☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 4005
Олесунн
1:0
Конец матча
Мосс
0'
1:0
27' Гол
Haakon Butli Hammer
59' Желтая карточка
Alexander Haapnes
78' Желтая карточка
Haakon Butli Hammer
84' Желтая карточка
Sebastian Pedersen II
90' Желтая карточка
Грогард Томас
90'+7
1
Грютебуст
Стен
3
Меджиморец
Винко
2
Mads
Nielsen
II
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
7
Kristoffer
Nessoe
22
Marcus
Rafferty
6
Haakon
Butli
Hammer
66
Janus
Seehusen
5
Грогард
Томас
18
Рамсланн
Мартин
10
Claudio
Braga
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
3
Странде
Кристиан
5
Ilir
Kukleci
31
Kristoffer
Harrison
18
Элми
Саадик
Файсал
6
Alexander
Haapnes
23
Александерссон
Ноа
9
Sebastian
Pedersen
II
10
Bo
Aasulv
Hegland
11
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
Олесунн
3-5-2
Мосс
4-3-3

История личных встреч

Олесунн
Мосс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Haakon Butli Hammer 5 0.29
Claudio Braga 3 0.18
Атанга Исаак 3 0.18
Sander Hestetun Kilen 2 0.12
Карлсбакк Маркус 2 0.12
David Snaer Johannsson 1 0.06
Kristoffer Nessoe 1 0.06
Кителано Йон 1 0.06
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0.06
Stian Aarones Holte 1 0.06
Диоп Моктар 1 0.06
Грогард Томас 0 0
Marcus Rafferty 0 0
Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Pedersen II 7 0.39
Thomas Klemetsen Jakobsen 5 (1) 0.28
Bo Aasulv Hegland 4 0.22
Ian Hoffmann 4 0.22
Eythor Martin Bjoergolfsson 3 0.17
Marius Andresen2 2 0.11
Александерссон Ноа 2 0.11
Странде Кристиан 2 0.11
Kristoffer Harrison 1 0.06
Aksel Baran Potur 0 0
Alexander Haapnes 0 0
Oliver Kjeilen Stavdal 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грогард Томас 4 0
David Snaer Johannsson 4 0
Рамсланн Мартин 3 0
Kristoffer Nessoe 3 0
Haakon Butli Hammer 3 0
Атанга Исаак 1 1
Sander Hestetun Kilen 1 1
Грютебуст Стен 2 0
Кителано Йон 2 0
Максимов Методи 2 0
Харам Симен 2 0
Карлсбакк Маркус 1 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 0
Claudio Braga 1 0
Колве Эйвинд 1 0
Thomas Gulbrandsen 1 0
Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странде Кристиан 5 0
Ian Hoffmann 5 0
Aksel Baran Potur 4 0
Элми Саадик Файсал 3 0
Александерссон Ноа 3 0
Marius Andresen2 3 0
Bo Aasulv Hegland 3 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 2 0
Kristoffer Harrison 2 0
Alexander Haapnes 2 0
Thomas Myhre 1 0
Sebastian Pedersen II 1 0
Ilir Kukleci 1 0
Хуссейн Адан Абадала 1 0
Benarfa 1 0
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0
Eythor Martin Bjoergolfsson 1 0

Результаты матчей

Олесунн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Мосс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

9
4
Олесунн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Мосс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

6
13
Олесунн
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Мосс
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

15
17

Голы по времени матча

Забито

14
16
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
7%
3
19%
1-15
6
43%
3
19%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
4
29%
3
19%
76-90

Пропущено

22
18
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
8
36%
3
17%
31-45
2
9%
5
28%
46-60
4
18%
4
22%
61-75
7
32%
1
6%
76-90

Забито

7
14
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
0
0%
6
43%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
17%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
4
33%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
33%
2
22%
76-90

Забито

21
30
14 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
3
14%
3
10%
1-15
8
38%
4
13%
16-30
3
14%
3
10%
31-45
1
5%
5
17%
46-60
2
10%
6
20%
61-75
4
19%
9
30%
76-90

Пропущено

34
27
16 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
2
6%
3
11%
1-15
2
6%
4
15%
16-30
12
35%
4
15%
31-45
3
9%
8
30%
30%
46-60
4
12%
5
19%
61-75
11
32%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Рёуфосс - Олесунн 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2
Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1
Мосс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мосс - Волеренга 0:2 Стабек - Мосс 1:4 Мосс - Конгсвингер 1:0 Осане - Мосс 1:4
Мосс - Брюне 1:0 Волеренга - Мосс 5:1 Мосс - Олесунн 1:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - ИК Старт 2:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Мосс - Стабек 3:3 Санднес - Мосс 3:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Рааде - Мосс 2:1 Согндаль - Мосс 1:0 Мосс - Ранхейм 2:1 Спринт Елоэй - Мосс 0:3 Левангер - Мосс 5:0 Мосс - Люн 3:0 Мосс - Улленсакер-Киса 1:2

Результаты матчей

Олесунн
Мосс

Точный счет

0:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
1:4
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Мосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
7
1.5
4
5
2
8
2.5
2
7
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
3
2
5
1.5
5
4
1
6
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
14
4
5
12
1.5
9
9
3
14
2.5
5
13
2
15
3.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 17 11 3 3 43 - 20 36
2.
Брюне
 18 11 1 6 28 - 18 34
3.
Мосс
 18 10 2 6 30 - 27 32
4.
Согндаль
 18 8 6 4 30 - 18 30
5.
Эгерсунд
 17 8 5 4 37 - 31 29
6.
Стабек
 18 8 5 5 40 - 36 29
7.
Люн
 17 7 6 4 38 - 23 27
8.
Конгсвингер
 17 7 6 4 31 - 32 27
9.
Ранхейм
 18 5 6 7 29 - 31 21
10.
Рёуфосс
 17 5 5 7 14 - 19 20
11.
Левангер
 17 4 8 5 29 - 23 20
12.
Осане
 18 4 5 9 24 - 33 17
13.
ИК Старт
 17 4 4 9 20 - 34 16
14.
Олесунн
 17 4 3 10 21 - 34 15
15.
Мьёндален
 17 3 5 9 24 - 33 14
16.
Санднес
 17 3 4 10 19 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 9 7 1 1 17 - 8 22
2.
Стабек
 9 6 1 2 24 - 13 19
3.
Мосс
 9 6 1 2 14 - 9 19
4.
Согндаль
 9 5 3 1 21 - 9 18
5.
Волеренга
 8 5 1 2 22 - 9 16
6.
Люн
 9 4 4 1 23 - 9 16
7.
Конгсвингер
 8 4 3 1 18 - 16 15
8.
Ранхейм
 8 4 2 2 16 - 11 14
9.
ИК Старт
 9 4 2 3 15 - 17 14
10.
Рёуфосс
 9 3 1 5 5 - 11 10
11.
Осане
 9 2 4 3 11 - 19 10
12.
Мьёндален
 10 2 4 4 15 - 18 10
13.
Левангер
 7 2 3 2 13 - 6 9
14.
Эгерсунд
 8 2 3 3 9 - 11 9
15.
Санднес
 8 2 2 4 14 - 18 8
16.
Олесунн
 10 2 2 6 14 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 9 6 2 1 21 - 11 20
2.
Эгерсунд
 9 6 2 1 28 - 20 20
3.
Мосс
 9 4 1 4 16 - 18 13
4.
Брюне
 9 4 0 5 11 - 10 12
5.
Согндаль
 9 3 3 3 9 - 9 12
6.
Конгсвингер
 9 3 3 3 13 - 16 12
7.
Люн
 8 3 2 3 15 - 14 11
8.
Левангер
 10 2 5 3 16 - 17 11
9.
Рёуфосс
 8 2 4 2 9 - 8 10
10.
Стабек
 9 2 4 3 16 - 23 10
11.
Олесунн
 7 2 1 4 7 - 12 7
12.
Осане
 9 2 1 6 13 - 14 7
13.
Ранхейм
 10 1 4 5 13 - 20 7
14.
Санднес
 9 1 2 6 5 - 27 5
15.
Мьёндален
 7 1 1 5 9 - 15 4
16.
ИК Старт
 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (7)
Брюне Duarte Moreira 10 (3)
Стабек Oskar Spiten-Nysaether 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Олесунн Грогард Томас 5
Мосс Странде Кристиан 5
Рёуфосс Форс Виктор 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Marcus Rafferty сделал результативную передачу.
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