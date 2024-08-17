Тур: 19.
0'
28' Желтая карточкаРодич Владимир
1:0
45' ГолLukas Bergqvist
65' Желтая карточкаВиндехолл Чарли
89' Желтая карточкаМёрфельт Альбин
90'+5
Ход матча
28'
45'
65'
89'
15
Кричак
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Foyston
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Сана ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Erion Sadiku
-
-
-
30 Alex Rahm
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
История личных встреч
Эстер
Эргрюте
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед
20 матчей
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.11
0.82
Среднее время на гол
81
110
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.64
1.56
Среднее время на гол
55
57
Всего голов
28
23
Голов в среднем за матч
1.4
1.15
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
64
78
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Алибек
|7
|0.37
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|0.21
|Родич Владимир
|4
|0.21
|Мёрфельт Альбин
|3
|0.16
|Люнг Даниэль
|3
|0.16
|Lukas Bergqvist
|2
|0.11
|Сегер Давид
|2
|0.11
|Кусу Манассе
|1
|0.05
|Кричак Иван
|1
|0.05
|Theodor Johansson
|1
|0.05
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
|Thorri Thorisson
|0
|0
|Сёдерберг Никлас
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силисуфай Эди
|6 (1)
|0.32
|Noah Christoffersson
|4
|0.21
|Абукар Айдарус
|3
|0.16
|Свенссон Уильям
|3
|0.16
|Азулай Джонатан
|3 (3)
|0.16
|Люндберг Виктор
|2
|0.11
|Дюрестам Микаэль
|2
|0.11
|Полсон Дэниел
|1
|0.05
|Дальквист Исак
|1
|0.05
|Андреассон Антон
|1
|0.05
|Сана Тобиас
|1
|0.05
|Christoffer Styffe
|1
|0.05
|Виндехолл Чарли
|1
|0.05
|Муянич Амел
|0
|0
|Тагессон Линус
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиев Алибек
|4
|1
|Кусу Манассе
|5
|0
|Адольфссон Маттис
|5
|0
|Кричак Иван
|4
|0
|Мёрфельт Альбин
|4
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Варманен Тату
|2
|0
|Люнг Даниэль
|2
|0
|Сёдерберг Никлас
|2
|0
|Lukas Bergqvist
|2
|0
|Хедлунд Себастьян
|1
|0
|Thorri Thorisson
|1
|0
|Сегер Давид
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Файе Абдулайе
|6
|0
|Дальквист Исак
|4
|0
|Виндехолл Чарли
|4
|0
|Муянич Амел
|3
|0
|Свенссон Уильям
|3
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Дюрестам Микаэль
|2
|0
|Азулай Джонатан
|2
|0
|Полсон Дэниел
|2
|0
|Беркрот Никлас
|2
|0
|Силисуфай Эди
|2
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Густафссон Хампус
|1
|0
|Абукар Айдарус
|1
|0
|Emmanuel Ekpenyong
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Эргрюте
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
6
Эстер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Эргрюте
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
10
15
Эстер
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Эргрюте
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
12
21
Голы по времени матча
Забито
16
11
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
19%
3
27%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
38%
3
27%
76-90
Пропущено
5
14
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
3
21%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
6
43%
76-90
Забито
12
18
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 8
13 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
8%
6
33%
16-30
3
25%
2
11%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
5
42%
3
17%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
3
25%
5
38%
61-75
1
8%
2
15%
76-90
Забито
28
29
11 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
2
7%
2
7%
1-15
3
11%
8
28%
16-30
6
21%
5
17%
31-45
3
11%
5
17%
46-60
3
11%
3
10%
61-75
11
39%
6
21%
76-90
Пропущено
17
27
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 14
3
18%
1
4%
1-15
4
24%
4
15%
16-30
2
12%
4
15%
31-45
2
12%
5
19%
46-60
4
24%
5
19%
61-75
2
12%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эстерсунд - Эстер 0:0 Эстер - Браге 0:2 Хельсинборг - Эстер 3:2 Эстер - Сундсвалль 2:0
Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0
Эргрюте
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эргрюте - Эребру 3:1 Сковде АИК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Эребру - Эргрюте 0:0
Оддевольд - Эргрюте 4:1 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Эргрюте - Гефле 3:0 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:0
Результаты матчей
Эстер
Эргрюте
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Эстер
Эргрюте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
55
55
28
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
54
36
18
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
154
109
811
316
514
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|5
|2
|32 - 17
|38
|2.
|19
|9
|6
|4
|29 - 16
|33
|3.
|3:1
|19
|9
|6
|4
|27 - 19
|33
|4.
|18
|9
|4
|5
|24 - 13
|31
|5.
|18
|8
|7
|3
|32 - 20
|31
|6.
|18
|8
|4
|6
|28 - 23
|28
|7.
|19
|7
|5
|7
|21 - 24
|26
|8.
|19
|7
|4
|8
|21 - 22
|25
|9.
|19
|6
|5
|8
|29 - 27
|23
|10.
|3:0
|19
|6
|5
|8
|24 - 24
|23
|11.
|19
|6
|5
|8
|20 - 26
|23
|12.
|19
|6
|4
|9
|26 - 28
|22
|13.
|19
|5
|7
|7
|23 - 31
|22
|14.
|1:3
|19
|5
|3
|11
|11 - 28
|18
|15.
|0:3
|19
|4
|6
|9
|26 - 38
|18
|16.
|19
|4
|4
|11
|14 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|16 - 5
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|21 - 10
|20
|3.
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|4.
|9
|6
|2
|1
|17 - 9
|20
|5.
|8
|6
|0
|2
|16 - 6
|18
|6.
|9
|5
|3
|1
|12 - 9
|18
|7.
|3:0
|10
|5
|3
|2
|17 - 9
|18
|8.
|10
|4
|3
|3
|12 - 14
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|10.
|9
|4
|2
|3
|11 - 12
|14
|11.
|10
|4
|2
|4
|18 - 13
|14
|12.
|10
|4
|2
|4
|16 - 16
|14
|13.
|3:1
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|14.
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|15.
|0:3
|9
|3
|3
|3
|15 - 16
|12
|16.
|1:3
|10
|3
|2
|5
|5 - 11
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|9
|6
|1
|2
|17 - 10
|19
|2.
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|3.
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|12
|4.
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|5.
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|6.
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|7.
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|8.
|10
|2
|4
|4
|12 - 17
|10
|9.
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|10.
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|11.
|9
|2
|2
|5
|10 - 12
|8
|12.
|1:3
|9
|2
|1
|6
|6 - 17
|7
|13.
|0:3
|10
|1
|3
|6
|11 - 22
|6
|14.
|3:0
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|15.
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|16.
|10
|0
|2
|8
|3 - 19
|2
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (2)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|9 (1)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|8 (3)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 5
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|6