Тур: 19. Стадион: Сарпсборг. Главный судья: Моен Кристиан
1:1
Первый тайм: 37'
Ход матча
27'
1:0
35'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
32
Вишне
Эйрик
17
Anders
Hiim
26
Daniel
Job
25
Mikkel
Hope
77
Бизоза
Парфе
16
Лейте
Бруно
29
Sorry
Diarra
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Daniel JobНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Leander Oy
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Mikkel HopeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Бизоза ПарфеПолузащитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
55 Madiodio Dia
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сарпсборг-08
Хёугесунн
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
23 матча
34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
17.4%
43.5%
39.1%
4 победы 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.45
0.75
Среднее время на гол
61
120
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.33
0.73
Среднее время на гол
67
123
Всего голов
32
17
Голов в среднем за матч
1.39
0.74
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
Среднее время на гол
64
121
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Henrik Meister
|8
|0.42
|Sondre Oerjasaeter
|4
|0.21
|Йохансен Стефан
|3 (2)
|0.16
|Бергет Йо Инге
|3
|0.16
|Хрупалла Павел
|2
|0.11
|Сандберг Никлас
|2 (2)
|0.11
|Victor Halvorsen
|1
|0.05
|Вишне Эйрик
|1
|0.05
|Тебо Франклин
|1
|0.05
|Сандер Кристиансен
|1
|0.05
|Peter Reinhardsen
|1
|0.05
|Anders Hiim
|0
|0
|Шер Аймар
|0
|0
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тунекти Себастьян
|3
|0.16
|Лейте Бруно
|3
|0.16
|Sorry Diarra
|3
|0.16
|Эскесен Юлиус
|1 (1)
|0.05
|Конрадсен Мортен
|1
|0.05
|Mikkel Hope
|1
|0.05
|Лисет Сёндре
|1
|0.05
|Бизоза Парфе
|1
|0.05
|Mathias Sauer
|1
|0.05
|Claus Niyukuri
|1
|0.05
|Ismael Seone
|1
|0.05
|Oscar Krusnell
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|4
|0
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Шер Аймар
|3
|0
|Henrik Meister
|3
|0
|Sondre Oerjasaeter
|3
|0
|Кристиан Михельсен
|1
|1
|Йохансен Стефан
|2
|0
|Anders Hiim
|2
|0
|Касас Арнау
|2
|0
|Сандер Кристиансен
|2
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|Эрикссон Карлйохан
|1
|0
|Кох Менно
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Хрупалла Павел
|1
|0
|Тебо Франклин
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейте Бруно
|4
|0
|Тунекти Себастьян
|4
|0
|Бизоза Парфе
|4
|0
|Sorry Diarra
|4
|0
|Лисет Сёндре
|2
|1
|Troy Nyhammer
|2
|1
|Claus Niyukuri
|3
|0
|Mikkel Hope
|3
|0
|Sancheev Manoharan
|3
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Эскесен Юлиус
|2
|0
|Anders Baertelsen
|2
|0
|Людвикссон Антон
|2
|0
|Ismael Seone
|2
|0
|Фредриксен Ульрик
|1
|0
|Oscar Krusnell
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Хёугесунн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
9
Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Хёугесунн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
14
4
Сарпсборг-08
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Хёугесунн
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
19
13
Голы по времени матча
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
17%
1
8%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
5
42%
3
25%
61-75
2
17%
1
8%
76-90
Пропущено
17
17
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
6%
3
18%
1-15
5
29%
29%
1
6%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
2
12%
3
18%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
5
29%
29%
3
18%
76-90
Забито
17
6
8 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
3
50%
46-60
1
6%
2
33%
61-75
4
24%
1
17%
76-90
Пропущено
15
11
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
7%
2
18%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
6
40%
1
9%
61-75
3
20%
3
27%
76-90
Забито
29
18
13 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
2 Не забивали 6
4
14%
1
6%
1-15
5
17%
2
11%
16-30
4
14%
2
11%
31-45
4
14%
6
33%
46-60
6
21%
5
28%
61-75
6
21%
2
11%
76-90
Пропущено
32
28
12 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
2
6%
5
18%
1-15
7
22%
1
4%
16-30
3
9%
6
21%
31-45
5
16%
5
18%
46-60
7
22%
5
18%
61-75
8
25%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Одд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1
Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2
Хёугесунн
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3
Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2
Результаты матчей
Сарпсборг-08
Хёугесунн
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:7
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
27
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
54
45
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
126
711
513
315
117
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|42 - 17
|41
|2.
|19
|10
|6
|3
|32 - 22
|36
|3.
|18
|9
|6
|3
|31 - 21
|33
|4.
|18
|9
|4
|5
|34 - 21
|31
|5.
|19
|8
|7
|4
|25 - 20
|31
|6.
|0:0
|19
|6
|9
|4
|24 - 23
|27
|7.
|19
|6
|5
|8
|23 - 29
|23
|8.
|1:1
|19
|6
|5
|8
|28 - 35
|23
|9.
|0:0
|19
|5
|7
|7
|22 - 21
|22
|10.
|17
|6
|3
|8
|23 - 30
|21
|11.
|17
|5
|6
|6
|23 - 25
|21
|12.
|18
|6
|2
|10
|24 - 33
|20
|13.
|0:0
|19
|5
|4
|10
|18 - 25
|19
|14.
|0:0
|19
|4
|7
|8
|19 - 31
|19
|15.
|1:1
|19
|5
|3
|11
|19 - 29
|18
|16.
|18
|4
|5
|9
|27 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|2.
|10
|6
|3
|1
|17 - 10
|21
|3.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|11 - 9
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|20 - 14
|14
|7.
|10
|3
|5
|2
|10 - 11
|14
|8.
|9
|4
|1
|4
|17 - 16
|13
|9.
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|10.
|1:1
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|11.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|14 - 16
|10
|12.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|13 - 18
|10
|13.
|1:1
|9
|3
|0
|6
|6 - 11
|9
|14.
|0:0
|10
|1
|6
|3
|9 - 14
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|11 - 20
|8
|16.
|0:0
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|20 - 9
|20
|2.
|10
|5
|4
|1
|20 - 14
|19
|3.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|15 - 9
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|6.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|7.
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|8.
|9
|4
|0
|5
|13 - 13
|12
|9.
|1:1
|9
|3
|3
|3
|16 - 16
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|11.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|4 - 9
|9
|12.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|13.
|1:1
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|14.
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|15.
|9
|1
|2
|6
|12 - 21
|5
|16.
|9
|0
|4
|5
|10 - 16
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|8 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|8 (1)
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|5
|Саннефьёрд
|Амин Симон
|5