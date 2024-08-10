☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 18.
Гефле
0:4
Конец матча
Варберг БоИС
0'
3' Желтая карточка
Ройсхенберг Мартин
0:1
14' Гол
Йоханссон Александр
53' Желтая карточка
Броман Густав
0:2
54' Гол
Йоханссон Александр
55' Желтая карточка
Kevin Appiah Nyarko
0:3
58' Гол
Kevin Appiah Nyarko
74' Желтая карточка
Лагерфельдт Лукас
77' Желтая карточка
Транберг Робин
86' Желтая карточка
Рафаэль Йорк
90' Желтая карточка
Gustav Friberg
0:4
90' Пенальти
Aulon Bitiqi
90'+4
1
Йонссон
Оскар
3
Адольфссон
Йеспер
29
Ройсхенберг
Мартин
15
Gustav
Friberg
7
Эдквист
Адриан
44
Iu
Ranera
6
Лагерфельдт
Лукас
24
Рафаэль
Йорк
8
Лундин
Антон
11
Энглунд
Лео
12
Бельман
Хенрик
29
Андерссон
Фредрик
18
Кустович
Кевин
4
Дальстрём
Никлас
2
Броман
Густав
5
Сверриссон
Оскар
9
Курочкин
Антон
13
Эдлунд
Олле
7
Транберг
Робин
11
Isak
Bjerkebo
19
Kevin
Appiah
Nyarko
16
Йоханссон
Александр
II
Гефле
3-4-3
Варберг БоИС
4-4-2

История личных встреч

Гефле
Варберг БоИС

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

С
4:3
С
1:2
С
2:2
С
2:0
С
2:0
КШ
2:1
К
2:1
КШ
3:2

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.2
1.67

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

2.33
1.2

Среднее время на гол

38
75

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

2.25
1.38

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

40
65

Бомбардиры внутри турнира

Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Constantino Capotondi 6 0.33
Энглунд Лео 6 (1) 0.33
Йельте Якоб 4 0.22
Лундин Антон 3 0.17
Ройсхенберг Мартин 2 0.11
Эдквист Адриан 2 0.11
Лагерфельдт Лукас 2 0.11
Sebastian Friman 0 0
Якуб Антонио 0 0
Iu Ranera 0 0
Аспгрен Кристоффер 0 0
Рафаэль Йорк 0 0
Адриан Самуэль 0 0
Niclas Haakansson 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Isak Bjerkebo 5 0.28
Aulon Bitiqi 4 (1) 0.22
Токич Марк 2 0.11
Монтиль Диего II 2 (1) 0.11
Эдлунд Олле 2 0.11
Йоханссон Александр II 2 0.11
Курочкин Антон 1 (1) 0.06
Yusuff Abdulazeez 1 0.06
Транберг Робин 1 0.06
Янссон Лео 1 0.06
Сверриссон Оскар 0 0
Видьеског Исак 0 0

Карточки

Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лагерфельдт Лукас 5 0
Эдквист Адриан 2 1
Ройсхенберг Мартин 3 0
Рафаэль Йорк 3 0
Адриан Самуэль 3 0
Тобиас Йоханссон 2 0
Лундин Антон 2 0
Энглунд Лео 2 0
Iu Ranera 2 0
Constantino Capotondi 2 0
Gustav Friberg 2 0
Йельте Якоб 1 0
Kevin Persson 1 0
Адольфссон Йеспер 1 0
Якуб Антонио 1 0
Niclas Haakansson 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 4 1
Закриссон Хампус 5 0
Сверриссон Оскар 3 1
Токич Марк 4 0
Курочкин Антон 4 0
Aulon Bitiqi 4 0
Эдлунд Олле 3 0
Дальстрём Никлас 2 0
Liam Olausson 2 0
Видьеског Исак 2 0
Kevin Appiah Nyarko 2 0
Линднер Йоаким 1 0
Ольссон Давид 1 0
Монтиль Диего II 1 0
Yusuff Abdulazeez 1 0
Альфонси Оливер 1 0
Броман Густав 1 0
Янссон Лео 1 0
Isak Bjerkebo 1 0
Альфонси Диего 1 0

Результаты матчей

Гефле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Варберг БоИС
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

9
4
Гефле
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Варберг БоИС
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

4
11
Гефле
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Варберг БоИС
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

19
9

Упущенные победы

13
15

Голы по времени матча

Забито

15
9
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
3
20%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
4
27%
4
44%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
4
27%
1
11%
76-90

Пропущено

16
13
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
2
15%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
4
25%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
13%
4
31%
76-90

Забито

10
13
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
5
50%
2
15%
61-75
1
10%
3
23%
76-90

Пропущено

20
16
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
5%
3
19%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
5
25%
4
25%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
7
35%
2
13%
76-90
1
0%
0%

Забито

25
22
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
5
20%
1
5%
1-15
1
4%
4
18%
16-30
3
12%
2
9%
31-45
5
20%
7
32%
46-60
6
24%
4
18%
61-75
5
20%
4
18%
76-90

Пропущено

36
29
19 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
3
8%
3
10%
1-15
7
19%
4
14%
16-30
9
25%
6
21%
31-45
5
14%
5
17%
46-60
2
6%
5
17%
61-75
9
25%
6
21%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сандвикен - Гефле 4:0 Ландскруна - Гефле 0:2 Гефле - Треллеборг 2:2 Браге - Гефле 2:2
Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Варберг БоИС - Твакер 3:4
Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Браге - Варберг БоИС 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1

Результаты матчей

Гефле
Варберг БоИС

Точный счет

2:2
3 раза 33%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

4:3
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:2
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Гефле
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
6
3
1.5
4
5
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
1
8
2
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
4
10
8
1.5
5
13
3
15
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 17 11 4 2 32 - 17 37
2.
Браге
 18 9 4 5 24 - 13 31
3.
Дегерфорс
 17 8 6 3 31 - 19 30
4.
Эстер
 18 8 6 4 28 - 16 30
5.
Хельсинборг
 17 8 5 4 23 - 17 29
6.
Сандвикен
 17 8 3 6 26 - 21 27
7.
Утсиктенс
 18 7 4 7 20 - 20 25
8.
Треллеборг
 18 6 5 7 20 - 24 23
9.
Эстерсунд
 18 6 5 7 20 - 25 23
10.
Эргрюте
 17 5 5 7 26 - 25 20
11.
Эребру
 17 5 5 7 20 - 21 20
12.
Варберг БоИС
 18 5 4 9 23 - 28 19
13.
Оддевольд
 17 4 6 7 19 - 28 18
14.
Сковде АИК
 18 5 3 10 10 - 25 18
15.
Гефле
 18 4 6 8 26 - 35 18
16.
Сундсвалль
 17 4 3 10 14 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 9 6 2 1 21 - 10 20
2.
Браге
 9 6 2 1 16 - 5 20
3.
Ландскруна
 8 6 1 1 17 - 9 19
4.
Сандвикен
 8 6 0 2 16 - 6 18
5.
Эстер
 9 5 3 1 15 - 5 18
6.
Эстерсунд
 9 5 3 1 12 - 9 18
7.
Эребру
 9 4 3 2 14 - 9 15
8.
Утсиктенс
 9 4 2 3 11 - 9 14
9.
Сундсвалль
 9 4 2 3 11 - 12 14
10.
Хельсинборг
 9 3 4 2 9 - 8 13
11.
Гефле
 9 3 3 3 15 - 16 12
12.
Треллеборг
 9 3 3 3 11 - 14 12
13.
Эргрюте
 9 3 2 4 15 - 12 11
14.
Варберг БоИС
 9 3 2 4 13 - 16 11
15.
Сковде АИК
 9 3 2 4 4 - 8 11
16.
Оддевольд
 7 2 3 2 6 - 8 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 9 5 3 1 15 - 8 18
2.
Хельсинборг
 8 5 1 2 14 - 9 16
3.
Эстер
 9 3 3 3 13 - 11 12
4.
Браге
 9 3 2 4 8 - 8 11
5.
Треллеборг
 9 3 2 4 9 - 10 11
6.
Утсиктенс
 9 3 2 4 9 - 11 11
7.
Дегерфорс
 8 2 4 2 10 - 9 10
8.
Эргрюте
 8 2 3 3 11 - 13 9
9.
Сандвикен
 9 2 3 4 10 - 15 9
10.
Оддевольд
 10 2 3 5 13 - 20 9
11.
Варберг БоИС
 9 2 2 5 10 - 12 8
12.
Сковде АИК
 9 2 1 6 6 - 17 7
13.
Гефле
 9 1 3 5 11 - 19 6
14.
Эребру
 8 1 2 5 6 - 12 5
15.
Эстерсунд
 9 1 2 6 8 - 16 5
16.
Сундсвалль
 8 0 1 7 3 - 16 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Эребру Хольмберг Карл 10 (4)
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (2)
Эргрюте Силисуфай Эди 8 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
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Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эргрюте Файе Абдулайе 6
Сковде АИК Mamadou Diagne 6
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    • 53'
      Броман Густав получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Гефле 0:4 Варберг БоИС онлайн

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