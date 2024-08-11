☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Хансен Торе
Лиллестрём
1:1
Второй тайм: 82'
Мольде
0'
1:0
11' Гол
Ибрахимай Илльдрен
1:1
45' Гол
Frederik Ihler
45' Желтая карточка
Габриэльсен Рубен
64' Желтая карточка
Брейвик Эмиль
72' Желтая карточка
Гарнас Эспен
78' Желтая карточка
Uba Charles

Ход матча

11'
Ибрахимай Илльдрен
1:0
17'
 
Хагельскьер Андерс
Бьорнбак Мартин
45'
1:1
Frederik Ihler
(Эриксен Кристиан I)
45'
Габриэльсен Рубен
 
46'
 
Эйкрем Магнус
Коса Маркус Андреас
64'
 
Эйванн Каспер
Амундсен Исак
64'
 
Стеневик Халлдор
Линнес Мартин
64'
 
Брейвик Эмиль
68'
Uba Charles
Ларссон Эрик
 
68'
Антонио Владимиро
Осен Йермунд
 
68'
Карлсбакк Маркус
Китолано Эрик
 
72'
Гарнас Эспен
 
76'
Болли Матис
Ольсен Томас
 
76'
 
Sondre Granaas
Frederik Ihler
78'
Uba Charles
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 253 Количество передач 187
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Мольде
4.30
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3.65
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3.85
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Все Коэффициенты
1
Stefan
Hagerup
4
Гарнас
Эспен
30
Фосс
Сандер
Моэн
28
Габриэльсен
Рубен
11
Frederik
Elkaer
23
Осен
Йермунд
7
Ибрахимай
Илльдрен
55
Крюгор
Кевин
Мартин
64
Ларссон
Эрик
10
Ольсен
Томас
17
Китолано
Эрик
22
Albert
Posiadala
26
Амундсен
Исак
2
Бьорнбак
Мартин
19
Хауган
Эйрик
21
Линнес
Мартин
15
Коса
Маркус
Андреас
17
Дели
Матс
Мёллер
16
Брейвик
Эмиль
31
Ловик
Матиас
20
Эриксен
Кристиан
I
9
Frederik
Ihler
Лиллестрём
4-3-3
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Лиллестрём
Мольде

17 матчей

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

39 матчей

25.6%
28.2%
46.2%
10 побед 11 ничьих 18 побед

Первый тайм

28.2%
30.8%
41%
11 побед 12 ничьих 16 побед

Второй тайм

28.2%
30.8%
41%
11 побед 12 ничьих 16 побед

История матчей

Э
3:0
Э
4:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
3:3
Э
1:1
ТМК
2:0
Э
2:1
Э
0:2
ТМК
1:1
Э
2:2
Э
2:1
ТМК
2:1
Э
0:1
К
0:3
Э
2:1
Э
1:0
Э
4:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
3:2
Э
1:2
ТМС
1:1
КН
2:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
3:2
Э
1:0
Э
0:3
Э
1:1
Э
3:3
Э
3:0
Э
0:1
ТМС
4:3
Э
1:1
Э
1:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

24
26

Голов в среднем за матч

1.2
1.37

Среднее время на гол

75
65

Всего голов

40
26

Голов в среднем за матч

2.11
1.3

Среднее время на гол

42
69

Всего голов

64
52

Голов в среднем за матч

1.64
1.33

Тотал матчей

2.5
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 6 (2) 0.35
Китолано Эрик 3 0.18
Гарнас Эспен 3 0.18
Лундему Мариус 2 0.12
Осен Йермунд 1 0.06
Frederik Elkaer 1 0.06
Кнутсон Эрлинг 1 0.06
Габриэльсен Рубен 1 0.06
Ибрахимай Илльдрен 1 0.06
Фосс Сандер Моэн 1 0.06
Антонио Владимиро 1 0.06
Uba Charles 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Тённесен Кристоффер 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эриксен Кристиан I 8 0.44
Эйкрем Магнус 8 0.44
Ловик Матиас 4 0.22
Хестад Эйрик 3 0.17
Стеневик Халлдор 2 0.11
Гульбрандсен Фредрик 2 0.11
Хёуген Кристоффер 1 0.06
Оланаре Аарон 1 0.06
Хагельскьер Андерс 1 0.06
Frederik Ihler 1 0.06
Коса Маркус Андреас 1 (1) 0.06
Линнес Мартин 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Эйванн Каспер 0 0
Брейвик Эмиль 0 0
Амундсен Исак 0 0
Бакке Йохан 0 0
Sondre Granaas 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарнас Эспен 4 0
Антонио Владимиро 2 1
Габриэльсен Рубен 3 0
Лундему Мариус 3 0
Alexander Roessing 3 0
Росет Мартин-Уве 1 1
Китолано Эрик 2 0
Uba Charles 2 0
_Efe L. 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Ольсен Томас 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
August Karlin 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эриксен Кристиан I 4 0
Амундсен Исак 4 0
Гульбрандсен Фредрик 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Ловик Матиас 3 0
Хёуген Кристоффер 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Лунд Йенсен Вальдемар 2 0
Линнес Мартин 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Albert Posiadala 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Мольде
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
2
Лиллестрём
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Мольде
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

8
16
Лиллестрём
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Мольде
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

13
18

Голы по времени матча

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
4
33%
31-45
3
30%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
3
30%
1
8%
76-90

Пропущено

18
6
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
11%
1
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
1
17%
31-45
6
33%
1
17%
46-60
2
11%
1
17%
61-75
4
22%
2
33%
76-90

Забито

11
21
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
9 Не забивали 8
3
27%
4
19%
1-15
2
18%
5
24%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
2
18%
2
10%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
4
40%
2
15%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Забито

21
33
11 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 12
4 Не забивали 2
4
19%
4
12%
1-15
4
19%
6
18%
16-30
3
14%
6
18%
31-45
5
24%
5
15%
46-60
0
0%
9
27%
61-75
5
24%
3
9%
76-90

Пропущено

28
19
9 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
3
11%
2
11%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
4
14%
4
21%
31-45
7
25%
3
16%
46-60
6
21%
3
16%
61-75
6
21%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Мольде - Лиллестрём 3:0
Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2
Мольде
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1
Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё-Глимт - Мольде 1:1

Результаты матчей

Лиллестрём
Мольде

Точный счет

0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
6 раз 67%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
8
1
1
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
15
2
7
9
1.5
11
6
2
14
2.5
4
13
1
15
3.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 19 12 5 2 42 - 17 41
2.
Викинг
 18 9 6 3 31 - 21 33
3.
Бранн
 18 9 6 3 28 - 22 33
4.
Мольде
 1:1 18 8 5 5 33 - 21 29
5.
Фредрикстад
 17 7 7 3 24 - 16 28
6.
КФУМ Осло
 18 6 8 4 24 - 23 26
7.
Сарпсборг-08
 18 6 4 8 27 - 34 22
8.
Лиллестрём
 1:1 17 6 3 8 22 - 29 21
9.
Русенборг
 17 6 3 8 23 - 30 21
10.
ФК Кристиансунн
 17 5 6 6 23 - 25 21
11.
Хам-Кам
 18 5 6 7 22 - 21 21
12.
Стрёмсгодсет
 18 5 5 8 20 - 27 20
13.
Тромсё
 18 5 3 10 18 - 25 18
14.
Одд
 18 4 6 8 19 - 31 18
15.
Хёугесунн
 17 5 2 10 18 - 27 17
16.
Саннефьёрд
 18 4 5 9 27 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 3 0 22 - 8 21
2.
Викинг
 10 6 3 1 17 - 10 21
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
Русенборг
 8 5 1 2 11 - 9 16
5.
ФК Кристиансунн
 8 4 3 1 15 - 11 15
6.
Мольде
 1:1 9 4 2 3 20 - 14 14
7.
Саннефьёрд
 9 4 1 4 17 - 16 13
8.
Фредрикстад
 8 2 5 1 9 - 7 11
9.
Сарпсборг-08
 9 3 1 5 11 - 18 10
10.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
11.
Одд
 10 2 4 4 13 - 18 10
12.
Стрёмсгодсет
 8 2 3 3 9 - 9 9
13.
Хёугесунн
 9 3 0 6 6 - 11 9
14.
Лиллестрём
 1:1 9 2 3 4 11 - 19 9
15.
КФУМ Осло
 9 1 5 3 9 - 14 8
16.
Хам-Кам
 8 1 3 4 7 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 6 2 2 20 - 9 20
2.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
3.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
4.
Бранн
 9 4 4 1 16 - 14 16
5.
Мольде
 1:1 9 4 3 2 13 - 7 15
6.
Хам-Кам
 10 4 3 3 15 - 11 15
7.
Лиллестрём
 1:1 8 4 0 4 11 - 10 12
8.
Викинг
 8 3 3 2 14 - 11 12
9.
Сарпсборг-08
 9 3 3 3 16 - 16 12
10.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 18 11
11.
Хёугесунн
 8 2 2 4 12 - 16 8
12.
Тромсё
 8 2 2 4 4 - 9 8
13.
Одд
 8 2 2 4 6 - 13 8
14.
ФК Кристиансунн
 9 1 3 5 8 - 14 6
15.
Русенборг
 9 1 2 6 12 - 21 5
16.
Саннефьёрд
 9 0 4 5 10 - 16 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 8 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 8 (3)
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Саннефьёрд Амин Симон 5
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      ГОООООЛ - Frederik Ihler Мольде забивает ударом головой
    • 17'
      Бьорнбак Мартин получил травму и заменен. Хагельскьер Андерс выходит на поле.
    • 11'
      Г О О О О Л - Ибрахимай Илльдрен из команды Лиллестрём правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 1'
      Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Мольде.
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    Ничья
    Мольде
    4.30
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    3.65
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