☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ильвес
2:0
Конец матча
Мариехамн
0'
23' Желтая карточка
Дальстрем Себастьян
1:0
25' Гол
Риски Роопе
48' Желтая карточка
Pedro Machado
2:0
49' Пенальти
Хаарала Сантери
56' Желтая карточка
Matias Kivikko
84' Желтая карточка
Ала-Мюллюмяки Лаури
88' Желтая карточка
Michael Fonsell
90'+5
12
Ville
Seppae
22
Мяенпя
Аапо
44
Акпудже
Джошуа
5
Пиккарайнен
Юханэ
2
Matias
Kivikko
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
14
Попович
Антон
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
29
Хаарала
Сантери
10
Риски
Роопе
17
Marius
Soederbaeck
32
Рийконен
Матиас
22
Pedro
Machado
14
Michael
Fonsell
4
Аувинен
Ээро-Матти
28
Ниссинен
Йири
17
Сид
Робин
8
Дальстрем
Себастьян
19
Moustapha
Amadou
Sabo
33
Daniel
Enqvist
77
Hugo
Cardoso
18
Олавале
Мухамед
Ильвес
Мариехамн

История личных встреч

Ильвес
Мариехамн

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

28 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
12 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
6 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

39.3%
28.6%
32.1%
11 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

В
0:1
В
2:1
В
0:0
В
1:1
В
2:3
В
1:5
В
1:0
В
2:0
В
1:0
В
0:2
В
4:3
В
2:2
В
0:1
К
0:2
В
0:0
В
3:6
В
1:2
В
2:0
В
0:1
В
2:2
В
3:0
В
2:1
В
3:1
В
0:1
В
1:3
В
0:0
В
2:0
К
0:2

Голы

Всего голов

16
25

Голов в среднем за матч

1.33
1.56

Среднее время на гол

67
57

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.19
1.25

Среднее время на гол

75
72

Всего голов

35
40

Голов в среднем за матч

1.25
1.43

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

72
63

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаарала Сантери 10 (3) 0.53
Риски Роопе 6 0.32
Oiva Jukkola 4 0.21
Попович Антон 3 0.16
Ала-Мюллюмяки Лаури 3 0.16
Maksim Stjopin 3 0.16
Ветели Йоона 2 (1) 0.11
Арифи Дони 2 0.11
Улунду Винсент 2 0.11
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 0.05
Аспегрен Фелипе 1 0.05
Миеттунен Тату 1 0.05
Мяенпя Аапо 1 0.05
Marius Soederbaeck 0 0
Matias Kivikko 0 0
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Адам 6 (1) 0.33
Дальстрем Себастьян 3 0.17
Саллинен Оскари 3 0.17
Олавале Мухамед 3 0.17
Daniel Enqvist 1 0.06
Hugo Cardoso 1 0.06
Ойяла Матиас 0 0
Аувинен Ээро-Матти 0 0
Ниссинен Йири 0 0
Райтанен Патрик 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветели Йоона 7 0
Арифи Дони 5 1
Попович Антон 5 0
Пиккарайнен Юханэ 5 0
Хаарала Сантери 3 1
Ала-Мюллюмяки Лаури 3 0
Виртанен Отсо 1 1
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 1
Миеттунен Тату 2 0
Риски Роопе 2 0
Oiva Jukkola 2 0
Аспегрен Фелипе 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Улунду Винсент 1 0
Joonas Rantanen 1 0
Matias Kivikko 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтанен Патрик 5 2
Дальстрем Себастьян 5 1
Pedro Machado 6 0
Олавале Мухамед 6 0
Emmanuel Patut 6 0
Michael Fonsell 3 1
Ойяла Матиас 2 0
Аувинен Ээро-Матти 2 0
Hugo Cardoso 2 0
Ниссинен Йири 1 0
Саллинен Оскари 1 0
Рийконен Матиас 1 0
Daniel Enqvist 1 0

Результаты матчей

Ильвес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Мариехамн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
4
Ильвес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Мариехамн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

10
9
Ильвес
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
16% (3)
37% (7)
Мариехамн
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

17
13

Голы по времени матча

Забито

26
8
13 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
5
19%
0
0%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
6
23%
1
13%
31-45
2
8%
3
38%
46-60
4
15%
1
13%
61-75
7
27%
3
38%
76-90

Пропущено

14
15
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
2
14%
2
13%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
2
14%
4
27%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
5
36%
1
7%
76-90

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
4
31%
1
9%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
18%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
11%
2
13%
1-15
1
11%
4
27%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
3
33%
4
27%
76-90

Забито

39
19
19 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
6
15%
2
11%
1-15
3
8%
3
16%
16-30
10
26%
2
11%
31-45
5
13%
6
32%
46-60
5
13%
1
5%
61-75
10
26%
5
26%
76-90

Пропущено

23
30
9 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 16
3
13%
4
13%
1-15
2
9%
7
23%
16-30
4
17%
5
17%
31-45
2
9%
5
17%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
8
35%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ильвес - Юргорден 1:1 Оулу - Ильвес 0:1 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Ильвес - Аустрия Вена 2:1
Ильвес - ВПС 3:2 Хака - Ильвес 4:3 Ильвес - ХИК 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0
Мариехамн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Интер Турку - Мариехамн 3:0 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Мариехамн - Хака 0:3
Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0 Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0

Результаты матчей

Ильвес
Мариехамн

Точный счет

3:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:6
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:6
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
5 раз 26%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Ильвес
Мариехамн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
4
8
2
1.5
3
6
6
4
2.5
2
7
2
8
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
4
5
1.5
2
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
10
8
12
7
1.5
5
13
7
12
2.5
2
16
2
17
3.5
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 2:0 19 12 4 3 34 - 18 40
2.
Ильвес
 19 10 5 4 39 - 23 35
3.
ХИК
 19 10 4 5 34 - 20 34
4.
СЯК Сейнайоки
 18 9 5 4 36 - 27 32
5.
Хака
 0:2 19 9 3 7 29 - 28 30
6.
ВПС
 18 8 4 6 29 - 28 28
7.
Интер Турку
 19 7 4 8 33 - 27 25
8.
Оулу
 19 5 6 8 25 - 31 21
9.
Гнистан
 18 5 5 8 26 - 32 20
10.
Мариехамн
 18 4 4 10 17 - 32 16
11.
Лахти
 19 3 7 9 25 - 37 16
12.
ЕИФ Экенас
 19 3 3 13 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 21 - 6 23
2.
КуПС
 2:0 8 7 0 1 19 - 7 21
3.
Ильвес
 10 6 2 2 26 - 14 20
4.
СЯК Сейнайоки
 9 5 3 1 20 - 15 18
5.
Интер Турку
 10 5 3 2 20 - 12 18
6.
Хака
 0:2 10 5 2 3 17 - 14 17
7.
ВПС
 9 4 3 2 17 - 13 15
8.
Оулу
 10 4 3 3 11 - 9 15
9.
Лахти
 10 3 3 4 16 - 16 12
10.
Гнистан
 8 3 1 4 8 - 12 10
11.
Мариехамн
 9 2 3 4 10 - 16 9
12.
ЕИФ Экенас
 9 1 2 6 7 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 2:0 11 5 4 2 15 - 11 19
2.
Ильвес
 9 4 3 2 13 - 9 15
3.
СЯК Сейнайоки
 9 4 2 3 16 - 12 14
4.
Хака
 0:2 9 4 1 4 12 - 14 13
5.
ВПС
 9 4 1 4 12 - 15 13
6.
ХИК
 9 3 2 4 13 - 14 11
7.
Гнистан
 10 2 4 4 18 - 20 10
8.
Интер Турку
 9 2 1 6 13 - 15 7
9.
Мариехамн
 9 2 1 6 7 - 16 7
10.
ЕИФ Экенас
 10 2 1 7 11 - 23 7
11.
Оулу
 9 1 3 5 14 - 22 6
12.
Лахти
 9 0 4 5 9 - 21 4
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (3)
ВПС Mads Borchers 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
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Топ нарушителей
Оулу Коффей Эшли 2 6
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Гнистан Ояла Юхани 8
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 4
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Matias Kivikko сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Риски Роопе бьет в цель!
    • 23'
      Дальстрем Себастьян получил желтую карточку от судьи
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