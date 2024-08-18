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  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Гнистан
1:0
Первый тайм: 29'
Оулу
0'
1:0
9' Гол
Vertti Haenninen
15' Желтая карточка
Метаксас Димитрис

Ход матча

9'
Vertti Haenninen
1:0
15'
 
Метаксас Димитрис
Лучшие коэффициенты
Гнистан
Ничья
Оулу
2.03
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5.60
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9.00
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Все Коэффициенты
1
Маркуччи
Энтони
4
Петтерссон
Оливер
40
Ояла
Юхани
22
Райтала
Юкка
3
Saku
Heiskanen
28
Кабаши
Армеш
26
Ерёменко
Роман
19
Vertti
Haenninen
2
Аяла
Элиас
7
Вяйринен
Тим
9
Jonas
Enkerud
35
Уорд
Каллум
20
Juho
Lehtiranta
4
Liiban
Abdirahman
Abadid
5
Эло
Айето
Хосе
29
Simon
Bengtsson
18
Метаксас
Димитрис
8
Каллинен
Йере
22
Данвуди
Джейк
28
Андре
Маркос
33
Julius
Koerkkoe
10
Daniel
Barrow
Гнистан
Оулу

История личных встреч

Гнистан
Оулу

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

В
1:1
И
1:2
И
2:0
И
1:2
И
2:4
И
1:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
3

Среднее время на гол

72
30

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
60

Бомбардиры внутри турнира

Гнистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joakim Latonen 6 (2) 0.32
Jonas Enkerud 4 0.21
Татар Беньямин 3 0.16
Vertti Haenninen 3 0.16
Вяйринен Тим 2 (1) 0.11
Saku Heiskanen 2 0.11
Roope Pyyskaenen 2 0.11
Сарр Момоду 1 0.05
Ерёменко Роман 1 0.05
Пеннинкангас Теему 1 0.05
Pauli Katajamaeki 1 0.05
Аяла Элиас 1 0.05
Кабаши Армеш 0 0
Hannes Woivalin 0 0
Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 10 (4) 0.5
Ренникс Джастин 5 0.25
Йокелайнен Никлас 3 (1) 0.15
Julius Koerkkoe 2 0.1
Yassin Daoussi 2 0.1
Данвуди Джейк 1 0.05
Метаксас Димитрис 1 0.05
Daniel Barrow 0 0
Андре Маркос 0 0
Каллинен Йере 0 0
Juho Lehtiranta 0 0

Карточки

Гнистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ояла Юхани 8 0
Пеннинкангас Теему 6 0
Jonas Enkerud 4 0
Кабаши Армеш 4 0
David Agbo 2 1
Сарр Момоду 3 0
Joakim Latonen 3 0
Jussi Leppaelahti 3 0
Райтала Юкка 2 0
Татар Беньямин 2 0
Saku Heiskanen 2 0
Roope Pyyskaenen 2 0
Gabriel Europaeus 2 0
Ерёменко Роман 1 0
Вяйринен Тим 1 0
Эландер Хенрик 1 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Каштру Томаш 1 0
Vertti Haenninen 1 0
Петтерссон Оливер 1 0
Pauli Katajamaeki 1 0
Аяла Элиас 1 0
Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 6 2
Данвуди Джейк 3 1
Samuli Hoelttae 4 0
Yassin Daoussi 4 0
Каллинен Йере 4 0
Метаксас Димитрис 4 0
Konstantinos Bratsos 2 1
Йокелайнен Никлас 3 0
Liiban Abdirahman Abadid 2 0
Daniel Barrow 2 0
Julius Koerkkoe 2 0
Паананен Алекси 1 0
Андре Маркос 1 0
Хухтала Джесси 1 0
Ренникс Джастин 1 0
Simon Bengtsson 1 0
Эло Айето Хосе 1 0
Juho Lehtiranta 1 0
Eelis Taskila 1 0
Jowin Radzinski 1 0
Otto Salmensuu 1 0
Роопе Сало 1 0

Результаты матчей

Гнистан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Оулу
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
11
Гнистан
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Оулу
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

15
9
Гнистан
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Оулу
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
5% (1)
53% (10)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

16
20

Голы по времени матча

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 1
14 Не забивали 11
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
25%
4
31%
61-75
1
13%
4
31%
76-90

Пропущено

12
22
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
3
25%
4
18%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
3
25%
3
14%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
2
17%
6
27%
61-75
3
25%
4
18%
76-90

Забито

18
11
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
2
11%
3
27%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
4
22%
2
18%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
2
18%
61-75
5
28%
3
27%
76-90

Пропущено

20
9
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
2
10%
0
0%
1-15
7
35%
0
0%
16-30
3
15%
4
44%
31-45
1
5%
3
33%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
3
15%
2
22%
76-90

Забито

26
24
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
3
12%
4
17%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
7
27%
2
8%
31-45
2
8%
2
8%
46-60
5
19%
6
25%
61-75
6
23%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

32
31
19 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
5
16%
4
13%
1-15
8
25%
1
3%
16-30
6
19%
7
23%
31-45
1
3%
7
23%
46-60
6
19%
6
19%
61-75
6
19%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Гнистан
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гнистан - ВПС 3:0 Хака - Гнистан 1:2 Интер Турку - Гнистан 2:2 КуПС - Гнистан 3:1
Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 Лахти - Гнистан 3:3 Гнистан - ХИК 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС - Гнистан 3:2 Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2
Оулу
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Оулу - Интер Турку 1:0 Оулу - Ильвес 0:1 ХИК - Оулу 3:0 Оулу - ЕИФ Экенас 2:0
Лахти - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0 Оулу - КуПС 1:0 Вантаан Ялкапаллосеура - Оулу 0:2 ВПС - Оулу 1:1 Оулу - КяПа 5:1 Оулу - Лахти 2:2 КуПС - Оулу 4:1 Оулу - ХИК 1:0 Хака - Оулу 4:3 Оулу - Мариехамн 1:1 Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - ВПС 1:2

Результаты матчей

Гнистан
Оулу

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:6
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:6
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
6
1 раз 6%
1
11 раз 58%
2
4 раза 21%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Гнистан
Оулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
9
1
3
5
1.5
2
8
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
1
5
5
1.5
4
5
2
8
2.5
2
7
1
9
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
17
2
8
10
1.5
6
13
3
15
2.5
2
17
1
17
3.5
1
17
4.5
1
17
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 0:0 20 11 6 3 34 - 20 39
2.
Ильвес
 0:0 20 10 6 4 39 - 23 36
3.
ХИК
 0:0 20 10 5 5 34 - 20 35
4.
СЯК Сейнайоки
 20 10 5 5 39 - 31 35
5.
Хака
 19 9 4 6 31 - 28 31
6.
ВПС
 19 8 4 7 30 - 31 28
7.
Интер Турку
 20 8 4 8 36 - 27 28
8.
Гнистан
 1:0 19 6 5 8 27 - 32 23
9.
Оулу
 0:1 20 5 6 9 25 - 32 21
10.
Мариехамн
 18 4 4 10 17 - 32 16
11.
Лахти
 19 3 7 9 25 - 37 16
12.
ЕИФ Экенас
 0:0 20 3 4 13 18 - 42 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 0:0 10 7 2 1 21 - 6 23
2.
КуПС
 0:0 9 7 1 1 19 - 7 22
3.
СЯК Сейнайоки
 10 6 3 1 23 - 16 21
4.
Интер Турку
 11 6 3 2 23 - 12 21
5.
Ильвес
 0:0 10 6 2 2 26 - 14 20
6.
Хака
 10 5 3 2 19 - 14 18
7.
ВПС
 9 4 3 2 17 - 13 15
8.
Оулу
 0:1 10 4 3 3 11 - 9 15
9.
Гнистан
 1:0 9 4 1 4 9 - 12 13
10.
Лахти
 10 3 3 4 16 - 16 12
11.
Мариехамн
 9 2 3 4 10 - 16 9
12.
ЕИФ Экенас
 0:0 10 1 3 6 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 0:0 11 4 5 2 15 - 13 17
2.
Ильвес
 0:0 10 4 4 2 13 - 9 16
3.
СЯК Сейнайоки
 10 4 2 4 16 - 15 14
4.
Хака
 9 4 1 4 12 - 14 13
5.
ВПС
 10 4 1 5 13 - 18 13
6.
ХИК
 0:0 10 3 3 4 13 - 14 12
7.
Гнистан
 1:0 10 2 4 4 18 - 20 10
8.
Интер Турку
 9 2 1 6 13 - 15 7
9.
Мариехамн
 9 2 1 6 7 - 16 7
10.
ЕИФ Экенас
 0:0 10 2 1 7 11 - 23 7
11.
Оулу
 0:1 10 1 3 6 14 - 23 6
12.
Лахти
 9 0 4 5 9 - 21 4
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оулу Коффей Эшли 2 6
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Гнистан Ояла Юхани 8
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 4
Весь список
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Гнистан
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Где смотреть матч Гнистан 1:0 Оулу онлайн

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Гнистан
Оулу
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