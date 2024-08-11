☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Хака
2:2
Конец матча
КуПС
0'
0:1
29' Гол
Оксанен Яакко
0:2
32' Гол
Хямяляйнен Танели
40' Желтая карточка
Сийра Тууре
69' Желтая карточка
Магута Райан
1:2
71' Гол
Imani Lanquedoc
2:2
81' Гол
Marko Bacanin
90' Желтая карточка
Matias Siltanen
90' Желтая карточка
90'+8
12
Лепола
Антон
5
Nicolas
Gianini
Dantas
3
Фриберг
Никлас
2
Nikolas
Talo
18
Магута
Райан
6
Guilherme
Morais
23
Maissa
Fall
8
Сийра
Тууре
7
Мастокангас
Элиас
77
Oliver
Whyte
10
Патулидис
Эвангелос
1
Крайдль
Йоханнес
6
Саволайнен
Саку
4
Да
Грака
Кристофер
15
Сиссе
Ибраим
33
Хямяляйнен
Танели
26
Видьеског
Аксель
13
Оксанен
Яакко
28
Matias
Siltanen
8
Пеннанен
Петтери
7
Воутилайнен
Джерри
11
Ousmane
Diawara
Хака
КуПС

История личных встреч

Хака
КуПС

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

31 матч

41.9%
12.9%
45.2%
13 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

29%
48.4%
22.6%
9 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

29%
35.5%
35.5%
9 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

В
0:1
В
2:2
В
3:0
В
0:0
В
2:1
К
2:2
В
2:1
В
0:1
В
1:2
В
2:3
В
2:4
К
1:1
К
1:0
КС
1:2
В
1:1
В
0:2
В
3:0
В
2:1
В
1:2
В
1:0
К
0:2
В
1:0
В
2:1
К
0:1
КЛ
0:1
В
5:1
В
3:0
КЛ
2:1
В
0:1
В
3:0
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.5
0.93

Среднее время на гол

60
96

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.47
1.38

Среднее время на гол

61
65

Всего голов

46
36

Голов в среднем за матч

1.48
1.16

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

60
77

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патулидис Эвангелос 7 0.37
Maissa Fall 6 0.32
Imani Lanquedoc 4 0.21
Juho Kilo 3 0.16
Marko Bacanin 3 0.16
Oliver Whyte 2 0.11
Магута Райан 1 0.05
Фриберг Никлас 1 0.05
Nicolas Gianini Dantas 1 0.05
Сейдиу Арлинд 1 0.05
Guilherme Morais 1 0.05
Haymenn Bah-Traore 0 0
Мастокангас Элиас 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саволайнен Саку 5 0.26
Joslyn Luyeye-Lutumba 4 0.21
Пеннанен Петтери 4 (1) 0.21
Видьеског Аксель 3 (2) 0.16
Музинга Джонатан 3 0.16
Оксанен Яакко 3 0.16
Otto Ruoppi 3 0.16
Хейнонен Артту 3 (2) 0.16
Хямяляйнен Танели 2 0.11
Антви Клинтон 1 0.05
Лампинен Пири 1 0.05
Matias Siltanen 1 0.05
Paul Ogunkoya 1 0.05
Воутилайнен Джерри 0 0
Крайдль Йоханнес 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Morais 7 0
Maissa Fall 6 0
Магута Райан 4 1
Nicolas Gianini Dantas 5 0
Oliver Whyte 5 0
Nikolas Talo 5 0
Мастокангас Элиас 4 0
Haymenn Bah-Traore 3 0
Патулидис Эвангелос 3 0
Сийра Тууре 2 0
Juho Kilo 2 0
Фриберг Никлас 1 0
Лепола Антон 1 0
Маседо Родриго 1 0
Энди Смит 1 0
Imani Lanquedoc 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Ибраим 3 1
Оксанен Яакко 4 0
Видьеског Аксель 3 0
Миеттинен Самули 3 0
Пеннанен Петтери 2 0
Matias Siltanen 2 0
Крайдль Йоханнес 1 0
Антви Клинтон 1 0
Хейнонен Артту 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
Музинга Джонатан 1 0
Joslyn Luyeye-Lutumba 1 0
Jani Honkavaara 1 0
Mohammed Muritala Omotosho 1 0

Результаты матчей

Хака
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
КуПС
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

5
8
Хака
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
КуПС
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

9
19
Хака
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (10)
5% (1)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
КуПС
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

19
4

Упущенные победы

14
27

Голы по времени матча

Забито

19
16
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
2
11%
1
6%
1-15
2
11%
4
25%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
5
26%
5
31%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
3
21%
3
25%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
4
29%
5
42%
76-90

Забито

11
19
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
2
18%
1
5%
1-15
3
27%
5
26%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
18%
5
26%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
3
27%
3
16%
76-90

Пропущено

15
7
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
1
7%
1
14%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
6
40%
1
14%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Забито

30
35
11 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 13
3 Не забивали 3
4
13%
2
6%
1-15
5
17%
9
26%
16-30
2
7%
5
14%
31-45
6
20%
7
20%
46-60
5
17%
4
11%
61-75
8
27%
8
23%
76-90

Пропущено

29
19
16 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 15
3
10%
1
5%
1-15
4
14%
2
11%
16-30
9
31%
4
21%
31-45
3
10%
3
16%
46-60
5
17%
3
16%
61-75
5
17%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ЕИФ Экенас - Хака 1:2 Хака - Гнистан 1:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Ильвес 4:3
Мариехамн - Хака 0:3 КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0 Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1 Хака - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Хака 3:1 Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Рейпас - Хака 1:5 Гнистан - Хака 0:3 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:1
КуПС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
КуПС - СЯК Сейнайоки 2:1 Тромсё - КуПС 1:0 ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 КуПС - Тромсё 0:1
КуПС - Лахти 1:0 КуПС - Страссен 5:0 Страссен - КуПС 0:0 КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0 ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5 ХИК - КуПС 3:1 Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1 КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1

Результаты матчей

Хака
КуПС

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
4:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
3:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Хака
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
1
6
4
1.5
6
2
2
8
2.5
4
4
2
8
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
9
2
3
6
1.5
5
6
2
7
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
16
3
9
10
1.5
11
8
4
15
2.5
5
14
2
17
3.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 19 11 5 3 34 - 20 38
2.
Ильвес
 19 10 5 4 39 - 23 35
3.
ХИК
 19 10 4 5 34 - 20 34
4.
СЯК Сейнайоки
 18 9 5 4 36 - 27 32
5.
Хака
 19 9 4 6 31 - 28 31
6.
ВПС
 18 8 4 6 29 - 28 28
7.
Интер Турку
 19 7 4 8 33 - 27 25
8.
Оулу
 19 5 6 8 25 - 31 21
9.
Гнистан
 18 5 5 8 26 - 32 20
10.
Мариехамн
 18 4 4 10 17 - 32 16
11.
Лахти
 19 3 7 9 25 - 37 16
12.
ЕИФ Экенас
 19 3 3 13 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 21 - 6 23
2.
КуПС
 8 7 0 1 19 - 7 21
3.
Ильвес
 10 6 2 2 26 - 14 20
4.
СЯК Сейнайоки
 9 5 3 1 20 - 15 18
5.
Интер Турку
 10 5 3 2 20 - 12 18
6.
Хака
 10 5 3 2 19 - 14 18
7.
ВПС
 9 4 3 2 17 - 13 15
8.
Оулу
 10 4 3 3 11 - 9 15
9.
Лахти
 10 3 3 4 16 - 16 12
10.
Гнистан
 8 3 1 4 8 - 12 10
11.
Мариехамн
 9 2 3 4 10 - 16 9
12.
ЕИФ Экенас
 9 1 2 6 7 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 4 5 2 15 - 13 17
2.
Ильвес
 9 4 3 2 13 - 9 15
3.
СЯК Сейнайоки
 9 4 2 3 16 - 12 14
4.
Хака
 9 4 1 4 12 - 14 13
5.
ВПС
 9 4 1 4 12 - 15 13
6.
ХИК
 9 3 2 4 13 - 14 11
7.
Гнистан
 10 2 4 4 18 - 20 10
8.
Интер Турку
 9 2 1 6 13 - 15 7
9.
Мариехамн
 9 2 1 6 7 - 16 7
10.
ЕИФ Экенас
 10 2 1 7 11 - 23 7
11.
Оулу
 9 1 3 5 14 - 22 6
12.
Лахти
 9 0 4 5 9 - 21 4
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (3)
ВПС Mads Borchers 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оулу Коффей Эшли 2 6
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Гнистан Ояла Юхани 8
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 4
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    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Сийра Тууре получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Г О О О О Л - Хямяляйнен Танели бьет в цель!
    • 29'
      Г О О О О Л - Оксанен Яакко бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хака 2:2 КуПС онлайн

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