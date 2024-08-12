Тур: 10.
0:2
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаАскасибар Сантьяго
0:1
34' ГолKevin Lomonaco
41' Желтая карточкаЛопес Сантьяго
43' Желтая карточкаВера Федерико
0:2
62' ГолАвалос Габриэль
66' Желтая карточкаМарконе Иван
79' Желтая карточкаJoaquin Laso
81' Вторая желтая карточкаАскасибар Сантьяго
88' Желтая карточкаМаэстро Пуч Игнасио
90' Желтая карточкаTiago Palacios
90' Желтая карточкаFacundo Rodriguez2
90'+5
Ход матча
34'
0:1
41'
43'
62'
66'
79'
90'
20
Eric
Meza
22
Перес
Энцо
33
Рей
Родриго
15
Перес
Дамиан
23
Марконе
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Пьятти ПаблоПолузащитник
-
-
-
18 Edwin Cetre
-
-
29 Axel Atum
-
31 Roman Gomez
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
29 Juan Fedorco
-
-
-
-
27 Diego Tarzia
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Эстудиантес Ла-Плата
Индепендьенте Авельянеда
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
27 матчей
51.9%
18.5%
29.6%
14 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
29.6%
55.6%
14.8%
8 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.29
1.62
Среднее время на гол
70
55
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.31
0.71
Среднее время на гол
68
126
Всего голов
35
31
Голов в среднем за матч
1.3
1.15
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
69
78
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каррильо Гидо
|4
|0.4
|Пьятти Пабло
|2
|0.2
|Javier Correa
|1
|0.1
|Eros Mancuso
|1
|0.1
|Edwin Cetre
|1 (1)
|0.1
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0.1
|Mauro Menzdez
|1
|0.1
|Zaid Abner Romero
|1
|0.1
|Соса Хосе
|1 (1)
|0.1
|Luciano Gimenez
|0
|0
|Tiago Palacios
|0
|0
|Маньома Алексис
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|3 (1)
|0.3
|Лопес Сантьяго
|1
|0.1
|Kevin Lomonaco
|1
|0.1
|Alex Luna
|1
|0.1
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аскасибар Сантьяго
|3
|1
|Gaston Benedetti
|3
|0
|Tiago Palacios
|3
|0
|Перес Энцо
|2
|0
|Javier Correa
|2
|0
|Невес Габриэль
|2
|0
|Facundo Rodriguez2
|2
|0
|Eros Mancuso
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Edwin Cetre
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Zaid Abner Romero
|1
|0
|Маньома Алексис
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Сантьяго
|5
|0
|Joaquin Laso
|4
|0
|Alexis Conelo
|2
|1
|Alex Luna
|2
|1
|Марконе Иван
|3
|0
|Перес Дамиан
|3
|0
|Lucas Gonzalez
|3
|0
|Juan Fedorco
|3
|0
|Спорле Адриан
|1
|1
|Исла Маурисио
|2
|0
|Авалос Габриэль
|2
|0
|David Martinez
|2
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|2
|0
|Агилар Фелипе
|1
|0
|Киньонес Джонни
|1
|0
|Вера Федерико
|1
|0
|Diego Tarzia
|1
|0
|Lautaro Millan
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Эстудиантес Ла-Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
5
3
Эстудиантес Ла-Плата
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Индепендьенте Авельянеда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Забито
13
6
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
15%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
4
31%
1
17%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
11%
4
40%
1-15
1
11%
3
30%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0
Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1
Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1
Результаты матчей
Эстудиантес Ла-Плата
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
4 раза 40%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла-Плата
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
55
37
28
28
28
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|6 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 5
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 5
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|1 4