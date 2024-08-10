☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 2067
Стабек
3:0
Конец матча
Ранхейм
0'
1:0
13' Гол
Bassekou Diabate
2:0
41' Гол
Bassekou Diabate
3:0
45' Гол
Rasmus Eggen Vinge
90'+4
1
Россбах
Сондре
26
Joachim
Nysveen
4
Несс Николай
5
Шельвик
Йорген
20
Андресен
Александр
6
Кристенсен
Магнус
24
Костадинов
Калоян
10
Геэльмуйден
Херман
17
Sebastian
Olderheim
7
Rasmus
Eggen
Vinge
9
Bassekou
Diabate
1
Видтун-Нильсен
Симен
11
Солли
Сиверт
4
Nikolai
Skuseth
2
Слёрдаль
Филип
5
Sander
Amble
Haugen
7
Шелбред
Пер-Сильян
25
Lucas
Kolstad
8
Oliver
Kvendbo
Holden
19
Dennis
Gaustad
27
Gustav
Mogensen
23
Йонсен
Микаэль-Терсет
Стабек
4-2-3-1
Ранхейм
4-3-3

История личных встреч

Стабек
Ранхейм

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
3:0
ПД
3:2
ПД
0:1
Э
0:2
Э
0:0
Э
3:2
Э
4:1
ПД
1:1
ПД
4:1

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1.25

Среднее время на гол

56
72

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

2
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5

Среднее время на гол

45
81

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oskar Spiten-Nysaether 9 0.5
Bassekou Diabate 9 (1) 0.5
Sebastian Olderheim 4 0.22
Робертс Томас 3 (1) 0.17
Педерсен Каспер 3 0.17
Rasmus Eggen Vinge 3 0.17
Андресен Александр 2 0.11
William Wendt 2 0.11
Вальстад Николас 1 0.06
Несс Николай 1 0.06
Геэльмуйден Херман 1 0.06
Andreas Victorio 1 0.06
Упсет Кристиан 1 (1) 0.06
Кристенсен Магнус 0 0
Fillip Riise 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Лиллеорен-Веум Олав 0 0
Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сетер Йон-Хоу 11 (3) 0.61
Бюэ Бендик 9 0.5
Gustav Mogensen 3 0.17
Dennis Gaustad 2 0.11
Sander Amble Haugen 1 0.06
Vetle Wenaas 1 0.06
Erik Toenne 1 0.06
Йонсен Микаэль-Терсет 0 0
Oliver Kvendbo Holden 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Солли Сиверт 0 0
Jacob Tromsdal 0 0
Квигстад Лассе 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Сондре 3 0
Вальстад Николас 3 0
Несс Николай 2 0
Робертс Томас 2 0
Oskar Spiten-Nysaether 2 0
Кристенсен Магнус 1 0
Хегардт Кристофер 1 0
Андресен Александр 1 0
William Wendt 1 0
Brage Tobiassen 1 0
Боб Брадлей 1 0
Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сетер Йон-Хоу 4 0
Erik Toenne 4 0
Nikolai Skuseth 4 0
Йонсен Микаэль-Терсет 3 0
Sander Amble Haugen 2 0
Слёрдаль Филип 2 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 2 0
Шелбред Пер-Сильян 1 0
Jacob Tromsdal 1 0
Gustav Mogensen 1 0
Видтун-Нильсен Симен 1 0
Ростен Хокон 1 0
Dennis Gaustad 1 0
Vetle Wenaas 1 0
Lucas Kolstad 1 0

Результаты матчей

Стабек
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Ранхейм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
11
Стабек
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Ранхейм
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

12
13
Стабек
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Ранхейм
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

19
24

Голы по времени матча

Забито

24
13
15 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
8
33%
0
0%
1-15
4
17%
2
15%
16-30
3
13%
3
23%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
2
8%
5
38%
76-90

Пропущено

13
20
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
1
8%
3
15%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
0
0%
7
35%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
4
31%
1
5%
61-75
5
38%
5
25%
76-90

Забито

16
15
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
3
19%
3
20%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
3
19%
4
27%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
5
31%
2
13%
76-90

Пропущено

23
12
12 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
22%
2
17%
31-45
3
13%
1
8%
46-60
4
17%
6
50%
61-75
4
17%
3
25%
76-90

Забито

40
28
21 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
11
28%
3
11%
1-15
5
13%
3
11%
16-30
5
13%
7
25%
31-45
7
18%
6
21%
46-60
5
13%
2
7%
61-75
7
18%
7
25%
76-90

Пропущено

36
32
16 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
5
14%
3
9%
1-15
6
17%
2
6%
16-30
5
14%
9
28%
31-45
3
8%
3
9%
46-60
8
22%
7
22%
61-75
9
25%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Люн - Стабек 7:1 Стабек - Санднес 3:0 Стабек - Мосс 1:4 Рёуфосс - Стабек 0:0
Стабек - Согндаль 3:3 Стабек - Левангер 1:0 ИК Старт - Стабек 4:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Согндаль - Стабек 2:3 Стабек - Эгерсунд 4:5 Ранхейм - Стабек 3:0 Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3 Аскер - Стабек 0:2
Ранхейм
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 Ранхейм - Согндаль 3:0 Олесунн - Ранхейм 1:2
Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Ранхейм - Волеренга 1:3 Брюне - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Стабек 3:0 Левангер - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1

Результаты матчей

Стабек
Ранхейм

Точный счет

1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:5
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:2
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:5
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Стабек
Ранхейм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
5
3
5
4
2.5
3
5
3
6
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
2
5
4
1.5
4
6
4
5
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
16
2
11
7
1.5
9
9
9
9
2.5
4
14
3
15
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 17 11 3 3 43 - 20 36
2.
Брюне
 18 11 1 6 28 - 18 34
3.
Мосс
 18 10 2 6 30 - 27 32
4.
Согндаль
 18 8 6 4 30 - 18 30
5.
Эгерсунд
 17 8 5 4 37 - 31 29
6.
Стабек
 18 8 5 5 40 - 36 29
7.
Люн
 17 7 6 4 38 - 23 27
8.
Конгсвингер
 17 7 6 4 31 - 32 27
9.
Ранхейм
 18 5 6 7 29 - 31 21
10.
Рёуфосс
 17 5 5 7 14 - 19 20
11.
Левангер
 17 4 8 5 29 - 23 20
12.
Осане
 18 4 5 9 24 - 33 17
13.
ИК Старт
 17 4 4 9 20 - 34 16
14.
Олесунн
 17 4 3 10 21 - 34 15
15.
Мьёндален
 17 3 5 9 24 - 33 14
16.
Санднес
 17 3 4 10 19 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 9 7 1 1 17 - 8 22
2.
Стабек
 9 6 1 2 24 - 13 19
3.
Мосс
 9 6 1 2 14 - 9 19
4.
Согндаль
 9 5 3 1 21 - 9 18
5.
Волеренга
 8 5 1 2 22 - 9 16
6.
Люн
 9 4 4 1 23 - 9 16
7.
Конгсвингер
 8 4 3 1 18 - 16 15
8.
Ранхейм
 8 4 2 2 16 - 11 14
9.
ИК Старт
 9 4 2 3 15 - 17 14
10.
Рёуфосс
 9 3 1 5 5 - 11 10
11.
Осане
 9 2 4 3 11 - 19 10
12.
Мьёндален
 10 2 4 4 15 - 18 10
13.
Левангер
 7 2 3 2 13 - 6 9
14.
Эгерсунд
 8 2 3 3 9 - 11 9
15.
Санднес
 8 2 2 4 14 - 18 8
16.
Олесунн
 10 2 2 6 14 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 9 6 2 1 21 - 11 20
2.
Эгерсунд
 9 6 2 1 28 - 20 20
3.
Мосс
 9 4 1 4 16 - 18 13
4.
Брюне
 9 4 0 5 11 - 10 12
5.
Согндаль
 9 3 3 3 9 - 9 12
6.
Конгсвингер
 9 3 3 3 13 - 16 12
7.
Люн
 8 3 2 3 15 - 14 11
8.
Левангер
 10 2 5 3 16 - 17 11
9.
Рёуфосс
 8 2 4 2 9 - 8 10
10.
Стабек
 9 2 4 3 16 - 23 10
11.
Олесунн
 7 2 1 4 7 - 12 7
12.
Осане
 9 2 1 6 13 - 14 7
13.
Ранхейм
 10 1 4 5 13 - 20 7
14.
Санднес
 9 1 2 6 5 - 27 5
15.
Мьёндален
 7 1 1 5 9 - 15 4
16.
ИК Старт
 8 0 2 6 5 - 17 2
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (7)
Брюне Duarte Moreira 10 (3)
Стабек Oskar Spiten-Nysaether 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Олесунн Грогард Томас 5
Мосс Странде Кристиан 5
Рёуфосс Форс Виктор 5
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Bassekou Diabate сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Rasmus Eggen Vinge бьет в цель!
  • 41'
    Андресен Александр сделал результативную передачу.
  • 41'
    Г О О О О Л - Bassekou Diabate бьет в цель!
  • 13'
    Г О О О О Л - Bassekou Diabate бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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