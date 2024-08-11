☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Элитсериен 2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Одд
1:1
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
28' Желтая карточка
Кох Менно
1:0
29' Пенальти
Ингебритсен Микаэль
49' Желтая карточка
Йоргенсен Филип
1:1
51' Гол
Сандер Кристиансен
90' Желтая карточка
Миеттинен Тони
90'+8

Ход матча

28'
 
Кох Менно
29'
Ингебритсен Микаэль
1:0
49'
Йоргенсен Филип
 
51'
1:1
Сандер Кристиансен
(Anders Hiim)
65'
Борвен Торгейр
Мидтскуген Оле-Эрик
 
73'
 
Вишне Эйрик
Сандер Кристиансен
75'
Миеттинен Тони
Овусу Соломон
 
76'
Баккай Йосеф Бриан
Хаген Стеффен
 
83'
Аас Сайвер
Свендсен Тобиас
 
84'
Нжи Билал
Samuel Skree Skjeldal
 
84'
 
Daniel Job
Sondre Oerjasaeter
84'
 
Мартинссон-Нгуали Серж
Йохансен Стефан
90'
Миеттинен Тони
 
90'
 
Сандберг Никлас
Фредерик Карстенсен

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 10
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 255 Количество передач 546
  • 32 Владение мячом, % 68
1
Хансен
Андре
17
Овусу
Соломон
21
Хаген
Стеффен
14
Синюан
Шерифф
2
Рууд
Эспен
13
Samuel
Skree
Skjeldal
7
Йоргенсен
Филип
8
Хуссейн
Эцаз
6
Свендсен
Тобиас
10
Ингебритсен
Микаэль
9
Мидтскуген
Оле-Эрик
13
Эрикссон
Карлйохан
72
Сандер
Кристиансен
2
Кох
Менно
30
Тебо
Франклин
17
Anders
Hiim
10
Йохансен
Стефан
6
Шер
Аймар
16
Фредерик
Карстенсен
14
Бергет
Йо
Инге
27
Sondre
Oerjasaeter
19
Henrik
Meister
Одд
5-3-2
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Одд
Сарпсборг-08

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед

25 матчей

20%
32%
48%
5 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

24%
48%
28%
6 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

12%
48%
40%
3 победы 12 ничьих 10 побед

История матчей

Э
0:1
Э
0:3
К
3:1
Э
0:0
ТМК
1:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:1
ТМК
1:0
Э
1:1
Э
2:0
ТМС
1:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:1
К
4:0
Э
0:0
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:1
К
2:1
Э
2:0

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.09
0.5

Среднее время на гол

82
180

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

33
18

Голов в среднем за матч

1.32
0.72

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
3
Больше 12%
Меньше 88%
22

Среднее время на гол

68
125

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингебритсен Микаэль 5 (1) 0.28
Свендсен Тобиас 3 0.17
Faniel Temesgen Tewelde 3 0.17
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 2 0.11
Samuel Skree Skjeldal 1 0.06
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0.06
Нжи Билал 1 0.06
Йоргенсен Филип 1 0.06
Миеттинен Тони 1 0.06
Аас Сайвер 1 0.06
Рууд Эспен 0 0
Хуссейн Эцаз 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Henrik Meister 8 0.44
Sondre Oerjasaeter 4 0.22
Йохансен Стефан 3 (2) 0.17
Бергет Йо Инге 3 0.17
Хрупалла Павел 2 0.11
Сандберг Никлас 2 (2) 0.11
Victor Halvorsen 1 0.06
Вишне Эйрик 1 0.06
Тебо Франклин 1 0.06
Сандер Кристиансен 1 0.06
Peter Reinhardsen 1 0.06
Anders Hiim 0 0
Шер Аймар 0 0
Martin Hoel Andersen 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миеттинен Тони 5 1
Хуссейн Эцаз 6 0
Mihajlo Ivancevic 3 1
Рууд Эспен 3 0
Баккай Йосеф Бриан 3 0
Йоргенсен Филип 3 0
Ингебритсен Микаэль 2 0
Свендсен Тобиас 2 0
Овусу Соломон 2 0
Юхансен Сондре 1 0
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0
Jesper Svenungsen Skau 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 4 0
Вишне Эйрик 3 0
Шер Аймар 3 0
Henrik Meister 3 0
Кристиан Михельсен 1 1
Йохансен Стефан 2 0
Anders Hiim 2 0
Sondre Oerjasaeter 2 0
Касас Арнау 2 0
Сандер Кристиансен 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Эрикссон Карлйохан 1 0
Кох Менно 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Илич Марко 1 0
Хрупалла Павел 1 0
Тебо Франклин 1 0

Результаты матчей

Одд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сарпсборг-08
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

9
8
Одд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
14

Упущенные победы

4
8
Одд
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сарпсборг-08
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

12
17

Упущенные победы

13
16

Голы по времени матча

Забито

13
17
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
2
12%
1-15
4
31%
3
18%
16-30
3
23%
3
18%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
4
31%
4
24%
76-90

Пропущено

18
15
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
2
11%
6
40%
61-75
7
39%
3
20%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
0
0%
2
17%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
2
33%
1
8%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
5
42%
61-75
1
17%
2
17%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
15%
1
6%
1-15
2
15%
5
29%
29%
16-30
2
15%
3
18%
31-45
3
23%
2
12%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
1
8%
5
29%
29%
76-90

Забито

19
29
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
0
0%
4
14%
1-15
5
26%
5
17%
16-30
5
26%
4
14%
31-45
2
11%
4
14%
46-60
2
11%
6
21%
61-75
5
26%
6
21%
76-90

Пропущено

31
32
13 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
2
6%
2
6%
1-15
6
19%
7
22%
16-30
5
16%
3
9%
31-45
5
16%
5
16%
46-60
5
16%
7
22%
61-75
8
26%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Русенборг - Одд 2:1
Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Мольде - Одд 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1
Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1
Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5

Результаты матчей

Одд
Сарпсборг-08

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:7
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Одд
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
6
1.5
2
7
1
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
8
1
1
7
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
15
3
5
13
1.5
7
11
1
17
2.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 19 12 5 2 42 - 17 41
2.
Викинг
 18 9 6 3 31 - 21 33
3.
Бранн
 18 9 6 3 28 - 22 33
4.
Мольде
 17 8 4 5 32 - 20 28
5.
Фредрикстад
 17 7 7 3 24 - 16 28
6.
КФУМ Осло
 18 6 8 4 24 - 23 26
7.
Сарпсборг-08
 18 6 4 8 27 - 34 22
8.
Русенборг
 17 6 3 8 23 - 30 21
9.
ФК Кристиансунн
 17 5 6 6 23 - 25 21
10.
Хам-Кам
 18 5 6 7 22 - 21 21
11.
Лиллестрём
 16 6 2 8 21 - 28 20
12.
Стрёмсгодсет
 18 5 5 8 20 - 27 20
13.
Тромсё
 18 5 3 10 18 - 25 18
14.
Одд
 18 4 6 8 19 - 31 18
15.
Хёугесунн
 17 5 2 10 18 - 27 17
16.
Саннефьёрд
 18 4 5 9 27 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 3 0 22 - 8 21
2.
Викинг
 10 6 3 1 17 - 10 21
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
Русенборг
 8 5 1 2 11 - 9 16
5.
ФК Кристиансунн
 8 4 3 1 15 - 11 15
6.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
7.
Саннефьёрд
 9 4 1 4 17 - 16 13
8.
Фредрикстад
 8 2 5 1 9 - 7 11
9.
Сарпсборг-08
 9 3 1 5 11 - 18 10
10.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
11.
Одд
 10 2 4 4 13 - 18 10
12.
Стрёмсгодсет
 8 2 3 3 9 - 9 9
13.
Хёугесунн
 9 3 0 6 6 - 11 9
14.
Лиллестрём
 8 2 2 4 10 - 18 8
15.
КФУМ Осло
 9 1 5 3 9 - 14 8
16.
Хам-Кам
 8 1 3 4 7 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 6 2 2 20 - 9 20
2.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
3.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
4.
Бранн
 9 4 4 1 16 - 14 16
5.
Хам-Кам
 10 4 3 3 15 - 11 15
6.
Мольде
 8 4 2 2 12 - 6 14
7.
Лиллестрём
 8 4 0 4 11 - 10 12
8.
Викинг
 8 3 3 2 14 - 11 12
9.
Сарпсборг-08
 9 3 3 3 16 - 16 12
10.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 18 11
11.
Хёугесунн
 8 2 2 4 12 - 16 8
12.
Тромсё
 8 2 2 4 4 - 9 8
13.
Одд
 8 2 2 4 6 - 13 8
14.
ФК Кристиансунн
 9 1 3 5 8 - 14 6
15.
Русенборг
 9 1 2 6 12 - 21 5
16.
Саннефьёрд
 9 0 4 5 10 - 16 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 8 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Саннефьёрд Амин Симон 5
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      'Г О О О О О Л - Ингебритсен Микаэль из команды Одд забивает с пенальти! Он пробил левой. Карлйохан Эрикссон был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 28'
      Кох Менно из команды Сарпсборг-08 получает желтую после опасной игры.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Одд 1:1 Сарпсборг-08 онлайн

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