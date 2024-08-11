Тур: 10.
1:0
Перерыв
Ход матча
23'
1:0
32
Васкес
Кевин
11
Годой
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Васкес КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Годой МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Перес СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
-
32 Matias SosaПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Francisco Meneghini
История личных встреч
Сентраль Кордоба СдЕ
Дефенса и Хустисия
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Среднее время на гол
72
72
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.38
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
60
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Molina
|3 (2)
|0.3
|Rafael Barrios
|1
|0.1
|Васкес Кевин
|1
|0.1
|Luis Miguel Angulo
|1
|0.1
|Mateo Sanabria
|1
|0.1
|Rodrigo Atencio
|1
|0.1
|Годой Матиас
|0
|0
|Santiago Laquidain
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молинас Аарон
|3
|0.3
|Gabriel Alanis
|1
|0.1
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.1
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0.1
|Осорио Абель
|1
|0.1
|Juan Bautista Miritello
|0
|0
|Lucas Ferreira
|0
|0
|Facundo Echevarria
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Кевин
|4
|0
|Годой Матиас
|3
|0
|Oscar Garrido
|3
|0
|Lucas Abascia
|1
|1
|Santiago Laquidain
|1
|1
|Sebastian Valdez
|2
|0
|Rodrigo Atencio
|2
|0
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|Монтойя Вальтер
|1
|0
|Thiago Nuss
|1
|0
|Luis Sanchez2
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Кабрера Элиас
|1
|0
|Yuri Casermeiro
|1
|0
|Lautaro Rivero
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Алексис
|3
|1
|Luciano Herrera
|3
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|3
|0
|Молинас Аарон
|3
|0
|Nicolas Palavecino
|1
|1
|Dario Caceres
|2
|0
|Lucas Ferreira
|2
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Facundo Gutierrez
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Juan Bautista Miritello
|1
|0
|Ignacio Galvan
|1
|0
|Осорио Абель
|1
|0
|Francisco Marco
|1
|0
|Benjamin Schamine
|1
|0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Дефенса и Хустисия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
1
5
Сентраль Кордоба СдЕ
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Дефенса и Хустисия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
12
9
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
5
42%
4
44%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
14%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
21
13
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
4
19%
1
8%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
7
33%
5
38%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
4
19%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2
Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Кильмес 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2
Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
Дефенса и Хустисия
Точный счет
0:2
2 раза 50%
2:4
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:4
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Сентраль Кордоба СдЕ
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|5
|0
|11 - 4
|20
|2.
|10
|5
|4
|1
|10 - 5
|19
|3.
|10
|5
|4
|1
|11 - 7
|19
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 6
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|6.
|10
|4
|5
|1
|15 - 11
|17
|7.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|11 - 7
|16
|8.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|9.
|9
|4
|3
|2
|13 - 7
|15
|10.
|10
|5
|0
|5
|11 - 10
|15
|11.
|10
|4
|3
|3
|14 - 9
|15
|12.
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|13.
|10
|4
|3
|3
|7 - 5
|15
|14.
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|15.
|10
|3
|5
|2
|12 - 8
|14
|16.
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|17.
|10
|4
|1
|5
|8 - 12
|13
|18.
|10
|3
|3
|4
|8 - 9
|12
|19.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|8 - 9
|12
|20.
|10
|3
|2
|5
|6 - 11
|11
|21.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|22.
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|23.
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|24.
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|25.
|9
|1
|4
|4
|6 - 9
|7
|26.
|10
|1
|4
|5
|5 - 12
|7
|27.
|0:1
|10
|0
|5
|5
|7 - 16
|5
|28.
|1:0
|10
|1
|1
|8
|8 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|3.
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|6.
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|7.
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|8.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|9.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|10.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|11.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|12.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|13.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|14.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|15.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|16.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|17.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|18.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|19.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|20.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|21.
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|22.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|23.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|24.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|25.
|0:1
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|26.
|1:0
|5
|1
|0
|4
|5 - 12
|3
|27.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|28.
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|2.
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|6.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|10.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|11.
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|17.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|18.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|20.
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|21.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|22.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|23.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|24.
|0:1
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|25.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|26.
|1:0
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|27.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|28.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|5 (2)
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 5
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|1 4
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4