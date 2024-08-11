Тур: 1. Стадион: Tehtaan kentta.
Ход матча
29'
0:1
32'
40'
12
Лепола
Антон
18
Магута
Райан
23
Maissa
Fall
77
Oliver
Whyte
- Основной состав
-
12 Лепола АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Oliver WhyteНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Oliver Heino
-
-
-
-
Главный тренер: Энди Смит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
34 Otto Ruoppi
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
История личных встреч
Хака
КуПС
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
31 матч
41.9%
12.9%
45.2%
13 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
29%
48.4%
22.6%
9 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
29%
35.5%
35.5%
9 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
1.5
0.93
Среднее время на гол
60
96
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.47
1.38
Среднее время на гол
61
65
Всего голов
46
36
Голов в среднем за матч
1.48
1.16
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
60
77
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патулидис Эвангелос
|7
|0.37
|Maissa Fall
|6
|0.32
|Juho Kilo
|3
|0.16
|Imani Lanquedoc
|3
|0.16
|Oliver Whyte
|2
|0.11
|Marko Bacanin
|2
|0.11
|Магута Райан
|1
|0.05
|Фриберг Никлас
|1
|0.05
|Сейдиу Арлинд
|1
|0.05
|Nicolas Gianini Dantas
|1
|0.05
|Guilherme Morais
|1
|0.05
|Haymenn Bah-Traore
|0
|0
|Мастокангас Элиас
|0
|0
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саволайнен Саку
|5
|0.26
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|4
|0.21
|Пеннанен Петтери
|4 (1)
|0.21
|Видьеског Аксель
|3 (2)
|0.16
|Музинга Джонатан
|3
|0.16
|Оксанен Яакко
|3
|0.16
|Otto Ruoppi
|3
|0.16
|Хейнонен Артту
|3 (2)
|0.16
|Хямяляйнен Танели
|2
|0.11
|Антви Клинтон
|1
|0.05
|Лампинен Пири
|1
|0.05
|Matias Siltanen
|1
|0.05
|Paul Ogunkoya
|1
|0.05
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|Крайдль Йоханнес
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Morais
|7
|0
|Maissa Fall
|6
|0
|Nicolas Gianini Dantas
|5
|0
|Oliver Whyte
|5
|0
|Nikolas Talo
|5
|0
|Магута Райан
|3
|1
|Мастокангас Элиас
|4
|0
|Haymenn Bah-Traore
|3
|0
|Патулидис Эвангелос
|3
|0
|Сийра Тууре
|2
|0
|Juho Kilo
|2
|0
|Фриберг Никлас
|1
|0
|Лепола Антон
|1
|0
|Маседо Родриго
|1
|0
|Энди Смит
|1
|0
|Imani Lanquedoc
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Ибраим
|3
|1
|Оксанен Яакко
|4
|0
|Видьеског Аксель
|3
|0
|Миеттинен Самули
|3
|0
|Пеннанен Петтери
|2
|0
|Крайдль Йоханнес
|1
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
|Хейнонен Артту
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
|Музинга Джонатан
|1
|0
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|1
|0
|Matias Siltanen
|1
|0
|Jani Honkavaara
|1
|0
|Mohammed Muritala Omotosho
|1
|0
Результаты матчей
Хака
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
КуПС
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
3
6
Хака
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
КуПС
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
9
19
Хака
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
56% (10)
6% (1)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
КуПС
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
19
4
Упущенные победы
12
25
Голы по времени матча
Забито
17
14
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
12%
1
7%
1-15
2
12%
3
21%
16-30
2
12%
2
14%
31-45
4
24%
2
14%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
4
24%
5
36%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
17%
3
30%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
4
33%
4
40%
76-90
Забито
11
19
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
2
18%
1
5%
1-15
3
27%
5
26%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
18%
5
26%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
3
27%
3
16%
76-90
Пропущено
15
7
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
1
7%
1
14%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
6
40%
1
14%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Забито
28
33
11 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
4
14%
2
6%
1-15
5
18%
8
24%
16-30
2
7%
4
12%
31-45
6
21%
7
21%
46-60
4
14%
4
12%
61-75
7
25%
8
24%
76-90
Пропущено
27
17
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 14
3
11%
1
6%
1-15
3
11%
2
12%
16-30
8
30%
30%
4
24%
31-45
3
11%
3
18%
46-60
5
19%
2
12%
61-75
5
19%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ЕИФ Экенас - Хака 1:2 Хака - Гнистан 1:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Ильвес 4:3
Мариехамн - Хака 0:3 КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0 Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1 Хака - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Хака 3:1 Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Рейпас - Хака 1:5 Гнистан - Хака 0:3 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:1
КуПС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
КуПС - СЯК Сейнайоки 2:1 Тромсё - КуПС 1:0 ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 КуПС - Тромсё 0:1
КуПС - Лахти 1:0 КуПС - Страссен 5:0 Страссен - КуПС 0:0 КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0 ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5 ХИК - КуПС 3:1 Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1 КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1
Результаты матчей
Хака
КуПС
Точный счет
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
4:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
3:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Хака
КуПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
54
62
27
44
27
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
82
36
46
27
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
153
810
108
414
513
216
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|19
|12
|4
|3
|34 - 18
|40
|2.
|19
|10
|5
|4
|39 - 23
|35
|3.
|19
|10
|4
|5
|34 - 20
|34
|4.
|18
|9
|5
|4
|36 - 27
|32
|5.
|0:2
|19
|9
|3
|7
|29 - 28
|30
|6.
|18
|8
|4
|6
|29 - 28
|28
|7.
|19
|7
|4
|8
|33 - 27
|25
|8.
|19
|5
|6
|8
|25 - 31
|21
|9.
|18
|5
|5
|8
|26 - 32
|20
|10.
|18
|4
|4
|10
|17 - 32
|16
|11.
|19
|3
|7
|9
|25 - 37
|16
|12.
|19
|3
|3
|13
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|2.
|2:0
|8
|7
|0
|1
|19 - 7
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|26 - 14
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|20 - 15
|18
|5.
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|6.
|0:2
|10
|5
|2
|3
|17 - 14
|17
|7.
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|8.
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|9.
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|10.
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|12.
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|11
|5
|4
|2
|15 - 11
|19
|2.
|9
|4
|3
|2
|13 - 9
|15
|3.
|9
|4
|2
|3
|16 - 12
|14
|4.
|0:2
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|5.
|9
|4
|1
|4
|12 - 15
|13
|6.
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|7.
|10
|2
|4
|4
|18 - 20
|10
|8.
|9
|2
|1
|6
|13 - 15
|7
|9.
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|10.
|10
|2
|1
|7
|11 - 23
|7
|11.
|9
|1
|3
|5
|14 - 22
|6
|12.
|9
|0
|4
|5
|9 - 21
|4
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (3)
|ВПС
|Mads Borchers
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5
|Гнистан
|Ояла Юхани
|8
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 4