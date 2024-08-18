  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Гнистан
2:0
Конец матча
Оулу
0'
1:0
9' Гол
Vertti Haenninen
15' Желтая карточка
Метаксас Димитрис
38' Красная карточка
Konstantinos Bratsos
2:0
43' Гол
Вяйринен Тим
84' Желтая карточка
Каштру Томаш
90'+4
1
Маркуччи
Энтони
4
Петтерссон
Оливер
40
Ояла
Юхани
22
Райтала
Юкка
3
Saku
Heiskanen
28
Кабаши
Армеш
26
Ерёменко
Роман
19
Vertti
Haenninen
2
Аяла
Элиас
7
Вяйринен
Тим
9
Jonas
Enkerud
35
Уорд
Каллум
20
Juho
Lehtiranta
4
Liiban
Abdirahman
Abadid
5
Эло
Айето
Хосе
29
Simon
Bengtsson
18
Метаксас
Димитрис
8
Каллинен
Йере
22
Данвуди
Джейк
28
Андре
Маркос
33
Julius
Koerkkoe
10
Daniel
Barrow
Гнистан
Оулу

История личных встреч

Гнистан
Оулу

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

В
1:1
И
1:2
И
2:0
И
1:2
И
2:4
И
1:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
3

Среднее время на гол

72
30

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
60

Бомбардиры внутри турнира

Гнистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joakim Latonen 6 (2) 0.32
Jonas Enkerud 4 0.21
Татар Беньямин 3 0.16
Вяйринен Тим 3 (1) 0.16
Vertti Haenninen 3 0.16
Saku Heiskanen 2 0.11
Roope Pyyskaenen 2 0.11
Сарр Момоду 1 0.05
Ерёменко Роман 1 0.05
Пеннинкангас Теему 1 0.05
Pauli Katajamaeki 1 0.05
Аяла Элиас 1 0.05
Кабаши Армеш 0 0
Hannes Woivalin 0 0
Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 10 (4) 0.5
Ренникс Джастин 5 0.25
Йокелайнен Никлас 3 (1) 0.15
Julius Koerkkoe 2 0.1
Yassin Daoussi 2 0.1
Данвуди Джейк 1 0.05
Метаксас Димитрис 1 0.05
Daniel Barrow 0 0
Андре Маркос 0 0
Каллинен Йере 0 0
Juho Lehtiranta 0 0

Карточки

Гнистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ояла Юхани 8 0
Пеннинкангас Теему 6 0
Jonas Enkerud 4 0
Кабаши Армеш 4 0
David Agbo 2 1
Сарр Момоду 3 0
Joakim Latonen 3 0
Jussi Leppaelahti 3 0
Райтала Юкка 2 0
Татар Беньямин 2 0
Saku Heiskanen 2 0
Каштру Томаш 2 0
Roope Pyyskaenen 2 0
Gabriel Europaeus 2 0
Ерёменко Роман 1 0
Вяйринен Тим 1 0
Эландер Хенрик 1 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Vertti Haenninen 1 0
Петтерссон Оливер 1 0
Pauli Katajamaeki 1 0
Аяла Элиас 1 0
Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 6 2
Konstantinos Bratsos 2 2
Данвуди Джейк 3 1
Samuli Hoelttae 4 0
Yassin Daoussi 4 0
Каллинен Йере 4 0
Метаксас Димитрис 4 0
Йокелайнен Никлас 3 0
Liiban Abdirahman Abadid 2 0
Daniel Barrow 2 0
Julius Koerkkoe 2 0
Паананен Алекси 1 0
Андре Маркос 1 0
Хухтала Джесси 1 0
Ренникс Джастин 1 0
Simon Bengtsson 1 0
Эло Айето Хосе 1 0
Juho Lehtiranta 1 0
Eelis Taskila 1 0
Jowin Radzinski 1 0
Otto Salmensuu 1 0
Роопе Сало 1 0

Результаты матчей

Гнистан
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Оулу
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
11
Гнистан
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Оулу
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

15
9
Гнистан
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Оулу
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
5% (1)
50% (10)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

16
20

Голы по времени матча

Забито

10
13
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 1
14 Не забивали 12
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
20%
4
31%
61-75
1
10%
4
31%
76-90

Пропущено

12
24
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
3
25%
5
21%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
3
25%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
17%
6
25%
61-75
3
25%
4
17%
76-90

Забито

18
11
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
2
11%
3
27%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
4
22%
2
18%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
2
18%
61-75
5
28%
3
27%
76-90

Пропущено

20
9
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
2
10%
0
0%
1-15
7
35%
0
0%
16-30
3
15%
4
44%
31-45
1
5%
3
33%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
3
15%
2
22%
76-90

Забито

28
24
15 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 3
4
14%
4
17%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
8
29%
2
8%
31-45
2
7%
2
8%
46-60
5
18%
6
25%
61-75
6
21%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

32
33
19 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 16
5
16%
5
15%
1-15
8
25%
1
3%
16-30
6
19%
8
24%
31-45
1
3%
7
21%
46-60
6
19%
6
18%
61-75
6
19%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Гнистан
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гнистан - ВПС 3:0 Хака - Гнистан 1:2 Интер Турку - Гнистан 2:2 КуПС - Гнистан 3:1
Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 Лахти - Гнистан 3:3 Гнистан - ХИК 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС - Гнистан 3:2 Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2
Оулу
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Оулу - Интер Турку 1:0 Оулу - Ильвес 0:1 ХИК - Оулу 3:0 Оулу - ЕИФ Экенас 2:0
Лахти - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0 Оулу - КуПС 1:0 Вантаан Ялкапаллосеура - Оулу 0:2 ВПС - Оулу 1:1 Оулу - КяПа 5:1 Оулу - Лахти 2:2 КуПС - Оулу 4:1 Оулу - ХИК 1:0 Хака - Оулу 4:3 Оулу - Мариехамн 1:1 Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - ВПС 1:2

Результаты матчей

Гнистан
Оулу

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:6
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:6
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 32%
2
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
6
1 раз 5%
1
11 раз 55%
2
4 раза 20%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Гнистан
Оулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
9
1
4
5
1.5
2
8
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
4
6
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
17
3
9
10
1.5
6
14
3
16
2.5
2
18
1
18
3.5
1
18
4.5
1
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 20 12 5 3 35 - 20 41
2.
ХИК
 20 11 4 5 37 - 20 37
3.
Ильвес
 20 10 5 5 39 - 24 35
4.
СЯК Сейнайоки
 20 10 5 5 39 - 31 35
5.
Хака
 0:0 20 9 5 6 31 - 28 32
6.
ВПС
 0:0 20 8 5 7 30 - 31 29
7.
Интер Турку
 20 8 4 8 36 - 27 28
8.
Гнистан
 19 6 5 8 28 - 32 23
9.
Оулу
 20 5 6 9 25 - 33 21
10.
Мариехамн
 0:0 19 4 5 10 17 - 32 17
11.
Лахти
 0:0 20 3 8 9 25 - 37 17
12.
ЕИФ Экенас
 20 3 3 14 18 - 45 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 9 8 0 1 20 - 7 24
2.
ХИК
 10 7 2 1 21 - 6 23
3.
СЯК Сейнайоки
 10 6 3 1 23 - 16 21
4.
Интер Турку
 11 6 3 2 23 - 12 21
5.
Ильвес
 10 6 2 2 26 - 14 20
6.
Хака
 0:0 10 5 3 2 19 - 14 18
7.
ВПС
 0:0 10 4 4 2 17 - 13 16
8.
Оулу
 10 4 3 3 11 - 9 15
9.
Гнистан
 9 4 1 4 10 - 12 13
10.
Лахти
 0:0 10 3 3 4 16 - 16 12
11.
Мариехамн
 0:0 10 2 4 4 10 - 16 10
12.
ЕИФ Экенас
 10 1 2 7 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 4 5 2 15 - 13 17
2.
Ильвес
 10 4 3 3 13 - 10 15
3.
ХИК
 10 4 2 4 16 - 14 14
4.
СЯК Сейнайоки
 10 4 2 4 16 - 15 14
5.
Хака
 0:0 10 4 2 4 12 - 14 14
6.
ВПС
 0:0 10 4 1 5 13 - 18 13
7.
Гнистан
 10 2 4 4 18 - 20 10
8.
Интер Турку
 9 2 1 6 13 - 15 7
9.
Мариехамн
 0:0 9 2 1 6 7 - 16 7
10.
ЕИФ Экенас
 10 2 1 7 11 - 23 7
11.
Оулу
 10 1 3 6 14 - 24 6
12.
Лахти
 0:0 10 0 5 5 9 - 21 5
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оулу Коффей Эшли 2 6
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Гнистан Ояла Юхани 8
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
Ильвес Арифи Дони 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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