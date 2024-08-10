Тур: 18. Стадион: Наддеруд. Зрители: 2067
Ход матча
13'
1:0
41'
45'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Marius Ulla
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Солли СивертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Tor Solvoll
-
17 Vetle Wenaas
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
История личных встреч
Стабек
Ранхейм
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1.25
Среднее время на гол
56
72
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
2
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
Среднее время на гол
45
81
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oskar Spiten-Nysaether
|9
|0.5
|Bassekou Diabate
|9 (1)
|0.5
|Sebastian Olderheim
|4
|0.22
|Робертс Томас
|3 (1)
|0.17
|Педерсен Каспер
|3
|0.17
|Rasmus Eggen Vinge
|3
|0.17
|Андресен Александр
|2
|0.11
|William Wendt
|2
|0.11
|Вальстад Николас
|1
|0.06
|Несс Николай
|1
|0.06
|Геэльмуйден Херман
|1
|0.06
|Andreas Victorio
|1
|0.06
|Упсет Кристиан
|1 (1)
|0.06
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Fillip Riise
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Лиллеорен-Веум Олав
|0
|0
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сетер Йон-Хоу
|11 (3)
|0.61
|Бюэ Бендик
|9
|0.5
|Gustav Mogensen
|3
|0.17
|Dennis Gaustad
|2
|0.11
|Sander Amble Haugen
|1
|0.06
|Vetle Wenaas
|1
|0.06
|Erik Toenne
|1
|0.06
|Йонсен Микаэль-Терсет
|0
|0
|Oliver Kvendbo Holden
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Солли Сиверт
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
|Квигстад Лассе
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Сондре
|3
|0
|Вальстад Николас
|3
|0
|Несс Николай
|2
|0
|Робертс Томас
|2
|0
|Oskar Spiten-Nysaether
|2
|0
|Кристенсен Магнус
|1
|0
|Хегардт Кристофер
|1
|0
|Андресен Александр
|1
|0
|William Wendt
|1
|0
|Brage Tobiassen
|1
|0
|Боб Брадлей
|1
|0
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сетер Йон-Хоу
|4
|0
|Erik Toenne
|4
|0
|Nikolai Skuseth
|4
|0
|Йонсен Микаэль-Терсет
|3
|0
|Sander Amble Haugen
|2
|0
|Слёрдаль Филип
|2
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|2
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|Gustav Mogensen
|1
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|1
|0
|Ростен Хокон
|1
|0
|Dennis Gaustad
|1
|0
|Vetle Wenaas
|1
|0
|Lucas Kolstad
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Ранхейм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
11
Стабек
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Ранхейм
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
12
13
Стабек
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Ранхейм
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
28% (5)
61% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
19
24
Голы по времени матча
Забито
24
13
15 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
8
33%
0
0%
1-15
4
17%
2
15%
16-30
3
13%
3
23%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
2
8%
5
38%
76-90
Пропущено
13
20
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
1
8%
3
15%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
0
0%
7
35%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
4
31%
1
5%
61-75
5
38%
5
25%
76-90
Забито
16
15
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
3
19%
3
20%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
3
19%
4
27%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
5
31%
2
13%
76-90
Пропущено
23
12
12 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
22%
2
17%
31-45
3
13%
1
8%
46-60
4
17%
6
50%
61-75
4
17%
3
25%
76-90
Забито
40
28
21 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
11
28%
3
11%
1-15
5
13%
3
11%
16-30
5
13%
7
25%
31-45
7
18%
6
21%
46-60
5
13%
2
7%
61-75
7
18%
7
25%
76-90
Пропущено
36
32
16 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
5
14%
3
9%
1-15
6
17%
2
6%
16-30
5
14%
9
28%
31-45
3
8%
3
9%
46-60
8
22%
7
22%
61-75
9
25%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Люн - Стабек 7:1 Стабек - Санднес 3:0 Стабек - Мосс 1:4 Рёуфосс - Стабек 0:0
Стабек - Согндаль 3:3 Стабек - Левангер 1:0 ИК Старт - Стабек 4:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Согндаль - Стабек 2:3 Стабек - Эгерсунд 4:5 Ранхейм - Стабек 3:0 Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3 Аскер - Стабек 0:2
Ранхейм
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 Ранхейм - Согндаль 3:0 Олесунн - Ранхейм 1:2
Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Ранхейм - Волеренга 1:3 Брюне - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Стабек 3:0 Левангер - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1
Результаты матчей
Стабек
Ранхейм
Точный счет
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:5
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:2
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:5
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Стабек
Ранхейм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
53
54
35
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
82
54
46
45
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
162
117
99
99
414
315
117
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (7)
|Брюне
|Duarte Moreira
|10 (3)
|Стабек
|Oskar Spiten-Nysaether
|9 (2)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Олесунн
|Грогард Томас
|5
|Мосс
|Странде Кристиан
|5
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|5