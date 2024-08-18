Тур: 1. Стадион: Mustapekka Areena.
Ход матча
9'
1:0
40
Ояла
Юхани
22
Райтала
Юкка
28
Кабаши
Армеш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
40 Ояла ЮханиЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
-
28 Кабаши АрмешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Jiri KoskiВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
49 Каштру ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
-
20 David Agbo
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Андре МаркосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 Роопе Сало
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
Гнистан
Оулу
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
3
Среднее время на гол
72
30
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
60
Бомбардиры внутри турнира
Гнистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joakim Latonen
|6 (2)
|0.32
|Jonas Enkerud
|4
|0.21
|Татар Беньямин
|3
|0.16
|Vertti Haenninen
|3
|0.16
|Вяйринен Тим
|2 (1)
|0.11
|Saku Heiskanen
|2
|0.11
|Roope Pyyskaenen
|2
|0.11
|Сарр Момоду
|1
|0.05
|Ерёменко Роман
|1
|0.05
|Пеннинкангас Теему
|1
|0.05
|Pauli Katajamaeki
|1
|0.05
|Аяла Элиас
|1
|0.05
|Кабаши Армеш
|0
|0
|Hannes Woivalin
|0
|0
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|10 (4)
|0.5
|Ренникс Джастин
|5
|0.25
|Йокелайнен Никлас
|3 (1)
|0.15
|Julius Koerkkoe
|2
|0.1
|Yassin Daoussi
|2
|0.1
|Данвуди Джейк
|1
|0.05
|Метаксас Димитрис
|1
|0.05
|Daniel Barrow
|0
|0
|Андре Маркос
|0
|0
|Каллинен Йере
|0
|0
|Juho Lehtiranta
|0
|0
Карточки
Гнистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ояла Юхани
|8
|0
|Пеннинкангас Теему
|6
|0
|Jonas Enkerud
|4
|0
|Кабаши Армеш
|4
|0
|David Agbo
|2
|1
|Сарр Момоду
|3
|0
|Joakim Latonen
|3
|0
|Jussi Leppaelahti
|3
|0
|Райтала Юкка
|2
|0
|Татар Беньямин
|2
|0
|Saku Heiskanen
|2
|0
|Roope Pyyskaenen
|2
|0
|Gabriel Europaeus
|2
|0
|Ерёменко Роман
|1
|0
|Вяйринен Тим
|1
|0
|Эландер Хенрик
|1
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Каштру Томаш
|1
|0
|Vertti Haenninen
|1
|0
|Петтерссон Оливер
|1
|0
|Pauli Katajamaeki
|1
|0
|Аяла Элиас
|1
|0
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффей Эшли
|6
|2
|Данвуди Джейк
|3
|1
|Samuli Hoelttae
|4
|0
|Yassin Daoussi
|4
|0
|Каллинен Йере
|4
|0
|Метаксас Димитрис
|4
|0
|Konstantinos Bratsos
|2
|1
|Йокелайнен Никлас
|3
|0
|Liiban Abdirahman Abadid
|2
|0
|Daniel Barrow
|2
|0
|Julius Koerkkoe
|2
|0
|Паананен Алекси
|1
|0
|Андре Маркос
|1
|0
|Хухтала Джесси
|1
|0
|Ренникс Джастин
|1
|0
|Simon Bengtsson
|1
|0
|Эло Айето Хосе
|1
|0
|Juho Lehtiranta
|1
|0
|Eelis Taskila
|1
|0
|Jowin Radzinski
|1
|0
|Otto Salmensuu
|1
|0
|Роопе Сало
|1
|0
Результаты матчей
Гнистан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Оулу
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
11
Гнистан
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Оулу
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
15
9
Гнистан
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Оулу
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
5% (1)
53% (10)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
16
20
Голы по времени матча
Забито
8
13
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 1
14 Не забивали 11
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
25%
4
31%
61-75
1
13%
4
31%
76-90
Пропущено
12
22
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
3
25%
4
18%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
3
25%
3
14%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
2
17%
6
27%
61-75
3
25%
4
18%
76-90
Забито
18
11
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
2
11%
3
27%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
4
22%
2
18%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
2
18%
61-75
5
28%
3
27%
76-90
Пропущено
20
9
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
2
10%
0
0%
1-15
7
35%
0
0%
16-30
3
15%
4
44%
31-45
1
5%
3
33%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
3
15%
2
22%
76-90
Забито
26
24
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
3
12%
4
17%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
7
27%
2
8%
31-45
2
8%
2
8%
46-60
5
19%
6
25%
61-75
6
23%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
32
31
19 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
5
16%
4
13%
1-15
8
25%
1
3%
16-30
6
19%
7
23%
31-45
1
3%
7
23%
46-60
6
19%
6
19%
61-75
6
19%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Гнистан
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гнистан - ВПС 3:0 Хака - Гнистан 1:2 Интер Турку - Гнистан 2:2 КуПС - Гнистан 3:1
Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 Лахти - Гнистан 3:3 Гнистан - ХИК 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС - Гнистан 3:2 Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2
Оулу
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Оулу - Интер Турку 1:0 Оулу - Ильвес 0:1 ХИК - Оулу 3:0 Оулу - ЕИФ Экенас 2:0
Лахти - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0 Оулу - КуПС 1:0 Вантаан Ялкапаллосеура - Оулу 0:2 ВПС - Оулу 1:1 Оулу - КяПа 5:1 Оулу - Лахти 2:2 КуПС - Оулу 4:1 Оулу - ХИК 1:0 Хака - Оулу 4:3 Оулу - Мариехамн 1:1 Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - ВПС 1:2
Результаты матчей
Гнистан
Оулу
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:6
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:6
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
6
1 раз 6%
1
11 раз 58%
2
4 раза 21%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Гнистан
Оулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
91
35
28
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
81
55
45
28
27
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
172
810
613
315
217
117
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|20
|11
|6
|3
|34 - 20
|39
|2.
|0:0
|20
|10
|6
|4
|39 - 23
|36
|3.
|0:0
|20
|10
|5
|5
|34 - 20
|35
|4.
|20
|10
|5
|5
|39 - 31
|35
|5.
|19
|9
|4
|6
|31 - 28
|31
|6.
|19
|8
|4
|7
|30 - 31
|28
|7.
|20
|8
|4
|8
|36 - 27
|28
|8.
|1:0
|19
|6
|5
|8
|27 - 32
|23
|9.
|0:1
|20
|5
|6
|9
|25 - 32
|21
|10.
|18
|4
|4
|10
|17 - 32
|16
|11.
|19
|3
|7
|9
|25 - 37
|16
|12.
|0:0
|20
|3
|4
|13
|18 - 42
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|2.
|0:0
|9
|7
|1
|1
|19 - 7
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|23 - 16
|21
|4.
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|5.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|26 - 14
|20
|6.
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|7.
|9
|4
|3
|2
|17 - 13
|15
|8.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|9.
|1:0
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|11.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|12.
|0:0
|10
|1
|3
|6
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|2.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|3.
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|4.
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|5.
|10
|4
|1
|5
|13 - 18
|13
|6.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|13 - 14
|12
|7.
|1:0
|10
|2
|4
|4
|18 - 20
|10
|8.
|9
|2
|1
|6
|13 - 15
|7
|9.
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|10.
|0:0
|10
|2
|1
|7
|11 - 23
|7
|11.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|14 - 23
|6
|12.
|9
|0
|4
|5
|9 - 21
|4
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5
|Гнистан
|Ояла Юхани
|8
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 4