Тур: 18. Стадион: КФУМ Арена. Зрители: 3300 Главный судья: Хагенес Кристоффер
0'
11' Желтая карточкаАлеесами Хайтам
35' Желтая карточкаНемчик Томаш
39' Желтая карточкаMomodou Lion Njie
49' Желтая карточкаТангвик Сандер
0:0
52' Не забитый пенальтиJohannes Hummelvoll-Nunez
1:0
52' ГолJohannes Hummelvoll-Nunez
58' Вторая желтая карточкаАлеесами Хайтам
64' Желтая карточкаСэтер Оле Кристиан
80' Желтая карточкаJohannes Moesgaard
90' Желтая карточкаSverre Hakami Sandal
90'+9
Ход матча
11'
35'
49'
52'
52'
58'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
296 Количество передач 488
-
37 Владение мячом, % 63
33
Амин
Нури
10
Нджиэ
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Нджиэ МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хольм НоаНападающий
-
44 Холте МагнусНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Юханссон Альфред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
КФУМ Осло
Русенборг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|8
|0.44
|Носа Даль Петтер
|5
|0.28
|Simen Hestnes
|2
|0.11
|Haakon Hoseth
|2
|0.11
|Mame Mor Ndiaye
|2
|0.11
|Robin Rasch
|1
|0.06
|Ayoub Aleesami
|1
|0.06
|Алеесами Хайтам
|1
|0.06
|Momodou Lion Njie
|1
|0.06
|Remi Svindland
|1 (1)
|0.06
|Teodor Berg Haltvik
|0
|0
|Jonas Lange Hjorth
|0
|0
|David Hickson
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|8 (2)
|0.47
|Брохолм Мариус
|3 (1)
|0.18
|Нипан Сверре Халсет
|2
|0.12
|Рейтан Йеспер
|2
|0.12
|Хенриксен Маркус
|1
|0.06
|Сельнес Оле
|1
|0.06
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.06
|Хольм Ноа
|1
|0.06
|Нельсон Джейден
|1
|0.06
|Тагсет Эдвард
|1
|0.06
|Вяянянен Сантери
|1
|0.06
|Рейтан Эрленд
|0
|0
Карточки
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеесами Хайтам
|3
|1
|Akinsola Akinyemi
|4
|0
|Robin Rasch
|3
|0
|Simen Hestnes
|3
|0
|Momodou Lion Njie
|3
|0
|Носа Даль Петтер
|2
|0
|Sverre Hakami Sandal
|2
|0
|Амин Нури
|1
|0
|David Hickson
|1
|0
|Remi Svindland
|1
|0
|Haakon Hoseth
|1
|0
|Ayoub Aleesami
|1
|0
|Салдана Адам
|1
|0
|Teodor Berg Haltvik
|1
|0
|Jonas Lange Hjorth
|1
|0
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
|Johannes Moesgaard
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сельнес Оле
|4
|0
|Йенссен Ульрик
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Тагсет Эдвард
|3
|0
|Перейра Адриан
|3
|0
|Нельсон Джейден
|3
|0
|Немчик Томаш
|3
|0
|Рейтан Эрленд
|2
|0
|Вяянянен Сантери
|2
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|2
|0
|Тангвик Сандер
|2
|0
|Рейтан Йеспер
|2
|0
|Корник Лео
|1
|0
|Брохолм Мариус
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
Результаты матчей
КФУМ Осло
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Русенборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
9
КФУМ Осло
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Русенборг
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
15
9
КФУМ Осло
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Русенборг
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
23
18
Голы по времени матча
Забито
9
12
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
3
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
2
22%
4
33%
76-90
Пропущено
14
21
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
4
29%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
21%
3
14%
31-45
1
7%
5
24%
46-60
2
14%
5
24%
61-75
4
29%
3
14%
76-90
Забито
16
10
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
6
38%
1
10%
31-45
3
19%
3
30%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
2
13%
2
20%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
38%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Забито
25
22
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
1
4%
3
14%
1-15
4
16%
2
9%
16-30
6
24%
3
14%
31-45
5
20%
5
23%
46-60
5
20%
3
14%
61-75
4
16%
6
27%
76-90
Пропущено
22
31
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
4
18%
5
16%
1-15
2
9%
2
6%
16-30
5
23%
6
19%
31-45
1
5%
7
23%
46-60
5
23%
6
19%
61-75
5
23%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
КФУМ Осло
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2
КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2
Русенборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Русенборг - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1
Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0
Результаты матчей
КФУМ Осло
Русенборг
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 63%
2
3 раза 38%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
КФУМ Осло
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
18
35
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
54
54
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
143
612
89
315
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|42 - 17
|41
|2.
|18
|9
|6
|3
|31 - 21
|33
|3.
|18
|9
|6
|3
|28 - 22
|33
|4.
|1:1
|18
|8
|5
|5
|33 - 21
|29
|5.
|17
|7
|7
|3
|24 - 16
|28
|6.
|18
|6
|8
|4
|24 - 23
|26
|7.
|18
|6
|4
|8
|27 - 34
|22
|8.
|1:1
|17
|6
|3
|8
|22 - 29
|21
|9.
|17
|6
|3
|8
|23 - 30
|21
|10.
|17
|5
|6
|6
|23 - 25
|21
|11.
|18
|5
|6
|7
|22 - 21
|21
|12.
|18
|5
|5
|8
|20 - 27
|20
|13.
|18
|5
|3
|10
|18 - 25
|18
|14.
|18
|4
|6
|8
|19 - 31
|18
|15.
|17
|5
|2
|10
|18 - 27
|17
|16.
|18
|4
|5
|9
|27 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|2.
|10
|6
|3
|1
|17 - 10
|21
|3.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|11 - 9
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|6.
|1:1
|9
|4
|2
|3
|20 - 14
|14
|7.
|9
|4
|1
|4
|17 - 16
|13
|8.
|8
|2
|5
|1
|9 - 7
|11
|9.
|9
|3
|1
|5
|11 - 18
|10
|10.
|10
|3
|1
|6
|14 - 16
|10
|11.
|10
|2
|4
|4
|13 - 18
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|13.
|9
|3
|0
|6
|6 - 11
|9
|14.
|1:1
|9
|2
|3
|4
|11 - 19
|9
|15.
|9
|1
|5
|3
|9 - 14
|8
|16.
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|20 - 9
|20
|2.
|9
|5
|3
|1
|15 - 9
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|4.
|9
|4
|4
|1
|16 - 14
|16
|5.
|1:1
|9
|4
|3
|2
|13 - 7
|15
|6.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|7.
|1:1
|8
|4
|0
|4
|11 - 10
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|16 - 16
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|11.
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|12.
|8
|2
|2
|4
|4 - 9
|8
|13.
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|14.
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|15.
|9
|1
|2
|6
|12 - 21
|5
|16.
|9
|0
|4
|5
|10 - 16
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|8 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (3)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|8 (1)
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Саннефьёрд
|Амин Симон
|5
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3