☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 18.
Утсиктенс
0:2
Конец матча
Треллеборг
0'
0:1
45' Гол
Othmane Salama
59' Желтая карточка
Мохидин Аллан
0:2
66' Гол
Pierre Larsen
90' Желтая карточка
Лима Лукас
90'+3
30
Хадая
Элиас
2
Daniel
Hermansson
3
Брандт
Йеспер
33
Sebastian
Lagerlund
13
Моенза
Малкольм
4
Мохидин
Аллан
8
Фальцетас
Александр
23
Пекальски
Иво
16
Dijar
Ferati
7
Бом
Карл
9
Лима
Лукас
1
Ларсен
Андреас
II
20
Хёрберг
Феликс
19
Карлссон
Тобиас
3
Веберг
Чарли
21
Eren
Alievski
7
Pierre
Larsen
14
Асома
Самуэль
34
Бьорквист
Маркус
11
Armin
Culum
29
Othmane
Salama
10
Hady
Saleh
Karim
Утсиктенс
4-4-2
Треллеборг
4-4-2

История личных встреч

Утсиктенс
Треллеборг

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:2
С
2:3
С
0:3
С
0:0
С
1:0

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
56

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трпчевски Филип 5 (1) 0.28
Бук Робин 4 (1) 0.22
Лима Лукас 3 0.17
Фальцетас Александр 2 0.11
Моенза Малкольм 2 0.11
Albin Skoglund 2 0.11
Мохидин Аллан 1 0.06
Брандт Йеспер 1 0.06
Мартинссон Фредрик 0 0
Бом Карл 0 0
Predrag Randjelovic II 0 0
Erik Westermark 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hady Saleh Karim 6 0.33
Pierre Larsen 3 0.17
Filip Bohman 3 0.17
Armin Culum 2 0.11
Zander Hyltoft 2 0.11
Мортенсен Николас 1 0.06
Eren Alievski 1 0.06
Бьеркен Фритьоф 1 0.06
Othmane Salama 1 0.06
Хёрберг Феликс 0 0
Emmanuel Godwin 0 0
Бьорквист Маркус 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 5 0
Фальцетас Александр 5 0
Мохидин Аллан 5 0
Predrag Randjelovic II 5 0
Albin Skoglund 5 0
Брандт Йеспер 4 0
Родеблад Лове Кевин 4 0
Sebastian Lagerlund 4 0
Лима Лукас 2 0
Бук Робин 2 0
Erik Westermark 2 0
Хадая Элиас 2 0
Мартинссон Фредрик 2 0
Suleman Zurmati 2 0
Oliver Gustafsson 1 0
Бом Карл 1 0
Моенза Малкольм 1 0
Mark Gorgos 1 0
Daniel Hermansson 1 0
Bosko Orovic 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hady Saleh Karim 5 0
Хёрберг Феликс 4 0
Огвуче Абель 4 0
Filip Bohman 4 0
Zander Hyltoft 3 0
Ларсен Андреас II 2 0
Othmane Salama 2 0
Pierre Larsen 1 0
Бьеркен Фритьоф 1 0
Веберг Чарли 1 0
Emmanuel Godwin 1 0
Eren Alievski 1 0
Ammar Asani 1 0
Armin Culum 1 0

Результаты матчей

Утсиктенс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Треллеборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
4
Утсиктенс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Треллеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

8
8
Утсиктенс
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Треллеборг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

11
9
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
3
33%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
3
33%
1
10%
76-90

Забито

10
12
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
1
10%
5
42%
76-90

Пропущено

10
13
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
2
15%
16-30
2
20%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
40%
4
31%
76-90

Забито

21
21
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
2
10%
2
10%
1-15
4
19%
3
14%
16-30
3
14%
4
19%
31-45
6
29%
1
5%
46-60
2
10%
5
24%
61-75
4
19%
6
29%
76-90

Пропущено

19
23
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
1
5%
1
4%
1-15
4
21%
4
17%
16-30
3
16%
7
30%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
4
21%
2
9%
61-75
7
37%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Оддевольд 2:3
Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Дегерфорс - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Браге 1:0 Эребру - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3
Треллеборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Треллеборг - Ландскруна 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Гефле - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Эстер 1:4
Эребру - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1

Результаты матчей

Утсиктенс
Треллеборг

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

1:0
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
4
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Утсиктенс
Треллеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
14
4
6
12
1.5
5
13
1
17
2.5
1
17
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 17 11 4 2 32 - 17 37
2.
Браге
 18 9 4 5 24 - 13 31
3.
Дегерфорс
 17 8 6 3 31 - 19 30
4.
Эстер
 18 8 6 4 28 - 16 30
5.
Хельсинборг
 17 8 5 4 23 - 17 29
6.
Сандвикен
 17 8 3 6 26 - 21 27
7.
Утсиктенс
 18 7 4 7 20 - 20 25
8.
Треллеборг
 18 6 5 7 20 - 24 23
9.
Эстерсунд
 18 6 5 7 20 - 25 23
10.
Эргрюте
 17 5 5 7 26 - 25 20
11.
Эребру
 17 5 5 7 20 - 21 20
12.
Варберг БоИС
 18 5 4 9 23 - 28 19
13.
Оддевольд
 17 4 6 7 19 - 28 18
14.
Сковде АИК
 18 5 3 10 10 - 25 18
15.
Гефле
 18 4 6 8 26 - 35 18
16.
Сундсвалль
 17 4 3 10 14 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 9 6 2 1 21 - 10 20
2.
Браге
 9 6 2 1 16 - 5 20
3.
Ландскруна
 8 6 1 1 17 - 9 19
4.
Сандвикен
 8 6 0 2 16 - 6 18
5.
Эстер
 9 5 3 1 15 - 5 18
6.
Эстерсунд
 9 5 3 1 12 - 9 18
7.
Эребру
 9 4 3 2 14 - 9 15
8.
Утсиктенс
 9 4 2 3 11 - 9 14
9.
Сундсвалль
 9 4 2 3 11 - 12 14
10.
Хельсинборг
 9 3 4 2 9 - 8 13
11.
Гефле
 9 3 3 3 15 - 16 12
12.
Треллеборг
 9 3 3 3 11 - 14 12
13.
Эргрюте
 9 3 2 4 15 - 12 11
14.
Варберг БоИС
 9 3 2 4 13 - 16 11
15.
Сковде АИК
 9 3 2 4 4 - 8 11
16.
Оддевольд
 7 2 3 2 6 - 8 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 9 5 3 1 15 - 8 18
2.
Хельсинборг
 8 5 1 2 14 - 9 16
3.
Эстер
 9 3 3 3 13 - 11 12
4.
Браге
 9 3 2 4 8 - 8 11
5.
Треллеборг
 9 3 2 4 9 - 10 11
6.
Утсиктенс
 9 3 2 4 9 - 11 11
7.
Дегерфорс
 8 2 4 2 10 - 9 10
8.
Эргрюте
 8 2 3 3 11 - 13 9
9.
Сандвикен
 9 2 3 4 10 - 15 9
10.
Оддевольд
 10 2 3 5 13 - 20 9
11.
Варберг БоИС
 9 2 2 5 10 - 12 8
12.
Сковде АИК
 9 2 1 6 6 - 17 7
13.
Гефле
 9 1 3 5 11 - 19 6
14.
Эребру
 8 1 2 5 6 - 12 5
15.
Эстерсунд
 9 1 2 6 8 - 16 5
16.
Сундсвалль
 8 0 1 7 3 - 16 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Эребру Хольмберг Карл 10 (4)
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (2)
Эргрюте Силисуфай Эди 8 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
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Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эргрюте Файе Абдулайе 6
Сковде АИК Mamadou Diagne 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Г О О О О Л - Othmane Salama бьет в цель!
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