Тур: 18.
0'
15' Желтая карточкаАдольфссон Маттис
36' Желтая карточкаМёрфельт Альбин
45' Желтая карточкаКусу Манассе
90'+5
Ход матча
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
15
Кричак
Иван
18
Люнг
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
-
18 Philip BondeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Ahmed Bonnah
-
-
27 Ziad Ghanoum
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Foyston
История личных встреч
Эстерсунд
Эстер
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
1.2
Среднее время на гол
135
75
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.25
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
80
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сульич Али
|3
|0.17
|Карлссон Грач Себастьян
|3
|0.17
|Ордоньес Аркимидес
|3
|0.17
|Аджумани Янник
|2
|0.11
|Мусолитин Николай
|2
|0.11
|Брэндон Эрик
|2 (2)
|0.11
|Jakob Hedenquist
|1
|0.06
|Хопкатт Джейми
|1
|0.06
|Спорронг Альбин
|1
|0.06
|Chrisnovic N'sa
|1
|0.06
|Simon Marklund
|0
|0
|Штольт Малкольм
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Алибек
|7
|0.39
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|0.22
|Родич Владимир
|4
|0.22
|Мёрфельт Альбин
|3
|0.17
|Люнг Даниэль
|3
|0.17
|Сегер Давид
|2
|0.11
|Lukas Bergqvist
|1
|0.06
|Кусу Манассе
|1
|0.06
|Кричак Иван
|1
|0.06
|Theodor Johansson
|1
|0.06
|Thorri Thorisson
|0
|0
|Сёдерберг Никлас
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Chrisnovic N'sa
|3
|1
|Ордоньес Аркимидес
|3
|0
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Мусолитин Николай
|2
|0
|Аджумани Янник
|2
|0
|Jakob Hedenquist
|2
|0
|Magnus Powell
|1
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Simon Marklund
|1
|0
|Kevin Jablinski
|1
|0
|Перри Небию
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Брэндон Эрик
|1
|0
|Ziad Ghanoum
|1
|0
|Philip Bonde
|1
|0
|Henrik Norrby
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиев Алибек
|4
|1
|Кусу Манассе
|5
|0
|Адольфссон Маттис
|5
|0
|Кричак Иван
|4
|0
|Мёрфельт Альбин
|3
|0
|Варманен Тату
|2
|0
|Люнг Даниэль
|2
|0
|Сёдерберг Никлас
|2
|0
|Lukas Bergqvist
|2
|0
|Родич Владимир
|1
|0
|Хедлунд Себастьян
|1
|0
|Thorri Thorisson
|1
|0
|Сегер Давид
|1
|0
Результаты матчей
Эстерсунд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Эстер
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
2
5
Эстерсунд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Эстер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
3
15
Эстерсунд
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Эстер
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
5
20
Голы по времени матча
Забито
12
12
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
12 Не забивали 12
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
17%
3
25%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
33%
5
42%
76-90
Пропущено
9
12
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
3
25%
61-75
5
56%
1
8%
76-90
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
2
13%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
2
25%
6
40%
76-90
Пропущено
16
5
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
3
19%
1
20%
16-30
4
25%
1
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
1
20%
61-75
4
25%
1
20%
76-90
Забито
20
27
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
4
20%
2
7%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
4
20%
5
19%
31-45
3
15%
3
11%
46-60
1
5%
3
11%
61-75
6
30%
11
41%
76-90
Пропущено
25
17
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 12
0
0%
3
18%
1-15
3
12%
4
24%
16-30
5
20%
2
12%
31-45
3
12%
2
12%
46-60
5
20%
4
24%
61-75
9
36%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эребру - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Левангер 0:1
Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0
Эстер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эстер - Браге 0:2 Хельсинборг - Эстер 3:2 Эстер - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Эстер 1:4
Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1
Результаты матчей
Эстерсунд
Эстер
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
1
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эстерсунд
Эстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
36
54
18
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
27
54
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
135
513
108
216
315
117
216
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|10 (4)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (2)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|8 (3)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|7 (5)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|7
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|6
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|6