☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 1903
Мьёндален
0:1
Конец матча
Санднес
0'
36' Желтая карточка
Espen Hammer Berger
0:1
56' Гол
Эбю Олав
67' Желтая карточка
Хейланн Томми
71' Желтая карточка
Нюхаген Андреас
72' Желтая карточка
Хольст-Ларсен Фабиан
88' Желтая карточка
Jesper Svenungsen Skau
90'+7
1
Thomas
Kinn
22
Хольст-Ларсен
Фабиан
3
Markus
Welinder
23
Jesper
Svenungsen
Skau
6
Сольберг
Йоаким
24
Mats
Pedersen
8
Свеен
Оле
25
Andreas
Heredia-Randen
27
Токстад
Кристоффер
9
Брингакер
Матиас
11
Ольсен
Мейнхард
30
Мбайе
Серинье
24
Асанте
Эйрик
3
Espen
Hammer
Berger
4
Багер
Мэдс
2
Herman
Kleppa
18
Эбю
Олав
22
Сакор
Важебах
25
Endre
Osenbroch
17
Нюхаген
Андреас
10
Хейланн
Томми
26
Artan
Memedov
Мьёндален
4-3-3
Санднес
3-5-2

История личных встреч

Мьёндален
Санднес

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
2:3
ПД
1:0
ПД
1:3
ПД
4:1
ПД
0:2
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
5:0
ТМК
0:0
А
4:1
А
2:1
А
0:2
А
2:2

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.86
1.11

Среднее время на гол

48
81

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.44
1.29

Среднее время на гол

62
70

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

1.63
1.19

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12

Среднее время на гол

55
75

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Мейнхард 5 (1) 0.29
Брингакер Матиас 4 0.24
Mats Pedersen 3 0.18
Бренден Эрик 3 0.18
Alie Conteh 3 0.18
Холтен Расмус 2 0.12
Эверби Сиверт 1 0.06
Вогт Педер 1 0.06
Скоген Сондре 1 0.06
Keerat Singh 1 0.06
Love Reuterswaerd 0 0
Овенстад Мартин 0 0
Brinder Singh 0 0
Andreas Heredia-Randen 0 0
Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейланн Томми 7 0.41
Daniel Braut 3 0.18
Нюхаген Андреас 1 0.06
Herman Kleppa 1 0.06
Сакор Важебах 1 0.06
Markus Aanesland 1 0.06
Бркич Харис 1 0.06
Matias Belli Moldskred 1 0.06
Эбю Олав 1 0.06
Artan Memedov 1 0.06
Noah Bertelsen 1 0.06
Jarmund Oeyen Kvernstuen 0 0
Багер Мэдс 0 0
Йортесет Исак 0 0
Endre Osenbroch 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скоген Сондре 4 0
Холтен Расмус 4 0
Сольберг Йоаким 3 0
Ольсен Мейнхард 3 0
Бренден Эрик 1 1
Свеен Оле 2 0
Вогт Педер 2 0
Mats Pedersen 2 0
Simon Appiah 2 0
Andreas Heredia-Randen 2 0
Alie Conteh 0 1
Kevin Nicol 1 0
Токстад Кристоффер 1 0
Овенстад Мартин 1 0
Thomas Kinn 1 0
Хольст-Ларсен Фабиан 1 0
Johannes Dahlby 1 0
Eivind Helgeland 1 0
Jesper Svenungsen Skau 1 0
Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нюхаген Андреас 4 0
Бркич Харис 4 0
Gullbrandur Oeregaard 4 0
Хейланн Томми 3 0
Endre Osenbroch 3 0
Сакор Важебах 2 0
Markus Aanesland 2 0
Espen Hammer Berger 1 0
Herman Kleppa 1 0
Matias Belli Moldskred 1 0
Jarmund Oeyen Kvernstuen 1 0
Sander Loenning 1 0
Artan Memedov 1 0
Дервискадич Эмир 1 0
Солхейм Вегард 1 0
Daniel Braut 1 0
Henrik Bjoergen Jensen 1 0

Результаты матчей

Мьёндален
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Санднес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

9
4
Мьёндален
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Санднес
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
12

Упущенные победы

4
9
Мьёндален
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Санднес
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
24% (4)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

13
13

Голы по времени матча

Забито

16
5
10 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
1
20%
31-45
4
25%
1
20%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
1
6%
2
40%
76-90

Пропущено

17
27
7 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
1
6%
4
15%
1-15
3
18%
7
26%
16-30
3
18%
5
19%
31-45
3
18%
2
7%
46-60
4
24%
4
15%
61-75
3
18%
5
19%
76-90

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
3
33%
5
36%
61-75
2
22%
1
7%
76-90

Пропущено

15
18
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
20%
3
17%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
3
20%
6
33%
61-75
2
13%
3
17%
76-90

Забито

25
19
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
6
24%
1
5%
1-15
3
12%
3
16%
16-30
4
16%
4
21%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
4
16%
6
32%
61-75
3
12%
3
16%
76-90

Пропущено

32
45
15 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 15
4
13%
7
16%
1-15
6
19%
8
18%
16-30
5
16%
8
18%
31-45
5
16%
4
9%
46-60
7
22%
10
22%
61-75
5
16%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ИК Старт - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 1:2 Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Санднес - Мьёндален 2:3
Стабек - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Люн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4
Санднес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Санднес - Осане 0:3 Стабек - Санднес 3:0 Брюне - Санднес 1:1 Волеренга - Санднес 8:0
Санднес - Мьёндален 2:3 Осане - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 0:2 Люн - Санднес 5:0 Санднес - Брюне 2:1 Согндаль - Санднес 5:1 Эйдсвольд - Санднес 3:5 Санднес - Мосс 3:3 Санднес - Одд 5:4 Санднес - Левангер 2:2 Вард Хёугесунн - Санднес 0:4 ИК Старт - Санднес 1:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Бродд - Санднес 1:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Санднес - Эгерсунд 3:4

Результаты матчей

Мьёндален
Санднес

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
8:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Мьёндален
Санднес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
7
1.5
6
2
2
8
2.5
2
6
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
4
3
4
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
6
6
11
1.5
6
11
3
14
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 17 11 3 3 43 - 20 36
2.
Брюне
 18 11 1 6 28 - 18 34
3.
Мосс
 18 10 2 6 30 - 27 32
4.
Согндаль
 18 8 6 4 30 - 18 30
5.
Эгерсунд
 17 8 5 4 37 - 31 29
6.
Стабек
 18 8 5 5 40 - 36 29
7.
Люн
 17 7 6 4 38 - 23 27
8.
Конгсвингер
 17 7 6 4 31 - 32 27
9.
Ранхейм
 18 5 6 7 29 - 31 21
10.
Рёуфосс
 17 5 5 7 14 - 19 20
11.
Левангер
 17 4 8 5 29 - 23 20
12.
Осане
 18 4 5 9 24 - 33 17
13.
ИК Старт
 17 4 4 9 20 - 34 16
14.
Олесунн
 17 4 3 10 21 - 34 15
15.
Мьёндален
 17 3 5 9 24 - 33 14
16.
Санднес
 17 3 4 10 19 - 45 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 9 7 1 1 17 - 8 22
2.
Стабек
 9 6 1 2 24 - 13 19
3.
Мосс
 9 6 1 2 14 - 9 19
4.
Согндаль
 9 5 3 1 21 - 9 18
5.
Волеренга
 8 5 1 2 22 - 9 16
6.
Люн
 9 4 4 1 23 - 9 16
7.
Конгсвингер
 8 4 3 1 18 - 16 15
8.
Ранхейм
 8 4 2 2 16 - 11 14
9.
ИК Старт
 9 4 2 3 15 - 17 14
10.
Рёуфосс
 9 3 1 5 5 - 11 10
11.
Осане
 9 2 4 3 11 - 19 10
12.
Мьёндален
 10 2 4 4 15 - 18 10
13.
Левангер
 7 2 3 2 13 - 6 9
14.
Эгерсунд
 8 2 3 3 9 - 11 9
15.
Санднес
 8 2 2 4 14 - 18 8
16.
Олесунн
 10 2 2 6 14 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 9 6 2 1 21 - 11 20
2.
Эгерсунд
 9 6 2 1 28 - 20 20
3.
Мосс
 9 4 1 4 16 - 18 13
4.
Брюне
 9 4 0 5 11 - 10 12
5.
Согндаль
 9 3 3 3 9 - 9 12
6.
Конгсвингер
 9 3 3 3 13 - 16 12
7.
Люн
 8 3 2 3 15 - 14 11
8.
Левангер
 10 2 5 3 16 - 17 11
9.
Рёуфосс
 8 2 4 2 9 - 8 10
10.
Стабек
 9 2 4 3 16 - 23 10
11.
Олесунн
 7 2 1 4 7 - 12 7
12.
Осане
 9 2 1 6 13 - 14 7
13.
Ранхейм
 10 1 4 5 13 - 20 7
14.
Санднес
 9 1 2 6 5 - 27 5
15.
Мьёндален
 7 1 1 5 9 - 15 4
16.
ИК Старт
 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (7)
Брюне Duarte Moreira 10 (3)
Стабек Oskar Spiten-Nysaether 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Олесунн Грогард Томас 5
Мосс Странде Кристиан 5
Рёуфосс Форс Виктор 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Espen Hammer Berger получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мьёндален 0:1 Санднес онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный