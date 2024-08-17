Тур: 19.
0'
1:0
1' ГолБакман Виктор
2:0
27' ГолХольмберг Карл
37' Желтая карточкаМаккью Эрик
3:0
58' ГолХольмберг Карл
3:1
81' ГолЙельте Якоб
4:1
90' ГолElias Barsoum
90'+7
Ход матча
1'
1:0
27'
2:0
37'
58'
3:0
81'
3:1
90'
4:1
99
Ясин
Ахмед
44
Iu
Ranera
11
Энглунд
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Ясин АхмедНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
28 Adam Bark
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
История личных встреч
Эребру
Гефле
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
25 матчей
56%
16%
28%
14 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
48%
20%
32%
12 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.92
1.75
Среднее время на гол
46
51
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
1.17
1.31
Среднее время на гол
77
68
Всего голов
39
38
Голов в среднем за матч
1.56
1.52
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
57
59
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|12 (3)
|0.63
|Tobias Bjoernstad
|2
|0.11
|Саид Мохаммед
|2
|0.11
|Гваргис Питер
|1
|0.05
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.05
|Бакман Виктор
|1
|0.05
|Ясин Ахмед
|1
|0.05
|Андерссон Эрик
|1
|0.05
|Крона Себастьян
|1
|0.05
|Adam Bark
|1
|0.05
|Кроон Самуэль
|1
|0.05
|Elias Barsoum
|1
|0.05
|Модиг Йеспер
|0
|0
|Lucas Shlimon
|0
|0
|Theodor Hansemon
|0
|0
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Constantino Capotondi
|6
|0.32
|Энглунд Лео
|6 (1)
|0.32
|Йельте Якоб
|5
|0.26
|Лундин Антон
|3
|0.16
|Ройсхенберг Мартин
|2
|0.11
|Эдквист Адриан
|2
|0.11
|Лагерфельдт Лукас
|2
|0.11
|Sebastian Friman
|0
|0
|Якуб Антонио
|0
|0
|Iu Ranera
|0
|0
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Рафаэль Йорк
|0
|0
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Niclas Haakansson
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|0
|Маккью Эрик
|5
|1
|Lucas Shlimon
|5
|0
|Крона Себастьян
|3
|1
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Модиг Йеспер
|2
|0
|Гваргис Питер
|2
|0
|Пальссон Мальте
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|2
|0
|Кроон Самуэль
|2
|0
|Бакман Виктор
|2
|0
|Tobias Bjoernstad
|2
|0
|Хольмберг Карл
|1
|0
|Adam Bark
|1
|0
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лагерфельдт Лукас
|5
|0
|Эдквист Адриан
|2
|1
|Ройсхенберг Мартин
|3
|0
|Рафаэль Йорк
|3
|0
|Адриан Самуэль
|3
|0
|Тобиас Йоханссон
|2
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Энглунд Лео
|2
|0
|Iu Ranera
|2
|0
|Constantino Capotondi
|2
|0
|Gustav Friberg
|2
|0
|Йельте Якоб
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Адольфссон Йеспер
|1
|0
|Якуб Антонио
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Результаты матчей
Эребру
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Гефле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
9
Эребру
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Гефле
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
4
12
Эребру
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Гефле
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
7
21
Голы по времени матча
Забито
18
11
5 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
6%
2
18%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
8
44%
1
9%
46-60
2
11%
5
45%
61-75
3
17%
2
18%
76-90
Пропущено
10
24
2 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
2
8%
1-15
1
10%
4
17%
16-30
1
10%
5
21%
31-45
1
10%
2
8%
46-60
2
20%
2
8%
61-75
5
50%
8
33%
76-90
Забито
7
15
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
2
29%
4
27%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
3
43%
4
27%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
2
13%
4
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
40%
2
13%
76-90
Забито
25
26
6 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
7 Не забивали 5
1
4%
5
19%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
3
12%
3
12%
31-45
10
40%
5
19%
46-60
3
12%
6
23%
61-75
6
24%
6
23%
76-90
Пропущено
25
40
8 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 14
2
8%
4
10%
1-15
3
12%
8
20%
16-30
3
12%
9
23%
31-45
3
12%
6
15%
46-60
3
12%
2
5%
61-75
11
44%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эргрюте - Эребру 3:1 Эребру - Эстерсунд 4:1 Браге - Эребру 2:0 Эребру - Эргрюте 0:0
Сундсвалль - Эребру 1:3 Эребру - Треллеборг 1:1 Хельсинборг - Эребру 1:0 Эребру - Оддевольд 2:2 Гефле - Эребру 3:1 Эребру - Утсиктенс 0:1 Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1 Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2
Гефле
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Гефле - Варберг БоИС 0:4 Сандвикен - Гефле 4:0 Ландскруна - Гефле 0:2 Гефле - Треллеборг 2:2
Браге - Гефле 2:2 Варберг БоИС - Гефле 4:3 Гефле - Ландскруна 1:2 Эргрюте - Гефле 3:0 Гефле - Эребру 3:1 Эстерсунд - Гефле 4:3 Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0
Результаты матчей
Эребру
Гефле
Точный счет
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:2
3 раза 33%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
3:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
4:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
3:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:2
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
2
7 раз 37%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Эребру
Гефле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
81
64
63
37
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
64
18
46
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
145
712
109
415
316
217
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (5)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|10 (4)
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|9 (2)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|9 (1)
|Эргрюте
|Силисуфай Эди
|8 (3)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 7
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|8
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|1 5
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 5
|Эргрюте
|Файе Абдулайе
|6