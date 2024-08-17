  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 19.
Треллеборг
1:0
Конец матча
Эстерсунд
0'
21' Желтая карточка
Карлссон Грач Себастьян
72' Желтая карточка
Веберг Чарли
1:0
90' Гол
Othmane Salama
90' Желтая карточка
Бьеркен Фритьоф
90'+8
1
Ларсен
Андреас
II
20
Хёрберг
Феликс
19
Карлссон
Тобиас
3
Веберг
Чарли
21
Eren
Alievski
34
Бьорквист
Маркус
14
Асома
Самуэль
7
Pierre
Larsen
29
Othmane
Salama
10
Hady
Saleh
Karim
22
Мартинссон
Фредрик
77
Бенедиктссон
Адам-Инги
3
Chrisnovic
N'sa
23
Сульич
Али
18
Philip
Bonde
28
Аджумани
Янник
11
Мусолитин
Николай
16
Спорронг
Альбин
8
Брэндон
Эрик
15
Хопкатт
Джейми
10
Simon
Marklund
9
Карлссон
Грач
Себастьян
Треллеборг
4-3-3
Эстерсунд
4-4-1-1

История личных встреч

Треллеборг
Эстерсунд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:0
С
2:2
С
1:0
С
2:0
С
1:1
А
0:1
А
4:1
К
3:0
К
4:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

16
2

Голов в среднем за матч

2.67
0.67

Среднее время на гол

33
135

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

2
0.67

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

45
135

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hady Saleh Karim 6 0.32
Pierre Larsen 3 0.16
Filip Bohman 3 0.16
Armin Culum 2 0.11
Zander Hyltoft 2 0.11
Othmane Salama 2 0.11
Мортенсен Николас 1 0.05
Eren Alievski 1 0.05
Бьеркен Фритьоф 1 0.05
Хёрберг Феликс 0 0
Emmanuel Godwin 0 0
Бьорквист Маркус 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сульич Али 3 0.16
Карлссон Грач Себастьян 3 0.16
Ордоньес Аркимидес 3 0.16
Аджумани Янник 2 0.11
Мусолитин Николай 2 0.11
Брэндон Эрик 2 (2) 0.11
Jakob Hedenquist 1 0.05
Хопкатт Джейми 1 0.05
Спорронг Альбин 1 0.05
Chrisnovic N'sa 1 0.05
Simon Marklund 0 0
Штольт Малкольм 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hady Saleh Karim 5 0
Хёрберг Феликс 4 0
Огвуче Абель 4 0
Filip Bohman 4 0
Zander Hyltoft 3 0
Ларсен Андреас II 2 0
Бьеркен Фритьоф 2 0
Веберг Чарли 2 0
Othmane Salama 2 0
Pierre Larsen 1 0
Emmanuel Godwin 1 0
Eren Alievski 1 0
Ammar Asani 1 0
Armin Culum 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Chrisnovic N'sa 3 1
Ордоньес Аркимидес 3 0
Хопкатт Джейми 2 0
Сульич Али 2 0
Мусолитин Николай 2 0
Аджумани Янник 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Magnus Powell 1 0
Кроон Симон 1 0
Кейта Али II 1 0
Simon Marklund 1 0
Kevin Jablinski 1 0
Перри Небию 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0
Брэндон Эрик 1 0
Ziad Ghanoum 1 0
Philip Bonde 1 0
Henrik Norrby 1 0

Результаты матчей

Треллеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Эстерсунд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
6
Треллеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Эстерсунд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

8
12
Треллеборг
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Эстерсунд
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
58% (11)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

15
18

Голы по времени матча

Забито

13
8
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
6
46%
2
25%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
4
31%
4
24%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
4
31%
5
29%
29%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
1
11%
4
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
4
33%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
10%
5
56%
76-90

Забито

22
20
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 8
2
9%
4
20%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
4
18%
4
20%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
5
23%
1
5%
61-75
7
32%
6
30%
76-90

Пропущено

23
26
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
7
30%
5
19%
31-45
4
17%
3
12%
46-60
2
9%
5
19%
61-75
5
22%
10
38%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Утсиктенс - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 2:1 Гефле - Треллеборг 2:2
Треллеборг - Эстер 1:4 Эребру - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1
Эстерсунд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эстерсунд - Эстер 0:0 Эребру - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Варберг БоИС 2:1 Эстерсунд - Дегерфорс 2:1
Эстерсунд - Левангер 0:1 Ландскруна - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Утсиктенс 1:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Оддевольд - Эстерсунд 1:2 Эстерсунд - Гефле 4:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0

Результаты матчей

Треллеборг
Эстерсунд

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
5 раз 26%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
5 раз 26%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Треллеборг
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
2
2
8
1.5
3
6
1
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
5
3
6
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
12
7
5
14
1.5
5
14
1
18
2.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 18 11 5 2 32 - 17 38
2.
Эстер
 19 9 6 4 29 - 16 33
3.
Хельсинборг
 3:1 19 9 6 4 27 - 19 33
4.
Браге
 18 9 4 5 24 - 13 31
5.
Дегерфорс
 18 8 7 3 32 - 20 31
6.
Сандвикен
 18 8 4 6 28 - 23 28
7.
Треллеборг
 19 7 5 7 21 - 24 26
8.
Утсиктенс
 19 7 4 8 21 - 22 25
9.
Эргрюте
 19 6 5 8 29 - 27 23
10.
Эребру
 3:0 19 6 5 8 24 - 24 23
11.
Эстерсунд
 19 6 5 8 20 - 26 23
12.
Варберг БоИС
 19 6 4 9 26 - 28 22
13.
Оддевольд
 19 5 7 7 23 - 31 22
14.
Сковде АИК
 1:3 19 5 3 11 11 - 28 18
15.
Гефле
 0:3 19 4 6 9 26 - 38 18
16.
Сундсвалль
 19 4 4 11 14 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 10 6 3 1 16 - 5 21
2.
Дегерфорс
 9 6 2 1 21 - 10 20
3.
Браге
 9 6 2 1 16 - 5 20
4.
Ландскруна
 9 6 2 1 17 - 9 20
5.
Сандвикен
 8 6 0 2 16 - 6 18
6.
Эстерсунд
 9 5 3 1 12 - 9 18
7.
Эребру
 3:0 10 5 3 2 17 - 9 18
8.
Треллеборг
 10 4 3 3 12 - 14 15
9.
Утсиктенс
 9 4 2 3 11 - 9 14
10.
Сундсвалль
 9 4 2 3 11 - 12 14
11.
Эргрюте
 10 4 2 4 18 - 13 14
12.
Варберг БоИС
 10 4 2 4 16 - 16 14
13.
Хельсинборг
 3:1 10 3 5 2 10 - 9 14
14.
Оддевольд
 9 3 4 2 10 - 11 13
15.
Гефле
 0:3 9 3 3 3 15 - 16 12
16.
Сковде АИК
 1:3 10 3 2 5 5 - 11 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 3:1 9 6 1 2 17 - 10 19
2.
Ландскруна
 9 5 3 1 15 - 8 18
3.
Эстер
 9 3 3 3 13 - 11 12
4.
Браге
 9 3 2 4 8 - 8 11
5.
Треллеборг
 9 3 2 4 9 - 10 11
6.
Дегерфорс
 9 2 5 2 11 - 10 11
7.
Утсиктенс
 10 3 2 5 10 - 13 11
8.
Сандвикен
 10 2 4 4 12 - 17 10
9.
Эргрюте
 9 2 3 4 11 - 14 9
10.
Оддевольд
 10 2 3 5 13 - 20 9
11.
Варберг БоИС
 9 2 2 5 10 - 12 8
12.
Сковде АИК
 1:3 9 2 1 6 6 - 17 7
13.
Гефле
 0:3 10 1 3 6 11 - 22 6
14.
Эребру
 3:0 9 1 2 6 7 - 15 5
15.
Эстерсунд
 10 1 2 7 8 - 17 5
16.
Сундсвалль
 10 0 2 8 3 - 19 2
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (5)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (2)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 9 (1)
Эргрюте Силисуфай Эди 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эребру Маккью Эрик 1 5
Эргрюте Файе Абдулайе 6
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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