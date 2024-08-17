Тур: 19.
0'
1:0
1' ГолБакман Виктор
2:0
27' ГолХольмберг Карл
37' Желтая карточкаМаккью Эрик
3:0
58' ГолХольмберг Карл
Ход матча
1'
1:0
27'
2:0
37'
58'
3:0
99
Ясин
Ахмед
44
Iu
Ranera
11
Энглунд
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Ясин АхмедНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
28 Adam Bark
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
История личных встреч
Эребру
Гефле
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
25 матчей
56%
16%
28%
14 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
48%
20%
32%
12 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.92
1.75
Среднее время на гол
46
51
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
1.17
1.31
Среднее время на гол
77
68
Всего голов
39
38
Голов в среднем за матч
1.56
1.52
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
57
59
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|12 (3)
|0.63
|Tobias Bjoernstad
|2
|0.11
|Саид Мохаммед
|2
|0.11
|Гваргис Питер
|1
|0.05
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.05
|Бакман Виктор
|1
|0.05
|Ясин Ахмед
|1
|0.05
|Андерссон Эрик
|1
|0.05
|Крона Себастьян
|1
|0.05
|Adam Bark
|1
|0.05
|Кроон Самуэль
|1
|0.05
|Модиг Йеспер
|0
|0
|Lucas Shlimon
|0
|0
|Theodor Hansemon
|0
|0
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Constantino Capotondi
|6
|0.32
|Энглунд Лео
|6 (1)
|0.32
|Йельте Якоб
|4
|0.21
|Лундин Антон
|3
|0.16
|Ройсхенберг Мартин
|2
|0.11
|Эдквист Адриан
|2
|0.11
|Лагерфельдт Лукас
|2
|0.11
|Sebastian Friman
|0
|0
|Якуб Антонио
|0
|0
|Iu Ranera
|0
|0
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Рафаэль Йорк
|0
|0
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Niclas Haakansson
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|0
|Маккью Эрик
|5
|1
|Lucas Shlimon
|5
|0
|Крона Себастьян
|3
|1
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Модиг Йеспер
|2
|0
|Гваргис Питер
|2
|0
|Пальссон Мальте
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|2
|0
|Кроон Самуэль
|2
|0
|Бакман Виктор
|2
|0
|Tobias Bjoernstad
|2
|0
|Хольмберг Карл
|1
|0
|Adam Bark
|1
|0
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лагерфельдт Лукас
|5
|0
|Эдквист Адриан
|2
|1
|Ройсхенберг Мартин
|3
|0
|Рафаэль Йорк
|3
|0
|Адриан Самуэль
|3
|0
|Тобиас Йоханссон
|2
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Энглунд Лео
|2
|0
|Iu Ranera
|2
|0
|Constantino Capotondi
|2
|0
|Gustav Friberg
|2
|0
|Йельте Якоб
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Адольфссон Йеспер
|1
|0
|Якуб Антонио
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Результаты матчей
Эребру
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Гефле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
8
Эребру
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Гефле
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
4
12
Эребру
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Гефле
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
17
9
Упущенные победы
7
20
Голы по времени матча
Забито
14
10
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
0
0%
2
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
7
50%
1
10%
46-60
2
14%
5
50%
61-75
2
14%
1
10%
76-90
Пропущено
9
20
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
1
5%
1-15
1
11%
3
15%
16-30
1
11%
5
25%
31-45
1
11%
1
5%
46-60
2
22%
2
10%
61-75
4
44%
7
35%
76-90
Забито
7
15
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
2
29%
4
27%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
3
43%
4
27%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
40%
2
13%
76-90
Забито
21
25
4 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 9
7 Не забивали 5
0
0%
5
20%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
3
14%
3
12%
31-45
9
43%
5
20%
46-60
3
14%
6
24%
61-75
5
24%
5
20%
76-90
Пропущено
24
36
8 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
2
8%
3
8%
1-15
3
13%
7
19%
16-30
3
13%
9
25%
31-45
3
13%
5
14%
46-60
3
13%
2
6%
61-75
10
42%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эргрюте - Эребру 3:1 Эребру - Эстерсунд 4:1 Браге - Эребру 2:0 Эребру - Эргрюте 0:0
Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2
Гефле
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Гефле - Варберг БоИС 0:4 Сандвикен - Гефле 4:0 Ландскруна - Гефле 0:2 Гефле - Треллеборг 2:2
Браге - Гефле 2:2 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0
Результаты матчей
Эребру
Гефле
Точный счет
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:2
3 раза 33%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
3:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:3
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
3:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:2
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Эребру
Гефле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
54
63
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
54
18
45
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
135
612
108
315
315
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|5
|2
|32 - 17
|38
|2.
|19
|9
|6
|4
|29 - 16
|33
|3.
|3:1
|19
|9
|6
|4
|27 - 19
|33
|4.
|18
|9
|4
|5
|24 - 13
|31
|5.
|18
|8
|7
|3
|32 - 20
|31
|6.
|18
|8
|4
|6
|28 - 23
|28
|7.
|19
|7
|5
|7
|21 - 24
|26
|8.
|19
|7
|4
|8
|21 - 22
|25
|9.
|19
|6
|5
|8
|29 - 27
|23
|10.
|3:0
|19
|6
|5
|8
|24 - 24
|23
|11.
|19
|6
|5
|8
|20 - 26
|23
|12.
|19
|6
|4
|9
|26 - 28
|22
|13.
|19
|5
|7
|7
|23 - 31
|22
|14.
|1:3
|19
|5
|3
|11
|11 - 28
|18
|15.
|0:3
|19
|4
|6
|9
|26 - 38
|18
|16.
|19
|4
|4
|11
|14 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|16 - 5
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|21 - 10
|20
|3.
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|4.
|9
|6
|2
|1
|17 - 9
|20
|5.
|8
|6
|0
|2
|16 - 6
|18
|6.
|9
|5
|3
|1
|12 - 9
|18
|7.
|3:0
|10
|5
|3
|2
|17 - 9
|18
|8.
|10
|4
|3
|3
|12 - 14
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|10.
|9
|4
|2
|3
|11 - 12
|14
|11.
|10
|4
|2
|4
|18 - 13
|14
|12.
|10
|4
|2
|4
|16 - 16
|14
|13.
|3:1
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|14.
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|15.
|0:3
|9
|3
|3
|3
|15 - 16
|12
|16.
|1:3
|10
|3
|2
|5
|5 - 11
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|9
|6
|1
|2
|17 - 10
|19
|2.
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|3.
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|12
|4.
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|5.
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|6.
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|7.
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|8.
|10
|2
|4
|4
|12 - 17
|10
|9.
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|10.
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|11.
|9
|2
|2
|5
|10 - 12
|8
|12.
|1:3
|9
|2
|1
|6
|6 - 17
|7
|13.
|0:3
|10
|1
|3
|6
|11 - 22
|6
|14.
|3:0
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|15.
|10
|1
|2
|7
|8 - 17
|5
|16.
|10
|0
|2
|8
|3 - 19
|2
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (2)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|9 (1)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|8 (3)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 5
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|6