☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 18.
Эстерсунд
0:0
Конец матча
Эстер
0'
15' Желтая карточка
Адольфссон Маттис
36' Желтая карточка
Мёрфельт Альбин
45' Желтая карточка
Кусу Манассе
90'+5
12
Бенедиктссон
Адам-Инги
6
Jakob
Hedenquist
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
28
Аджумани
Янник
16
Спорронг
Альбин
8
Брэндон
Эрик
11
Мусолитин
Николай
10
Simon
Marklund
15
Хопкатт
Джейми
9
Карлссон
Грач
Себастьян
13
Уоллиндер
Робин
33
Варманен
Тату
5
Адольфссон
Маттис
15
Кричак
Иван
21
Lukas
Bergqvist
8
Кусу
Манассе
7
Сегер
Давид
10
Мёрфельт
Альбин
11
Hannes
Bladh
Pijaca
18
Люнг
Даниэль
19
Бергмарк-Виберг
Адам
Эстерсунд
4-2-3-1
Эстер
4-2-3-1

История личных встреч

Эстерсунд
Эстер

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:1
С
1:2
С
0:1
С
2:1
С
1:1
С
0:0
С
0:1
КШ
5:2

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
1.2

Среднее время на гол

135
75

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
80

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сульич Али 3 0.17
Карлссон Грач Себастьян 3 0.17
Ордоньес Аркимидес 3 0.17
Аджумани Янник 2 0.11
Мусолитин Николай 2 0.11
Брэндон Эрик 2 (2) 0.11
Jakob Hedenquist 1 0.06
Хопкатт Джейми 1 0.06
Спорронг Альбин 1 0.06
Chrisnovic N'sa 1 0.06
Simon Marklund 0 0
Штольт Малкольм 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Алибек 7 0.39
Бергмарк-Виберг Адам 4 0.22
Родич Владимир 4 0.22
Мёрфельт Альбин 3 0.17
Люнг Даниэль 3 0.17
Сегер Давид 2 0.11
Lukas Bergqvist 1 0.06
Кусу Манассе 1 0.06
Кричак Иван 1 0.06
Theodor Johansson 1 0.06
Thorri Thorisson 0 0
Сёдерберг Никлас 0 0
Adam Herdonsson 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Chrisnovic N'sa 3 1
Ордоньес Аркимидес 3 0
Хопкатт Джейми 2 0
Сульич Али 2 0
Мусолитин Николай 2 0
Аджумани Янник 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Magnus Powell 1 0
Кроон Симон 1 0
Кейта Али II 1 0
Simon Marklund 1 0
Kevin Jablinski 1 0
Перри Небию 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Брэндон Эрик 1 0
Ziad Ghanoum 1 0
Philip Bonde 1 0
Henrik Norrby 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиев Алибек 4 1
Кусу Манассе 5 0
Адольфссон Маттис 5 0
Кричак Иван 4 0
Мёрфельт Альбин 3 0
Варманен Тату 2 0
Люнг Даниэль 2 0
Сёдерберг Никлас 2 0
Lukas Bergqvist 2 0
Родич Владимир 1 0
Хедлунд Себастьян 1 0
Thorri Thorisson 1 0
Сегер Давид 1 0

Результаты матчей

Эстерсунд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Эстер
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

2
5
Эстерсунд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Эстер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

3
15
Эстерсунд
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Эстер
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

5
20

Голы по времени матча

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 12
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
33%
5
42%
76-90

Пропущено

9
12
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
3
25%
61-75
5
56%
1
8%
76-90

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
2
13%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
2
25%
6
40%
76-90

Пропущено

16
5
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
3
19%
1
20%
16-30
4
25%
1
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
1
20%
61-75
4
25%
1
20%
76-90

Забито

20
27
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
4
20%
2
7%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
4
20%
5
19%
31-45
3
15%
3
11%
46-60
1
5%
3
11%
61-75
6
30%
11
41%
76-90

Пропущено

25
17
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 12
0
0%
3
18%
1-15
3
12%
4
24%
16-30
5
20%
2
12%
31-45
3
12%
2
12%
46-60
5
20%
4
24%
61-75
9
36%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эребру - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1
Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0
Эстер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эстер - Браге 0:2 Хельсинборг - Эстер 3:2 Эстер - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Эстер 1:4
Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1

Результаты матчей

Эстерсунд
Эстер

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
1
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эстерсунд
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
5
4
1
8
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
5
4
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
13
5
5
13
1.5
10
8
2
16
2.5
3
15
1
17
3.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 17 11 4 2 32 - 17 37
2.
Браге
 18 9 4 5 24 - 13 31
3.
Дегерфорс
 17 8 6 3 31 - 19 30
4.
Эстер
 18 8 6 4 28 - 16 30
5.
Хельсинборг
 17 8 5 4 23 - 17 29
6.
Сандвикен
 17 8 3 6 26 - 21 27
7.
Утсиктенс
 18 7 4 7 20 - 20 25
8.
Треллеборг
 18 6 5 7 20 - 24 23
9.
Эстерсунд
 18 6 5 7 20 - 25 23
10.
Эргрюте
 17 5 5 7 26 - 25 20
11.
Эребру
 17 5 5 7 20 - 21 20
12.
Варберг БоИС
 18 5 4 9 23 - 28 19
13.
Оддевольд
 17 4 6 7 19 - 28 18
14.
Сковде АИК
 18 5 3 10 10 - 25 18
15.
Гефле
 18 4 6 8 26 - 35 18
16.
Сундсвалль
 17 4 3 10 14 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 9 6 2 1 21 - 10 20
2.
Браге
 9 6 2 1 16 - 5 20
3.
Ландскруна
 8 6 1 1 17 - 9 19
4.
Сандвикен
 8 6 0 2 16 - 6 18
5.
Эстер
 9 5 3 1 15 - 5 18
6.
Эстерсунд
 9 5 3 1 12 - 9 18
7.
Эребру
 9 4 3 2 14 - 9 15
8.
Утсиктенс
 9 4 2 3 11 - 9 14
9.
Сундсвалль
 9 4 2 3 11 - 12 14
10.
Хельсинборг
 9 3 4 2 9 - 8 13
11.
Гефле
 9 3 3 3 15 - 16 12
12.
Треллеборг
 9 3 3 3 11 - 14 12
13.
Эргрюте
 9 3 2 4 15 - 12 11
14.
Варберг БоИС
 9 3 2 4 13 - 16 11
15.
Сковде АИК
 9 3 2 4 4 - 8 11
16.
Оддевольд
 7 2 3 2 6 - 8 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 9 5 3 1 15 - 8 18
2.
Хельсинборг
 8 5 1 2 14 - 9 16
3.
Эстер
 9 3 3 3 13 - 11 12
4.
Браге
 9 3 2 4 8 - 8 11
5.
Треллеборг
 9 3 2 4 9 - 10 11
6.
Утсиктенс
 9 3 2 4 9 - 11 11
7.
Дегерфорс
 8 2 4 2 10 - 9 10
8.
Эргрюте
 8 2 3 3 11 - 13 9
9.
Сандвикен
 9 2 3 4 10 - 15 9
10.
Оддевольд
 10 2 3 5 13 - 20 9
11.
Варберг БоИС
 9 2 2 5 10 - 12 8
12.
Сковде АИК
 9 2 1 6 6 - 17 7
13.
Гефле
 9 1 3 5 11 - 19 6
14.
Эребру
 8 1 2 5 6 - 12 5
15.
Эстерсунд
 9 1 2 6 8 - 16 5
16.
Сундсвалль
 8 0 1 7 3 - 16 1
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Эребру Хольмберг Карл 10 (4)
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (2)
Эргрюте Силисуфай Эди 8 (3)
Дегерфорс Линдгрен Густав 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 7
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эргрюте Файе Абдулайе 6
Сковде АИК Mamadou Diagne 6
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  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Кусу Манассе получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Albin Moerfelt получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Адольфссон Маттис получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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