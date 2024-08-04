Тур: 9.
1:1
Конец матча
0'
0:1
7' ГолMaximiliano Zalazar
11' Желтая карточкаФигаль Хорхе
31' Желтая карточкаMarcos Iacobellis
1:1
37' ГолMilton Gimenez
74' Желтая карточкаTomas Belmonte
81' Желтая карточкаМедель Гари
90'+7
Ход матча
7'
11'
37'
1:1
74'
81'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Фабра ФранкПолузащитник
- Нападающий
-
-
34 Mateo Mendia
-
52 Walter Molas
-
-
-
-
46 Juan Payal
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Alan CanteroПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Тапия ИванПолузащитник
- Нападающий
-
30 Marcelo Mino
-
-
-
-
-
-
36 Alex Juarez
-
-
-
Главный тренер: Alejandro Orfila
История личных встреч
Бока Хуниорс
Барракас Сентраль
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
2
2.67
Среднее время на гол
45
33
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|4 (1)
|0.44
|Фернандес Игнасио
|2
|0.22
|Кавани Эдинсон
|2
|0.22
|Milton Gimenez
|1
|0.11
|Jabes Saralegui
|1
|0.11
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Сенон Кевин
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
|Медина Кристиан
|0
|0
|Агирре Брайан I
|0
|0
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexis Dominguez
|1
|0.11
|Marcos Iacobellis
|1
|0.11
|Rodrigo Insua
|1
|0.11
|Maximiliano Zalazar
|1
|0.11
|Rodrigo Herrera
|0
|0
|Alan Cantero
|0
|0
|Santiago Coronel
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Пол
|5
|0
|Фигаль Хорхе
|3
|0
|Бланко Лаутаро
|3
|0
|Рохо Маркос
|1
|1
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Лема Кристиан
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|0
|1
|Адвинкула Луис
|1
|0
|Медель Гари
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Сараччи Марсело
|1
|0
|Мерентиель Мигель
|1
|0
|Tomas Belmonte
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Агирре Брайан I
|1
|0
|Ди Лолло Лаутаро
|1
|0
|Горосито Дилан
|1
|0
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Herrera
|2
|0
|Marcos Iacobellis
|2
|0
|Santiago Coronel
|2
|0
|Sebastian Emanuel Moyano
|1
|0
|Alexis Dominguez
|1
|0
|Gonzalo Goni
|1
|0
|Carlos Martin Arce
|1
|0
|Facundo Mater
|1
|0
|Manuel Duarte
|1
|0
|Pedro Velurtas
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
|Federico Aguirre
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Барракас Сентраль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Барракас Сентраль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
5
1
Бока Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Барракас Сентраль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
2
50%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90
Пропущено
8
11
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
3
38%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2
Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0
Барракас Сентраль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1
Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Барракас Сентраль - Сан-Мигель 0:0 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 1:2 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Барракас Сентраль
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Барракас Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
45
36
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|4
|0
|10 - 3
|19
|2.
|9
|5
|3
|1
|9 - 4
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 6
|17
|5.
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|13 - 7
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|8.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|5 - 2
|15
|9.
|9
|4
|3
|2
|13 - 13
|15
|10.
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|14
|11.
|0:0
|9
|3
|5
|1
|8 - 6
|14
|12.
|9
|3
|4
|2
|11 - 7
|13
|13.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|14.
|9
|4
|0
|5
|8 - 12
|12
|15.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|17.
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|18.
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|19.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|20.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|21.
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|22.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|23.
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|24.
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|25.
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|26.
|9
|1
|3
|5
|4 - 11
|6
|27.
|9
|0
|5
|4
|7 - 15
|5
|28.
|8
|0
|1
|7
|7 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|3.
|5
|4
|1
|0
|10 - 6
|13
|4.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|5.
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|6.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|7.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|8.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|9.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|10.
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|11.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|12.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|13.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|14.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|15.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|16.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|17.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|18.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|19.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|20.
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|21.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|22.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|23.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|24.
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|25.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|26.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|27.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|28.
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|3 - 1
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|4.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|17.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|18.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|19.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|20.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|22.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|23.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|24.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|25.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|26.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|27.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
|28.
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|5 (2)
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 4
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|5