Тур: 10.
2:2
Конец матча
0'
0:1
16' ГолПиццини Франсиско
25' Желтая карточкаAlejandro Maciel
0:1
55' Не забитый пенальтиIgnacio Rodriguez
0:2
57' ГолАкино Клаудио
1:2
62' ГолBruno Christian Sepulveda
2:2
75' ГолBruno Christian Sepulveda
90'+4
Ход матча
16'
25'
55'
57'
62'
75'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
17 Juan Bisanz
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
37 Кавана ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
История личных встреч
Банфилд
Велес Сарсфилд
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
26 матчей
30.8%
26.9%
42.3%
8 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
15.4%
50%
34.6%
4 победы 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.8%
26.9%
42.3%
8 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.31
0.77
Среднее время на гол
68
117
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.46
1.38
Среднее время на гол
61
65
Всего голов
36
28
Голов в среднем за матч
1.38
1.08
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
65
83
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|4 (1)
|0.4
|Bruno Christian Sepulveda
|3
|0.3
|Jesus Soraire
|1
|0.1
|Alejandro Maciel
|1
|0.1
|Juan Alvarez2
|0
|0
|Матиас Гонсалез
|0
|0
|Mauricio Roldan
|0
|0
|Geronimo Rivera
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акино Клаудио
|6 (1)
|0.6
|Thiago Fernandez
|3
|0.3
|Ромеро Брайан
|3
|0.3
|Пиццини Франсиско
|2
|0.2
|Майкл Сантос
|1
|0.1
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.1
|Гомес Элиас
|0
|0
|Ордоньес Кристиан
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maciel
|5
|1
|Cristian Nunez
|5
|0
|Инсуа Эмануэль
|4
|0
|Aaron Quiroz
|2
|1
|Ezequiel Bonifacio
|2
|0
|Родригес Йонатан
|2
|0
|Mauricio Roldan
|2
|0
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Jesus Soraire
|1
|0
|Milton Gimenez
|1
|0
|Эрнандес Николас
|1
|0
|Yvo Calleros
|1
|0
|Ignacio Rodriguez
|1
|0
|Энрике Гиллермо
|1
|0
|Juan Iribarren
|1
|0
|Хулио Фальсьони
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бузат Агустин
|4
|0
|Гомес Валентин
|4
|0
|Маммана Эмануэль
|2
|1
|Ордоньес Кристиан
|1
|1
|Фернандес Дамиан
|2
|0
|Ромеро Брайан
|2
|0
|Roberto Garcia
|2
|0
|Пеллегрини Матиас
|2
|0
|Акино Клаудио
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|Leonel Roldan
|1
|0
Результаты матчей
Банфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Банфилд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Велес Сарсфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
1
8
Банфилд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Велес Сарсфилд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
3
43%
2
25%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
5
71%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
8
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
1
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
9
16
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
4
25%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
22%
3
19%
61-75
3
33%
2
13%
76-90
Пропущено
14
8
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
2
14%
5
63%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Платенсе - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Банфилд - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Ланус - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2
Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0
Результаты матчей
Банфилд
Велес Сарсфилд
Точный счет
1:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Банфилд
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
28
55
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|6 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 5
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 5
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|1 4