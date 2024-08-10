Тур: 1. Стадион: Raatin stadion.
1:0
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаJussi Niska
1:0
12' ГолДанвуди Джейк
73' Желтая карточкаХухтала Джесси
90'+5
Ход матча
11'
12'
1:0
73'
35
Уорд
Каллум
28
Андре
Маркос
19
Ярвинен
Ииро
28
Axel
Kouame
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Андре МаркосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Роопе Сало
-
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
-
28 Axel KouameПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Оседе ДерикЗащитник
- Полузащитник
-
11 Ботье ЖанНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
Оулу
Интер Турку
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.4
Среднее время на гол
72
64
Всего голов
11
1
Голов в среднем за матч
2.2
0.25
Среднее время на гол
40
360
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.78
0.89
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
101
Бомбардиры внутри турнира
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|10 (4)
|0.53
|Ренникс Джастин
|5
|0.26
|Йокелайнен Никлас
|3 (1)
|0.16
|Julius Koerkkoe
|2
|0.11
|Yassin Daoussi
|2
|0.11
|Данвуди Джейк
|1
|0.05
|Метаксас Димитрис
|1
|0.05
|Daniel Barrow
|0
|0
|Андре Маркос
|0
|0
|Каллинен Йере
|0
|0
|Juho Lehtiranta
|0
|0
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|7 (2)
|0.37
|Ставицки Тимо
|5
|0.26
|Djoully Nzoko
|4
|0.21
|Ботье Жан
|4 (2)
|0.21
|Luka Kuittinen
|3
|0.16
|Флориан Кребс
|2
|0.11
|Ярвинен Ииро
|2
|0.11
|Thomas Lahdensuo
|2
|0.11
|Хямяляйнен Юусо
|2
|0.11
|Тамминен Матиас
|1
|0.05
|Joonas Kekarainen
|1
|0.05
|Axel Kouame
|0
|0
|Алмен Микаэль
|0
|0
|Bismark Ampofo
|0
|0
Карточки
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффей Эшли
|6
|2
|Данвуди Джейк
|3
|1
|Samuli Hoelttae
|4
|0
|Yassin Daoussi
|4
|0
|Каллинен Йере
|4
|0
|Konstantinos Bratsos
|2
|1
|Йокелайнен Никлас
|3
|0
|Метаксас Димитрис
|3
|0
|Liiban Abdirahman Abadid
|2
|0
|Daniel Barrow
|2
|0
|Julius Koerkkoe
|2
|0
|Паананен Алекси
|1
|0
|Андре Маркос
|1
|0
|Хухтала Джесси
|1
|0
|Ренникс Джастин
|1
|0
|Simon Bengtsson
|1
|0
|Эло Айето Хосе
|1
|0
|Juho Lehtiranta
|1
|0
|Eelis Taskila
|1
|0
|Jowin Radzinski
|1
|0
|Otto Salmensuu
|1
|0
|Роопе Сало
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хямяляйнен Юусо
|6
|0
|Ставицки Тимо
|5
|0
|Ботье Жан
|3
|1
|Алмен Микаэль
|4
|0
|Thomas Lahdensuo
|4
|0
|Ярвинен Ииро
|3
|0
|Jussi Niska
|3
|0
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Dimitri Legbo
|3
|0
|Гранлунд Альбин
|2
|0
|Тамминен Матиас
|2
|0
|Bismark Ampofo
|2
|0
|Хуухтанен Ээту
|0
|1
|Darren Smith III
|1
|0
|Ville Seppae
|1
|0
|Флориан Кребс
|1
|0
|Axel Kouame
|1
|0
|Eero Vuorjoki
|1
|0
Результаты матчей
Оулу
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Интер Турку
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
4
Оулу
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Интер Турку
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
6
20
Оулу
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
53% (10)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Интер Турку
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (4)
21% (4)
58% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
12
24
Голы по времени матча
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 13
3
27%
2
15%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
6
46%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
4
44%
3
20%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
4
27%
76-90
Забито
13
20
3 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
1
8%
4
20%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
6
30%
61-75
4
31%
3
15%
76-90
Пропущено
22
11
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
4
18%
1
9%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
2
18%
31-45
4
18%
1
9%
46-60
6
27%
1
9%
61-75
4
18%
6
55%
76-90
Забито
24
33
9 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 12
2 Не забивали 5
4
17%
6
18%
1-15
3
13%
4
12%
16-30
2
8%
7
21%
31-45
2
8%
1
3%
46-60
6
25%
6
18%
61-75
7
29%
29%
9
27%
76-90
Пропущено
31
26
12 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
4
13%
4
15%
1-15
1
3%
3
12%
16-30
7
23%
5
19%
31-45
7
23%
3
12%
46-60
6
19%
1
4%
61-75
6
19%
10
38%
76-90
Результаты последних матчей
Оулу
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Оулу - Ильвес 0:1 ХИК - Оулу 3:0 Оулу - ЕИФ Экенас 2:0 Лахти - Оулу 1:2
Оулу - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0 Оулу - КуПС 1:0 Вантаан Ялкапаллосеура - Оулу 0:2 ВПС - Оулу 1:1 Оулу - КяПа 5:1 Оулу - Лахти 2:2 КуПС - Оулу 4:1 Оулу - ХИК 1:0 Хака - Оулу 4:3 Оулу - Мариехамн 1:1 Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - ВПС 1:2 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1
Интер Турку
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Интер Турку - Мариехамн 3:0 Интер Турку - Гнистан 2:2 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 Интер Турку - Лахти 3:0
Интер Турку - ТПС 3:2 Интер Турку - ВПС 3:1 Интер Турку - ГрИФК Гранкула 6:1 Хака - Интер Турку 0:0 КТП - Интер Турку 1:5 Интер Турку - Ильвес 0:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Интер Турку - Хака 3:1 ВПС - Интер Турку 3:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1
Результаты матчей
Оулу
Интер Турку
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
3:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
7
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
3:1
5 раз 26%
3:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 58%
2
4 раза 21%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
3 раза 16%
7
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Оулу
Интер Турку
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
28
73
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
45
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
145
613
910
217
613
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|9 (4)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (3)
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5
|Гнистан
|Ояла Юхани
|8
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 4