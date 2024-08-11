Тур: 1. Стадион: Таммела.
0'
23' Желтая карточкаДальстрем Себастьян
1:0
25' ГолРиски Роопе
48' Желтая карточкаPedro Machado
2:0
49' ПенальтиХаарала Сантери
56' Желтая карточкаMatias Kivikko
84' Желтая карточкаАла-Мюллюмяки Лаури
88' Желтая карточкаMichael Fonsell
90'+5
Ход матча
25'
1:0
48'
49'
2:0
56'
88'
12
Ville
Seppae
22
Мяенпя
Аапо
10
Риски
Роопе
17
Сид
Робин
77
Hugo
Cardoso
- Основной состав
-
12 Ville SeppaeВратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
19 Oiva Jukkola
-
-
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Hugo CardosoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Рид ДжейденЗащитник
-
10 Ойяла МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bruno Romao
История личных встреч
Ильвес
Мариехамн
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
28 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
12 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
6 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
39.3%
28.6%
32.1%
11 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
25
Голов в среднем за матч
1.33
1.56
Среднее время на гол
67
57
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.19
1.25
Среднее время на гол
75
72
Всего голов
35
40
Голов в среднем за матч
1.25
1.43
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
72
63
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаарала Сантери
|10 (3)
|0.53
|Риски Роопе
|6
|0.32
|Oiva Jukkola
|4
|0.21
|Попович Антон
|3
|0.16
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|3
|0.16
|Maksim Stjopin
|3
|0.16
|Ветели Йоона
|2 (1)
|0.11
|Арифи Дони
|2
|0.11
|Улунду Винсент
|2
|0.11
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|0.05
|Аспегрен Фелипе
|1
|0.05
|Миеттунен Тату
|1
|0.05
|Мяенпя Аапо
|1
|0.05
|Marius Soederbaeck
|0
|0
|Matias Kivikko
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Адам
|6 (1)
|0.33
|Дальстрем Себастьян
|3
|0.17
|Саллинен Оскари
|3
|0.17
|Олавале Мухамед
|3
|0.17
|Daniel Enqvist
|1
|0.06
|Hugo Cardoso
|1
|0.06
|Ойяла Матиас
|0
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|0
|0
|Ниссинен Йири
|0
|0
|Райтанен Патрик
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветели Йоона
|7
|0
|Арифи Дони
|5
|1
|Попович Антон
|5
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|5
|0
|Хаарала Сантери
|3
|1
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|3
|0
|Виртанен Отсо
|1
|1
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|1
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Риски Роопе
|2
|0
|Oiva Jukkola
|2
|0
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Улунду Винсент
|1
|0
|Joonas Rantanen
|1
|0
|Matias Kivikko
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райтанен Патрик
|5
|2
|Дальстрем Себастьян
|5
|1
|Pedro Machado
|6
|0
|Олавале Мухамед
|6
|0
|Emmanuel Patut
|6
|0
|Michael Fonsell
|3
|1
|Ойяла Матиас
|2
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|2
|0
|Hugo Cardoso
|2
|0
|Ниссинен Йири
|1
|0
|Саллинен Оскари
|1
|0
|Рийконен Матиас
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Результаты матчей
Ильвес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Мариехамн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
4
Ильвес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Мариехамн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
10
9
Ильвес
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
16% (3)
37% (7)
Мариехамн
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
17
13
Голы по времени матча
Забито
26
8
13 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
5
19%
0
0%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
6
23%
1
13%
31-45
2
8%
3
38%
46-60
4
15%
1
13%
61-75
7
27%
3
38%
76-90
Пропущено
14
15
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
2
14%
2
13%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
2
14%
4
27%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
5
36%
1
7%
76-90
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
4
31%
1
9%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
18%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
11%
2
13%
1-15
1
11%
4
27%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
3
33%
4
27%
76-90
Забито
39
19
19 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 6
2 Не забивали 7
6
15%
2
11%
1-15
3
8%
3
16%
16-30
10
26%
2
11%
31-45
5
13%
6
32%
46-60
5
13%
1
5%
61-75
10
26%
5
26%
76-90
Пропущено
23
30
9 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 16
3
13%
4
13%
1-15
2
9%
7
23%
16-30
4
17%
5
17%
31-45
2
9%
5
17%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
8
35%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ильвес - Юргорден 1:1 Оулу - Ильвес 0:1 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Ильвес - Аустрия Вена 2:1
Ильвес - ВПС 3:2 Хака - Ильвес 4:3 Ильвес - ХИК 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0
Мариехамн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Интер Турку - Мариехамн 3:0 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Мариехамн - Хака 0:3
Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0 Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0
Результаты матчей
Ильвес
Мариехамн
Точный счет
3:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:6
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:6
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
5 раз 26%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Ильвес
Мариехамн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
54
82
36
64
27
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
45
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
108
127
513
712
216
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|19
|12
|4
|3
|34 - 18
|40
|2.
|19
|10
|5
|4
|39 - 23
|35
|3.
|19
|10
|4
|5
|34 - 20
|34
|4.
|18
|9
|5
|4
|36 - 27
|32
|5.
|0:2
|19
|9
|3
|7
|29 - 28
|30
|6.
|18
|8
|4
|6
|29 - 28
|28
|7.
|19
|7
|4
|8
|33 - 27
|25
|8.
|19
|5
|6
|8
|25 - 31
|21
|9.
|18
|5
|5
|8
|26 - 32
|20
|10.
|18
|4
|4
|10
|17 - 32
|16
|11.
|19
|3
|7
|9
|25 - 37
|16
|12.
|19
|3
|3
|13
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|2.
|2:0
|8
|7
|0
|1
|19 - 7
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|26 - 14
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|20 - 15
|18
|5.
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|6.
|0:2
|10
|5
|2
|3
|17 - 14
|17
|7.
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|9.
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|10.
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|12.
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|11
|5
|4
|2
|15 - 11
|19
|2.
|9
|4
|3
|2
|13 - 9
|15
|3.
|9
|4
|2
|3
|16 - 12
|14
|4.
|0:2
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|5.
|9
|4
|1
|4
|12 - 15
|13
|6.
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|7.
|10
|2
|4
|4
|18 - 20
|10
|8.
|9
|2
|1
|6
|13 - 15
|7
|9.
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|10.
|10
|2
|1
|7
|11 - 23
|7
|11.
|9
|1
|3
|5
|14 - 22
|6
|12.
|9
|0
|4
|5
|9 - 21
|4
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (3)
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5
|Гнистан
|Ояла Юхани
|8
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 4