Тур: 10.
0:0
Перерыв
0'
35' Желтая карточкаCarlos Villalba
42' Желтая карточкаFranco Minerva
42' Желтая карточкаSantiago Rodriguez III
Ход матча
35'
42'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
-
30 Диас ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Favio Orsi
История личных встреч
Институто Кордоба
Платенсе
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.83
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
108
135
Бомбардиры внутри турнира
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Rodriguez III
|5
|0.5
|Russo Cordero
|3
|0.3
|Gaston Lodico
|1
|0.1
|Juan Franco
|1
|0.1
|Gregorio Rodríguez
|1
|0.1
|Lucas Rodriguez I
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Giuliano Cerato
|0
|0
|Damian Puebla
|0
|0
|Nicolas Dubersarsky
|0
|0
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Pellegrino
|4 (1)
|0.4
|Guido Mainero
|1
|0.1
|Ronaldo Martinez
|1
|0.1
|Sasha Marcich
|1
|0.1
|Franco Minerva
|1
|0.1
|Agustin Ocampo
|0
|0
|Carlos Villalba
|0
|0
|Bautista Barros Schelotto
|0
|0
|Agustin Quiroga
|0
|0
Карточки
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonas Acevedo
|2
|1
|Nicolas Dubersarsky
|3
|0
|Jonathan Bay
|2
|0
|Russo Cordero
|0
|1
|Rodrigo Pérez
|1
|0
|Fernando Alarcon
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Lucas Rodriguez I
|1
|0
|Santiago Rodriguez III
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
|Gaston Lodico
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
|Stefano Moreyra
|1
|0
|Gregorio Rodríguez
|1
|0
|Gonzalo Requena
|1
|0
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sasha Marcich
|3
|1
|Juan Cozzani
|2
|1
|Leonel Picco
|3
|0
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Carlos Villalba
|2
|0
|Ivan Gomez
|1
|0
|Gaston Suso
|1
|0
|Guido Mainero
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Ignacio Vazquez
|1
|0
|Agustin Ocampo
|1
|0
|Bautista Barros Schelotto
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
|Agustin Quiroga
|1
|0
|Franco Minerva
|1
|0
Результаты матчей
Институто Кордоба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Платенсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
2
Институто Кордоба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Платенсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
1
Институто Кордоба
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Платенсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
7
3
Голы по времени матча
Забито
6
7
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
67%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
3
25%
4
50%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
33%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
5
56%
76-90
Результаты последних матчей
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1
Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2
Платенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Платенсе - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 0:2
Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Платенсе - Уракан 0:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Платенсе 1:1 Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Сармьенто - Платенсе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Платенсе - Годой Крус 1:2 Платенсе - Олимпо 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0
Результаты матчей
Институто Кордоба
Платенсе
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Институто Кордоба
Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
45
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|5
|0
|11 - 4
|20
|2.
|10
|5
|4
|1
|10 - 5
|19
|3.
|10
|5
|4
|1
|11 - 7
|19
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 6
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|6.
|10
|4
|5
|1
|15 - 11
|17
|7.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|11 - 7
|16
|8.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|9.
|9
|4
|3
|2
|13 - 7
|15
|10.
|10
|5
|0
|5
|11 - 10
|15
|11.
|10
|4
|3
|3
|14 - 9
|15
|12.
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|13.
|10
|4
|3
|3
|7 - 5
|15
|14.
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|15.
|10
|3
|5
|2
|12 - 8
|14
|16.
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|17.
|10
|4
|1
|5
|8 - 12
|13
|18.
|10
|3
|3
|4
|8 - 9
|12
|19.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|8 - 9
|12
|20.
|10
|3
|2
|5
|6 - 11
|11
|21.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|22.
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|23.
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|24.
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|25.
|9
|1
|4
|4
|6 - 9
|7
|26.
|10
|1
|4
|5
|5 - 12
|7
|27.
|0:1
|10
|0
|5
|5
|7 - 16
|5
|28.
|1:0
|10
|1
|1
|8
|8 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|3.
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|6.
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|7.
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|8.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|9.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|10.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|11.
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|12.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|13.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|14.
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|15.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|16.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|17.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|18.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|19.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|20.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|21.
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|22.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|23.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|24.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|25.
|0:1
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|26.
|1:0
|5
|1
|0
|4
|5 - 12
|3
|27.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|28.
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|2.
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|6.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|10.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|11.
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|17.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|18.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|20.
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|21.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|22.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|23.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|24.
|0:1
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|25.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|26.
|1:0
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|27.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|28.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|5 (2)
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 5
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|1 4
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4