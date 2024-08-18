Тур: 19. Стадион: КФУМ Арена. Зрители: 2640 Главный судья: Daniel Higraff
0'
11' Желтая карточкаVegard Oestraat Erlien
57' Желтая карточкаMamadou Barry
0:1
79' ГолКорник Лео
90' Желтая карточкаJakob Napoleon Romsaas
90'+7
Ход матча
57'
79'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
591 Количество передач 448
-
58 Владение мячом, % 42
33
Амин
Нури
10
Нджиэ
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нджиэ МуссаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
43 Салдана АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Heine LarsenНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gard Holme
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
КФУМ Осло
Тромсё
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
1.4
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
64
Бомбардиры внутри турнира
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|8
|0.42
|Носа Даль Петтер
|5
|0.26
|Simen Hestnes
|2
|0.11
|Haakon Hoseth
|2
|0.11
|Mame Mor Ndiaye
|2
|0.11
|Robin Rasch
|1
|0.05
|Ayoub Aleesami
|1
|0.05
|Алеесами Хайтам
|1
|0.05
|Momodou Lion Njie
|1
|0.05
|Remi Svindland
|1 (1)
|0.05
|Teodor Berg Haltvik
|0
|0
|Jonas Lange Hjorth
|0
|0
|David Hickson
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордас Лассе
|6 (1)
|0.32
|Jakob Napoleon Romsaas
|3
|0.16
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0.11
|Йенсен Рубен
|2
|0.11
|Норхейм Рунар
|1
|0.05
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.05
|Корник Лео
|1
|0.05
|Vetle Skjaervik
|1
|0.05
|Tobias Guddal
|1
|0.05
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0.05
|Енссен Андерс
|0
|0
Карточки
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеесами Хайтам
|3
|1
|Akinsola Akinyemi
|4
|0
|Robin Rasch
|3
|0
|Simen Hestnes
|3
|0
|Momodou Lion Njie
|3
|0
|Носа Даль Петтер
|2
|0
|Sverre Hakami Sandal
|2
|0
|Амин Нури
|1
|0
|David Hickson
|1
|0
|Remi Svindland
|1
|0
|Haakon Hoseth
|1
|0
|Ayoub Aleesami
|1
|0
|Салдана Адам
|1
|0
|Teodor Berg Haltvik
|1
|0
|Jonas Lange Hjorth
|1
|0
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
|Johannes Moesgaard
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енссен Андерс
|3
|1
|Mamadou Barry
|4
|0
|Йенсен Рубен
|3
|0
|Антонсен Кент-Аре
|3
|0
|Нордас Лассе
|3
|0
|Норхейм Рунар
|3
|0
|Хаугор Якоб
|2
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0
|Винтер Феликс
|2
|0
|Робертсен Йеспер
|2
|0
|Tobias Guddal
|2
|0
|Jakob Napoleon Romsaas
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Haavar Jenssen
|1
|0
|Yaw Paintsil
|1
|0
|Vetle Skjaervik
|1
|0
Результаты матчей
КФУМ Осло
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Тромсё
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
1
КФУМ Осло
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Тромсё
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
13
Упущенные победы
15
10
КФУМ Осло
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Тромсё
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
14
Упущенные победы
23
11
Голы по времени матча
Забито
9
5
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
0
0%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Пропущено
15
9
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
4
27%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
20%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
2
13%
4
44%
61-75
5
33%
1
11%
76-90
Забито
16
15
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
6
38%
1
7%
31-45
3
19%
4
27%
46-60
2
13%
6
40%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
2
25%
4
27%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
38%
1
7%
61-75
1
13%
2
13%
76-90
Забито
25
20
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 9
1
4%
1
5%
1-15
4
16%
2
10%
16-30
6
24%
2
10%
31-45
5
20%
6
30%
46-60
5
20%
6
30%
61-75
4
16%
3
15%
76-90
Пропущено
23
24
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
4
17%
2
8%
1-15
2
9%
6
25%
16-30
5
22%
3
13%
31-45
1
4%
5
21%
46-60
5
22%
5
21%
61-75
6
26%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
КФУМ Осло
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3
Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3
Тромсё
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Тромсё - Килмарнок 0:1 Килмарнок - Тромсё 2:2 Русенборг - Тромсё 1:0 Тромсё - КуПС 1:0
Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 КуПС - Тромсё 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0
Результаты матчей
КФУМ Осло
Тромсё
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
0:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
КФУМ Осло
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
19
46
19
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
54
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
109
613
514
316
316
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|42 - 17
|41
|2.
|19
|10
|6
|3
|32 - 22
|36
|3.
|0:0
|19
|9
|7
|3
|31 - 21
|34
|4.
|18
|9
|4
|5
|34 - 21
|31
|5.
|19
|8
|7
|4
|25 - 20
|31
|6.
|19
|6
|8
|5
|24 - 24
|26
|7.
|19
|6
|6
|7
|23 - 21
|24
|8.
|19
|6
|5
|8
|23 - 29
|23
|9.
|19
|6
|5
|8
|29 - 36
|23
|10.
|0:0
|18
|6
|4
|8
|23 - 30
|22
|11.
|17
|5
|6
|6
|23 - 25
|21
|12.
|19
|6
|3
|10
|19 - 25
|21
|13.
|18
|6
|2
|10
|24 - 33
|20
|14.
|19
|5
|3
|11
|20 - 30
|18
|15.
|19
|4
|6
|9
|19 - 32
|18
|16.
|18
|4
|5
|9
|27 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|2.
|0:0
|10
|6
|3
|1
|17 - 10
|21
|3.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|4.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|11 - 9
|17
|5.
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|20 - 14
|14
|7.
|10
|3
|5
|2
|10 - 11
|14
|8.
|9
|4
|1
|4
|17 - 16
|13
|9.
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|13 - 20
|11
|11.
|10
|3
|1
|6
|14 - 16
|10
|12.
|10
|2
|4
|4
|13 - 18
|10
|13.
|9
|3
|0
|6
|6 - 11
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|11 - 20
|8
|16.
|10
|1
|5
|4
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|20 - 9
|20
|2.
|10
|5
|4
|1
|20 - 14
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|15 - 9
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|6.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|7.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|8.
|9
|4
|0
|5
|13 - 13
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|16 - 16
|12
|10.
|9
|3
|2
|4
|5 - 9
|11
|11.
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|12.
|10
|2
|3
|5
|14 - 19
|9
|13.
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|14.
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|15.
|0:0
|9
|1
|2
|6
|12 - 21
|5
|16.
|9
|0
|4
|5
|10 - 16
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|8 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|8 (1)
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|5
|Хёугесунн
|Лейте Бруно
|5