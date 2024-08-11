☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 10.
Банфилд
2:2
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
0:1
16' Гол
Пиццини Франсиско
25' Желтая карточка
Alejandro Maciel
0:1
55' Не забитый пенальти
Ignacio Rodriguez
0:2
57' Гол
Акино Клаудио
1:2
62' Гол
Bruno Christian Sepulveda
2:2
75' Гол
Bruno Christian Sepulveda
90'+4
1
Facundo
Sanguinetti
6
Энрике
Гиллермо
4
Alejandro
Maciel
3
Эрнандес
Николас
19
Ezequiel
Bonifacio
32
Родригес
Йонатан
8
Jesus
Soraire
22
Juan
Alvarez2
10
Матиас
Гонсалез
11
Ignacio
Rodriguez
9
Bruno
Christian
Sepulveda
1
Tomas
Marchiori
4
Roberto
Garcia
2
Маммана
Эмануэль
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
32
Ордоньес
Кристиан
26
Бузат
Агустин
20
Пиццини
Франсиско
22
Акино
Клаудио
27
Thiago
Fernandez
9
Ромеро
Брайан
Банфилд
4-2-3-1
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Банфилд
Велес Сарсфилд

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

26 матчей

30.8%
26.9%
42.3%
8 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

15.4%
50%
34.6%
4 победы 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.8%
26.9%
42.3%
8 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

КПЛ
1:2
КПЛ
0:1
ЛП
3:3
ЛП
1:0
ЛП
2:1
CDAMCS
2:3
С
1:0
С
1:1
С
1:0
ТМК
1:0
ТМК
2:2
П
1:0
П
0:0
П
1:3
П
1:0
ПА
0:4
ПА
3:0
ПА
2:0
ПА
2:3
КС
1:1
КС
0:1
ПА
0:0
ПА
3:0
ПА
2:1
ПА
2:2
ПАК
3:0

Голы

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.31
0.77

Среднее время на гол

68
117

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.46
1.38

Среднее время на гол

61
65

Всего голов

36
28

Голов в среднем за матч

1.38
1.08

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

65
83

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 4 (1) 0.4
Bruno Christian Sepulveda 3 0.3
Jesus Soraire 1 0.1
Alejandro Maciel 1 0.1
Juan Alvarez2 0 0
Матиас Гонсалез 0 0
Mauricio Roldan 0 0
Geronimo Rivera 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акино Клаудио 6 (1) 0.6
Thiago Fernandez 3 0.3
Ромеро Брайан 3 0.3
Пиццини Франсиско 2 0.2
Майкл Сантос 1 0.1
Пеллегрини Матиас 1 0.1
Гомес Элиас 0 0
Ордоньес Кристиан 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Maciel 5 1
Cristian Nunez 5 0
Инсуа Эмануэль 4 0
Aaron Quiroz 2 1
Ezequiel Bonifacio 2 0
Родригес Йонатан 2 0
Mauricio Roldan 2 0
Матиас Гонсалез 1 0
Jesus Soraire 1 0
Milton Gimenez 1 0
Эрнандес Николас 1 0
Yvo Calleros 1 0
Ignacio Rodriguez 1 0
Энрике Гиллермо 1 0
Juan Iribarren 1 0
Хулио Фальсьони 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бузат Агустин 4 0
Гомес Валентин 4 0
Маммана Эмануэль 2 1
Ордоньес Кристиан 1 1
Фернандес Дамиан 2 0
Ромеро Брайан 2 0
Roberto Garcia 2 0
Пеллегрини Матиас 2 0
Акино Клаудио 1 0
Гомес Элиас 1 0
Касерес Сантьяго 1 0
Leonel Roldan 1 0

Результаты матчей

Банфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4
Банфилд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Велес Сарсфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

1
8
Банфилд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Велес Сарсфилд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
3
43%
2
25%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
5
71%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
8
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
1
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
4
25%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
22%
3
19%
61-75
3
33%
2
13%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
2
14%
5
63%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Платенсе - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 2:1 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Банфилд - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Ланус - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2
Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0

Результаты матчей

Банфилд
Велес Сарсфилд

Точный счет

1:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
5
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 10 5 5 0 11 - 4 20
2.
Унион Санта-Фе
 10 5 4 1 10 - 5 19
3.
Атлетико Тукуман
 10 5 4 1 11 - 7 19
4.
Велес Сарсфилд
 10 5 3 2 16 - 8 18
5.
Институто Кордоба
 10 5 3 2 13 - 7 18
6.
Расинг Авельянеда
 10 5 2 3 17 - 9 17
7.
Тальерес Кордоба
 10 4 5 1 15 - 11 17
8.
Бельграно
 10 4 4 2 14 - 14 16
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 3 2 13 - 7 15
10.
Депортиво Риестра
 10 5 0 5 11 - 10 15
11.
Ривер Плейт
 10 4 3 3 14 - 9 15
12.
Росарио Сентраль
 10 4 3 3 13 - 10 15
13.
Индепендьенте Ривадавия
 10 4 3 3 7 - 5 15
14.
Ланус
 10 4 3 3 15 - 16 15
15.
Бока Хуниорс
 10 3 5 2 12 - 8 14
16.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 1 5 12 - 12 13
17.
Архентинос Хуниорс
 10 4 1 5 8 - 12 13
18.
Сармьенто
 10 3 3 4 8 - 9 12
19.
Платенсе
 10 3 2 5 8 - 11 11
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 3 2 5 6 - 11 11
21.
Банфилд
 10 2 4 4 9 - 14 10
22.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
23.
Тигре
 9 2 3 4 10 - 15 9
24.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 9 8
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 4 4 6 - 9 7
26.
Барракас Сентраль
 10 1 4 5 5 - 12 7
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 5 5 7 - 17 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 1 1 8 9 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 6 5 0 1 9 - 3 15
2.
Ривер Плейт
 6 4 2 0 13 - 4 14
3.
Бельграно
 6 4 2 0 11 - 7 14
4.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 6 - 1 13
5.
Архентинос Хуниорс
 6 4 1 1 8 - 5 13
6.
Расинг Авельянеда
 5 4 0 1 9 - 2 12
7.
Ланус
 5 4 0 1 10 - 7 12
8.
Институто Кордоба
 5 3 2 0 8 - 3 11
9.
Уракан
 5 3 2 0 5 - 1 11
10.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 6 - 3 11
11.
Велес Сарсфилд
 4 3 1 0 8 - 1 10
12.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 4 9
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
14.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 5 - 1 8
15.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
16.
Росарио Сентраль
 5 2 2 1 7 - 5 8
17.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 2 1 3 - 2 8
18.
Годой Крус
 4 2 1 1 5 - 4 7
19.
Сармьенто
 5 2 1 2 4 - 3 7
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 6 7
21.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
22.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 3 1 4 - 5 6
23.
Тигре
 5 1 2 2 4 - 8 5
24.
Платенсе
 4 1 1 2 1 - 3 4
25.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 6 - 12 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 3 2 3 - 5 3
28.
Барракас Сентраль
 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 9 - 8 9
3.
Атлетико Тукуман
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 8 - 7 8
5.
Институто Кордоба
 5 2 1 2 5 - 4 7
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Росарио Сентраль
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 1 2 4 - 3 7
9.
Платенсе
 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Унион Санта-Фе
 5 1 3 1 4 - 4 6
11.
Бока Хуниорс
 6 1 3 2 7 - 7 6
12.
Расинг Авельянеда
 5 1 2 2 8 - 7 5
13.
Сармьенто
 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Барракас Сентраль
 5 1 2 2 3 - 5 5
15.
Тигре
 4 1 1 2 6 - 7 4
16.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 1 2 3 - 4 4
17.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 1 1 3 2 - 5 4
18.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Банфилд
 5 1 0 4 2 - 9 3
20.
Ланус
 5 0 3 2 5 - 9 3
21.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 1 - 4 2
22.
Годой Крус
 4 0 2 2 1 - 5 2
23.
Бельграно
 4 0 2 2 3 - 7 2
24.
Дефенса и Хустисия
 6 0 2 4 3 - 11 2
25.
Ривер Плейт
 4 0 1 3 1 - 5 1
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 0 1 4 3 - 9 1
27.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
28.
Архентинос Хуниорс
 4 0 0 4 0 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 6 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
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Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 5
Банфилд Alejandro Maciel 1 5
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 1 4
Весь список
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