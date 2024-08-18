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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 2640 Главный судья: Daniel Higraff
КФУМ Осло
0:1
Конец матча
Тромсё
0'
11' Желтая карточка
Vegard Oestraat Erlien
57' Желтая карточка
Mamadou Barry
0:1
79' Гол
Корник Лео
90' Желтая карточка
Jakob Napoleon Romsaas
90'+7

Ход матча

11'
 
Vegard Oestraat Erlien
57'
 
Mamadou Barry
60'
 
Нордас Лассе
Vegard Oestraat Erlien
60'
 
Jakob Napoleon Romsaas
Heine Larsen
60'
 
Корник Лео
Yaw Paintsil
64'
Teodor Berg Haltvik
Remi Svindland
 
64'
Obilor Denzel Okeke
Нджиэ Мусса
 
75'
Mame Mor Ndiaye
Johannes Hummelvoll-Nunez
 
75'
Jonas Lange Hjorth
David Hickson
 
79'
 
Енссен Андерс
Mamadou Barry
79'
0:1
Корник Лео
86'
Niclas Schjoeth Semmen
Ayoub Aleesami
 
90'
 
Jakob Napoleon Romsaas

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 591 Количество передач 448
  • 58 Владение мячом, % 42
1
Emil
Oedegaard
3
Ayoub
Aleesami
4
Momodou
Lion
Njie
22
Dadi
Dodou
Gaye
33
Амин
Нури
8
Simen
Hestnes
7
Robin
Rasch
42
David
Hickson
10
Нджиэ
Мусса
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
6
Remi
Svindland
1
Хаугор
Якоб
14
Mamadou
Barry
21
Tobias
Guddal
4
Vetle
Skjaervik
17
Yaw
Paintsil
6
Jens
Hjertoe-Dahl
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
23
Норхейм
Рунар
19
Heine
Larsen
15
Vegard
Oestraat
Erlien
КФУМ Осло
3-4-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

КФУМ Осло
Тромсё

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

Э
1:2
ТМК
1:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ТМС
4:2

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
64

Бомбардиры внутри турнира

КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 8 0.42
Носа Даль Петтер 5 0.26
Simen Hestnes 2 0.11
Haakon Hoseth 2 0.11
Mame Mor Ndiaye 2 0.11
Robin Rasch 1 0.05
Ayoub Aleesami 1 0.05
Алеесами Хайтам 1 0.05
Momodou Lion Njie 1 0.05
Remi Svindland 1 (1) 0.05
Teodor Berg Haltvik 0 0
Jonas Lange Hjorth 0 0
David Hickson 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 6 (1) 0.32
Jakob Napoleon Romsaas 3 0.16
Vegard Oestraat Erlien 2 0.11
Йенсен Рубен 2 0.11
Норхейм Рунар 1 0.05
Антонсен Кент-Аре 1 0.05
Корник Лео 1 0.05
Vetle Skjaervik 1 0.05
Tobias Guddal 1 0.05
Jens Hjertoe-Dahl 1 0.05
Енссен Андерс 0 0

Карточки

КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеесами Хайтам 3 1
Akinsola Akinyemi 4 0
Robin Rasch 3 0
Simen Hestnes 3 0
Momodou Lion Njie 3 0
Носа Даль Петтер 2 0
Sverre Hakami Sandal 2 0
Амин Нури 1 0
David Hickson 1 0
Remi Svindland 1 0
Haakon Hoseth 1 0
Ayoub Aleesami 1 0
Салдана Адам 1 0
Teodor Berg Haltvik 1 0
Jonas Lange Hjorth 1 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 1 0
Mathias Toennessen 1 0
Johannes Moesgaard 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енссен Андерс 3 1
Mamadou Barry 4 0
Йенсен Рубен 3 0
Антонсен Кент-Аре 3 0
Нордас Лассе 3 0
Норхейм Рунар 3 0
Хаугор Якоб 2 0
Vegard Oestraat Erlien 2 0
Винтер Феликс 2 0
Робертсен Йеспер 2 0
Tobias Guddal 2 0
Jakob Napoleon Romsaas 2 0
Псише Кристоф 1 0
Нильсен Лассе III 1 0
Haavar Jenssen 1 0
Yaw Paintsil 1 0
Vetle Skjaervik 1 0

Результаты матчей

КФУМ Осло
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Тромсё
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
1
КФУМ Осло
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Тромсё
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
13

Упущенные победы

15
10
КФУМ Осло
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Тромсё
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
14

Упущенные победы

23
11

Голы по времени матча

Забито

9
5
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
0
0%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

15
9
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
4
27%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
2
13%
4
44%
61-75
5
33%
1
11%
76-90

Забито

16
15
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
6
38%
1
7%
31-45
3
19%
4
27%
46-60
2
13%
6
40%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
2
25%
4
27%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
38%
1
7%
61-75
1
13%
2
13%
76-90

Забито

25
20
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 9
1
4%
1
5%
1-15
4
16%
2
10%
16-30
6
24%
2
10%
31-45
5
20%
6
30%
46-60
5
20%
6
30%
61-75
4
16%
3
15%
76-90

Пропущено

23
24
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
4
17%
2
8%
1-15
2
9%
6
25%
16-30
5
22%
3
13%
31-45
1
4%
5
21%
46-60
5
22%
5
21%
61-75
6
26%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

КФУМ Осло
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3
Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3
Тромсё
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тромсё - Килмарнок 0:1 Килмарнок - Тромсё 2:2 Русенборг - Тромсё 1:0 Тромсё - КуПС 1:0
Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 КуПС - Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0

Результаты матчей

КФУМ Осло
Тромсё

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

КФУМ Осло
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
1
9
1.5
4
6
1
9
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
5
4
1.5
1
8
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
10
9
6
13
1.5
5
14
3
16
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 19 12 5 2 42 - 17 41
2.
Бранн
 19 10 6 3 32 - 22 36
3.
Викинг
 0:0 19 9 7 3 31 - 21 34
4.
Мольде
 18 9 4 5 34 - 21 31
5.
Фредрикстад
 19 8 7 4 25 - 20 31
6.
КФУМ Осло
 19 6 8 5 24 - 24 26
7.
Хам-Кам
 19 6 6 7 23 - 21 24
8.
Стрёмсгодсет
 19 6 5 8 23 - 29 23
9.
Сарпсборг-08
 19 6 5 8 29 - 36 23
10.
Русенборг
 0:0 18 6 4 8 23 - 30 22
11.
ФК Кристиансунн
 17 5 6 6 23 - 25 21
12.
Тромсё
 19 6 3 10 19 - 25 21
13.
Лиллестрём
 18 6 2 10 24 - 33 20
14.
Хёугесунн
 19 5 3 11 20 - 30 18
15.
Одд
 19 4 6 9 19 - 32 18
16.
Саннефьёрд
 18 4 5 9 27 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 3 0 22 - 8 21
2.
Викинг
 0:0 10 6 3 1 17 - 10 21
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
Русенборг
 0:0 9 5 2 2 11 - 9 17
5.
ФК Кристиансунн
 8 4 3 1 15 - 11 15
6.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
7.
Фредрикстад
 10 3 5 2 10 - 11 14
8.
Саннефьёрд
 9 4 1 4 17 - 16 13
9.
Стрёмсгодсет
 9 3 3 3 12 - 11 12
10.
Сарпсборг-08
 10 3 2 5 13 - 20 11
11.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
12.
Одд
 10 2 4 4 13 - 18 10
13.
Хёугесунн
 9 3 0 6 6 - 11 9
14.
Хам-Кам
 9 2 3 4 8 - 10 9
15.
Лиллестрём
 9 2 2 5 11 - 20 8
16.
КФУМ Осло
 10 1 5 4 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 6 2 2 20 - 9 20
2.
Бранн
 10 5 4 1 20 - 14 19
3.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
4.
Мольде
 9 5 2 2 14 - 7 17
5.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
6.
Хам-Кам
 10 4 3 3 15 - 11 15
7.
Викинг
 0:0 9 3 4 2 14 - 11 13
8.
Лиллестрём
 9 4 0 5 13 - 13 12
9.
Сарпсборг-08
 9 3 3 3 16 - 16 12
10.
Тромсё
 9 3 2 4 5 - 9 11
11.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 18 11
12.
Хёугесунн
 10 2 3 5 14 - 19 9
13.
Одд
 9 2 2 5 6 - 14 8
14.
ФК Кристиансунн
 9 1 3 5 8 - 14 6
15.
Русенборг
 0:0 9 1 2 6 12 - 21 5
16.
Саннефьёрд
 9 0 4 5 10 - 16 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 8 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 5
Хёугесунн Лейте Бруно 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 11'
      Vegard Oestraat Erlien совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч КФУМ Осло 0:1 Тромсё онлайн

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