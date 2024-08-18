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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Daniel Higraff
КФУМ Осло
0:0
Первый тайм: 36'
Тромсё
0'
11' Желтая карточка
Vegard Oestraat Erlien

Ход матча

11'
 
Vegard Oestraat Erlien

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
КФУМ Осло
Ничья
Тромсё
3.20
3.20
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3.95
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Все Коэффициенты
1
Emil
Oedegaard
3
Ayoub
Aleesami
4
Momodou
Lion
Njie
22
Dadi
Dodou
Gaye
33
Амин
Нури
8
Simen
Hestnes
7
Robin
Rasch
42
David
Hickson
10
Нджиэ
Мусса
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
6
Remi
Svindland
1
Хаугор
Якоб
14
Mamadou
Barry
21
Tobias
Guddal
4
Vetle
Skjaervik
17
Yaw
Paintsil
6
Jens
Hjertoe-Dahl
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
23
Норхейм
Рунар
19
Heine
Larsen
15
Vegard
Oestraat
Erlien
КФУМ Осло
3-4-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

КФУМ Осло
Тромсё

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

Э
1:2
ТМК
1:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ТМС
4:2

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
64

Бомбардиры внутри турнира

КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 8 0.42
Носа Даль Петтер 5 0.26
Simen Hestnes 2 0.11
Haakon Hoseth 2 0.11
Mame Mor Ndiaye 2 0.11
Robin Rasch 1 0.05
Ayoub Aleesami 1 0.05
Алеесами Хайтам 1 0.05
Momodou Lion Njie 1 0.05
Remi Svindland 1 (1) 0.05
Teodor Berg Haltvik 0 0
Jonas Lange Hjorth 0 0
David Hickson 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 6 (1) 0.32
Jakob Napoleon Romsaas 3 0.16
Vegard Oestraat Erlien 2 0.11
Йенсен Рубен 2 0.11
Норхейм Рунар 1 0.05
Антонсен Кент-Аре 1 0.05
Vetle Skjaervik 1 0.05
Tobias Guddal 1 0.05
Jens Hjertoe-Dahl 1 0.05
Енссен Андерс 0 0

Карточки

КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеесами Хайтам 3 1
Akinsola Akinyemi 4 0
Robin Rasch 3 0
Simen Hestnes 3 0
Momodou Lion Njie 3 0
Носа Даль Петтер 2 0
Sverre Hakami Sandal 2 0
Амин Нури 1 0
David Hickson 1 0
Remi Svindland 1 0
Haakon Hoseth 1 0
Ayoub Aleesami 1 0
Салдана Адам 1 0
Teodor Berg Haltvik 1 0
Jonas Lange Hjorth 1 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 1 0
Mathias Toennessen 1 0
Johannes Moesgaard 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енссен Андерс 3 1
Йенсен Рубен 3 0
Антонсен Кент-Аре 3 0
Нордас Лассе 3 0
Норхейм Рунар 3 0
Mamadou Barry 3 0
Хаугор Якоб 2 0
Vegard Oestraat Erlien 2 0
Винтер Феликс 2 0
Робертсен Йеспер 2 0
Tobias Guddal 2 0
Псише Кристоф 1 0
Нильсен Лассе III 1 0
Haavar Jenssen 1 0
Yaw Paintsil 1 0
Vetle Skjaervik 1 0
Jakob Napoleon Romsaas 1 0

Результаты матчей

КФУМ Осло
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Тромсё
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
1
КФУМ Осло
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Тромсё
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
13

Упущенные победы

15
10
КФУМ Осло
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Тромсё
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
14

Упущенные победы

23
11

Голы по времени матча

Забито

9
4
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
0
0%
1
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

14
9
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
4
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
2
14%
4
44%
61-75
4
29%
1
11%
76-90

Забито

16
15
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
6
38%
1
7%
31-45
3
19%
4
27%
46-60
2
13%
6
40%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
2
25%
4
27%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
38%
1
7%
61-75
1
13%
2
13%
76-90

Забито

25
19
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 9
1
4%
1
5%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
6
24%
2
11%
31-45
5
20%
6
32%
46-60
5
20%
6
32%
61-75
4
16%
2
11%
76-90

Пропущено

22
24
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
4
18%
2
8%
1-15
2
9%
6
25%
16-30
5
23%
3
13%
31-45
1
5%
5
21%
46-60
5
23%
5
21%
61-75
5
23%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

КФУМ Осло
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3
Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3
Тромсё
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тромсё - Килмарнок 0:1 Килмарнок - Тромсё 2:2 Русенборг - Тромсё 1:0 Тромсё - КуПС 1:0
Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 КуПС - Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0

Результаты матчей

КФУМ Осло
Тромсё

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

КФУМ Осло
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
4
1
8
1.5
4
6
1
8
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
5
5
4
1.5
1
7
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
9
9
6
12
1.5
5
13
3
15
2.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 19 12 5 2 42 - 17 41
2.
Бранн
 19 10 6 3 32 - 22 36
3.
Викинг
 18 9 6 3 31 - 21 33
4.
Мольде
 18 9 4 5 34 - 21 31
5.
Фредрикстад
 19 8 7 4 25 - 20 31
6.
КФУМ Осло
 0:0 19 6 9 4 24 - 23 27
7.
Сарпсборг-08
 1:0 19 7 4 8 28 - 34 25
8.
Стрёмсгодсет
 19 6 5 8 23 - 29 23
9.
Хам-Кам
 0:0 19 5 7 7 22 - 21 22
10.
Русенборг
 17 6 3 8 23 - 30 21
11.
ФК Кристиансунн
 17 5 6 6 23 - 25 21
12.
Лиллестрём
 18 6 2 10 24 - 33 20
13.
Тромсё
 0:0 19 5 4 10 18 - 25 19
14.
Одд
 0:0 19 4 7 8 19 - 31 19
15.
Саннефьёрд
 18 4 5 9 27 - 32 17
16.
Хёугесунн
 0:1 19 5 2 12 18 - 29 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 3 0 22 - 8 21
2.
Викинг
 10 6 3 1 17 - 10 21
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
Русенборг
 8 5 1 2 11 - 9 16
5.
ФК Кристиансунн
 8 4 3 1 15 - 11 15
6.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
7.
Фредрикстад
 10 3 5 2 10 - 11 14
8.
Саннефьёрд
 9 4 1 4 17 - 16 13
9.
Сарпсборг-08
 1:0 10 4 1 5 12 - 18 13
10.
Стрёмсгодсет
 9 3 3 3 12 - 11 12
11.
Тромсё
 0:0 10 3 1 6 14 - 16 10
12.
Одд
 0:0 10 2 4 4 13 - 18 10
13.
Хёугесунн
 0:1 9 3 0 6 6 - 11 9
14.
КФУМ Осло
 0:0 10 1 6 3 9 - 14 9
15.
Лиллестрём
 9 2 2 5 11 - 20 8
16.
Хам-Кам
 0:0 9 1 4 4 7 - 10 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 6 2 2 20 - 9 20
2.
Бранн
 10 5 4 1 20 - 14 19
3.
КФУМ Осло
 0:0 9 5 3 1 15 - 9 18
4.
Мольде
 9 5 2 2 14 - 7 17
5.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
6.
Хам-Кам
 0:0 10 4 3 3 15 - 11 15
7.
Викинг
 8 3 3 2 14 - 11 12
8.
Лиллестрём
 9 4 0 5 13 - 13 12
9.
Сарпсборг-08
 1:0 9 3 3 3 16 - 16 12
10.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 18 11
11.
Тромсё
 0:0 9 2 3 4 4 - 9 9
12.
Одд
 0:0 9 2 3 4 6 - 13 9
13.
Хёугесунн
 0:1 10 2 2 6 12 - 18 8
14.
ФК Кристиансунн
 9 1 3 5 8 - 14 6
15.
Русенборг
 9 1 2 6 12 - 21 5
16.
Саннефьёрд
 9 0 4 5 10 - 16 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 8 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 5
Саннефьёрд Амин Симон 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    Vegard Oestraat Erlien совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
КФУМ Осло
Ничья
Тромсё
3.20
3.20
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3.95
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