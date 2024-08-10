Тур: 18.
0:4
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаРойсхенберг Мартин
0:1
14' ГолЙоханссон Александр
53' Желтая карточкаБроман Густав
0:2
54' ГолЙоханссон Александр
55' Желтая карточкаKevin Appiah Nyarko
0:3
58' ГолKevin Appiah Nyarko
74' Желтая карточкаЛагерфельдт Лукас
77' Желтая карточкаТранберг Робин
86' Желтая карточкаРафаэль Йорк
90' Желтая карточкаGustav Friberg
0:4
90' ПенальтиAulon Bitiqi
90'+4
Ход матча
14'
53'
54'
58'
77'
86'
90'
90'
0:4
44
Iu
Ranera
24
Рафаэль
Йорк
11
Энглунд
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Aulon Bitiqi
-
-
-
Главный тренер: Roar Hansen
История личных встреч
Гефле
Варберг БоИС
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.2
1.67
Среднее время на гол
40
54
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
2.33
1.2
Среднее время на гол
38
75
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
2.25
1.38
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
40
65
Бомбардиры внутри турнира
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Constantino Capotondi
|6
|0.33
|Энглунд Лео
|6 (1)
|0.33
|Йельте Якоб
|4
|0.22
|Лундин Антон
|3
|0.17
|Ройсхенберг Мартин
|2
|0.11
|Эдквист Адриан
|2
|0.11
|Лагерфельдт Лукас
|2
|0.11
|Sebastian Friman
|0
|0
|Якуб Антонио
|0
|0
|Iu Ranera
|0
|0
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Рафаэль Йорк
|0
|0
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Niclas Haakansson
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Isak Bjerkebo
|5
|0.28
|Aulon Bitiqi
|4 (1)
|0.22
|Токич Марк
|2
|0.11
|Монтиль Диего II
|2 (1)
|0.11
|Эдлунд Олле
|2
|0.11
|Йоханссон Александр II
|2
|0.11
|Курочкин Антон
|1 (1)
|0.06
|Yusuff Abdulazeez
|1
|0.06
|Транберг Робин
|1
|0.06
|Янссон Лео
|1
|0.06
|Сверриссон Оскар
|0
|0
|Видьеског Исак
|0
|0
Карточки
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лагерфельдт Лукас
|5
|0
|Эдквист Адриан
|2
|1
|Ройсхенберг Мартин
|3
|0
|Рафаэль Йорк
|3
|0
|Адриан Самуэль
|3
|0
|Тобиас Йоханссон
|2
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Энглунд Лео
|2
|0
|Iu Ranera
|2
|0
|Constantino Capotondi
|2
|0
|Gustav Friberg
|2
|0
|Йельте Якоб
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Адольфссон Йеспер
|1
|0
|Якуб Антонио
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Транберг Робин
|4
|1
|Закриссон Хампус
|5
|0
|Сверриссон Оскар
|3
|1
|Токич Марк
|4
|0
|Курочкин Антон
|4
|0
|Aulon Bitiqi
|4
|0
|Эдлунд Олле
|3
|0
|Дальстрём Никлас
|2
|0
|Liam Olausson
|2
|0
|Видьеског Исак
|2
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|2
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Ольссон Давид
|1
|0
|Монтиль Диего II
|1
|0
|Yusuff Abdulazeez
|1
|0
|Альфонси Оливер
|1
|0
|Броман Густав
|1
|0
|Янссон Лео
|1
|0
|Isak Bjerkebo
|1
|0
|Альфонси Диего
|1
|0
Результаты матчей
Гефле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Варберг БоИС
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
9
4
Гефле
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Варберг БоИС
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
4
11
Гефле
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Варберг БоИС
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
19
9
Упущенные победы
13
15
Голы по времени матча
Забито
15
9
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
3
20%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
4
27%
4
44%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
4
27%
1
11%
76-90
Пропущено
16
13
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
2
15%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
4
25%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
13%
4
31%
76-90
Забито
10
13
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
5
50%
2
15%
61-75
1
10%
3
23%
76-90
Пропущено
20
16
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
5%
3
19%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
5
25%
4
25%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
7
35%
2
13%
76-90
1
0%
0%
Забито
25
22
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
5
20%
1
5%
1-15
1
4%
4
18%
16-30
3
12%
2
9%
31-45
5
20%
7
32%
46-60
6
24%
4
18%
61-75
5
20%
4
18%
76-90
Пропущено
36
29
19 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
3
8%
3
10%
1-15
7
19%
4
14%
16-30
9
25%
6
21%
31-45
5
14%
5
17%
46-60
2
6%
5
17%
61-75
9
25%
6
21%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Гефле
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сандвикен - Гефле 4:0 Ландскруна - Гефле 0:2 Гефле - Треллеборг 2:2 Браге - Гефле 2:2
Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Варберг БоИС - Хельсинборг 0:3 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Ландскруна 1:1 Варберг БоИС - Твакер 3:4
Хельсинборг - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Утсиктенс - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Сковде АИК 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Оддевольд 2:1 Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Браге - Варберг БоИС 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1
Результаты матчей
Гефле
Варберг БоИС
Точный счет
2:2
3 раза 33%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
4:3
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:2
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Гефле
Варберг БоИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
63
45
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
45
18
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
144
108
513
315
216
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|10 (4)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (2)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|8 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|6
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|6