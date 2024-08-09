Тур: 1. Стадион: Лахден.
4:0
Конец матча
0'
1:0
6' ГолЛопес Майкл
2:0
38' ГолКастро Пабло
3:0
89' ГолИванович Люк
4:0
90' ГолЛопес Майкл
90'+8
Ход матча
6'
1:0
38'
2:0
46'
89'
3:0
90'
26
Кастро
Пабло
22
Lucas
Morais
11
Eetu
Puro
8
Аду
Энох
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Кастро ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Lucas MoraisНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Иванович ЛюкНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Eetu PuroПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Копонен ЕреВратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
30 Emil Pallas
-
Главный тренер: Gabriel Garcia Xatart
История личных встреч
Лахти
ЕИФ Экенас
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Майкл
|9 (2)
|0.47
|Иванович Люк
|5
|0.26
|Colin Odutayo
|3 (1)
|0.16
|Кастро Пабло
|3
|0.16
|Lucas Morais
|1
|0.05
|Julius Tauriainen
|1 (1)
|0.05
|Bruno Jordao2
|1
|0.05
|Samuel Pasanen
|1
|0.05
|Коскинен Отсо
|1
|0.05
|Benjamin Mulahalilovic
|0
|0
|Akseli Puukko
|0
|0
|Бабикер Асаад
|0
|0
|Marius Koenkkoelae
|0
|0
|Osku Maukonen
|0
|0
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ойала Саломо
|4 (2)
|0.21
|Кауфманн Лукас
|3 (3)
|0.16
|Фофана Тиемоко
|2
|0.11
|Vaino Vehkonen
|2
|0.11
|Noah Lundstroem
|2
|0.11
|Мохаммед Насиру
|1
|0.05
|Кабаши Ариан
|1
|0.05
|Simon Lindholm
|1
|0.05
|Abdoulaye Kante
|1
|0.05
|Emil Pallas
|1
|0.05
|Йоэль Лехтонен
|0
|0
|Катц Калле
|0
|0
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вийтикко Микко
|4
|1
|Кастро Пабло
|4
|0
|Коскинен Отсо
|4
|0
|Samuel Pasanen
|4
|0
|Riku Selander
|3
|0
|Colin Odutayo
|3
|0
|Benjamin Mulahalilovic
|2
|0
|Вирта Эмели
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Lucas Morais
|2
|0
|Вайнионпяя Матиас
|2
|0
|Бабикер Асаад
|2
|0
|Akseli Puukko
|2
|0
|Фокс Дилан
|1
|0
|Лопес Майкл
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Bruno Jordao2
|1
|0
|Олувайеми Джош
|1
|0
|Osku Maukonen
|1
|0
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаши Ариан
|6
|1
|Abdoulaye Kante
|3
|2
|Катц Калле
|5
|0
|Кауфманн Лукас
|3
|1
|Vaino Vehkonen
|4
|0
|Ramilson Almeida
|4
|0
|Йоэль Лехтонен
|4
|0
|Eetu Puro
|3
|0
|Emil Pallas
|3
|0
|Аду Энох
|2
|0
|Мохаммед Насиру
|2
|0
|Лекселль Александр
|2
|0
|Simon Lindholm
|2
|0
|Ойала Саломо
|1
|0
|Фофана Тиемоко
|1
|0
|Fahad Mohamed
|1
|0
|Roni Pietsalo
|1
|0
|Gabriel Garcia Xatart
|1
|0
Результаты матчей
Лахти
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
ЕИФ Экенас
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
89% (8)
0% (0)
11% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
6
Лахти
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
ЕИФ Экенас
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
17
Упущенные победы
8
3
Лахти
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
26% (5)
16% (3)
ЕИФ Экенас
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
14
20
Упущенные победы
15
9
Голы по времени матча
Забито
16
11
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
3
19%
1
9%
1-15
1
6%
3
27%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
3
19%
2
18%
76-90
Пропущено
16
23
12 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
4
25%
4
17%
1-15
5
31%
2
9%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
3
19%
7
30%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
33%
3
43%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
21
19
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
4
19%
3
16%
31-45
4
19%
2
11%
46-60
6
29%
6
32%
61-75
2
10%
7
37%
76-90
Забито
25
18
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
8 Не забивали 5
4
16%
1
6%
1-15
1
4%
5
28%
16-30
6
24%
5
28%
31-45
7
28%
0
0%
46-60
3
12%
4
22%
61-75
4
16%
3
17%
76-90
Пропущено
37
42
21 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
7
19%
4
10%
1-15
7
19%
3
7%
16-30
7
19%
7
17%
31-45
4
11%
5
12%
46-60
7
19%
9
21%
61-75
5
14%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Лахти - ХИК 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 5:5 КуПС - Лахти 1:0 Лахти - Оулу 1:2
Интер Турку - Лахти 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 КПВ Кокола - Лахти 2:1 Лахти - Гнистан 3:3 Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2 Оулу - Лахти 2:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
ЕИФ Экенас - Хака 1:2 ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 Оулу - ЕИФ Экенас 2:0 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7
ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Палло-Поят Юниорит - ЕИФ Экенас 1:2 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1
Результаты матчей
Лахти
ЕИФ Экенас
Точный счет
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:2
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
7 раз 78%
0
2 раза 22%
Точный счет
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
3:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%
1:2
5 раз 26%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
11 раз 58%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Лахти
ЕИФ Экенас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
72
55
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
73
27
37
18
19
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
145
712
316
415
118
217
118
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|9 (4)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (3)
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5
|Гнистан
|Ояла Юхани
|8
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 4