Vargas
|1
|0
|Фаскендини Валентин
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альендро Родриго
|3
|0
|Фонсека Николас
|3
|0
|Борха Мигель
|2
|0
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0
|Симон Сантьяго
|2
|0
|Каско Милтон
|1
|0
|Пирес Леандро
|1
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Краневиттер Матиас
|1
|0
|Колидио Факундо
|1
|0
|Гаттони Федерико
|1
|0
|Вильягра Родриго
|1
|0
|Солари Пабло
|1
|0
|Боселли Себастьян
|1
|0
|Эчеверри Клаудио
|1
|0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Унион Санта-Фе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
12
Унион Санта-Фе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
13
Голы по времени матча
Забито
6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
12
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
67%
1
8%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
9
13
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
4
44%
5
38%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1
Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ривер Плейт - Олимпия Асунсьон 3:1
Ривер Плейт - Мильонариос 1:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Ривер Плейт - Тачира 2:0 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Темперлей - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Либертад 2:0 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 2:1 Либертад - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
Ривер Плейт
Точный счет
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Унион Санта-Фе
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
26
44
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|4
|0
|10 - 3
|19
|2.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|9 - 4
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 6
|17
|5.
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|13 - 7
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|8.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|13 - 13
|15
|9.
|8
|4
|2
|2
|5 - 2
|14
|10.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|14
|11.
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|12.
|8
|3
|3
|2
|10 - 6
|12
|13.
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|14.
|9
|4
|0
|5
|8 - 12
|12
|15.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|16.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|17.
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|18.
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|19.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|20.
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|21.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|22.
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|23.
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|24.
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|25.
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|26.
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|27.
|9
|0
|5
|4
|7 - 15
|5
|28.
|8
|0
|1
|7
|7 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|3.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 6
|13
|4.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|5.
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|6.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|7.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|8.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|9.
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|10.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|11.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|12.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|13.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|14.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|15.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|16.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|17.
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|18.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|19.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|20.
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|21.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|22.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|23.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|24.
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|25.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|26.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|27.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|28.
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|17.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|18.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|19.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|20.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|22.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|23.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|24.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|25.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|26.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|27.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
|28.
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|5 (2)
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 4
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|5