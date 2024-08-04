☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 9.
Бока Хуниорс
1:1
Первый тайм: 38'
Барракас Сентраль
0'
0:1
7' Гол
Maximiliano Zalazar
11' Желтая карточка
Фигаль Хорхе
31' Желтая карточка
Marcos Iacobellis
1:1
37' Гол
Milton Gimenez

Ход матча

7'
0:1
Maximiliano Zalazar
(Rodrigo Herrera)
11'
Фигаль Хорхе
 
31'
 
Marcos Iacobellis
37'
Milton Gimenez
1:1
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Барракас Сентраль
9.00
5.03
9.50
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Все Коэффициенты
1
Ромеро
Серхио
17
Адвинкула
Луис
40
Ди
Лолло
Лаутаро
4
Фигаль
Хорхе
23
Бланко
Лаутаро
30
Tomas
Belmonte
5
Медель
Гари
19
Мартеджани
Агустин
7
Себальос
Эсекиэль
9
Milton
Gimenez
16
Мерентиель
Мигель
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
4
Pedro
Velurtas
14
Gonzalo
Goni
2
Nicolas
Capraro
6
Rodrigo
Insua
5
Rodrigo
Herrera
8
Siro
Rosane
27
Marcos
Iacobellis
11
Alan
Cantero
43
Maximiliano
Zalazar
9
Alexis
Dominguez
Бока Хуниорс
4-3-1-2
Барракас Сентраль
4-2-3-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Барракас Сентраль

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
1:2
ЛП
0:3
ЛП
1:3
КПЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

2
2.67

Среднее время на гол

45
33

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 4 (1) 0.44
Фернандес Игнасио 2 0.22
Кавани Эдинсон 2 0.22
Jabes Saralegui 1 0.11
Адвинкула Луис 0 0
Сенон Кевин 0 0
Медина Кристиан 0 0
Агирре Брайан I 0 0
Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexis Dominguez 1 0.11
Marcos Iacobellis 1 0.11
Rodrigo Insua 1 0.11
Maximiliano Zalazar 1 0.11
Rodrigo Herrera 0 0
Alan Cantero 0 0
Santiago Coronel 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Пол 5 0
Фигаль Хорхе 3 0
Бланко Лаутаро 3 0
Рохо Маркос 1 1
Фернандес Игнасио 2 0
Лема Кристиан 2 0
Кавани Эдинсон 0 1
Адвинкула Луис 1 0
Дженсон Лукас 1 0
Сараччи Марсело 1 0
Мерентиель Мигель 1 0
Медина Кристиан 1 0
Агирре Брайан I 1 0
Ди Лолло Лаутаро 1 0
Горосито Дилан 1 0
Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Herrera 2 0
Santiago Coronel 2 0
Sebastian Emanuel Moyano 1 0
Alexis Dominguez 1 0
Gonzalo Goni 1 0
Carlos Martin Arce 1 0
Facundo Mater 1 0
Marcos Iacobellis 1 0
Manuel Duarte 1 0
Pedro Velurtas 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0
Federico Aguirre 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Барракас Сентраль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Барракас Сентраль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

5
1
Бока Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Барракас Сентраль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

9
3
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
33%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
29%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2
Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0
Барракас Сентраль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1
Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Барракас Сентраль - Сан-Мигель 0:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Барракас Сентраль

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Барракас Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
5
3
5
1.5
2
6
2.5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 9 5 4 0 10 - 3 19
2.
Унион Санта-Фе
 9 5 3 1 9 - 4 18
3.
Расинг Авельянеда
 9 5 2 2 17 - 8 17
4.
Велес Сарсфилд
 9 5 2 2 14 - 6 17
5.
Тальерес Кордоба
 9 4 4 1 14 - 10 16
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 3 2 13 - 7 15
7.
Институто Кордоба
 9 4 3 2 11 - 7 15
8.
Бельграно
 9 4 3 2 13 - 13 15
9.
Индепендьенте Ривадавия
 8 4 2 2 5 - 2 14
10.
Ривер Плейт
 9 4 2 3 13 - 8 14
11.
Атлетико Тукуман
 8 3 4 1 8 - 6 13
12.
Бока Хуниорс
 1:1 9 3 4 2 11 - 7 13
13.
Ланус
 8 3 3 2 11 - 11 12
14.
Архентинос Хуниорс
 9 4 0 5 8 - 12 12
15.
Платенсе
 8 3 2 3 8 - 8 11
16.
Сармьенто
 9 3 2 4 8 - 9 11
17.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 3 2 4 6 - 10 11
18.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 11 - 11 10
19.
Депортиво Риестра
 8 3 0 5 7 - 9 9
20.
Росарио Сентраль
 8 2 3 3 11 - 10 9
21.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
22.
Тигре
 8 2 3 3 8 - 12 9
23.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 9 8
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 4 3 6 - 8 7
25.
Банфилд
 8 1 3 4 6 - 12 6
26.
Барракас Сентраль
 1:1 9 1 3 5 4 - 11 6
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 5 4 7 - 15 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 1 0 12 - 3 13
2.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 6 - 1 13
3.
Бельграно
 5 4 1 0 10 - 6 13
4.
Расинг Авельянеда
 4 4 0 0 9 - 1 12
5.
Архентинос Хуниорс
 5 4 0 1 8 - 5 12
6.
Уракан
 5 3 2 0 5 - 1 11
7.
Велес Сарсфилд
 4 3 1 0 8 - 1 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
9.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
10.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 5 9
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
12.
Бока Хуниорс
 1:1 4 2 2 0 5 - 1 8
13.
Институто Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
14.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
15.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 4 - 2 8
16.
Годой Крус
 4 2 1 1 5 - 4 7
17.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
18.
Сармьенто
 5 2 1 2 4 - 3 7
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 6 7
20.
Банфилд
 4 1 3 0 5 - 3 6
21.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 3 1 4 - 5 6
22.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
23.
Тигре
 5 1 2 2 4 - 8 5
24.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 2 4
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
27.
Барракас Сентраль
 1:1 4 0 1 3 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 0 4 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
3.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
4.
Велес Сарсфилд
 5 2 1 2 6 - 5 7
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Институто Кордоба
 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
Платенсе
 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Расинг Авельянеда
 5 1 2 2 8 - 7 5
11.
Бока Хуниорс
 1:1 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
Барракас Сентраль
 1:1 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 5 - 5 4
15.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 1 2 3 - 4 4
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 2 - 4 4
17.
Сармьенто
 4 1 1 2 4 - 6 4
18.
Ланус
 4 0 3 1 4 - 6 3
19.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
20.
Бельграно
 4 0 2 2 3 - 7 2
21.
Годой Крус
 4 0 2 2 1 - 5 2
22.
Дефенса и Хустисия
 5 0 2 3 3 - 9 2
23.
Ривер Плейт
 4 0 1 3 1 - 5 1
24.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 1 3 3 - 8 1
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 3 - 8 1
26.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
27.
Архентинос Хуниорс
 4 0 0 4 0 - 7 0
28.
Банфилд
 4 0 0 4 1 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 5 (2)
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 6
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 4
Банфилд Alejandro Maciel 1 4
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 37'
    Г О О О О Л - Милтон Хименес бьет в цель!
  • 31'
    Marcos Iacobellis получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Фигаль Хорхе получил желтую карточку от судьи
  • 7'
    Родриго Эррера сделал результативную передачу.
  • 7'
    Г О О О О Л - Максимилиано Залазар бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 72% завершится ничьей.
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Бока Хуниорс
Ничья
Барракас Сентраль
9.00
5.03
9.50
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