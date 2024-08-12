☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 10.
Эстудиантес Ла-Плата
0:2
Второй тайм: 67'
Индепендьенте Авельянеда
0'
31' Желтая карточка
Аскасибар Сантьяго
0:1
34' Гол
Kevin Lomonaco
41' Желтая карточка
Лопес Сантьяго
43' Желтая карточка
Вера Федерико
0:2
62' Гол
Авалос Габриэль
66' Желтая карточка
Марконе Иван

Ход матча

31'
Аскасибар Сантьяго
 
34'
0:1
Kevin Lomonaco
(Lucas Gonzalez)
41'
 
Лопес Сантьяго
43'
 
Вера Федерико
46'
Edwin Cetre
Benedetti Nehuen
 
46'
Арзамендия Сантьяго
Gaston Benedetti
 
54'
 
Diego Tarzia
Лопес Сантьяго
62'
0:2
Авалос Габриэль
(Lucas Gonzalez)
66'
 
Марконе Иван
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла-Плата
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
9.50
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3.60
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4.50
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Все Коэффициенты
12
Matias
Mansilla
20
Eric
Meza
26
Лолло
Лусиано
2
Facundo
Rodriguez2
13
Gaston
Benedetti
5
Аскасибар
Сантьяго
22
Перес
Энцо
32
Tiago
Palacios
28
Benedetti
Nehuen
23
Luciano
Gimenez
9
Каррильо
Гидо
33
Рей
Родриго
4
Вера
Федерико
26
Kevin
Lomonaco
2
Joaquin
Laso
15
Перес
Дамиан
17
Lucas
Gonzalez
23
Марконе
Иван
5
Лойола
Фелипе
21
David
Martinez
24
Лопес
Сантьяго
9
Авалос
Габриэль
Эстудиантес Ла-Плата
4-4-2
Индепендьенте Авельянеда
4-4-2

История личных встреч

Эстудиантес Ла-Плата
Индепендьенте Авельянеда

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

27 матчей

51.9%
18.5%
29.6%
14 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.6%
55.6%
14.8%
8 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

К
1:1
ЛП
1:2
ЛП
2:1
КПЛ
2:1
ЛП
0:1
КПЛ
0:0
С
3:0
С
2:2
С
1:2
П
2:2
П
1:1
ТМ(
0:1
П
1:0
П
0:0
П
2:0
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
0:2
ПА
1:2
ПА
3:2
ПА
2:1
ПА
1:5
ПА
1:0
КС
2:1
КС
2:1
ПА
1:1
ПА
1:2

Голы

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.29
1.62

Среднее время на гол

70
55

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.31
0.71

Среднее время на гол

68
126

Всего голов

35
31

Голов в среднем за матч

1.3
1.15

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

69
78

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каррильо Гидо 4 0.4
Пьятти Пабло 2 0.2
Javier Correa 1 0.1
Eros Mancuso 1 0.1
Edwin Cetre 1 (1) 0.1
Аскасибар Сантьяго 1 0.1
Mauro Menzdez 1 0.1
Zaid Abner Romero 1 0.1
Соса Хосе 1 (1) 0.1
Luciano Gimenez 0 0
Tiago Palacios 0 0
Маньома Алексис 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 3 (1) 0.3
Лопес Сантьяго 1 0.1
Kevin Lomonaco 1 0.1
Alex Luna 1 0.1
Lucas Gonzalez 0 0
Исла Маурисио 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аскасибар Сантьяго 3 0
Gaston Benedetti 3 0
Перес Энцо 2 0
Javier Correa 2 0
Невес Габриэль 2 0
Tiago Palacios 2 0
Eros Mancuso 2 0
Соса Хосе 1 0
Пьятти Пабло 1 0
Сукуи Фернандо 1 0
Edwin Cetre 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Facundo Rodriguez2 1 0
Zaid Abner Romero 1 0
Маньома Алексис 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Сантьяго 5 0
Alexis Conelo 2 1
Alex Luna 2 1
Перес Дамиан 3 0
Joaquin Laso 3 0
Lucas Gonzalez 3 0
Juan Fedorco 3 0
Спорле Адриан 1 1
Исла Маурисио 2 0
Марконе Иван 2 0
Авалос Габриэль 2 0
David Martinez 2 0
Агилар Фелипе 1 0
Киньонес Джонни 1 0
Вера Федерико 1 0
Маэстро Пуч Игнасио 1 0
Diego Tarzia 1 0
Lautaro Millan 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Эстудиантес Ла-Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

5
3
Эстудиантес Ла-Плата
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Индепендьенте Авельянеда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

7
1
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

13
4
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
2
15%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
4
31%
1
25%
46-60
2
15%
1
25%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
4
40%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0
Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1
Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
4 раза 44%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла-Плата
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
1
4
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1
4
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
3
6
1.5
1
8
2
7
2.5
2
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 5 5 0 11 - 4 20
2.
Унион Санта-Фе
 10 5 4 1 10 - 5 19
3.
Атлетико Тукуман
 10 5 4 1 11 - 7 19
4.
Велес Сарсфилд
 10 5 3 2 16 - 8 18
5.
Институто Кордоба
 10 5 3 2 13 - 7 18
6.
Расинг Авельянеда
 10 5 2 3 17 - 9 17
7.
Тальерес Кордоба
 10 4 5 1 15 - 11 17
8.
Бельграно
 10 4 4 2 14 - 14 16
9.
Депортиво Риестра
 10 5 0 5 11 - 10 15
10.
Ривер Плейт
 10 4 3 3 14 - 9 15
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:2 10 4 3 3 13 - 9 15
12.
Росарио Сентраль
 10 4 3 3 13 - 10 15
13.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 3 3 7 - 5 15
14.
Ланус
 10 4 3 3 15 - 16 15
15.
Бока Хуниорс
 10 3 5 2 12 - 8 14
16.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 1 5 12 - 12 13
17.
Архентинос Хуниорс
 10 4 1 5 8 - 12 13
18.
Сармьенто
 10 3 3 4 8 - 9 12
19.
Платенсе
 10 3 2 5 8 - 11 11
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 3 2 5 6 - 11 11
21.
Индепендьенте Авельянеда
 2:0 10 2 5 3 7 - 9 11
22.
Банфилд
 10 2 4 4 9 - 14 10
23.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
24.
Тигре
 9 2 3 4 10 - 15 9
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 4 4 6 - 9 7
26.
Барракас Сентраль
 10 1 4 5 5 - 12 7
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 5 5 7 - 17 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 1 1 8 9 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 6 5 0 1 9 - 3 15
2.
Ривер Плейт
 6 4 2 0 13 - 4 14
3.
Бельграно
 6 4 2 0 11 - 7 14
4.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 6 - 1 13
5.
Архентинос Хуниорс
 6 4 1 1 8 - 5 13
6.
Расинг Авельянеда
 5 4 0 1 9 - 2 12
7.
Ланус
 5 4 0 1 10 - 7 12
8.
Институто Кордоба
 5 3 2 0 8 - 3 11
9.
Уракан
 5 3 2 0 5 - 1 11
10.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 6 - 3 11
11.
Велес Сарсфилд
 4 3 1 0 8 - 1 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 4 9
13.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 5 - 1 8
14.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:2 5 2 2 1 7 - 4 8
16.
Росарио Сентраль
 5 2 2 1 7 - 5 8
17.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 2 1 3 - 2 8
18.
Годой Крус
 4 2 1 1 5 - 4 7
19.
Сармьенто
 5 2 1 2 4 - 3 7
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 6 7
21.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
22.
Индепендьенте Авельянеда
 2:0 5 1 3 1 4 - 5 6
23.
Тигре
 5 1 2 2 4 - 8 5
24.
Платенсе
 4 1 1 2 1 - 3 4
25.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 6 - 12 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 3 2 3 - 5 3
28.
Барракас Сентраль
 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 9 - 8 9
3.
Атлетико Тукуман
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 8 - 7 8
5.
Институто Кордоба
 5 2 1 2 5 - 4 7
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:2 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Росарио Сентраль
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 1 2 4 - 3 7
9.
Платенсе
 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Унион Санта-Фе
 5 1 3 1 4 - 4 6
11.
Бока Хуниорс
 6 1 3 2 7 - 7 6
12.
Расинг Авельянеда
 5 1 2 2 8 - 7 5
13.
Индепендьенте Авельянеда
 2:0 5 1 2 2 3 - 4 5
14.
Сармьенто
 5 1 2 2 4 - 6 5
15.
Барракас Сентраль
 5 1 2 2 3 - 5 5
16.
Тигре
 4 1 1 2 6 - 7 4
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 1 2 3 - 4 4
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 1 1 3 2 - 5 4
19.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 1 3 4 - 8 4
20.
Банфилд
 5 1 0 4 2 - 9 3
21.
Ланус
 5 0 3 2 5 - 9 3
22.
Годой Крус
 4 0 2 2 1 - 5 2
23.
Бельграно
 4 0 2 2 3 - 7 2
24.
Дефенса и Хустисия
 6 0 2 4 3 - 11 2
25.
Ривер Плейт
 4 0 1 3 1 - 5 1
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 1 4 3 - 9 1
27.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
28.
Архентинос Хуниорс
 4 0 0 4 0 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 6 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 5
Банфилд Alejandro Maciel 1 5
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 1 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла-Плата
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
9.50
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3.60
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4.50
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