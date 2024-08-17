Тур: 19.
1:0
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаКарлссон Грач Себастьян
72' Желтая карточкаВеберг Чарли
1:0
90' ГолOthmane Salama
90' Желтая карточкаБьеркен Фритьоф
90'+8
Ход матча
72'
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
16 Ammar Asani
-
17 Filip Bohman
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
-
18 Philip BondeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
27 Ziad Ghanoum
-
22 Ahmed Bonnah
-
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
История личных встреч
Треллеборг
Эстерсунд
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Среднее время на гол
135
135
Всего голов
16
2
Голов в среднем за матч
2.67
0.67
Среднее время на гол
33
135
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
2
0.67
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
45
135
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hady Saleh Karim
|6
|0.32
|Pierre Larsen
|3
|0.16
|Filip Bohman
|3
|0.16
|Armin Culum
|2
|0.11
|Zander Hyltoft
|2
|0.11
|Othmane Salama
|2
|0.11
|Мортенсен Николас
|1
|0.05
|Eren Alievski
|1
|0.05
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0.05
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Emmanuel Godwin
|0
|0
|Бьорквист Маркус
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сульич Али
|3
|0.16
|Карлссон Грач Себастьян
|3
|0.16
|Ордоньес Аркимидес
|3
|0.16
|Аджумани Янник
|2
|0.11
|Мусолитин Николай
|2
|0.11
|Брэндон Эрик
|2 (2)
|0.11
|Jakob Hedenquist
|1
|0.05
|Хопкатт Джейми
|1
|0.05
|Спорронг Альбин
|1
|0.05
|Chrisnovic N'sa
|1
|0.05
|Simon Marklund
|0
|0
|Штольт Малкольм
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|5
|0
|Хёрберг Феликс
|4
|0
|Огвуче Абель
|4
|0
|Filip Bohman
|4
|0
|Zander Hyltoft
|3
|0
|Ларсен Андреас II
|2
|0
|Бьеркен Фритьоф
|2
|0
|Веберг Чарли
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Pierre Larsen
|1
|0
|Emmanuel Godwin
|1
|0
|Eren Alievski
|1
|0
|Ammar Asani
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Chrisnovic N'sa
|3
|1
|Ордоньес Аркимидес
|3
|0
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Мусолитин Николай
|2
|0
|Аджумани Янник
|2
|0
|Jakob Hedenquist
|2
|0
|Magnus Powell
|1
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Simon Marklund
|1
|0
|Kevin Jablinski
|1
|0
|Перри Небию
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
|Брэндон Эрик
|1
|0
|Ziad Ghanoum
|1
|0
|Philip Bonde
|1
|0
|Henrik Norrby
|1
|0
Результаты матчей
Треллеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Эстерсунд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
6
Треллеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Эстерсунд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
8
12
Треллеборг
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Эстерсунд
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
58% (11)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
15
18
Голы по времени матча
Забито
13
8
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
6
46%
2
25%
76-90
Пропущено
13
17
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
4
31%
4
24%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
4
31%
5
29%
29%
76-90
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
11%
4
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
4
33%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
10%
5
56%
76-90
Забито
22
20
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 8
2
9%
4
20%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
4
18%
4
20%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
5
23%
1
5%
61-75
7
32%
6
30%
76-90
Пропущено
23
26
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
7
30%
5
19%
31-45
4
17%
3
12%
46-60
2
9%
5
19%
61-75
5
22%
10
38%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Гефле - Треллеборг 2:2
Треллеборг - Эстер 1:4 Эребру - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1
Эстерсунд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эстерсунд - Эстер 0:0 Эребру - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1
Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0
Результаты матчей
Треллеборг
Эстерсунд
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
5 раз 26%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Треллеборг
Эстерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
72
28
36
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
55
36
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
127
514
514
118
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|5
|2
|32 - 17
|38
|2.
|19
|9
|6
|4
|29 - 16
|33
|3.
|3:1
|19
|9
|6
|4
|27 - 19
|33
|4.
|18
|9
|4
|5
|24 - 13
|31
|5.
|18
|8
|7
|3
|32 - 20
|31
|6.
|18
|8
|4
|6
|28 - 23
|28
|7.
|19
|7
|5
|7
|21 - 24
|26
|8.
|19
|7
|4
|8
|21 - 22
|25
|9.
|19
|6
|5
|8
|29 - 27
|23
|10.
|3:0
|19
|6
|5
|8
|24 - 24
|23
|11.
|19
|6
|5
|8
|20 - 26
|23
|12.
|19
|6
|4
|9
|26 - 28
|22
|13.
|19
|5
|7
|7
|23 - 31
|22
|14.
|1:3
|19
|5
|3
|11
|11 - 28
|18
|15.
|0:3
|19
|4
|6
|9
|26 - 38
|18
|16.
|19
|4
|4
|11
|14 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|16 - 5
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|21 - 10
|20
|3.
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|4.
|9
|6
|2
|1
|17 - 9
|20
|5.
|8
|6
|0
|2
|16 - 6
|18
|6.
|9
|5
|3
|1
|12 - 9
|18
|7.
|3:0
|10
|5
|3
|2
|17 - 9
|18
|8.
|10
|4
|3
|3
|12 - 14
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|10.
|9
|4
|2
|3
|11 - 12
|14
|11.
|10
|4
|2
|4
|18 - 13
|14
|12.
|10
|4
|2
|4
|16 - 16
|14
|13.
|3:1
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|14.
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|15.
|0:3
|9
|3
|3
|3
|15 - 16
|12
|16.
|1:3
|10
|3
|2
|5
|5 - 11
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|9
|6
|1
|2
|17 - 10
|19
|2.
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|3.
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|12
|4.
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|5.
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|6.
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|7.
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|8.
|10
|2
|4
|4
|12 - 17
|10
|9.
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|10.
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|11.
|9
|2
|2
|5
|10 - 12
|8
|12.
|1:3
|9
|2
|1
|6
|6 - 17
|7
|13.
|0:3
|10
|1
|3
|6
|11 - 22
|6
|14.
|3:0
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|15.
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|16.
|10
|0
|2
|8
|3 - 19
|2
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (2)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|9 (1)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|8 (3)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 5
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|6