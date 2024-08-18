  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
КуПС
0:0
Первый тайм: 29'
Ильвес
0'
10' Желтая карточка
Видьеског Аксель
26' Желтая карточка
Пиккарайнен Юханэ

Ход матча

10'
Видьеског Аксель
 
26'
 
Пиккарайнен Юханэ
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
Ильвес
3.45
3.70
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Все Коэффициенты
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
16
Миеттинен
Самули
25
Антви
Клинтон
28
Matias
Siltanen
26
Видьеског
Аксель
13
Оксанен
Яакко
6
Саволайнен
Саку
11
Ousmane
Diawara
8
Пеннанен
Петтери
1
Виртанен
Отсо
44
Акпудже
Джошуа
16
Миеттунен
Тату
5
Пиккарайнен
Юханэ
2
Matias
Kivikko
14
Попович
Антон
6
Арифи
Дони
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
10
Риски
Роопе
7
Ветели
Йоона
КуПС
Ильвес

История личных встреч

КуПС
Ильвес

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.9%
42.9%
13 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 12 побед

34 матча

35.3%
17.6%
47.1%
12 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

17.6%
58.8%
23.6%
6 побед 20 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.2%
26.5%
35.3%
13 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

В
1:2
В
0:3
В
1:0
В
0:0
В
1:2
В
2:1
В
1:0
В
3:2
К
0:2
В
1:1
В
0:0
К
1:1
В
2:0
В
0:2
В
1:0
К
4:1
В
2:0
В
3:1
В
2:1
В
1:0
В
1:0
В
0:1
К
2:1
В
1:2
В
1:0
В
0:1
КЛ
2:1
В
1:2
В
1:0
В
1:0
КЛ
3:3
КЛ
3:3
КЛ
1:2
КЛ
1:2

Голы

Всего голов

17
24

Голов в среднем за матч

1.13
1.26

Среднее время на гол

79
71

Всего голов

27
13

Голов в среднем за матч

1.42
0.87

Среднее время на гол

63
103

Всего голов

44
37

Голов в среднем за матч

1.29
1.09

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

69
82

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саволайнен Саку 5 0.25
Joslyn Luyeye-Lutumba 4 0.2
Пеннанен Петтери 4 (1) 0.2
Видьеског Аксель 3 (2) 0.15
Музинга Джонатан 3 0.15
Оксанен Яакко 3 0.15
Otto Ruoppi 3 0.15
Хейнонен Артту 3 (2) 0.15
Хямяляйнен Танели 2 0.1
Антви Клинтон 1 0.05
Лампинен Пири 1 0.05
Matias Siltanen 1 0.05
Paul Ogunkoya 1 0.05
Воутилайнен Джерри 0 0
Крайдль Йоханнес 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаарала Сантери 10 (3) 0.5
Риски Роопе 6 0.3
Oiva Jukkola 4 0.2
Попович Антон 3 0.15
Ала-Мюллюмяки Лаури 3 0.15
Maksim Stjopin 3 0.15
Ветели Йоона 2 (1) 0.1
Арифи Дони 2 0.1
Улунду Винсент 2 0.1
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 0.05
Аспегрен Фелипе 1 0.05
Миеттунен Тату 1 0.05
Мяенпя Аапо 1 0.05
Marius Soederbaeck 0 0
Matias Kivikko 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Ибраим 3 1
Видьеског Аксель 4 0
Оксанен Яакко 4 0
Миеттинен Самули 3 0
Пеннанен Петтери 2 0
Matias Siltanen 2 0
Крайдль Йоханнес 1 0
Антви Клинтон 1 0
Хейнонен Артту 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
Музинга Джонатан 1 0
Joslyn Luyeye-Lutumba 1 0
Jani Honkavaara 1 0
Mohammed Muritala Omotosho 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветели Йоона 7 0
Арифи Дони 5 1
Пиккарайнен Юханэ 6 0
Попович Антон 5 0
Хаарала Сантери 3 1
Ала-Мюллюмяки Лаури 3 0
Виртанен Отсо 1 1
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 1
Миеттунен Тату 2 0
Риски Роопе 2 0
Oiva Jukkola 2 0
Аспегрен Фелипе 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Abdoulaye Kante 1 0
Улунду Винсент 1 0
Joonas Rantanen 1 0
Matias Kivikko 1 0

Результаты матчей

КуПС
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Ильвес
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
7
КуПС
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Ильвес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

15
21
КуПС
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Ильвес
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
16% (3)
47% (9)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

15
28

Голы по времени матча

Забито

19
13
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
1
5%
1
8%
1-15
5
26%
1
8%
16-30
2
11%
4
31%
31-45
5
26%
3
23%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
3
16%
3
23%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
1
0%
0%

Забито

16
26
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
1
6%
5
19%
1-15
4
25%
2
8%
16-30
3
19%
6
23%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
5
31%
7
27%
76-90

Пропущено

12
14
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
25%
2
14%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
5
42%
5
36%
76-90

Забито

35
39
16 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 12
3 Не забивали 2
2
6%
6
15%
1-15
9
26%
3
8%
16-30
5
14%
10
26%
31-45
7
20%
5
13%
46-60
4
11%
5
13%
61-75
8
23%
10
26%
76-90

Пропущено

19
23
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
1
5%
3
13%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
4
21%
4
17%
31-45
3
16%
2
9%
46-60
3
16%
4
17%
61-75
5
26%
8
35%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:1 Тромсё - КуПС 1:0 ЕИФ Экенас - КуПС 1:2
КуПС - Тромсё 0:1 КуПС - Лахти 1:0 КуПС - Страссен 5:0 Страссен - КуПС 0:0 КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0 ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5 ХИК - КуПС 3:1 Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1 КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0
Ильвес
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Мариехамн 2:0 Ильвес - Юргорден 1:1 Оулу - Ильвес 0:1
Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Хака - Ильвес 4:3 Ильвес - ХИК 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2

Результаты матчей

КуПС
Ильвес

Точный счет

2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:6
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

3:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:6
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
5 раз 26%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

КуПС
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
9
1
6
2
1.5
8
2
4
4
2.5
6
4
2
6
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
1
5
6
1.5
4
5
1
10
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
17
2
11
8
1.5
12
7
5
14
2.5
7
12
2
17
3.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 0:0 20 11 6 3 34 - 20 39
2.
Ильвес
 0:0 20 10 6 4 39 - 23 36
3.
ХИК
 0:0 20 10 5 5 34 - 20 35
4.
СЯК Сейнайоки
 20 10 5 5 39 - 31 35
5.
Хака
 19 9 4 6 31 - 28 31
6.
ВПС
 19 8 4 7 30 - 31 28
7.
Интер Турку
 20 8 4 8 36 - 27 28
8.
Гнистан
 1:0 19 6 5 8 27 - 32 23
9.
Оулу
 0:1 20 5 6 9 25 - 32 21
10.
Мариехамн
 18 4 4 10 17 - 32 16
11.
Лахти
 19 3 7 9 25 - 37 16
12.
ЕИФ Экенас
 0:0 20 3 4 13 18 - 42 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 0:0 10 7 2 1 21 - 6 23
2.
КуПС
 0:0 9 7 1 1 19 - 7 22
3.
СЯК Сейнайоки
 10 6 3 1 23 - 16 21
4.
Интер Турку
 11 6 3 2 23 - 12 21
5.
Ильвес
 0:0 10 6 2 2 26 - 14 20
6.
Хака
 10 5 3 2 19 - 14 18
7.
ВПС
 9 4 3 2 17 - 13 15
8.
Оулу
 0:1 10 4 3 3 11 - 9 15
9.
Гнистан
 1:0 9 4 1 4 9 - 12 13
10.
Лахти
 10 3 3 4 16 - 16 12
11.
Мариехамн
 9 2 3 4 10 - 16 9
12.
ЕИФ Экенас
 0:0 10 1 3 6 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 0:0 11 4 5 2 15 - 13 17
2.
Ильвес
 0:0 10 4 4 2 13 - 9 16
3.
СЯК Сейнайоки
 10 4 2 4 16 - 15 14
4.
Хака
 9 4 1 4 12 - 14 13
5.
ВПС
 10 4 1 5 13 - 18 13
6.
ХИК
 0:0 10 3 3 4 13 - 14 12
7.
Гнистан
 1:0 10 2 4 4 18 - 20 10
8.
Интер Турку
 9 2 1 6 13 - 15 7
9.
Мариехамн
 9 2 1 6 7 - 16 7
10.
ЕИФ Экенас
 0:0 10 2 1 7 11 - 23 7
11.
Оулу
 0:1 10 1 3 6 14 - 23 6
12.
Лахти
 9 0 4 5 9 - 21 4
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оулу Коффей Эшли 2 6
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Гнистан Ояла Юхани 8
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    Пиккарайнен Юханэ получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Видьеског Аксель получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится ничьей.
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КуПС
Ничья
Ильвес
3.45
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КуПС
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