  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 19.
Эстер
1:0
Конец матча
Эргрюте
0'
28' Желтая карточка
Родич Владимир
1:0
45' Гол
Lukas Bergqvist
65' Желтая карточка
Виндехолл Чарли
89' Желтая карточка
Мёрфельт Альбин
90'+5
13
Уоллиндер
Робин
33
Варманен
Тату
5
Адольфссон
Маттис
15
Кричак
Иван
21
Lukas
Bergqvist
7
Сегер
Давид
8
Кусу
Манассе
19
Бергмарк-Виберг
Адам
23
Родич
Владимир
25
Martin
Hoel
Andersen
22
Петрович
Петар
44
Густафссон
Хампус
3
Азулай
Джонатан
6
Дюрестам
Микаэль
25
Файе
Абдулайе
19
Андреассон
Антон
24
Свенссон
Уильям
8
Муянич
Амел
7
Виндехолл
Чарли
15
Дальквист
Исак
11
Noah
Christoffersson
22
Сана
Тобиас
Эстер
4-3-3
Эргрюте
4-4-2

История личных встреч

Эстер
Эргрюте

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед

20 матчей

20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед

История матчей

С
2:2
С
2:0
С
2:2
ТМК
3:1
С
2:2
С
0:1
С
0:0
С
0:1
С
4:1
С
2:0
С
1:3
С
2:0
С
1:0
С
1:3
С
1:1
С
1:1
ПД
0:2
ПД
1:0
С
2:0
С
1:3

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.11
0.82

Среднее время на гол

81
110

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.64
1.56

Среднее время на гол

55
57

Всего голов

28
23

Голов в среднем за матч

1.4
1.15

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

64
78

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Алибек 7 0.37
Бергмарк-Виберг Адам 4 0.21
Родич Владимир 4 0.21
Мёрфельт Альбин 3 0.16
Люнг Даниэль 3 0.16
Lukas Bergqvist 2 0.11
Сегер Давид 2 0.11
Кусу Манассе 1 0.05
Кричак Иван 1 0.05
Theodor Johansson 1 0.05
Martin Hoel Andersen 0 0
Thorri Thorisson 0 0
Сёдерберг Никлас 0 0
Adam Herdonsson 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силисуфай Эди 6 (1) 0.32
Noah Christoffersson 4 0.21
Абукар Айдарус 3 0.16
Свенссон Уильям 3 0.16
Азулай Джонатан 3 (3) 0.16
Люндберг Виктор 2 0.11
Дюрестам Микаэль 2 0.11
Полсон Дэниел 1 0.05
Дальквист Исак 1 0.05
Андреассон Антон 1 0.05
Сана Тобиас 1 0.05
Christoffer Styffe 1 0.05
Виндехолл Чарли 1 0.05
Муянич Амел 0 0
Тагессон Линус 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиев Алибек 4 1
Кусу Манассе 5 0
Адольфссон Маттис 5 0
Кричак Иван 4 0
Мёрфельт Альбин 4 0
Родич Владимир 2 0
Варманен Тату 2 0
Люнг Даниэль 2 0
Сёдерберг Никлас 2 0
Lukas Bergqvist 2 0
Хедлунд Себастьян 1 0
Thorri Thorisson 1 0
Сегер Давид 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Файе Абдулайе 6 0
Дальквист Исак 4 0
Виндехолл Чарли 4 0
Муянич Амел 3 0
Свенссон Уильям 3 0
Люндберг Виктор 2 0
Дюрестам Микаэль 2 0
Азулай Джонатан 2 0
Полсон Дэниел 2 0
Беркрот Никлас 2 0
Силисуфай Эди 2 0
Сана Тобиас 1 0
Erion Sadiku 1 0
Густафссон Хампус 1 0
Абукар Айдарус 1 0
Emmanuel Ekpenyong 1 0

Результаты матчей

Эстер
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Эргрюте
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
6
Эстер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Эргрюте
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

10
15
Эстер
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Эргрюте
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

12
21

Голы по времени матча

Забито

16
11
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
19%
3
27%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
38%
3
27%
76-90

Пропущено

5
14
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
3
21%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
6
43%
76-90

Забито

12
18
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 8
13 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
8%
6
33%
16-30
3
25%
2
11%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
5
42%
3
17%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
17%
3
23%
46-60
3
25%
5
38%
61-75
1
8%
2
15%
76-90

Забито

28
29
11 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
2
7%
2
7%
1-15
3
11%
8
28%
16-30
6
21%
5
17%
31-45
3
11%
5
17%
46-60
3
11%
3
10%
61-75
11
39%
6
21%
76-90

Пропущено

17
27
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 14
3
18%
1
4%
1-15
4
24%
4
15%
16-30
2
12%
4
15%
31-45
2
12%
5
19%
46-60
4
24%
5
19%
61-75
2
12%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эстерсунд - Эстер 0:0 Эстер - Браге 0:2 Хельсинборг - Эстер 3:2 Эстер - Сундсвалль 2:0
Треллеборг - Эстер 1:4 Эстер - Хельсинборг 4:0 Эстер - Эстерсунд 1:1 Браге - Эстер 1:0 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 2:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0
Эргрюте
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эргрюте - Эребру 3:1 Сковде АИК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Эребру - Эргрюте 0:0
Оддевольд - Эргрюте 4:1 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Эргрюте - Гефле 3:0 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:0

Результаты матчей

Эстер
Эргрюте

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Эстер
Эргрюте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
5
5
2
8
2.5
3
7
1
9
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
3
6
1
8
2.5
2
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
15
4
10
9
1.5
8
11
3
16
2.5
5
14
2
17
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 18 11 5 2 32 - 17 38
2.
Эстер
 19 9 6 4 29 - 16 33
3.
Хельсинборг
 3:1 19 9 6 4 27 - 19 33
4.
Браге
 18 9 4 5 24 - 13 31
5.
Дегерфорс
 18 8 7 3 32 - 20 31
6.
Сандвикен
 18 8 4 6 28 - 23 28
7.
Треллеборг
 19 7 5 7 21 - 24 26
8.
Утсиктенс
 19 7 4 8 21 - 22 25
9.
Эргрюте
 19 6 5 8 29 - 27 23
10.
Эребру
 3:0 19 6 5 8 24 - 24 23
11.
Эстерсунд
 19 6 5 8 20 - 26 23
12.
Варберг БоИС
 19 6 4 9 26 - 28 22
13.
Оддевольд
 19 5 7 7 23 - 31 22
14.
Сковде АИК
 1:3 19 5 3 11 11 - 28 18
15.
Гефле
 0:3 19 4 6 9 26 - 38 18
16.
Сундсвалль
 19 4 4 11 14 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 10 6 3 1 16 - 5 21
2.
Дегерфорс
 9 6 2 1 21 - 10 20
3.
Браге
 9 6 2 1 16 - 5 20
4.
Ландскруна
 9 6 2 1 17 - 9 20
5.
Сандвикен
 8 6 0 2 16 - 6 18
6.
Эстерсунд
 9 5 3 1 12 - 9 18
7.
Эребру
 3:0 10 5 3 2 17 - 9 18
8.
Треллеборг
 10 4 3 3 12 - 14 15
9.
Утсиктенс
 9 4 2 3 11 - 9 14
10.
Сундсвалль
 9 4 2 3 11 - 12 14
11.
Эргрюте
 10 4 2 4 18 - 13 14
12.
Варберг БоИС
 10 4 2 4 16 - 16 14
13.
Хельсинборг
 3:1 10 3 5 2 10 - 9 14
14.
Оддевольд
 9 3 4 2 10 - 11 13
15.
Гефле
 0:3 9 3 3 3 15 - 16 12
16.
Сковде АИК
 1:3 10 3 2 5 5 - 11 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 3:1 9 6 1 2 17 - 10 19
2.
Ландскруна
 9 5 3 1 15 - 8 18
3.
Эстер
 9 3 3 3 13 - 11 12
4.
Браге
 9 3 2 4 8 - 8 11
5.
Треллеборг
 9 3 2 4 9 - 10 11
6.
Дегерфорс
 9 2 5 2 11 - 10 11
7.
Утсиктенс
 10 3 2 5 10 - 13 11
8.
Сандвикен
 10 2 4 4 12 - 17 10
9.
Эргрюте
 9 2 3 4 11 - 14 9
10.
Оддевольд
 10 2 3 5 13 - 20 9
11.
Варберг БоИС
 9 2 2 5 10 - 12 8
12.
Сковде АИК
 1:3 9 2 1 6 6 - 17 7
13.
Гефле
 0:3 10 1 3 6 11 - 22 6
14.
Эребру
 3:0 9 1 2 6 7 - 15 5
15.
Эстерсунд
 10 1 2 7 8 - 17 5
16.
Сундсвалль
 10 0 2 8 3 - 19 2
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (5)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (2)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 9 (1)
Эргрюте Силисуфай Эди 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эребру Маккью Эрик 1 5
Эргрюте Файе Абдулайе 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Martin Hoel Andersen сделал результативную передачу.
  • 45'
    Г О О О О Л - Lukas Bergqvist бьет в цель!
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    • 28'
      Родич Владимир получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эстер 1:0 Эргрюте онлайн

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