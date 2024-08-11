☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 3300 Главный судья: Хагенес Кристоффер
КФУМ Осло
1:0
Конец матча
Русенборг
0'
11' Желтая карточка
Алеесами Хайтам
35' Желтая карточка
Немчик Томаш
39' Желтая карточка
Momodou Lion Njie
49' Желтая карточка
Тангвик Сандер
0:0
52' Не забитый пенальти
Johannes Hummelvoll-Nunez
1:0
52' Гол
Johannes Hummelvoll-Nunez
58' Вторая желтая карточка
Алеесами Хайтам
64' Желтая карточка
Сэтер Оле Кристиан
80' Желтая карточка
Johannes Moesgaard
90' Желтая карточка
Sverre Hakami Sandal
90'+9

Ход матча

11'
Алеесами Хайтам
 
35'
 
Немчик Томаш
39'
Momodou Lion Njie
 
49'
 
Тангвик Сандер
52'
Johannes Hummelvoll-Nunez
0:0
52'
Johannes Hummelvoll-Nunez
1:0
56'
 
Вяянянен Сантери
Нипан Сверре Халсет
56'
 
Хольм Ноа
Нельсон Джейден
58'
Алеесами Хайтам
 
60'
Dadi Dodou Gaye
Нджиэ Мусса
 
62'
 
Рейтан Йеспер
Андерссон Адам
64'
 
Сэтер Оле Кристиан
67'
 
Даль Тобиас Солхейм
Перейра Адриан
67'
 
Холте Магнус
Сэтер Оле Кристиан
67'
Obilor Denzel Okeke
Johannes Hummelvoll-Nunez
 
67'
Sverre Hakami Sandal
Teodor Berg Haltvik
 
80'
Johannes Moesgaard
 
84'
Remi Svindland
Robin Rasch
 
90'
Sverre Hakami Sandal
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 296 Количество передач 488
  • 37 Владение мячом, % 63
1
Emil
Oedegaard
4
Momodou
Lion
Njie
2
Алеесами
Хайтам
3
Ayoub
Aleesami
33
Амин
Нури
7
Robin
Rasch
8
Simen
Hestnes
42
David
Hickson
17
Teodor
Berg
Haltvik
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
10
Нджиэ
Мусса
1
Тангвик
Сандер
25
Андерссон
Адам
38
Конрадсен-Сейде
Миккель
21
Немчик
Томаш
19
Перейра
Адриан
20
Тагсет
Эдвард
10
Сельнес
Оле
41
Нипан
Сверре
Халсет
39
Брохолм
Мариус
9
Сэтер
Оле
Кристиан
11
Нельсон
Джейден
КФУМ Осло
3-4-3
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

КФУМ Осло
Русенборг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

Э
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 8 0.44
Носа Даль Петтер 5 0.28
Simen Hestnes 2 0.11
Haakon Hoseth 2 0.11
Mame Mor Ndiaye 2 0.11
Robin Rasch 1 0.06
Ayoub Aleesami 1 0.06
Алеесами Хайтам 1 0.06
Momodou Lion Njie 1 0.06
Remi Svindland 1 (1) 0.06
Teodor Berg Haltvik 0 0
Jonas Lange Hjorth 0 0
David Hickson 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 8 (2) 0.47
Брохолм Мариус 3 (1) 0.18
Нипан Сверре Халсет 2 0.12
Рейтан Йеспер 2 0.12
Хенриксен Маркус 1 0.06
Сельнес Оле 1 0.06
Фредериксен Эмиль 1 0.06
Хольм Ноа 1 0.06
Нельсон Джейден 1 0.06
Тагсет Эдвард 1 0.06
Вяянянен Сантери 1 0.06
Рейтан Эрленд 0 0

Карточки

КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеесами Хайтам 3 1
Akinsola Akinyemi 4 0
Robin Rasch 3 0
Simen Hestnes 3 0
Momodou Lion Njie 3 0
Носа Даль Петтер 2 0
Sverre Hakami Sandal 2 0
Амин Нури 1 0
David Hickson 1 0
Remi Svindland 1 0
Haakon Hoseth 1 0
Ayoub Aleesami 1 0
Салдана Адам 1 0
Teodor Berg Haltvik 1 0
Jonas Lange Hjorth 1 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 1 0
Mathias Toennessen 1 0
Johannes Moesgaard 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сельнес Оле 4 0
Йенссен Ульрик 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Тагсет Эдвард 3 0
Перейра Адриан 3 0
Нельсон Джейден 3 0
Немчик Томаш 3 0
Рейтан Эрленд 2 0
Вяянянен Сантери 2 0
Сэтер Оле Кристиан 2 0
Тангвик Сандер 2 0
Рейтан Йеспер 2 0
Корник Лео 1 0
Брохолм Мариус 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0

Результаты матчей

КФУМ Осло
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Русенборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
9
КФУМ Осло
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Русенборг
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

15
9
КФУМ Осло
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Русенборг
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

23
18

Голы по времени матча

Забито

9
12
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
3
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
2
22%
4
33%
76-90

Пропущено

14
21
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
4
29%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
21%
3
14%
31-45
1
7%
5
24%
46-60
2
14%
5
24%
61-75
4
29%
3
14%
76-90

Забито

16
10
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
6
38%
1
10%
31-45
3
19%
3
30%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
2
13%
2
20%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
38%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Забито

25
22
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
1
4%
3
14%
1-15
4
16%
2
9%
16-30
6
24%
3
14%
31-45
5
20%
5
23%
46-60
5
20%
3
14%
61-75
4
16%
6
27%
76-90

Пропущено

22
31
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
4
18%
5
16%
1-15
2
9%
2
6%
16-30
5
23%
6
19%
31-45
1
5%
7
23%
46-60
5
23%
6
19%
61-75
5
23%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

КФУМ Осло
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2
КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2
Русенборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Русенборг - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1
Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0

Результаты матчей

КФУМ Осло
Русенборг

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 63%
2
3 раза 38%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

КФУМ Осло
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
1
8
1.5
3
5
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
5
4
2
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
14
3
6
12
1.5
8
9
3
15
2.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 19 12 5 2 42 - 17 41
2.
Викинг
 18 9 6 3 31 - 21 33
3.
Бранн
 18 9 6 3 28 - 22 33
4.
Мольде
 1:1 18 8 5 5 33 - 21 29
5.
Фредрикстад
 17 7 7 3 24 - 16 28
6.
КФУМ Осло
 18 6 8 4 24 - 23 26
7.
Сарпсборг-08
 18 6 4 8 27 - 34 22
8.
Лиллестрём
 1:1 17 6 3 8 22 - 29 21
9.
Русенборг
 17 6 3 8 23 - 30 21
10.
ФК Кристиансунн
 17 5 6 6 23 - 25 21
11.
Хам-Кам
 18 5 6 7 22 - 21 21
12.
Стрёмсгодсет
 18 5 5 8 20 - 27 20
13.
Тромсё
 18 5 3 10 18 - 25 18
14.
Одд
 18 4 6 8 19 - 31 18
15.
Хёугесунн
 17 5 2 10 18 - 27 17
16.
Саннефьёрд
 18 4 5 9 27 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 3 0 22 - 8 21
2.
Викинг
 10 6 3 1 17 - 10 21
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
Русенборг
 8 5 1 2 11 - 9 16
5.
ФК Кристиансунн
 8 4 3 1 15 - 11 15
6.
Мольде
 1:1 9 4 2 3 20 - 14 14
7.
Саннефьёрд
 9 4 1 4 17 - 16 13
8.
Фредрикстад
 8 2 5 1 9 - 7 11
9.
Сарпсборг-08
 9 3 1 5 11 - 18 10
10.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
11.
Одд
 10 2 4 4 13 - 18 10
12.
Стрёмсгодсет
 8 2 3 3 9 - 9 9
13.
Хёугесунн
 9 3 0 6 6 - 11 9
14.
Лиллестрём
 1:1 9 2 3 4 11 - 19 9
15.
КФУМ Осло
 9 1 5 3 9 - 14 8
16.
Хам-Кам
 8 1 3 4 7 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 6 2 2 20 - 9 20
2.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
3.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
4.
Бранн
 9 4 4 1 16 - 14 16
5.
Мольде
 1:1 9 4 3 2 13 - 7 15
6.
Хам-Кам
 10 4 3 3 15 - 11 15
7.
Лиллестрём
 1:1 8 4 0 4 11 - 10 12
8.
Викинг
 8 3 3 2 14 - 11 12
9.
Сарпсборг-08
 9 3 3 3 16 - 16 12
10.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 18 11
11.
Хёугесунн
 8 2 2 4 12 - 16 8
12.
Тромсё
 8 2 2 4 4 - 9 8
13.
Одд
 8 2 2 4 6 - 13 8
14.
ФК Кристиансунн
 9 1 3 5 8 - 14 6
15.
Русенборг
 9 1 2 6 12 - 21 5
16.
Саннефьёрд
 9 0 4 5 10 - 16 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 8 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (3)
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 8 (1)
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Топ нарушителей
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Саннефьёрд Амин Симон 5
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Johannes Hummelvoll-Nunez пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.
    • 49'
      Тангвик Сандер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Momodou Lion Njie совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 35'
      Немчик Томаш - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 11'
      Алеесами Хайтам - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 2'
      Перейра Адриан сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О Л - Сэтер Оле Кристиан забивает с левой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч КФУМ Осло 1:0 Русенборг онлайн

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