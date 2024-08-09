☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лахти
4:0
Конец матча
ЕИФ Экенас
0'
1:0
6' Гол
Лопес Майкл
2:0
38' Гол
Кастро Пабло
3:0
89' Гол
Иванович Люк
4:0
90' Гол
Лопес Майкл
90'+8
31
Osku
Maukonen
32
Felix
Strauss
21
Вайнионпяя
Матиас
4
Вийтикко
Микко
13
Bruno
Jordao2
8
Riku
Selander
27
Benjamin
Mulahalilovic
26
Кастро
Пабло
17
Tommi
Jaentti
9
Лопес
Майкл
22
Lucas
Morais
1
Ramilson
Almeida
2
Йоэль
Лехтонен
24
Kingsley
Gyamfi
5
Катц
Калле
6
Хьертстранд
Бенджамин
14
Simon
Lindholm
11
Eetu
Puro
22
Мохаммед
Насиру
8
Аду
Энох
9
Ойала
Саломо
73
Фофана
Тиемоко
Лахти
ЕИФ Экенас

История личных встреч

Лахти
ЕИФ Экенас

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

В
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Майкл 9 (2) 0.47
Иванович Люк 5 0.26
Colin Odutayo 3 (1) 0.16
Кастро Пабло 3 0.16
Lucas Morais 1 0.05
Julius Tauriainen 1 (1) 0.05
Bruno Jordao2 1 0.05
Samuel Pasanen 1 0.05
Коскинен Отсо 1 0.05
Benjamin Mulahalilovic 0 0
Akseli Puukko 0 0
Бабикер Асаад 0 0
Marius Koenkkoelae 0 0
Osku Maukonen 0 0
ЕИФ Экенас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ойала Саломо 4 (2) 0.21
Кауфманн Лукас 3 (3) 0.16
Фофана Тиемоко 2 0.11
Vaino Vehkonen 2 0.11
Noah Lundstroem 2 0.11
Мохаммед Насиру 1 0.05
Кабаши Ариан 1 0.05
Simon Lindholm 1 0.05
Abdoulaye Kante 1 0.05
Emil Pallas 1 0.05
Йоэль Лехтонен 0 0
Катц Калле 0 0

Карточки

Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вийтикко Микко 4 1
Кастро Пабло 4 0
Коскинен Отсо 4 0
Samuel Pasanen 4 0
Riku Selander 3 0
Colin Odutayo 3 0
Benjamin Mulahalilovic 2 0
Вирта Эмели 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Lucas Morais 2 0
Вайнионпяя Матиас 2 0
Бабикер Асаад 2 0
Akseli Puukko 2 0
Фокс Дилан 1 0
Лопес Майкл 1 0
Иванович Люк 1 0
Bruno Jordao2 1 0
Олувайеми Джош 1 0
Osku Maukonen 1 0
ЕИФ Экенас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаши Ариан 6 1
Abdoulaye Kante 3 2
Катц Калле 5 0
Кауфманн Лукас 3 1
Vaino Vehkonen 4 0
Ramilson Almeida 4 0
Йоэль Лехтонен 4 0
Eetu Puro 3 0
Emil Pallas 3 0
Аду Энох 2 0
Мохаммед Насиру 2 0
Лекселль Александр 2 0
Simon Lindholm 2 0
Ойала Саломо 1 0
Фофана Тиемоко 1 0
Fahad Mohamed 1 0
Roni Pietsalo 1 0
Gabriel Garcia Xatart 1 0

Результаты матчей

Лахти
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
ЕИФ Экенас
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
89% (8)
0% (0)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
6
Лахти
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
ЕИФ Экенас
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
17

Упущенные победы

8
3
Лахти
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
26% (5)
16% (3)
ЕИФ Экенас
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
20

Упущенные победы

15
9

Голы по времени матча

Забито

16
11
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
3
19%
1
9%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
3
19%
2
18%
76-90

Пропущено

16
23
12 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
4
25%
4
17%
1-15
5
31%
2
9%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
3
19%
7
30%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
33%
3
43%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

21
19
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
4
19%
3
16%
31-45
4
19%
2
11%
46-60
6
29%
6
32%
61-75
2
10%
7
37%
76-90

Забито

25
18
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
8 Не забивали 5
4
16%
1
6%
1-15
1
4%
5
28%
16-30
6
24%
5
28%
31-45
7
28%
0
0%
46-60
3
12%
4
22%
61-75
4
16%
3
17%
76-90

Пропущено

37
42
21 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
7
19%
4
10%
1-15
7
19%
3
7%
16-30
7
19%
7
17%
31-45
4
11%
5
12%
46-60
7
19%
9
21%
61-75
5
14%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Лахти - ХИК 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 5:5 КуПС - Лахти 1:0 Лахти - Оулу 1:2
Интер Турку - Лахти 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 КПВ Кокола - Лахти 2:1 Лахти - Гнистан 3:3 Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2 Оулу - Лахти 2:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
ЕИФ Экенас - Хака 1:2 ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 Оулу - ЕИФ Экенас 2:0 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7
ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Палло-Поят Юниорит - ЕИФ Экенас 1:2 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1

Результаты матчей

Лахти
ЕИФ Экенас

Точный счет

0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:2
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
7 раз 78%
0
2 раза 22%

Точный счет

3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

3:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%
1:2
5 раз 26%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
11 раз 58%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Лахти
ЕИФ Экенас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
2
5
5
1.5
3
7
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
3
2
7
1.5
3
7
1
8
2.5
1
9
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
14
5
7
12
1.5
3
16
4
15
2.5
1
18
2
17
3.5
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 18 11 4 3 32 - 18 37
2.
ХИК
 19 10 4 5 34 - 20 34
3.
Ильвес
 18 9 5 4 37 - 23 32
4.
СЯК Сейнайоки
 18 9 5 4 36 - 27 32
5.
Хака
 18 9 3 6 29 - 26 30
6.
ВПС
 18 8 4 6 29 - 28 28
7.
Интер Турку
 18 7 4 7 33 - 26 25
8.
Гнистан
 18 5 5 8 26 - 32 20
9.
Оулу
 18 4 6 8 24 - 31 18
10.
Мариехамн
 17 4 4 9 17 - 30 16
11.
Лахти
 19 3 7 9 25 - 37 16
12.
ЕИФ Экенас
 19 3 3 13 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 21 - 6 23
2.
КуПС
 8 7 0 1 19 - 7 21
3.
СЯК Сейнайоки
 9 5 3 1 20 - 15 18
4.
Интер Турку
 10 5 3 2 20 - 12 18
5.
Ильвес
 9 5 2 2 24 - 14 17
6.
Хака
 9 5 2 2 17 - 12 17
7.
ВПС
 9 4 3 2 17 - 13 15
8.
Оулу
 9 3 3 3 10 - 9 12
9.
Лахти
 10 3 3 4 16 - 16 12
10.
Гнистан
 8 3 1 4 8 - 12 10
11.
Мариехамн
 9 2 3 4 10 - 16 9
12.
ЕИФ Экенас
 9 1 2 6 7 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 10 4 4 2 13 - 11 16
2.
Ильвес
 9 4 3 2 13 - 9 15
3.
СЯК Сейнайоки
 9 4 2 3 16 - 12 14
4.
Хака
 9 4 1 4 12 - 14 13
5.
ВПС
 9 4 1 4 12 - 15 13
6.
ХИК
 9 3 2 4 13 - 14 11
7.
Гнистан
 10 2 4 4 18 - 20 10
8.
Интер Турку
 8 2 1 5 13 - 14 7
9.
Мариехамн
 8 2 1 5 7 - 14 7
10.
ЕИФ Экенас
 10 2 1 7 11 - 23 7
11.
Оулу
 9 1 3 5 14 - 22 6
12.
Лахти
 9 0 4 5 9 - 21 4
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 9 (4)
Лахти Лопес Майкл 9 (3)
ВПС Mads Borchers 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оулу Коффей Эшли 2 6
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Гнистан Ояла Юхани 8
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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