Тур: 1. Стадион: Савон Саномат Ареена.
0'
10' Желтая карточкаВидьеског Аксель
26' Желтая карточкаПиккарайнен Юханэ
1:0
73' ГолПеннанен Петтери
86' Желтая карточкаАрифи Дони
87' Желтая карточкаMatias Siltanen
90' Желтая карточкаАтанга Исаак
90'+6
Ход матча
10'
73'
1:0
86'
87'
90'
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Otto Ruoppi
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ville SeppaeВратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
-
20 Атанга ИсаакНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
История личных встреч
КуПС
Ильвес
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.9%
42.9%
13 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
55%
45%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 12 побед
34 матча
35.3%
17.6%
47.1%
12 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
17.6%
58.8%
23.6%
6 побед 20 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.2%
26.5%
35.3%
13 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
24
Голов в среднем за матч
1.13
1.26
Среднее время на гол
79
71
Всего голов
27
13
Голов в среднем за матч
1.42
0.87
Среднее время на гол
63
103
Всего голов
44
37
Голов в среднем за матч
1.29
1.09
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
69
82
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саволайнен Саку
|5
|0.25
|Пеннанен Петтери
|5 (1)
|0.25
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|4
|0.2
|Видьеског Аксель
|3 (2)
|0.15
|Музинга Джонатан
|3
|0.15
|Оксанен Яакко
|3
|0.15
|Otto Ruoppi
|3
|0.15
|Хейнонен Артту
|3 (2)
|0.15
|Хямяляйнен Танели
|2
|0.1
|Антви Клинтон
|1
|0.05
|Лампинен Пири
|1
|0.05
|Matias Siltanen
|1
|0.05
|Paul Ogunkoya
|1
|0.05
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|Крайдль Йоханнес
|0
|0
|Сааринен Сет
|0
|0
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаарала Сантери
|10 (3)
|0.5
|Риски Роопе
|6
|0.3
|Oiva Jukkola
|4
|0.2
|Попович Антон
|3
|0.15
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|3
|0.15
|Maksim Stjopin
|3
|0.15
|Ветели Йоона
|2 (1)
|0.1
|Арифи Дони
|2
|0.1
|Улунду Винсент
|2
|0.1
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|0.05
|Аспегрен Фелипе
|1
|0.05
|Миеттунен Тату
|1
|0.05
|Мяенпя Аапо
|1
|0.05
|Marius Soederbaeck
|0
|0
|Matias Kivikko
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Ибраим
|3
|1
|Видьеског Аксель
|4
|0
|Оксанен Яакко
|4
|0
|Миеттинен Самули
|3
|0
|Matias Siltanen
|3
|0
|Пеннанен Петтери
|2
|0
|Крайдль Йоханнес
|1
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
|Хейнонен Артту
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
|Музинга Джонатан
|1
|0
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|1
|0
|Jani Honkavaara
|1
|0
|Mohammed Muritala Omotosho
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арифи Дони
|6
|1
|Ветели Йоона
|7
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|6
|0
|Попович Антон
|5
|0
|Хаарала Сантери
|3
|1
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|3
|0
|Виртанен Отсо
|1
|1
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|1
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Риски Роопе
|2
|0
|Oiva Jukkola
|2
|0
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Abdoulaye Kante
|1
|0
|Атанга Исаак
|1
|0
|Улунду Винсент
|1
|0
|Joonas Rantanen
|1
|0
|Matias Kivikko
|1
|0
Результаты матчей
КуПС
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Ильвес
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
7
КуПС
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Ильвес
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
15
21
КуПС
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Ильвес
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
15% (3)
50% (10)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
15
28
Голы по времени матча
Забито
20
13
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
1
5%
1
8%
1-15
5
25%
1
8%
16-30
2
10%
4
31%
31-45
5
25%
3
23%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
3
15%
3
23%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
1
0%
0%
Забито
16
26
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
1
6%
5
19%
1-15
4
25%
2
8%
16-30
3
19%
6
23%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
5
31%
7
27%
76-90
Пропущено
12
14
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
25%
2
14%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
17%
3
21%
61-75
5
42%
5
36%
76-90
Забито
36
39
16 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
2
6%
6
15%
1-15
9
25%
3
8%
16-30
5
14%
10
26%
31-45
7
19%
5
13%
46-60
5
14%
5
13%
61-75
8
22%
10
26%
76-90
Пропущено
19
24
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
1
5%
3
13%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
4
21%
4
17%
31-45
3
16%
2
8%
46-60
3
16%
5
21%
61-75
5
26%
8
33%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:1 Тромсё - КуПС 1:0 ЕИФ Экенас - КуПС 1:2
КуПС - Тромсё 0:1 КуПС - Лахти 1:0 КуПС - Страссен 5:0 Страссен - КуПС 0:0 КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0 ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5 ХИК - КуПС 3:1 Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1 КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ВПС - КуПС 1:3 Гнистан - КуПС 0:0
Ильвес
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Мариехамн 2:0 Ильвес - Юргорден 1:1 Оулу - Ильвес 0:1
Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Хака - Ильвес 4:3 Ильвес - ХИК 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2
Результаты матчей
КуПС
Ильвес
Точный счет
2:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
4:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:6
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
3:1
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:6
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
2 раза 10%
1
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
5 раз 25%
0
3 раза 15%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
КуПС
Ильвес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
91
63
82
45
64
27
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
82
56
46
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
173
119
128
515
713
218
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|12
|5
|3
|35 - 20
|41
|2.
|20
|11
|4
|5
|37 - 20
|37
|3.
|20
|10
|5
|5
|39 - 24
|35
|4.
|20
|10
|5
|5
|39 - 31
|35
|5.
|0:0
|20
|9
|5
|6
|31 - 28
|32
|6.
|0:0
|20
|8
|5
|7
|30 - 31
|29
|7.
|20
|8
|4
|8
|36 - 27
|28
|8.
|19
|6
|5
|8
|28 - 32
|23
|9.
|20
|5
|6
|9
|25 - 33
|21
|10.
|0:0
|19
|4
|5
|10
|17 - 32
|17
|11.
|0:0
|20
|3
|8
|9
|25 - 37
|17
|12.
|20
|3
|3
|14
|18 - 45
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|20 - 7
|24
|2.
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|3.
|10
|6
|3
|1
|23 - 16
|21
|4.
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|5.
|10
|6
|2
|2
|26 - 14
|20
|6.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|7.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|17 - 13
|16
|8.
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|9.
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|10.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|11.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|10 - 16
|10
|12.
|10
|1
|2
|7
|7 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|2.
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|3.
|10
|4
|2
|4
|16 - 14
|14
|4.
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|5.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|12 - 14
|14
|6.
|0:0
|10
|4
|1
|5
|13 - 18
|13
|7.
|10
|2
|4
|4
|18 - 20
|10
|8.
|9
|2
|1
|6
|13 - 15
|7
|9.
|0:0
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|10.
|10
|2
|1
|7
|11 - 23
|7
|11.
|10
|1
|3
|6
|14 - 24
|6
|12.
|0:0
|10
|0
|5
|5
|9 - 21
|5
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5
|Гнистан
|Ояла Юхани
|8
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 6