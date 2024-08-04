Тур: 9.
Ход матча
35'
18
Моралес
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Моралес ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Thyago Ayala
-
16 Juan Guasone
-
-
28 Joaquin Gho
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Марин МатиасНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
48 Lucas Bustos
-
39 Lucas Argayo
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
История личных встреч
Сармьенто
Бельграно
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.75
Среднее время на гол
180
120
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Мануэль
|2
|0.22
|Joaquin Gho
|1
|0.11
|Emiliano Mendez
|1
|0.11
|Gabriel Gudino
|1
|0.11
|Naya Ezequeil
|1
|0.11
|Agustin Fontana
|1 (1)
|0.11
|Sergio Quiroga
|0
|0
|Valentin Burgoa
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Франко
|5
|0.56
|Рейна Брайан
|2
|0.22
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.11
|Суарес Матиас
|1
|0.11
|Эстебан Ролон
|1
|0.11
|Баринага Хуан
|1
|0.11
|Mariano Troilo
|1
|0.11
|Geronimo Heredia
|1
|0.11
|Метильи Франсиско Гонсалес
|0
|0
|Марин Матиас
|0
|0
|Ленциони Факундо
|0
|0
Карточки
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yair Arismendi
|3
|0
|Nahuel Gallardo
|1
|1
|Инсаурральде Хуан
|2
|0
|Годой Фернандо
|2
|0
|Гарсия Мануэль
|2
|0
|Matias Rosales
|2
|0
|Emiliano Mendez
|1
|0
|Gabriel Diaz
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Gabriel Gudino
|1
|0
|Акоста Лукас II
|1
|0
|Моралес Иван
|1
|0
|Juan Andrada
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Elias Sebastian Lopez
|1
|0
|Joaquin Gho
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mariano Troilo
|4
|0
|Чаварриа Пабло
|1
|1
|Морено Матиас
|1
|1
|Хара Франко
|2
|0
|Лонго Сантьяго
|2
|0
|Agustin Baldi
|2
|0
|Дельгадо Рафаэль
|1
|0
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Ребола Алехандро
|1
|0
|Марин Матиас
|1
|0
|Рейна Брайан
|1
|0
|Фачелло Франсиско
|1
|0
|Juan Cruz Real
|1
|0
Результаты матчей
Сармьенто
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Бельграно
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Сармьенто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Бельграно
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
11
Сармьенто
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Бельграно
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
14
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
1
25%
4
36%
61-75
1
25%
3
27%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
2
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
2
29%
5
36%
61-75
1
14%
4
29%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
4
33%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
30%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сармьенто
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Бельграно - Сармьенто 4:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0
Бельграно
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1
Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1
Результаты матчей
Сармьенто
Бельграно
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
4:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Сармьенто
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
26
44
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|4
|0
|10 - 3
|19
|2.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|9 - 4
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 6
|17
|5.
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|13 - 7
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|8.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|13 - 13
|15
|9.
|8
|4
|2
|2
|5 - 2
|14
|10.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|14
|11.
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|12.
|8
|3
|3
|2
|10 - 6
|12
|13.
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|14.
|9
|4
|0
|5
|8 - 12
|12
|15.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|16.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|17.
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|18.
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|19.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|20.
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|21.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|22.
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|23.
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|24.
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|25.
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|26.
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|27.
|9
|0
|5
|4
|7 - 15
|5
|28.
|8
|0
|1
|7
|7 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|3.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 6
|13
|4.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|5.
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|6.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|7.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|8.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|9.
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|10.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|11.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|12.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|13.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|14.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|15.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|16.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|17.
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|18.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|19.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|20.
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|21.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|22.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|23.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|24.
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|25.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|26.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|27.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|28.
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|17.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|18.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|19.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|20.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|22.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|23.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|24.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|25.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|26.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|27.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
|28.
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|5 (2)
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 4
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|5