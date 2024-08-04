☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 9.
Сармьенто
0:0
Конец матча
Бельграно
0'
35' Желтая карточка
Эстебан Ролон
90'+4
42
Акоста
Лукас
II
14
Ронкалья
Факундо
2
Инсаурральде
Хуан
32
Franco
Paredes
29
Elias
Sebastian
Lopez
26
Yair
Arismendi
5
Гарсия
Мануэль
52
Emiliano
Mendez
7
Лисандро
Лопес
III
18
Моралес
Иван
9
Naya
Ezequeil
1
Чикко
Игнасио
40
Морено
Матиас
6
Ребола
Алехандро
13
Мерьяно
Николас
8
Gabriel
Compagnucci
16
Эстебан
Ролон
23
Факундо-Томас
Киньон
53
Juan
Velazquez
24
Метильи
Франсиско
Гонсалес
29
Хара
Франко
7
Суарес
Матиас
Сармьенто
5-2-3
Бельграно
3-4-3

История личных встреч

Сармьенто
Бельграно

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

КПЛ
4:1
КПЛ
0:0
ЛП
0:0
П
1:2
П
3:0
П
1:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Среднее время на гол

180
120

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Мануэль 2 0.22
Joaquin Gho 1 0.11
Emiliano Mendez 1 0.11
Gabriel Gudino 1 0.11
Naya Ezequeil 1 0.11
Agustin Fontana 1 (1) 0.11
Sergio Quiroga 0 0
Valentin Burgoa 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 5 0.56
Рейна Брайан 2 0.22
Nicolas Fernandez I 1 0.11
Суарес Матиас 1 0.11
Эстебан Ролон 1 0.11
Баринага Хуан 1 0.11
Mariano Troilo 1 0.11
Geronimo Heredia 1 0.11
Метильи Франсиско Гонсалес 0 0
Марин Матиас 0 0
Ленциони Факундо 0 0

Карточки

Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yair Arismendi 3 0
Nahuel Gallardo 1 1
Инсаурральде Хуан 2 0
Годой Фернандо 2 0
Гарсия Мануэль 2 0
Matias Rosales 2 0
Emiliano Mendez 1 0
Gabriel Diaz 1 0
Agustin Fontana 1 0
Gabriel Gudino 1 0
Акоста Лукас II 1 0
Моралес Иван 1 0
Juan Andrada 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Elias Sebastian Lopez 1 0
Joaquin Gho 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mariano Troilo 4 0
Чаварриа Пабло 1 1
Морено Матиас 1 1
Хара Франко 2 0
Лонго Сантьяго 2 0
Agustin Baldi 2 0
Дельгадо Рафаэль 1 0
Факундо-Томас Киньон 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Ребола Алехандро 1 0
Марин Матиас 1 0
Рейна Брайан 1 0
Фачелло Франсиско 1 0
Juan Cruz Real 1 0

Результаты матчей

Сармьенто
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Бельграно
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Сармьенто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Бельграно
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
11
Сармьенто
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Бельграно
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
14

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
1
25%
4
36%
61-75
1
25%
3
27%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
2
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
2
29%
5
36%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
4
33%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
30%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сармьенто
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Бельграно - Сармьенто 4:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0
Бельграно
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1
Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1

Результаты матчей

Сармьенто
Бельграно

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
4:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Сармьенто
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 9 5 4 0 10 - 3 19
2.
Унион Санта-Фе
 9 5 3 1 9 - 4 18
3.
Расинг Авельянеда
 9 5 2 2 17 - 8 17
4.
Велес Сарсфилд
 9 5 2 2 14 - 6 17
5.
Тальерес Кордоба
 9 4 4 1 14 - 10 16
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 3 2 13 - 7 15
7.
Институто Кордоба
 9 4 3 2 11 - 7 15
8.
Бельграно
 9 4 3 2 13 - 13 15
9.
Индепендьенте Ривадавия
 8 4 2 2 5 - 2 14
10.
Ривер Плейт
 9 4 2 3 13 - 8 14
11.
Атлетико Тукуман
 8 3 4 1 8 - 6 13
12.
Бока Хуниорс
 1:1 9 3 4 2 11 - 7 13
13.
Ланус
 8 3 3 2 11 - 11 12
14.
Архентинос Хуниорс
 9 4 0 5 8 - 12 12
15.
Платенсе
 8 3 2 3 8 - 8 11
16.
Сармьенто
 9 3 2 4 8 - 9 11
17.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 3 2 4 6 - 10 11
18.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 11 - 11 10
19.
Депортиво Риестра
 8 3 0 5 7 - 9 9
20.
Росарио Сентраль
 8 2 3 3 11 - 10 9
21.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
22.
Тигре
 8 2 3 3 8 - 12 9
23.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 9 8
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 4 3 6 - 8 7
25.
Банфилд
 8 1 3 4 6 - 12 6
26.
Барракас Сентраль
 1:1 9 1 3 5 4 - 11 6
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 5 4 7 - 15 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 1 0 12 - 3 13
2.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 6 - 1 13
3.
Бельграно
 5 4 1 0 10 - 6 13
4.
Расинг Авельянеда
 4 4 0 0 9 - 1 12
5.
Архентинос Хуниорс
 5 4 0 1 8 - 5 12
6.
Уракан
 5 3 2 0 5 - 1 11
7.
Велес Сарсфилд
 4 3 1 0 8 - 1 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
9.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
10.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 5 9
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
12.
Бока Хуниорс
 1:1 4 2 2 0 5 - 1 8
13.
Институто Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
14.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
15.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 4 - 2 8
16.
Годой Крус
 4 2 1 1 5 - 4 7
17.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
18.
Сармьенто
 5 2 1 2 4 - 3 7
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 6 7
20.
Банфилд
 4 1 3 0 5 - 3 6
21.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 3 1 4 - 5 6
22.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
23.
Тигре
 5 1 2 2 4 - 8 5
24.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 2 4
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
27.
Барракас Сентраль
 1:1 4 0 1 3 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 0 4 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
3.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
4.
Велес Сарсфилд
 5 2 1 2 6 - 5 7
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Институто Кордоба
 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
Платенсе
 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Расинг Авельянеда
 5 1 2 2 8 - 7 5
11.
Бока Хуниорс
 1:1 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
Барракас Сентраль
 1:1 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 5 - 5 4
15.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 1 2 3 - 4 4
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 2 - 4 4
17.
Сармьенто
 4 1 1 2 4 - 6 4
18.
Ланус
 4 0 3 1 4 - 6 3
19.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
20.
Бельграно
 4 0 2 2 3 - 7 2
21.
Годой Крус
 4 0 2 2 1 - 5 2
22.
Дефенса и Хустисия
 5 0 2 3 3 - 9 2
23.
Ривер Плейт
 4 0 1 3 1 - 5 1
24.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 1 3 3 - 8 1
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 3 - 8 1
26.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
27.
Архентинос Хуниорс
 4 0 0 4 0 - 7 0
28.
Банфилд
 4 0 0 4 1 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 5 (2)
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 6
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 4
Банфилд Alejandro Maciel 1 4
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Эстебан Ролон получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Сармьенто 0:0 Бельграно онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный