☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Оулу
1:0
Конец матча
Интер Турку
0'
11' Желтая карточка
Jussi Niska
1:0
12' Гол
Данвуди Джейк
73' Желтая карточка
Хухтала Джесси
90'+5
35
Уорд
Каллум
20
Juho
Lehtiranta
4
Liiban
Abdirahman
Abadid
5
Эло
Айето
Хосе
29
Simon
Bengtsson
18
Метаксас
Димитрис
33
Julius
Koerkkoe
22
Данвуди
Джейк
28
Андре
Маркос
12
Ренникс
Джастин
15
Алсанати
Андре
1
Хуухтанен
Ээту
22
Luka
Kuittinen
5
Гранлунд Альбин
3
Хямяляйнен
Юусо
2
Jussi
Niska
19
Ярвинен
Ииро
28
Axel
Kouame
10
Флориан
Кребс
24
Ставицки
Тимо
9
Darren
Smith
III
20
Djoully
Nzoko
Оулу
Интер Турку

История личных встреч

Оулу
Интер Турку

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

В
3:3
В
2:1
В
1:1
В
1:0
В
2:1
В
4:0
В
2:0
В
1:0
В
0:2

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.4

Среднее время на гол

72
64

Всего голов

11
1

Голов в среднем за матч

2.2
0.25

Среднее время на гол

40
360

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.78
0.89

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
101

Бомбардиры внутри турнира

Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 10 (4) 0.53
Ренникс Джастин 5 0.26
Йокелайнен Никлас 3 (1) 0.16
Julius Koerkkoe 2 0.11
Yassin Daoussi 2 0.11
Данвуди Джейк 1 0.05
Метаксас Димитрис 1 0.05
Daniel Barrow 0 0
Андре Маркос 0 0
Каллинен Йере 0 0
Juho Lehtiranta 0 0
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 7 (2) 0.37
Ставицки Тимо 5 0.26
Djoully Nzoko 4 0.21
Ботье Жан 4 (2) 0.21
Luka Kuittinen 3 0.16
Флориан Кребс 2 0.11
Ярвинен Ииро 2 0.11
Thomas Lahdensuo 2 0.11
Хямяляйнен Юусо 2 0.11
Тамминен Матиас 1 0.05
Joonas Kekarainen 1 0.05
Axel Kouame 0 0
Алмен Микаэль 0 0
Bismark Ampofo 0 0

Карточки

Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 6 2
Данвуди Джейк 3 1
Samuli Hoelttae 4 0
Yassin Daoussi 4 0
Каллинен Йере 4 0
Konstantinos Bratsos 2 1
Йокелайнен Никлас 3 0
Метаксас Димитрис 3 0
Liiban Abdirahman Abadid 2 0
Daniel Barrow 2 0
Julius Koerkkoe 2 0
Паананен Алекси 1 0
Андре Маркос 1 0
Хухтала Джесси 1 0
Ренникс Джастин 1 0
Simon Bengtsson 1 0
Эло Айето Хосе 1 0
Juho Lehtiranta 1 0
Eelis Taskila 1 0
Jowin Radzinski 1 0
Otto Salmensuu 1 0
Роопе Сало 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хямяляйнен Юусо 6 0
Ставицки Тимо 5 0
Ботье Жан 3 1
Алмен Микаэль 4 0
Thomas Lahdensuo 4 0
Ярвинен Ииро 3 0
Jussi Niska 3 0
Luka Kuittinen 3 0
Dimitri Legbo 3 0
Гранлунд Альбин 2 0
Тамминен Матиас 2 0
Bismark Ampofo 2 0
Хуухтанен Ээту 0 1
Darren Smith III 1 0
Ville Seppae 1 0
Флориан Кребс 1 0
Axel Kouame 1 0
Eero Vuorjoki 1 0

Результаты матчей

Оулу
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Интер Турку
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
4
Оулу
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Интер Турку
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

6
20
Оулу
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
53% (10)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Интер Турку
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (4)
21% (4)
58% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

12
24

Голы по времени матча

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 13
3
27%
2
15%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
6
46%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
4
44%
3
20%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
4
27%
76-90

Забито

13
20
3 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
1
8%
4
20%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
6
30%
61-75
4
31%
3
15%
76-90

Пропущено

22
11
8 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
4
18%
1
9%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
2
18%
31-45
4
18%
1
9%
46-60
6
27%
1
9%
61-75
4
18%
6
55%
76-90

Забито

24
33
9 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 12
2 Не забивали 5
4
17%
6
18%
1-15
3
13%
4
12%
16-30
2
8%
7
21%
31-45
2
8%
1
3%
46-60
6
25%
6
18%
61-75
7
29%
29%
9
27%
76-90

Пропущено

31
26
12 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
4
13%
4
15%
1-15
1
3%
3
12%
16-30
7
23%
5
19%
31-45
7
23%
3
12%
46-60
6
19%
1
4%
61-75
6
19%
10
38%
76-90

Результаты последних матчей

Оулу
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Оулу - Ильвес 0:1 ХИК - Оулу 3:0 Оулу - ЕИФ Экенас 2:0 Лахти - Оулу 1:2
Оулу - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0 Оулу - КуПС 1:0 Вантаан Ялкапаллосеура - Оулу 0:2 ВПС - Оулу 1:1 Оулу - КяПа 5:1 Оулу - Лахти 2:2 КуПС - Оулу 4:1 Оулу - ХИК 1:0 Хака - Оулу 4:3 Оулу - Мариехамн 1:1 Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - ВПС 1:2 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1
Интер Турку
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Интер Турку - Мариехамн 3:0 Интер Турку - Гнистан 2:2 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 Интер Турку - Лахти 3:0
Интер Турку - ТПС 3:2 Интер Турку - ВПС 3:1 Интер Турку - ГрИФК Гранкула 6:1 Хака - Интер Турку 0:0 КТП - Интер Турку 1:5 Интер Турку - Ильвес 0:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Интер Турку - Хака 3:1 ВПС - Интер Турку 3:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1

Результаты матчей

Оулу
Интер Турку

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
3:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
7
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
3:1
5 раз 26%
3:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 58%
2
4 раза 21%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
5 раз 26%
1
5 раз 26%
3
5 раз 26%
2
3 раза 16%
7
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Оулу
Интер Турку

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
7
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
2
7
2
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
14
5
6
13
1.5
9
10
2
17
2.5
6
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 18 11 4 3 32 - 18 37
2.
ХИК
 19 10 4 5 34 - 20 34
3.
Ильвес
 18 9 5 4 37 - 23 32
4.
СЯК Сейнайоки
 18 9 5 4 36 - 27 32
5.
Хака
 18 9 3 6 29 - 26 30
6.
ВПС
 18 8 4 6 29 - 28 28
7.
Интер Турку
 19 7 4 8 33 - 27 25
8.
Оулу
 19 5 6 8 25 - 31 21
9.
Гнистан
 18 5 5 8 26 - 32 20
10.
Мариехамн
 17 4 4 9 17 - 30 16
11.
Лахти
 19 3 7 9 25 - 37 16
12.
ЕИФ Экенас
 19 3 3 13 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 21 - 6 23
2.
КуПС
 8 7 0 1 19 - 7 21
3.
СЯК Сейнайоки
 9 5 3 1 20 - 15 18
4.
Интер Турку
 10 5 3 2 20 - 12 18
5.
Ильвес
 9 5 2 2 24 - 14 17
6.
Хака
 9 5 2 2 17 - 12 17
7.
ВПС
 9 4 3 2 17 - 13 15
8.
Оулу
 10 4 3 3 11 - 9 15
9.
Лахти
 10 3 3 4 16 - 16 12
10.
Гнистан
 8 3 1 4 8 - 12 10
11.
Мариехамн
 9 2 3 4 10 - 16 9
12.
ЕИФ Экенас
 9 1 2 6 7 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 10 4 4 2 13 - 11 16
2.
Ильвес
 9 4 3 2 13 - 9 15
3.
СЯК Сейнайоки
 9 4 2 3 16 - 12 14
4.
Хака
 9 4 1 4 12 - 14 13
5.
ВПС
 9 4 1 4 12 - 15 13
6.
ХИК
 9 3 2 4 13 - 14 11
7.
Гнистан
 10 2 4 4 18 - 20 10
8.
Мариехамн
 8 2 1 5 7 - 14 7
9.
Интер Турку
 9 2 1 6 13 - 15 7
10.
ЕИФ Экенас
 10 2 1 7 11 - 23 7
11.
Оулу
 9 1 3 5 14 - 22 6
12.
Лахти
 9 0 4 5 9 - 21 4
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Ильвес Хаарала Сантери 9 (4)
Лахти Лопес Майкл 9 (3)
ВПС Mads Borchers 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оулу Коффей Эшли 2 6
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Гнистан Ояла Юхани 8
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 4
Весь список
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