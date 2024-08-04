☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 9.
Унион Санта-Фе
0:0
Второй тайм: 49'
Ривер Плейт
0'
28' Желтая карточка
Диас Энцо Эрнан

Ход матча

28'
 
Диас Энцо Эрнан
46'
Enzo Roldan
Simon Rivero
 
Лучшие коэффициенты
Унион Санта-Фе
Ничья
Ривер Плейт
5.20
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3.26
2.35
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Все Коэффициенты
25
Кардосо
Тьяго
34
Пардо
Франко
2
Торрен
Мигель
Анхель
32
Пас
Николас
35
Lautaro
Vargas
14
Питтон
Бруно
28
Питтон
Мауро
5
Marcos
Mosqueira
20
Simon
Rivero
9
Хавьер
Моралес
77
Бальбоа
Адриан
1
Армани
Франко
20
Каско
Милтон
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
31
Симон
Сантьяго
5
Краневиттер
Матиас
29
Альендро
Родриго
30
Мастантуоно
Франко
9
Борха
Мигель
36
Солари
Пабло
Унион Санта-Фе
5-3-2
Ривер Плейт
4-3-1-2

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Ривер Плейт

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

12 матчей

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:5
КПЛ
1:0
ЛП
4:0
С
1:2
С
1:2
С
2:0
П
0:0
К
3:0
П
2:2
П
2:2
П
2:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.88
2.25

Среднее время на гол

48
40

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.67
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
83

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хавьер Моралес 2 0.22
Домина Жеронимо 2 0.22
Орсини Николас 1 0.11
Питтон Мауро 1 0.11
Бальбоа Адриан 1 (1) 0.11
Пардо Франко 1 0.11
Marcos Mosqueira 1 0.11
Диале Мауро Луна 0 0
Mateo Del Blanco 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 6 (2) 0.67
Колидио Факундо 3 0.33
Солари Пабло 1 0.11
Мастантуоно Франко 1 0.11
Барко Эсекьель 1 0.11
Эчеверри Клаудио 1 0.11
Фернандес Игнасио 0 0
Каско Милтон 0 0
Agustin Sant'Anna 0 0
Барейро Адам 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пас Николас 6 0
Корвалан Клаудио 1 1
Питтон Бруно 1 1
Питтон Мауро 2 0
Пардо Франко 2 0
Вера Федерико 2 0
Marcos Mosqueira 2 0
Бальбоа Адриан 0 1
Хавьер Моралес 1 0
Орсини Николас 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Enzo Roldan 1 0
Домина Жеронимо 1 0
Lautaro Vargas 1 0
Фаскендини Валентин 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альендро Родриго 3 0
Фонсека Николас 3 0
Борха Мигель 2 0
Диас Энцо Эрнан 2 0
Симон Сантьяго 2 0
Каско Милтон 1 0
Пирес Леандро 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Краневиттер Матиас 1 0
Колидио Факундо 1 0
Гаттони Федерико 1 0
Вильягра Родриго 1 0
Солари Пабло 1 0
Боселли Себастьян 1 0
Эчеверри Клаудио 1 0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Ривер Плейт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Унион Санта-Фе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
12
Унион Санта-Фе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
13

Голы по времени матча

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
12
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
67%
1
8%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
13
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
4
44%
5
38%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1
Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ривер Плейт - Олимпия Асунсьон 3:1
Ривер Плейт - Мильонариос 1:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Ривер Плейт - Тачира 2:0 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Темперлей - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Либертад 2:0 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Ривер Плейт - Расинг Клуб Аруба 0:2 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт 2:2 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 2:1 Либертад - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
Ривер Плейт

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Унион Санта-Фе
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 9 5 4 0 10 - 3 19
2.
Унион Санта-Фе
 0:0 9 5 3 1 9 - 4 18
3.
Расинг Авельянеда
 9 5 2 2 17 - 8 17
4.
Велес Сарсфилд
 9 5 2 2 14 - 6 17
5.
Тальерес Кордоба
 9 4 4 1 14 - 10 16
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 3 2 13 - 7 15
7.
Институто Кордоба
 9 4 3 2 11 - 7 15
8.
Бельграно
 0:0 9 4 3 2 13 - 13 15
9.
Индепендьенте Ривадавия
 8 4 2 2 5 - 2 14
10.
Ривер Плейт
 0:0 9 4 2 3 13 - 8 14
11.
Атлетико Тукуман
 8 3 4 1 8 - 6 13
12.
Бока Хуниорс
 8 3 3 2 10 - 6 12
13.
Ланус
 8 3 3 2 11 - 11 12
14.
Архентинос Хуниорс
 9 4 0 5 8 - 12 12
15.
Платенсе
 8 3 2 3 8 - 8 11
16.
Сармьенто
 0:0 9 3 2 4 8 - 9 11
17.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 3 2 4 6 - 10 11
18.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 11 - 11 10
19.
Депортиво Риестра
 8 3 0 5 7 - 9 9
20.
Росарио Сентраль
 8 2 3 3 11 - 10 9
21.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
22.
Тигре
 8 2 3 3 8 - 12 9
23.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 9 8
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 4 3 6 - 8 7
25.
Банфилд
 8 1 3 4 6 - 12 6
26.
Барракас Сентраль
 8 1 2 5 3 - 10 5
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 5 4 7 - 15 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 0:0 5 4 1 0 12 - 3 13
2.
Унион Санта-Фе
 0:0 5 4 1 0 6 - 1 13
3.
Бельграно
 0:0 5 4 1 0 10 - 6 13
4.
Расинг Авельянеда
 4 4 0 0 9 - 1 12
5.
Архентинос Хуниорс
 5 4 0 1 8 - 5 12
6.
Уракан
 5 3 2 0 5 - 1 11
7.
Велес Сарсфилд
 4 3 1 0 8 - 1 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
9.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
10.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 5 9
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
12.
Институто Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
13.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
14.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 4 - 2 8
15.
Бока Хуниорс
 3 2 1 0 4 - 0 7
16.
Годой Крус
 4 2 1 1 5 - 4 7
17.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
18.
Сармьенто
 0:0 5 2 1 2 4 - 3 7
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 6 7
20.
Банфилд
 4 1 3 0 5 - 3 6
21.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 3 1 4 - 5 6
22.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
23.
Тигре
 5 1 2 2 4 - 8 5
24.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 2 4
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
27.
Барракас Сентраль
 4 0 1 3 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 0 4 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
3.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
4.
Велес Сарсфилд
 5 2 1 2 6 - 5 7
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Институто Кордоба
 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
Платенсе
 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Унион Санта-Фе
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Расинг Авельянеда
 5 1 2 2 8 - 7 5
11.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 5 - 5 4
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 2 - 4 4
17.
Сармьенто
 0:0 4 1 1 2 4 - 6 4
18.
Ланус
 4 0 3 1 4 - 6 3
19.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
20.
Бельграно
 0:0 4 0 2 2 3 - 7 2
21.
Годой Крус
 4 0 2 2 1 - 5 2
22.
Дефенса и Хустисия
 5 0 2 3 3 - 9 2
23.
Ривер Плейт
 0:0 4 0 1 3 1 - 5 1
24.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 1 3 3 - 8 1
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 3 - 8 1
26.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
27.
Архентинос Хуниорс
 4 0 0 4 0 - 7 0
28.
Банфилд
 4 0 0 4 1 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 5 (2)
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 6
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 4
Банфилд Alejandro Maciel 1 4
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Симон Риверо уходит с поля. Энцо Ролдан выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Диас Энцо Эрнан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Унион Санта-Фе
Ничья
Ривер Плейт
5.20
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3.26
2.35
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