  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 19.
Эребру
3:0
Второй тайм: 72'
Гефле
0'
1:0
1' Гол
Бакман Виктор
2:0
27' Гол
Хольмберг Карл
37' Желтая карточка
Маккью Эрик
3:0
58' Гол
Хольмберг Карл
1
Пальссон
Мальте
27
Вальгейрссон
Вальгейр
4
Маккью
Эрик
5
Модиг
Йеспер
2
Tobias
Bjoernstad
11
Кроон
Самуэль
6
Крона
Себастьян
70
Андерссон
Эрик
10
Бакман
Виктор
99
Ясин
Ахмед
17
Хольмберг
Карл
1
Йонссон
Оскар
3
Адольфссон
Йеспер
29
Ройсхенберг
Мартин
16
Kevin
Persson
7
Эдквист
Адриан
44
Iu
Ranera
35
Адриан
Самуэль
15
Gustav
Friberg
8
Лундин
Антон
11
Энглунд
Лео
12
Бельман
Хенрик
Эребру
4-4-2
Гефле
3-4-3

История личных встреч

Эребру
Гефле

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

25 матчей

56%
16%
28%
14 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

48%
20%
32%
12 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

С
3:1
К
1:2
С
2:1
С
2:0
А
2:2
А
0:4
А
2:2
А
1:0
КШ
2:1
К
2:1
А
1:2
А
2:2
А
1:2
А
2:1
А
0:1
А
2:3
А
3:1
А
1:3
А
2:0
А
2:0
ТМС
0:3
А
1:1
А
0:1
ТМС
4:2
А
1:2

Голы

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.92
1.75

Среднее время на гол

46
51

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

1.17
1.31

Среднее время на гол

77
68

Всего голов

39
38

Голов в среднем за матч

1.56
1.52

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

57
59

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 12 (3) 0.63
Tobias Bjoernstad 2 0.11
Саид Мохаммед 2 0.11
Гваргис Питер 1 0.05
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.05
Бакман Виктор 1 0.05
Ясин Ахмед 1 0.05
Андерссон Эрик 1 0.05
Крона Себастьян 1 0.05
Adam Bark 1 0.05
Кроон Самуэль 1 0.05
Модиг Йеспер 0 0
Lucas Shlimon 0 0
Theodor Hansemon 0 0
Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Constantino Capotondi 6 0.32
Энглунд Лео 6 (1) 0.32
Йельте Якоб 4 0.21
Лундин Антон 3 0.16
Ройсхенберг Мартин 2 0.11
Эдквист Адриан 2 0.11
Лагерфельдт Лукас 2 0.11
Sebastian Friman 0 0
Якуб Антонио 0 0
Iu Ranera 0 0
Аспгрен Кристоффер 0 0
Рафаэль Йорк 0 0
Адриан Самуэль 0 0
Niclas Haakansson 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальгейрссон Вальгейр 8 0
Маккью Эрик 5 1
Lucas Shlimon 5 0
Крона Себастьян 3 1
Саид Мохаммед 2 0
Модиг Йеспер 2 0
Гваргис Питер 2 0
Пальссон Мальте 2 0
Бергмарк Никлас 2 0
Кроон Самуэль 2 0
Бакман Виктор 2 0
Tobias Bjoernstad 2 0
Хольмберг Карл 1 0
Adam Bark 1 0
Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лагерфельдт Лукас 5 0
Эдквист Адриан 2 1
Ройсхенберг Мартин 3 0
Рафаэль Йорк 3 0
Адриан Самуэль 3 0
Тобиас Йоханссон 2 0
Лундин Антон 2 0
Энглунд Лео 2 0
Iu Ranera 2 0
Constantino Capotondi 2 0
Gustav Friberg 2 0
Йельте Якоб 1 0
Kevin Persson 1 0
Адольфссон Йеспер 1 0
Якуб Антонио 1 0
Niclas Haakansson 1 0

Результаты матчей

Эребру
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Гефле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
8
Эребру
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Гефле
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

4
12
Эребру
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Гефле
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

7
20

Голы по времени матча

Забито

14
10
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
0
0%
2
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
7
50%
1
10%
46-60
2
14%
5
50%
61-75
2
14%
1
10%
76-90

Пропущено

9
20
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
1
5%
1-15
1
11%
3
15%
16-30
1
11%
5
25%
31-45
1
11%
1
5%
46-60
2
22%
2
10%
61-75
4
44%
7
35%
76-90

Забито

7
15
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
2
29%
4
27%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
3
43%
4
27%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
40%
2
13%
76-90

Забито

21
25
4 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 9
7 Не забивали 5
0
0%
5
20%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
3
14%
3
12%
31-45
9
43%
5
20%
46-60
3
14%
6
24%
61-75
5
24%
5
20%
76-90

Пропущено

24
36
8 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
2
8%
3
8%
1-15
3
13%
7
19%
16-30
3
13%
9
25%
31-45
3
13%
5
14%
46-60
3
13%
2
6%
61-75
10
42%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эргрюте - Эребру 3:1 Эребру - Эстерсунд 4:1 Браге - Эребру 2:0 Эребру - Эргрюте 0:0
Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2
Гефле
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Гефле - Варберг БоИС 0:4 Сандвикен - Гефле 4:0 Ландскруна - Гефле 0:2 Гефле - Треллеборг 2:2
Браге - Гефле 2:2 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0

Результаты матчей

Эребру
Гефле

Точный счет

0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:2
3 раза 33%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

3:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:3
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

3:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:2
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Эребру
Гефле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
6
3
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
4
1
8
1.5
4
5
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
13
5
6
12
1.5
10
8
3
15
2.5
3
15
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 18 11 5 2 32 - 17 38
2.
Эстер
 19 9 6 4 29 - 16 33
3.
Хельсинборг
 3:1 19 9 6 4 27 - 19 33
4.
Браге
 18 9 4 5 24 - 13 31
5.
Дегерфорс
 18 8 7 3 32 - 20 31
6.
Сандвикен
 18 8 4 6 28 - 23 28
7.
Треллеборг
 19 7 5 7 21 - 24 26
8.
Утсиктенс
 19 7 4 8 21 - 22 25
9.
Эргрюте
 19 6 5 8 29 - 27 23
10.
Эребру
 3:0 19 6 5 8 24 - 24 23
11.
Эстерсунд
 19 6 5 8 20 - 26 23
12.
Варберг БоИС
 19 6 4 9 26 - 28 22
13.
Оддевольд
 19 5 7 7 23 - 31 22
14.
Сковде АИК
 1:3 19 5 3 11 11 - 28 18
15.
Гефле
 0:3 19 4 6 9 26 - 38 18
16.
Сундсвалль
 19 4 4 11 14 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 10 6 3 1 16 - 5 21
2.
Дегерфорс
 9 6 2 1 21 - 10 20
3.
Браге
 9 6 2 1 16 - 5 20
4.
Ландскруна
 9 6 2 1 17 - 9 20
5.
Сандвикен
 8 6 0 2 16 - 6 18
6.
Эстерсунд
 9 5 3 1 12 - 9 18
7.
Эребру
 3:0 10 5 3 2 17 - 9 18
8.
Треллеборг
 10 4 3 3 12 - 14 15
9.
Утсиктенс
 9 4 2 3 11 - 9 14
10.
Сундсвалль
 9 4 2 3 11 - 12 14
11.
Эргрюте
 10 4 2 4 18 - 13 14
12.
Варберг БоИС
 10 4 2 4 16 - 16 14
13.
Хельсинборг
 3:1 10 3 5 2 10 - 9 14
14.
Оддевольд
 9 3 4 2 10 - 11 13
15.
Гефле
 0:3 9 3 3 3 15 - 16 12
16.
Сковде АИК
 1:3 10 3 2 5 5 - 11 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 3:1 9 6 1 2 17 - 10 19
2.
Ландскруна
 9 5 3 1 15 - 8 18
3.
Эстер
 9 3 3 3 13 - 11 12
4.
Браге
 9 3 2 4 8 - 8 11
5.
Треллеборг
 9 3 2 4 9 - 10 11
6.
Дегерфорс
 9 2 5 2 11 - 10 11
7.
Утсиктенс
 10 3 2 5 10 - 13 11
8.
Сандвикен
 10 2 4 4 12 - 17 10
9.
Эргрюте
 9 2 3 4 11 - 14 9
10.
Оддевольд
 10 2 3 5 13 - 20 9
11.
Варберг БоИС
 9 2 2 5 10 - 12 8
12.
Сковде АИК
 1:3 9 2 1 6 6 - 17 7
13.
Гефле
 0:3 10 1 3 6 11 - 22 6
14.
Эребру
 3:0 9 1 2 6 7 - 15 5
15.
Эстерсунд
 10 1 2 7 8 - 17 5
16.
Сундсвалль
 10 0 2 8 3 - 19 2
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эребру Хольмберг Карл 12 (5)
Браге Ieltsin Camoes 10 (4)
Дегерфорс Вукоевич Диян 9 (2)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 9 (1)
Эргрюте Силисуфай Эди 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 7
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 8
Сковде АИК Filip Schyberg 1 5
Эребру Маккью Эрик 1 5
Эргрюте Файе Абдулайе 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Эрик Маккью получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Бакман Виктор сделал результативную передачу.
  • 27'
    Г О О О О Л - Хольмберг Карл бьет в цель!
  • 1'
    Хольмберг Карл сделал результативную передачу.
  • 1'
    Г О О О О Л - Бакман Виктор бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 71% завершится победой Эребру.
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Эребру
Ничья
Гефле
1.56
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