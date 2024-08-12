☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 10.
Эстудиантес Ла-Плата
0:2
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
31' Желтая карточка
Аскасибар Сантьяго
0:1
34' Гол
Kevin Lomonaco
41' Желтая карточка
Лопес Сантьяго
43' Желтая карточка
Вера Федерико
0:2
62' Гол
Авалос Габриэль
66' Желтая карточка
Марконе Иван
79' Желтая карточка
Joaquin Laso
81' Вторая желтая карточка
Аскасибар Сантьяго
88' Желтая карточка
Маэстро Пуч Игнасио
90' Желтая карточка
Tiago Palacios
90' Желтая карточка
Facundo Rodriguez2
90'+5
12
Matias
Mansilla
20
Eric
Meza
26
Лолло
Лусиано
2
Facundo
Rodriguez2
13
Gaston
Benedetti
5
Аскасибар
Сантьяго
22
Перес
Энцо
32
Tiago
Palacios
28
Benedetti
Nehuen
23
Luciano
Gimenez
9
Каррильо
Гидо
33
Рей
Родриго
4
Вера
Федерико
26
Kevin
Lomonaco
2
Joaquin
Laso
15
Перес
Дамиан
17
Lucas
Gonzalez
23
Марконе
Иван
5
Лойола
Фелипе
21
David
Martinez
24
Лопес
Сантьяго
9
Авалос
Габриэль
Эстудиантес Ла-Плата
4-4-2
Индепендьенте Авельянеда
4-4-2

История личных встреч

Эстудиантес Ла-Плата
Индепендьенте Авельянеда

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

27 матчей

51.9%
18.5%
29.6%
14 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.6%
55.6%
14.8%
8 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

К
1:1
ЛП
1:2
ЛП
2:1
КПЛ
2:1
ЛП
0:1
КПЛ
0:0
С
3:0
С
2:2
С
1:2
П
2:2
П
1:1
ТМ(
0:1
П
1:0
П
0:0
П
2:0
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
0:2
ПА
1:2
ПА
3:2
ПА
2:1
ПА
1:5
ПА
1:0
КС
2:1
КС
2:1
ПА
1:1
ПА
1:2

Голы

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.29
1.62

Среднее время на гол

70
55

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.31
0.71

Среднее время на гол

68
126

Всего голов

35
31

Голов в среднем за матч

1.3
1.15

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

69
78

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каррильо Гидо 4 0.4
Пьятти Пабло 2 0.2
Javier Correa 1 0.1
Eros Mancuso 1 0.1
Edwin Cetre 1 (1) 0.1
Аскасибар Сантьяго 1 0.1
Mauro Menzdez 1 0.1
Zaid Abner Romero 1 0.1
Соса Хосе 1 (1) 0.1
Luciano Gimenez 0 0
Tiago Palacios 0 0
Маньома Алексис 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 3 (1) 0.3
Лопес Сантьяго 1 0.1
Kevin Lomonaco 1 0.1
Alex Luna 1 0.1
Lucas Gonzalez 0 0
Исла Маурисио 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аскасибар Сантьяго 3 1
Gaston Benedetti 3 0
Tiago Palacios 3 0
Перес Энцо 2 0
Javier Correa 2 0
Невес Габриэль 2 0
Facundo Rodriguez2 2 0
Eros Mancuso 2 0
Соса Хосе 1 0
Пьятти Пабло 1 0
Сукуи Фернандо 1 0
Edwin Cetre 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Zaid Abner Romero 1 0
Маньома Алексис 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Сантьяго 5 0
Joaquin Laso 4 0
Alexis Conelo 2 1
Alex Luna 2 1
Марконе Иван 3 0
Перес Дамиан 3 0
Lucas Gonzalez 3 0
Juan Fedorco 3 0
Спорле Адриан 1 1
Исла Маурисио 2 0
Авалос Габриэль 2 0
David Martinez 2 0
Маэстро Пуч Игнасио 2 0
Агилар Фелипе 1 0
Киньонес Джонни 1 0
Вера Федерико 1 0
Diego Tarzia 1 0
Lautaro Millan 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Эстудиантес Ла-Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

5
3
Эстудиантес Ла-Плата
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Индепендьенте Авельянеда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

13
6
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
15%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
4
31%
1
17%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
11%
4
40%
1-15
1
11%
3
30%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла-Плата
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла-Плата 1:4 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0
Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Уачипато 3:4 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Стронгест - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Барракас Сентраль 3:0 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Стронгест 2:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 0:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1
Индепендьенте Авельянеда - Олимпия Асунсьон 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1

Результаты матчей

Эстудиантес Ла-Плата
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
4 раза 40%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла-Плата
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
5
3
7
1.5
2
8
2
8
2.5
2
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 5 5 0 11 - 4 20
2.
Унион Санта-Фе
 10 5 4 1 10 - 5 19
3.
Атлетико Тукуман
 10 5 4 1 11 - 7 19
4.
Велес Сарсфилд
 10 5 3 2 16 - 8 18
5.
Институто Кордоба
 10 5 3 2 13 - 7 18
6.
Расинг Авельянеда
 10 5 2 3 17 - 9 17
7.
Тальерес Кордоба
 10 4 5 1 15 - 11 17
8.
Бельграно
 10 4 4 2 14 - 14 16
9.
Депортиво Риестра
 10 5 0 5 11 - 10 15
10.
Ривер Плейт
 10 4 3 3 14 - 9 15
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 4 3 3 13 - 9 15
12.
Росарио Сентраль
 10 4 3 3 13 - 10 15
13.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 3 3 7 - 5 15
14.
Ланус
 10 4 3 3 15 - 16 15
15.
Бока Хуниорс
 10 3 5 2 12 - 8 14
16.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 1 5 12 - 12 13
17.
Архентинос Хуниорс
 10 4 1 5 8 - 12 13
18.
Сармьенто
 10 3 3 4 8 - 9 12
19.
Платенсе
 10 3 2 5 8 - 11 11
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 3 2 5 6 - 11 11
21.
Индепендьенте Авельянеда
 10 2 5 3 7 - 9 11
22.
Банфилд
 10 2 4 4 9 - 14 10
23.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
24.
Тигре
 9 2 3 4 10 - 15 9
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 4 4 6 - 9 7
26.
Барракас Сентраль
 10 1 4 5 5 - 12 7
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 5 5 7 - 17 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 1 1 8 9 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 6 5 0 1 9 - 3 15
2.
Ривер Плейт
 6 4 2 0 13 - 4 14
3.
Бельграно
 6 4 2 0 11 - 7 14
4.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 6 - 1 13
5.
Архентинос Хуниорс
 6 4 1 1 8 - 5 13
6.
Расинг Авельянеда
 5 4 0 1 9 - 2 12
7.
Ланус
 5 4 0 1 10 - 7 12
8.
Институто Кордоба
 5 3 2 0 8 - 3 11
9.
Уракан
 5 3 2 0 5 - 1 11
10.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 6 - 3 11
11.
Велес Сарсфилд
 4 3 1 0 8 - 1 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 4 9
13.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 5 - 1 8
14.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 2 1 7 - 4 8
16.
Росарио Сентраль
 5 2 2 1 7 - 5 8
17.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 2 1 3 - 2 8
18.
Годой Крус
 4 2 1 1 5 - 4 7
19.
Сармьенто
 5 2 1 2 4 - 3 7
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 6 7
21.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
22.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 3 1 4 - 5 6
23.
Тигре
 5 1 2 2 4 - 8 5
24.
Платенсе
 4 1 1 2 1 - 3 4
25.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 6 - 12 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 3 2 3 - 5 3
28.
Барракас Сентраль
 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 9 - 8 9
3.
Атлетико Тукуман
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 8 - 7 8
5.
Институто Кордоба
 5 2 1 2 5 - 4 7
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Росарио Сентраль
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 1 2 4 - 3 7
9.
Платенсе
 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Унион Санта-Фе
 5 1 3 1 4 - 4 6
11.
Бока Хуниорс
 6 1 3 2 7 - 7 6
12.
Расинг Авельянеда
 5 1 2 2 8 - 7 5
13.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 2 2 3 - 4 5
14.
Сармьенто
 5 1 2 2 4 - 6 5
15.
Барракас Сентраль
 5 1 2 2 3 - 5 5
16.
Тигре
 4 1 1 2 6 - 7 4
17.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 1 2 3 - 4 4
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 1 1 3 2 - 5 4
19.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 1 3 4 - 8 4
20.
Банфилд
 5 1 0 4 2 - 9 3
21.
Ланус
 5 0 3 2 5 - 9 3
22.
Годой Крус
 4 0 2 2 1 - 5 2
23.
Бельграно
 4 0 2 2 3 - 7 2
24.
Дефенса и Хустисия
 6 0 2 4 3 - 11 2
25.
Ривер Плейт
 4 0 1 3 1 - 5 1
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 1 4 3 - 9 1
27.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
28.
Архентинос Хуниорс
 4 0 0 4 0 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 6 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 7
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 5
Банфилд Alejandro Maciel 1 5
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 1 4
Весь список
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