Тур: 18. Стадион: Aaraasen Stadion. Зрители: 6403 Главный судья: Хансен Торе
1:2
Конец матча
0'
1:0
10' ГолИбрахимай Илльдрен
1:1
45' ГолFrederik Ihler
45' Желтая карточкаГабриэльсен Рубен
64' Желтая карточкаБрейвик Эмиль
72' Желтая карточкаГарнас Эспен
77' Желтая карточкаUba Charles
82' Желтая карточкаИбрахимай Илльдрен
1:2
90' ГолЭриксен Кристиан
90'+5
Ход матча
10'
45'
64'
72'
77'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
523 Количество передач 383
-
58 Владение мячом, % 42
23
Осен
Йермунд
64
Ларссон
Эрик
10
Ольсен
Томас
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Ларссон ЭрикНападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Болли МатисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Uba Charles
-
-
-
Главный тренер: Robin Asterhed
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лиллестрём
Мольде
17 матчей
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
39 матчей
25.6%
28.2%
46.2%
10 побед 11 ничьих 18 побед
Первый тайм
28.2%
30.8%
41%
11 побед 12 ничьих 16 побед
Второй тайм
28.2%
30.8%
41%
11 побед 12 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
26
Голов в среднем за матч
1.2
1.37
Среднее время на гол
75
65
Всего голов
40
26
Голов в среднем за матч
2.11
1.3
Среднее время на гол
42
69
Всего голов
64
52
Голов в среднем за матч
1.64
1.33
Тотал матчей
2.5
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
6
Больше 15%
Меньше 85%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|6 (2)
|0.35
|Китолано Эрик
|3
|0.18
|Гарнас Эспен
|3
|0.18
|Лундему Мариус
|2
|0.12
|Осен Йермунд
|1
|0.06
|Frederik Elkaer
|1
|0.06
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.06
|Габриэльсен Рубен
|1
|0.06
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0.06
|Фосс Сандер Моэн
|1
|0.06
|Антонио Владимиро
|1
|0.06
|Uba Charles
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Тённесен Кристоффер
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эриксен Кристиан I
|9
|0.5
|Эйкрем Магнус
|8
|0.44
|Ловик Матиас
|4
|0.22
|Хестад Эйрик
|3
|0.17
|Стеневик Халлдор
|2
|0.11
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0.11
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.06
|Оланаре Аарон
|1
|0.06
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.06
|Frederik Ihler
|1
|0.06
|Коса Маркус Андреас
|1 (1)
|0.06
|Линнес Мартин
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Эйванн Каспер
|0
|0
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|Амундсен Исак
|0
|0
|Бакке Йохан
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|4
|0
|Антонио Владимиро
|2
|1
|Габриэльсен Рубен
|3
|0
|Лундему Мариус
|3
|0
|Alexander Roessing
|3
|0
|Росет Мартин-Уве
|1
|1
|Китолано Эрик
|2
|0
|Uba Charles
|2
|0
|_Efe L.
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Кристиансен Мадс
|1
|0
|August Karlin
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эриксен Кристиан I
|4
|0
|Амундсен Исак
|4
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Ловик Матиас
|3
|0
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Стеневик Халлдор
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Albert Posiadala
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Мольде
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
2
Лиллестрём
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Мольде
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
8
16
Лиллестрём
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Мольде
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
14
18
Голы по времени матча
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
1
9%
5
36%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
27%
2
14%
76-90
Пропущено
20
7
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
10%
2
29%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
20%
1
14%
31-45
6
30%
1
14%
46-60
2
10%
1
14%
61-75
5
25%
2
29%
76-90
Забито
11
21
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
10 Не забивали 9
3
27%
4
19%
1-15
2
18%
5
24%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
2
18%
3
14%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
2
18%
2
10%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
4
40%
2
15%
61-75
2
20%
3
23%
76-90
Забито
22
35
12 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 12
4 Не забивали 2
5
23%
4
11%
1-15
4
18%
6
17%
16-30
3
14%
7
20%
31-45
5
23%
5
14%
46-60
0
0%
9
26%
61-75
5
23%
4
11%
76-90
Пропущено
30
20
10 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 11
3
10%
3
15%
1-15
2
7%
2
10%
16-30
5
17%
4
20%
31-45
7
23%
3
15%
46-60
6
20%
3
15%
61-75
7
23%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Мольде - Лиллестрём 3:0
Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2
Мольде
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1
Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё-Глимт - Мольде 1:1
Результаты матчей
Лиллестрём
Мольде
Точный счет
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
6 раз 67%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Мольде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
81
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
72
35
45
17
27
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
162
710
126
215
414
116
216
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|8 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|8 (1)
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Саннефьёрд
|Амин Симон
|5
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|1 3