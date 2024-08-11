☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 10.
Сентраль Кордоба СдЕ
1:0
Перерыв
Дефенса и Хустисия
0'
1:0
23' Гол
Rafael Barrios

Ход матча

15'
 
Лопес Кевин
Перес Сесар
23'
Rafael Barrios
1:0
Лучшие коэффициенты
Сентраль Кордоба СдЕ
Ничья
Дефенса и Хустисия
2.75
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4.10
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9.00
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Все Коэффициенты
1
Luis
Ingolotti
13
Rafael
Barrios
2
Lucas
Abascia
6
Sebastian
Valdez
14
Gonzalo
Trindade
5
Cristian
Vega
32
Васкес
Кевин
8
Rodrigo
Atencio
11
Годой
Матиас
10
Кабрера
Элиас
9
Lucas
Varaldo
22
Cristopher
Fiermarin
14
Ezequiel
Cannavo
6
Lucas
Ferreira
21
Минго
Сантьяго
Рамос
18
Ignacio
Galvan
25
Перес
Сесар
5
Facundo
Gutierrez
8
Julian
Alejo
Lopez
16
Молинас
Аарон
9
Juan
Bautista
Miritello
7
Осорио
Абель
Сентраль Кордоба СдЕ
4-2-3-1
Дефенса и Хустисия
4-3-1-2

История личных встреч

Сентраль Кордоба СдЕ
Дефенса и Хустисия

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

КПЛ
1:1
КПЛ
2:1
ЛП
1:2
ЛП
1:0
ЛП
1:1
КДМЗ2
2:3
КДМЗ2
2:2
С
1:2

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
60

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Molina 3 (2) 0.3
Rafael Barrios 1 0.1
Васкес Кевин 1 0.1
Luis Miguel Angulo 1 0.1
Mateo Sanabria 1 0.1
Rodrigo Atencio 1 0.1
Годой Матиас 0 0
Santiago Laquidain 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молинас Аарон 3 0.3
Gabriel Alanis 1 0.1
Nicolas Fernandez I 1 0.1
Минго Сантьяго Рамос 1 0.1
Осорио Абель 1 0.1
Juan Bautista Miritello 0 0
Lucas Ferreira 0 0
Facundo Echevarria 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Кевин 4 0
Годой Матиас 3 0
Oscar Garrido 3 0
Lucas Abascia 1 1
Santiago Laquidain 1 1
Sebastian Valdez 2 0
Rodrigo Atencio 2 0
Dardo Federico Miloc 1 0
Монтойя Вальтер 1 0
Thiago Nuss 1 0
Luis Sanchez2 1 0
Florian Monzon 1 0
Кабрера Элиас 1 0
Yuri Casermeiro 1 0
Lautaro Rivero 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Алексис 3 1
Luciano Herrera 3 0
Минго Сантьяго Рамос 3 0
Молинас Аарон 3 0
Nicolas Palavecino 1 1
Dario Caceres 2 0
Lucas Ferreira 2 0
Лопес Кевин 1 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Facundo Gutierrez 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Juan Bautista Miritello 1 0
Ignacio Galvan 1 0
Осорио Абель 1 0
Francisco Marco 1 0
Benjamin Schamine 1 0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Дефенса и Хустисия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

1
5
Сентраль Кордоба СдЕ
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Дефенса и Хустисия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

12
9
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
5
42%
4
44%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
14%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

21
13
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
4
19%
1
8%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
7
33%
5
38%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
4
19%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Депортиво Риестра - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2
Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Кильмес 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2
Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
Дефенса и Хустисия

Точный счет

0:2
2 раза 50%
2:4
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:4
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Сентраль Кордоба СдЕ
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 5 5 0 11 - 4 20
2.
Унион Санта-Фе
 10 5 4 1 10 - 5 19
3.
Атлетико Тукуман
 10 5 4 1 11 - 7 19
4.
Велес Сарсфилд
 9 5 2 2 14 - 6 17
5.
Расинг Авельянеда
 10 5 2 3 17 - 9 17
6.
Тальерес Кордоба
 10 4 5 1 15 - 11 17
7.
Институто Кордоба
 0:0 10 4 4 2 11 - 7 16
8.
Бельграно
 10 4 4 2 14 - 14 16
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 3 2 13 - 7 15
10.
Депортиво Риестра
 10 5 0 5 11 - 10 15
11.
Ривер Плейт
 10 4 3 3 14 - 9 15
12.
Росарио Сентраль
 10 4 3 3 13 - 10 15
13.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 3 3 7 - 5 15
14.
Ланус
 10 4 3 3 15 - 16 15
15.
Бока Хуниорс
 10 3 5 2 12 - 8 14
16.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 1 5 12 - 12 13
17.
Архентинос Хуниорс
 10 4 1 5 8 - 12 13
18.
Сармьенто
 10 3 3 4 8 - 9 12
19.
Платенсе
 0:0 10 3 3 4 8 - 9 12
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 3 2 5 6 - 11 11
21.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
22.
Банфилд
 9 2 3 4 7 - 12 9
23.
Тигре
 9 2 3 4 10 - 15 9
24.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 9 8
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 4 4 6 - 9 7
26.
Барракас Сентраль
 10 1 4 5 5 - 12 7
27.
Дефенса и Хустисия
 0:1 10 0 5 5 7 - 16 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:0 10 1 1 8 8 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 6 5 0 1 9 - 3 15
2.
Ривер Плейт
 6 4 2 0 13 - 4 14
3.
Бельграно
 6 4 2 0 11 - 7 14
4.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 6 - 1 13
5.
Архентинос Хуниорс
 6 4 1 1 8 - 5 13
6.
Расинг Авельянеда
 5 4 0 1 9 - 2 12
7.
Ланус
 5 4 0 1 10 - 7 12
8.
Уракан
 5 3 2 0 5 - 1 11
9.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 6 - 3 11
10.
Велес Сарсфилд
 4 3 1 0 8 - 1 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 4 9
12.
Институто Кордоба
 0:0 5 2 3 0 6 - 3 9
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
14.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 5 - 1 8
15.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
16.
Росарио Сентраль
 5 2 2 1 7 - 5 8
17.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 2 1 3 - 2 8
18.
Годой Крус
 4 2 1 1 5 - 4 7
19.
Сармьенто
 5 2 1 2 4 - 3 7
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 6 7
21.
Банфилд
 4 1 3 0 5 - 3 6
22.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 3 1 4 - 5 6
23.
Тигре
 5 1 2 2 4 - 8 5
24.
Платенсе
 0:0 4 1 1 2 1 - 3 4
25.
Дефенса и Хустисия
 0:1 4 0 3 1 4 - 6 3
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:0 5 1 0 4 5 - 12 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 3 2 3 - 5 3
28.
Барракас Сентраль
 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 9 - 8 9
3.
Атлетико Тукуман
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Платенсе
 0:0 6 2 2 2 7 - 6 8
5.
Велес Сарсфилд
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Институто Кордоба
 0:0 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Росарио Сентраль
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 1 2 4 - 3 7
10.
Унион Санта-Фе
 5 1 3 1 4 - 4 6
11.
Бока Хуниорс
 6 1 3 2 7 - 7 6
12.
Расинг Авельянеда
 5 1 2 2 8 - 7 5
13.
Сармьенто
 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Барракас Сентраль
 5 1 2 2 3 - 5 5
15.
Тигре
 4 1 1 2 6 - 7 4
16.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 1 2 3 - 4 4
17.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 1 1 3 2 - 5 4
18.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Банфилд
 5 1 0 4 2 - 9 3
20.
Ланус
 5 0 3 2 5 - 9 3
21.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
22.
Годой Крус
 4 0 2 2 1 - 5 2
23.
Бельграно
 4 0 2 2 3 - 7 2
24.
Дефенса и Хустисия
 0:1 6 0 2 4 3 - 10 2
25.
Ривер Плейт
 4 0 1 3 1 - 5 1
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:0 5 0 1 4 3 - 9 1
27.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
28.
Архентинос Хуниорс
 4 0 0 4 0 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 5 (2)
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 5
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 1 4
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 4
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  • Первый тайм
  • 23'
    Г О О О О Л - Рафаэль Барриос бьет в цель!
  • 15'
    Перес Сесар уходит с поля. Лопес Кевин выходит вместо него
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Ничья
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