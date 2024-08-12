Тур: 10.
0:2
Второй тайм: 67'
0'
31' Желтая карточкаАскасибар Сантьяго
0:1
34' ГолKevin Lomonaco
41' Желтая карточкаЛопес Сантьяго
43' Желтая карточкаВера Федерико
0:2
62' ГолАвалос Габриэль
66' Желтая карточкаМарконе Иван
Ход матча
34'
0:1
41'
43'
62'
66'
20
Eric
Meza
22
Перес
Энцо
33
Рей
Родриго
15
Перес
Дамиан
23
Марконе
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Пьятти ПаблоПолузащитник
-
-
-
18 Edwin Cetre
-
-
29 Axel Atum
-
31 Roman Gomez
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
29 Juan Fedorco
-
-
-
-
27 Diego Tarzia
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Эстудиантес Ла-Плата
Индепендьенте Авельянеда
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
27 матчей
51.9%
18.5%
29.6%
14 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
29.6%
55.6%
14.8%
8 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.29
1.62
Среднее время на гол
70
55
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.31
0.71
Среднее время на гол
68
126
Всего голов
35
31
Голов в среднем за матч
1.3
1.15
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
69
78
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каррильо Гидо
|4
|0.4
|Пьятти Пабло
|2
|0.2
|Javier Correa
|1
|0.1
|Eros Mancuso
|1
|0.1
|Edwin Cetre
|1 (1)
|0.1
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0.1
|Mauro Menzdez
|1
|0.1
|Zaid Abner Romero
|1
|0.1
|Соса Хосе
|1 (1)
|0.1
|Luciano Gimenez
|0
|0
|Tiago Palacios
|0
|0
|Маньома Алексис
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|3 (1)
|0.3
|Лопес Сантьяго
|1
|0.1
|Kevin Lomonaco
|1
|0.1
|Alex Luna
|1
|0.1
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аскасибар Сантьяго
|3
|0
|Gaston Benedetti
|3
|0
|Перес Энцо
|2
|0
|Javier Correa
|2
|0
|Невес Габриэль
|2
|0
|Tiago Palacios
|2
|0
|Eros Mancuso
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Edwin Cetre
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Facundo Rodriguez2
|1
|0
|Zaid Abner Romero
|1
|0
|Маньома Алексис
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Сантьяго
|5
|0
|Alexis Conelo
|2
|1
|Alex Luna
|2
|1
|Перес Дамиан
|3
|0
|Joaquin Laso
|3
|0
|Lucas Gonzalez
|3
|0
|Juan Fedorco
|3
|0
|Спорле Адриан
|1
|1
|Исла Маурисио
|2
|0
|Марконе Иван
|2
|0
|Авалос Габриэль
|2
|0
|David Martinez
|2
|0
|Агилар Фелипе
|1
|0
|Киньонес Джонни
|1
|0
|Вера Федерико
|1
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0
|Diego Tarzia
|1
|0
|Lautaro Millan
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Эстудиантес Ла-Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
5
3
Эстудиантес Ла-Плата
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Индепендьенте Авельянеда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
7
1
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Забито
13
4
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
2
15%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
4
31%
1
25%
46-60
2
15%
1
25%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
4
40%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0
Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1
Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
4 раза 44%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла-Плата
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
22
14
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
36
18
27
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|5
|0
|11 - 4
|20
|2.
|10
|5
|4
|1
|10 - 5
|19
|3.
|10
|5
|4
|1
|11 - 7
|19
|4.
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|5.
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|6.
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|7.
|10
|4
|5
|1
|15 - 11
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|9.
|10
|5
|0
|5
|11 - 10
|15
|10.
|10
|4
|3
|3
|14 - 9
|15
|11.
|0:2
|10
|4
|3
|3
|13 - 9
|15
|12.
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|13.
|10
|4
|3
|3
|7 - 5
|15
|14.
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|15.
|10
|3
|5
|2
|12 - 8
|14
|16.
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|17.
|10
|4
|1
|5
|8 - 12
|13
|18.
|10
|3
|3
|4
|8 - 9
|12
|19.
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|20.
|10
|3
|2
|5
|6 - 11
|11
|21.
|2:0
|10
|2
|5
|3
|7 - 9
|11
|22.
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|23.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|24.
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|25.
|9
|1
|4
|4
|6 - 9
|7
|26.
|10
|1
|4
|5
|5 - 12
|7
|27.
|10
|0
|5
|5
|7 - 17
|5
|28.
|10
|1
|1
|8
|9 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|3.
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|6.
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|7.
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|8.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|9.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|10.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|11.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|12.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|13.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|14.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|15.
|0:2
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|16.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|17.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|18.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|19.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|20.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|21.
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|22.
|2:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|23.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|24.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|25.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|26.
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|27.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|28.
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|2.
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|6.
|0:2
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|11.
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|13.
|2:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|16.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|17.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|18.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|19.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|20.
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|21.
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|22.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|23.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|24.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|25.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|26.
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|27.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|28.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|6 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 5
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 5
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|1 4