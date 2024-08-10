Тур: 18. Стадион: Колор Лайн. Зрители: 4005
0'
1:0
27' ГолHaakon Butli Hammer
59' Желтая карточкаAlexander Haapnes
78' Желтая карточкаHaakon Butli Hammer
84' Желтая карточкаSebastian Pedersen II
90' Желтая карточкаГрогард Томас
90'+7
Ход матча
27'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Харам СименЗащитник
- Нападающий
-
27 Диоп МоктарНападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Колве Эйвинд
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Менди ЛоранПолузащитник
-
-
14 Altin Lajqi
-
-
-
-
49 Benarfa
-
Главный тренер: Томас Мюре
История личных встреч
Олесунн
Мосс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Haakon Butli Hammer
|5
|0.29
|Claudio Braga
|3
|0.18
|Атанга Исаак
|3
|0.18
|Sander Hestetun Kilen
|2
|0.12
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.12
|David Snaer Johannsson
|1
|0.06
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.06
|Кителано Йон
|1
|0.06
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0.06
|Stian Aarones Holte
|1
|0.06
|Диоп Моктар
|1
|0.06
|Грогард Томас
|0
|0
|Marcus Rafferty
|0
|0
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Pedersen II
|7
|0.39
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|5 (1)
|0.28
|Bo Aasulv Hegland
|4
|0.22
|Ian Hoffmann
|4
|0.22
|Eythor Martin Bjoergolfsson
|3
|0.17
|Marius Andresen2
|2
|0.11
|Александерссон Ноа
|2
|0.11
|Странде Кристиан
|2
|0.11
|Kristoffer Harrison
|1
|0.06
|Aksel Baran Potur
|0
|0
|Alexander Haapnes
|0
|0
|Oliver Kjeilen Stavdal
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грогард Томас
|4
|0
|David Snaer Johannsson
|4
|0
|Рамсланн Мартин
|3
|0
|Kristoffer Nessoe
|3
|0
|Haakon Butli Hammer
|3
|0
|Атанга Исаак
|1
|1
|Sander Hestetun Kilen
|1
|1
|Грютебуст Стен
|2
|0
|Кителано Йон
|2
|0
|Максимов Методи
|2
|0
|Харам Симен
|2
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|0
|Claudio Braga
|1
|0
|Колве Эйвинд
|1
|0
|Thomas Gulbrandsen
|1
|0
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|5
|0
|Ian Hoffmann
|5
|0
|Aksel Baran Potur
|4
|0
|Элми Саадик Файсал
|3
|0
|Александерссон Ноа
|3
|0
|Marius Andresen2
|3
|0
|Bo Aasulv Hegland
|3
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|2
|0
|Kristoffer Harrison
|2
|0
|Alexander Haapnes
|2
|0
|Thomas Myhre
|1
|0
|Sebastian Pedersen II
|1
|0
|Ilir Kukleci
|1
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|1
|0
|Benarfa
|1
|0
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0
|Eythor Martin Bjoergolfsson
|1
|0
Результаты матчей
Олесунн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Мосс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
9
4
Олесунн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Мосс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
6
13
Олесунн
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Мосс
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
15
17
Голы по времени матча
Забито
14
16
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
7%
3
19%
1-15
6
43%
3
19%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
4
29%
3
19%
76-90
Пропущено
22
18
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
8
36%
3
17%
31-45
2
9%
5
28%
46-60
4
18%
4
22%
61-75
7
32%
1
6%
76-90
Забито
7
14
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
0
0%
6
43%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
17%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
4
33%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
33%
2
22%
76-90
Забито
21
30
14 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
3
14%
3
10%
1-15
8
38%
4
13%
16-30
3
14%
3
10%
31-45
1
5%
5
17%
46-60
2
10%
6
20%
61-75
4
19%
9
30%
76-90
Пропущено
34
27
16 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
2
6%
3
11%
1-15
2
6%
4
15%
16-30
12
35%
4
15%
31-45
3
9%
8
30%
30%
46-60
4
12%
5
19%
61-75
11
32%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Рёуфосс - Олесунн 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Олесунн - Ранхейм 1:2
Левангер - Олесунн 4:0 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Мосс - Олесунн 1:0 Олесунн - Осане 4:1 Брюне - Олесунн 2:0 Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1
Мосс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мосс - Волеренга 0:2 Стабек - Мосс 1:4 Мосс - Конгсвингер 1:0 Осане - Мосс 1:4
Мосс - Брюне 1:0 Волеренга - Мосс 5:1 Мосс - Олесунн 1:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - ИК Старт 2:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Мосс - Стабек 3:3 Санднес - Мосс 3:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Рааде - Мосс 2:1 Согндаль - Мосс 1:0 Мосс - Ранхейм 2:1 Спринт Елоэй - Мосс 0:3 Левангер - Мосс 5:0 Мосс - Люн 3:0 Мосс - Улленсакер-Киса 1:2
Результаты матчей
Олесунн
Мосс
Точный счет
0:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
1:4
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Олесунн
Мосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
81
37
45
28
27
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
63
25
54
16
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
144
512
99
314
513
215
216
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (7)
|Брюне
|Duarte Moreira
|10 (3)
|Стабек
|Oskar Spiten-Nysaether
|9 (2)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Олесунн
|Грогард Томас
|5
|Мосс
|Странде Кристиан
|5
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|5