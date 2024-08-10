Тур: 18.
0:2
Конец матча
0'
0:1
45' ГолOthmane Salama
59' Желтая карточкаМохидин Аллан
0:2
66' ГолPierre Larsen
90' Желтая карточкаЛима Лукас
90'+3
Ход матча
45'
0:1
59'
66'
90'
30
Хадая
Элиас
16
Dijar
Ferati
7
Бом
Карл
11
Armin
Culum
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Dijar FeratiПолузащитник
-
7 Бом КарлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Бук РобинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Armin CulumПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
16 Ammar Asani
-
17 Filip Bohman
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
История личных встреч
Утсиктенс
Треллеборг
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
56
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трпчевски Филип
|5 (1)
|0.28
|Бук Робин
|4 (1)
|0.22
|Лима Лукас
|3
|0.17
|Фальцетас Александр
|2
|0.11
|Моенза Малкольм
|2
|0.11
|Albin Skoglund
|2
|0.11
|Мохидин Аллан
|1
|0.06
|Брандт Йеспер
|1
|0.06
|Мартинссон Фредрик
|0
|0
|Бом Карл
|0
|0
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Erik Westermark
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hady Saleh Karim
|6
|0.33
|Pierre Larsen
|3
|0.17
|Filip Bohman
|3
|0.17
|Armin Culum
|2
|0.11
|Zander Hyltoft
|2
|0.11
|Мортенсен Николас
|1
|0.06
|Eren Alievski
|1
|0.06
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0.06
|Othmane Salama
|1
|0.06
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Emmanuel Godwin
|0
|0
|Бьорквист Маркус
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|5
|0
|Фальцетас Александр
|5
|0
|Мохидин Аллан
|5
|0
|Predrag Randjelovic II
|5
|0
|Albin Skoglund
|5
|0
|Брандт Йеспер
|4
|0
|Родеблад Лове Кевин
|4
|0
|Sebastian Lagerlund
|4
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Бук Робин
|2
|0
|Erik Westermark
|2
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Suleman Zurmati
|2
|0
|Oliver Gustafsson
|1
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
|Daniel Hermansson
|1
|0
|Bosko Orovic
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|5
|0
|Хёрберг Феликс
|4
|0
|Огвуче Абель
|4
|0
|Filip Bohman
|4
|0
|Zander Hyltoft
|3
|0
|Ларсен Андреас II
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Pierre Larsen
|1
|0
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Emmanuel Godwin
|1
|0
|Eren Alievski
|1
|0
|Ammar Asani
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
Результаты матчей
Утсиктенс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Треллеборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
4
Утсиктенс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Треллеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
8
8
Утсиктенс
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Треллеборг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
11
9
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
3
33%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
3
33%
1
10%
76-90
Забито
10
12
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
1
10%
5
42%
76-90
Пропущено
10
13
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
2
15%
16-30
2
20%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
40%
4
31%
76-90
Забито
21
21
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
2
10%
2
10%
1-15
4
19%
3
14%
16-30
3
14%
4
19%
31-45
6
29%
1
5%
46-60
2
10%
5
24%
61-75
4
19%
6
29%
76-90
Пропущено
19
23
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
1
5%
1
4%
1-15
4
21%
4
17%
16-30
3
16%
7
30%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
4
21%
2
9%
61-75
7
37%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Оддевольд 2:3
Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3
Треллеборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Треллеборг - Ландскруна 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Гефле - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Эстер 1:4
Эребру - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1
Результаты матчей
Утсиктенс
Треллеборг
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
1:0
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
4
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Утсиктенс
Треллеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
36
27
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
36
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
144
612
513
117
117
117
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|10 (4)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (2)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|8 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|6
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|6