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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 4493 Главный судья: Моен Кристиан
Сарпсборг-08
2:2
Конец матча
Хёугесунн
0'
9' Желтая карточка
Sondre Oerjasaeter
1:0
27' Гол
Тебо Франклин
1:1
35' Гол
Эскесен Юлиус
53' Желтая карточка
Лейте Бруно
2:1
62' Гол
Daniel Job
2:2
81' Пенальти
Sorry Diarra
85' Желтая карточка
Sancheev Manoharan
89' Желтая карточка
Anders Baertelsen
90' Желтая карточка
Мартинссон-Нгуали Серж
90'+5

Ход матча

9'
Sondre Oerjasaeter
 
27'
Тебо Франклин
(Anders Hiim)
1:0
35'
1:1
Эскесен Юлиус
46'
Сандер Кристиансен
Victor Halvorsen
 
53'
 
Лейте Бруно
54'
 
Людвикссон Антон
Лейте Бруно
61'
Peter Reinhardsen
Вишне Эйрик
 
61'
Мартинссон-Нгуали Серж
Йохансен Стефан
 
62'
Daniel Job
(Sondre Oerjasaeter)
2:1
67'
Хрупалла Павел
Daniel Job
 
71'
 
Mathias Sauer
Troy Nyhammer
71'
 
Лисет Сёндре
Бизоза Парфе
71'
 
Sander Innvaer
Тунекти Себастьян
81'
2:2
Sorry Diarra
82'
Кох Менно
Скиппер Антон
 
85'
 
Sancheev Manoharan
89'
 
Фишер Миккель
Людвикссон Антон
89'
 
Anders Baertelsen
90'
Мартинссон-Нгуали Серж
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 380 Количество передач 383
  • 50 Владение мячом, % 50
13
Эрикссон
Карлйохан
32
Вишне
Эйрик
3
Скиппер
Антон
30
Тебо
Франклин
17
Anders
Hiim
6
Шер
Аймар
10
Йохансен
Стефан
8
Танген
Харальд
22
Victor
Halvorsen
27
Sondre
Oerjasaeter
26
Daniel
Job
1
Сельвик
Эгиль
25
Mikkel
Hope
4
Anders
Baertelsen
6
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
77
Бизоза
Парфе
16
Лейте
Бруно
24
Troy
Nyhammer
21
Эскесен
Юлиус
11
Тунекти
Себастьян
29
Sorry
Diarra
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Хёугесунн
4-2-3-1

История личных встреч

Сарпсборг-08
Хёугесунн

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

23 матча

34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

17.4%
43.5%
39.1%
4 победы 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:2
Э
2:1
Э
0:0
Э
4:0
Э
3:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:2
Э
4:0
Э
2:1
Э
0:1

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.45
0.75

Среднее время на гол

61
120

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.33
0.73

Среднее время на гол

67
123

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

1.39
0.74

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

64
121

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Henrik Meister 8 0.42
Sondre Oerjasaeter 4 0.21
Йохансен Стефан 3 (2) 0.16
Бергет Йо Инге 3 0.16
Хрупалла Павел 2 0.11
Тебо Франклин 2 0.11
Сандберг Никлас 2 (2) 0.11
Victor Halvorsen 1 0.05
Вишне Эйрик 1 0.05
Сандер Кристиансен 1 0.05
Peter Reinhardsen 1 0.05
Daniel Job 1 0.05
Anders Hiim 0 0
Шер Аймар 0 0
Martin Hoel Andersen 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 4 (1) 0.21
Тунекти Себастьян 3 0.16
Лейте Бруно 3 0.16
Эскесен Юлиус 2 (1) 0.11
Конрадсен Мортен 1 0.05
Mikkel Hope 1 0.05
Лисет Сёндре 1 0.05
Бизоза Парфе 1 0.05
Mathias Sauer 1 0.05
Claus Niyukuri 1 0.05
Ismael Seone 1 0.05
Oscar Krusnell 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 4 0
Вишне Эйрик 3 0
Шер Аймар 3 0
Henrik Meister 3 0
Sondre Oerjasaeter 3 0
Кристиан Михельсен 1 1
Йохансен Стефан 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Anders Hiim 2 0
Касас Арнау 2 0
Сандер Кристиансен 2 0
Эрикссон Карлйохан 1 0
Кох Менно 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Илич Марко 1 0
Хрупалла Павел 1 0
Тебо Франклин 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейте Бруно 5 0
Тунекти Себастьян 4 0
Бизоза Парфе 4 0
Sorry Diarra 4 0
Sancheev Manoharan 4 0
Лисет Сёндре 2 1
Troy Nyhammer 2 1
Anders Baertelsen 3 0
Claus Niyukuri 3 0
Mikkel Hope 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Эскесен Юлиус 2 0
Людвикссон Антон 2 0
Ismael Seone 2 0
Фредриксен Ульрик 1 0
Oscar Krusnell 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Хёугесунн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
11
Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Хёугесунн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

14
4
Сарпсборг-08
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Хёугесунн
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

21
15

Голы по времени матча

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
14%
1
7%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
6
43%
3
21%
61-75
2
14%
2
14%
76-90

Пропущено

19
19
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
5%
3
16%
1-15
5
26%
2
11%
16-30
4
21%
3
16%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
1
5%
5
26%
61-75
6
32%
3
16%
76-90

Забито

17
6
8 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
3
50%
46-60
1
6%
2
33%
61-75
4
24%
1
17%
76-90

Пропущено

15
11
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
7%
2
18%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
6
40%
1
9%
61-75
3
20%
3
27%
76-90

Забито

31
20
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
2 Не забивали 6
4
13%
1
5%
1-15
6
19%
2
10%
16-30
4
13%
3
15%
31-45
4
13%
6
30%
46-60
7
23%
5
25%
61-75
6
19%
3
15%
76-90

Пропущено

34
30
13 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
2
6%
5
17%
1-15
7
21%
2
7%
16-30
4
12%
6
20%
31-45
5
15%
5
17%
46-60
7
21%
6
20%
61-75
9
26%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Одд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1
Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2
Хёугесунн
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3
Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Хёугесунн

Точный счет

0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:7
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
4
3
7
1.5
1
8
1
9
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
2
5
4
1.5
5
5
2
7
2.5
1
9
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
13
6
8
11
1.5
6
13
3
16
2.5
1
18
2
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 19 12 5 2 42 - 17 41
2.
Бранн
 19 10 6 3 32 - 22 36
3.
Викинг
 0:0 19 9 7 3 31 - 21 34
4.
Мольде
 18 9 4 5 34 - 21 31
5.
Фредрикстад
 19 8 7 4 25 - 20 31
6.
КФУМ Осло
 19 6 8 5 24 - 24 26
7.
Хам-Кам
 19 6 6 7 23 - 21 24
8.
Стрёмсгодсет
 19 6 5 8 23 - 29 23
9.
Сарпсборг-08
 19 6 5 8 29 - 36 23
10.
Русенборг
 0:0 18 6 4 8 23 - 30 22
11.
ФК Кристиансунн
 17 5 6 6 23 - 25 21
12.
Тромсё
 19 6 3 10 19 - 25 21
13.
Лиллестрём
 18 6 2 10 24 - 33 20
14.
Хёугесунн
 19 5 3 11 20 - 30 18
15.
Одд
 19 4 6 9 19 - 32 18
16.
Саннефьёрд
 18 4 5 9 27 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 3 0 22 - 8 21
2.
Викинг
 0:0 10 6 3 1 17 - 10 21
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
Русенборг
 0:0 9 5 2 2 11 - 9 17
5.
ФК Кристиансунн
 8 4 3 1 15 - 11 15
6.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
7.
Фредрикстад
 10 3 5 2 10 - 11 14
8.
Саннефьёрд
 9 4 1 4 17 - 16 13
9.
Стрёмсгодсет
 9 3 3 3 12 - 11 12
10.
Сарпсборг-08
 10 3 2 5 13 - 20 11
11.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
12.
Одд
 10 2 4 4 13 - 18 10
13.
Хёугесунн
 9 3 0 6 6 - 11 9
14.
Хам-Кам
 9 2 3 4 8 - 10 9
15.
Лиллестрём
 9 2 2 5 11 - 20 8
16.
КФУМ Осло
 10 1 5 4 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 6 2 2 20 - 9 20
2.
Бранн
 10 5 4 1 20 - 14 19
3.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
4.
Мольде
 9 5 2 2 14 - 7 17
5.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
6.
Хам-Кам
 10 4 3 3 15 - 11 15
7.
Викинг
 0:0 9 3 4 2 14 - 11 13
8.
Лиллестрём
 9 4 0 5 13 - 13 12
9.
Сарпсборг-08
 9 3 3 3 16 - 16 12
10.
Тромсё
 9 3 2 4 5 - 9 11
11.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 18 11
12.
Хёугесунн
 10 2 3 5 14 - 19 9
13.
Одд
 9 2 2 5 6 - 14 8
14.
ФК Кристиансунн
 9 1 3 5 8 - 14 6
15.
Русенборг
 0:0 9 1 2 6 12 - 21 5
16.
Саннефьёрд
 9 0 4 5 10 - 16 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 8 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 5
Хёугесунн Лейте Бруно 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Бизоза Парфе сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О О Л - Эскесен Юлиус из команды Хёугесунн легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!
    • 27'
      Anders Hiim сделал результативную передачу.
    • 27'
      ГОООООЛ - Тебо Франклин Сарпсборг-08 забивает ударом головой
    • 9'
      Sondre Oerjasaeter получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сарпсборг-08 2:2 Хёугесунн онлайн

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