Тур: 18. Стадион: Скагерак Арена. Главный судья: Сагги Рохит
1:1
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаКох Менно
1:0
29' ПенальтиИнгебритсен Микаэль
49' Желтая карточкаЙоргенсен Филип
1:1
51' ГолСандер Кристиансен
90' Желтая карточкаМиеттинен Тони
90'+8
Ход матча
28'
29'
49'
51'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 10
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
255 Количество передач 546
-
32 Владение мячом, % 68
17
Anders
Hiim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
-
24 Нжи БилалНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Leander Oy
-
-
-
-
26 Daniel Job
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Одд
Сарпсборг-08
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед
25 матчей
20%
32%
48%
5 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
24%
48%
28%
6 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
12%
48%
40%
3 победы 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.09
0.5
Среднее время на гол
82
180
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
33
18
Голов в среднем за матч
1.32
0.72
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
Среднее время на гол
68
125
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингебритсен Микаэль
|5 (1)
|0.28
|Свендсен Тобиас
|3
|0.17
|Faniel Temesgen Tewelde
|3
|0.17
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|2
|0.11
|Samuel Skree Skjeldal
|1
|0.06
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0.06
|Нжи Билал
|1
|0.06
|Йоргенсен Филип
|1
|0.06
|Миеттинен Тони
|1
|0.06
|Аас Сайвер
|1
|0.06
|Рууд Эспен
|0
|0
|Хуссейн Эцаз
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Henrik Meister
|8
|0.44
|Sondre Oerjasaeter
|4
|0.22
|Йохансен Стефан
|3 (2)
|0.17
|Бергет Йо Инге
|3
|0.17
|Хрупалла Павел
|2
|0.11
|Сандберг Никлас
|2 (2)
|0.11
|Victor Halvorsen
|1
|0.06
|Вишне Эйрик
|1
|0.06
|Тебо Франклин
|1
|0.06
|Сандер Кристиансен
|1
|0.06
|Peter Reinhardsen
|1
|0.06
|Anders Hiim
|0
|0
|Шер Аймар
|0
|0
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миеттинен Тони
|5
|1
|Хуссейн Эцаз
|6
|0
|Mihajlo Ivancevic
|3
|1
|Рууд Эспен
|3
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|3
|0
|Йоргенсен Филип
|3
|0
|Ингебритсен Микаэль
|2
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Юхансен Сондре
|1
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0
|Jesper Svenungsen Skau
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|4
|0
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Шер Аймар
|3
|0
|Henrik Meister
|3
|0
|Кристиан Михельсен
|1
|1
|Йохансен Стефан
|2
|0
|Anders Hiim
|2
|0
|Sondre Oerjasaeter
|2
|0
|Касас Арнау
|2
|0
|Сандер Кристиансен
|2
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|Эрикссон Карлйохан
|1
|0
|Кох Менно
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Хрупалла Павел
|1
|0
|Тебо Франклин
|1
|0
Результаты матчей
Одд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сарпсборг-08
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
9
8
Одд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
14
Упущенные победы
4
8
Одд
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сарпсборг-08
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
12
17
Упущенные победы
13
16
Голы по времени матча
Забито
13
17
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
2
12%
1-15
4
31%
3
18%
16-30
3
23%
3
18%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
4
31%
4
24%
76-90
Пропущено
18
15
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
2
11%
6
40%
61-75
7
39%
3
20%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
0
0%
2
17%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
2
33%
1
8%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
5
42%
61-75
1
17%
2
17%
76-90
Пропущено
13
17
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
15%
1
6%
1-15
2
15%
5
29%
29%
16-30
2
15%
3
18%
31-45
3
23%
2
12%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
1
8%
5
29%
29%
76-90
Забито
19
29
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
0
0%
4
14%
1-15
5
26%
5
17%
16-30
5
26%
4
14%
31-45
2
11%
4
14%
46-60
2
11%
6
21%
61-75
5
26%
6
21%
76-90
Пропущено
31
32
13 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
2
6%
2
6%
1-15
6
19%
7
22%
16-30
5
16%
3
9%
31-45
5
16%
5
16%
46-60
5
16%
7
22%
61-75
8
26%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Русенборг - Одд 2:1
Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Мольде - Одд 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1
Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1
Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5
Результаты матчей
Одд
Сарпсборг-08
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:7
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Одд
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
72
46
27
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
81
17
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
153
513
711
117
315
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|8 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|8 (1)
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Саннефьёрд
|Амин Симон
|5
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3