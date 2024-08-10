Тур: 18. Стадион: Consto Arena. Зрители: 1903
0'
36' Желтая карточкаEspen Hammer Berger
0:1
56' ГолЭбю Олав
67' Желтая карточкаХейланн Томми
71' Желтая карточкаНюхаген Андреас
72' Желтая карточкаХольст-Ларсен Фабиан
88' Желтая карточкаJesper Svenungsen Skau
90'+7
Ход матча
56'
0:1
67'
71'
24
Асанте
Эйрик
18
Эбю
Олав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Вогт ПедерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Alie Conteh
-
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Асанте ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Эбю ОлавПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
23 Erik Berland
-
-
-
-
-
-
13 Tord Flolid
-
Главный тренер: Arturo Max Cleveland
История личных встреч
Мьёндален
Санднес
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
16 матчей
50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.86
1.11
Среднее время на гол
48
81
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.44
1.29
Среднее время на гол
62
70
Всего голов
26
19
Голов в среднем за матч
1.63
1.19
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
Среднее время на гол
55
75
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Мейнхард
|5 (1)
|0.29
|Брингакер Матиас
|4
|0.24
|Mats Pedersen
|3
|0.18
|Бренден Эрик
|3
|0.18
|Alie Conteh
|3
|0.18
|Холтен Расмус
|2
|0.12
|Эверби Сиверт
|1
|0.06
|Вогт Педер
|1
|0.06
|Скоген Сондре
|1
|0.06
|Keerat Singh
|1
|0.06
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Овенстад Мартин
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
|Andreas Heredia-Randen
|0
|0
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейланн Томми
|7
|0.41
|Daniel Braut
|3
|0.18
|Нюхаген Андреас
|1
|0.06
|Herman Kleppa
|1
|0.06
|Сакор Важебах
|1
|0.06
|Markus Aanesland
|1
|0.06
|Бркич Харис
|1
|0.06
|Matias Belli Moldskred
|1
|0.06
|Эбю Олав
|1
|0.06
|Artan Memedov
|1
|0.06
|Noah Bertelsen
|1
|0.06
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|0
|0
|Багер Мэдс
|0
|0
|Йортесет Исак
|0
|0
|Endre Osenbroch
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скоген Сондре
|4
|0
|Холтен Расмус
|4
|0
|Сольберг Йоаким
|3
|0
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Бренден Эрик
|1
|1
|Свеен Оле
|2
|0
|Вогт Педер
|2
|0
|Mats Pedersen
|2
|0
|Simon Appiah
|2
|0
|Andreas Heredia-Randen
|2
|0
|Alie Conteh
|0
|1
|Kevin Nicol
|1
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Thomas Kinn
|1
|0
|Хольст-Ларсен Фабиан
|1
|0
|Johannes Dahlby
|1
|0
|Eivind Helgeland
|1
|0
|Jesper Svenungsen Skau
|1
|0
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нюхаген Андреас
|4
|0
|Бркич Харис
|4
|0
|Gullbrandur Oeregaard
|4
|0
|Хейланн Томми
|3
|0
|Endre Osenbroch
|3
|0
|Сакор Важебах
|2
|0
|Markus Aanesland
|2
|0
|Espen Hammer Berger
|1
|0
|Herman Kleppa
|1
|0
|Matias Belli Moldskred
|1
|0
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|1
|0
|Sander Loenning
|1
|0
|Artan Memedov
|1
|0
|Дервискадич Эмир
|1
|0
|Солхейм Вегард
|1
|0
|Daniel Braut
|1
|0
|Henrik Bjoergen Jensen
|1
|0
Результаты матчей
Мьёндален
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Санднес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
9
4
Мьёндален
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Санднес
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
4
9
Мьёндален
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Санднес
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
13
13
Голы по времени матча
Забито
16
5
10 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
1
20%
31-45
4
25%
1
20%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
1
6%
2
40%
76-90
Пропущено
17
27
7 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
1
6%
4
15%
1-15
3
18%
7
26%
16-30
3
18%
5
19%
31-45
3
18%
2
7%
46-60
4
24%
4
15%
61-75
3
18%
5
19%
76-90
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
3
33%
5
36%
61-75
2
22%
1
7%
76-90
Пропущено
15
18
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
20%
3
17%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
3
20%
6
33%
61-75
2
13%
3
17%
76-90
Забито
25
19
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
6
24%
1
5%
1-15
3
12%
3
16%
16-30
4
16%
4
21%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
4
16%
6
32%
61-75
3
12%
3
16%
76-90
Пропущено
32
45
15 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 15
4
13%
7
16%
1-15
6
19%
8
18%
16-30
5
16%
8
18%
31-45
5
16%
4
9%
46-60
7
22%
10
22%
61-75
5
16%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ИК Старт - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 1:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Санднес - Мьёндален 2:3
Стабек - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Люн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4
Санднес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Санднес - Осане 0:3 Стабек - Санднес 3:0 Брюне - Санднес 1:1 Волеренга - Санднес 8:0
Санднес - Мьёндален 2:3 Осане - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 0:2 Люн - Санднес 5:0 Санднес - Брюне 2:1 Согндаль - Санднес 5:1 Эйдсвольд - Санднес 3:5 Санднес - Мосс 3:3 Санднес - Одд 5:4 Санднес - Левангер 2:2 Вард Хёугесунн - Санднес 0:4 ИК Старт - Санднес 1:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Бродд - Санднес 1:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Санднес - Эгерсунд 3:4
Результаты матчей
Мьёндален
Санднес
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
8:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Мьёндален
Санднес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
62
37
62
28
26
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
54
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
116
611
611
314
215
116
116
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (7)
|Брюне
|Duarte Moreira
|10 (3)
|Стабек
|Oskar Spiten-Nysaether
|9 (2)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Олесунн
|Грогард Томас
|5
|Мосс
|Странде Кристиан
|5
|Рёуфосс
|Форс Виктор
|5