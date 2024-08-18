Тур: 19. Стадион: Сарпсборг. Зрители: 4493 Главный судья: Моен Кристиан
2:2
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаSondre Oerjasaeter
1:0
27' ГолТебо Франклин
1:1
35' ГолЭскесен Юлиус
53' Желтая карточкаЛейте Бруно
2:1
62' ГолDaniel Job
2:2
81' ПенальтиSorry Diarra
85' Желтая карточкаSancheev Manoharan
89' Желтая карточкаAnders Baertelsen
90' Желтая карточкаМартинссон-Нгуали Серж
90'+5
Ход матча
27'
1:0
35'
1:1
53'
62'
2:1
81'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 5
-
10 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
380 Количество передач 383
-
50 Владение мячом, % 50
32
Вишне
Эйрик
17
Anders
Hiim
26
Daniel
Job
25
Mikkel
Hope
77
Бизоза
Парфе
16
Лейте
Бруно
29
Sorry
Diarra
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Daniel JobНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Leander Oy
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Mikkel HopeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Бизоза ПарфеПолузащитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
55 Madiodio Dia
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сарпсборг-08
Хёугесунн
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
23 матча
34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
17.4%
43.5%
39.1%
4 победы 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.45
0.75
Среднее время на гол
61
120
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.33
0.73
Среднее время на гол
67
123
Всего голов
32
17
Голов в среднем за матч
1.39
0.74
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
Среднее время на гол
64
121
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Henrik Meister
|8
|0.42
|Sondre Oerjasaeter
|4
|0.21
|Йохансен Стефан
|3 (2)
|0.16
|Бергет Йо Инге
|3
|0.16
|Хрупалла Павел
|2
|0.11
|Тебо Франклин
|2
|0.11
|Сандберг Никлас
|2 (2)
|0.11
|Victor Halvorsen
|1
|0.05
|Вишне Эйрик
|1
|0.05
|Сандер Кристиансен
|1
|0.05
|Peter Reinhardsen
|1
|0.05
|Daniel Job
|1
|0.05
|Anders Hiim
|0
|0
|Шер Аймар
|0
|0
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|4 (1)
|0.21
|Тунекти Себастьян
|3
|0.16
|Лейте Бруно
|3
|0.16
|Эскесен Юлиус
|2 (1)
|0.11
|Конрадсен Мортен
|1
|0.05
|Mikkel Hope
|1
|0.05
|Лисет Сёндре
|1
|0.05
|Бизоза Парфе
|1
|0.05
|Mathias Sauer
|1
|0.05
|Claus Niyukuri
|1
|0.05
|Ismael Seone
|1
|0.05
|Oscar Krusnell
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|4
|0
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Шер Аймар
|3
|0
|Henrik Meister
|3
|0
|Sondre Oerjasaeter
|3
|0
|Кристиан Михельсен
|1
|1
|Йохансен Стефан
|2
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Anders Hiim
|2
|0
|Касас Арнау
|2
|0
|Сандер Кристиансен
|2
|0
|Эрикссон Карлйохан
|1
|0
|Кох Менно
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Хрупалла Павел
|1
|0
|Тебо Франклин
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейте Бруно
|5
|0
|Тунекти Себастьян
|4
|0
|Бизоза Парфе
|4
|0
|Sorry Diarra
|4
|0
|Sancheev Manoharan
|4
|0
|Лисет Сёндре
|2
|1
|Troy Nyhammer
|2
|1
|Anders Baertelsen
|3
|0
|Claus Niyukuri
|3
|0
|Mikkel Hope
|3
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Эскесен Юлиус
|2
|0
|Людвикссон Антон
|2
|0
|Ismael Seone
|2
|0
|Фредриксен Ульрик
|1
|0
|Oscar Krusnell
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Хёугесунн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
11
Сарпсборг-08
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Хёугесунн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
14
4
Сарпсборг-08
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Хёугесунн
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
21
15
Голы по времени матча
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
14%
1
7%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
6
43%
3
21%
61-75
2
14%
2
14%
76-90
Пропущено
19
19
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
5%
3
16%
1-15
5
26%
2
11%
16-30
4
21%
3
16%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
1
5%
5
26%
61-75
6
32%
3
16%
76-90
Забито
17
6
8 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
3
50%
46-60
1
6%
2
33%
61-75
4
24%
1
17%
76-90
Пропущено
15
11
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
7%
2
18%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
6
40%
1
9%
61-75
3
20%
3
27%
76-90
Забито
31
20
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
2 Не забивали 6
4
13%
1
5%
1-15
6
19%
2
10%
16-30
4
13%
3
15%
31-45
4
13%
6
30%
46-60
7
23%
5
25%
61-75
6
19%
3
15%
76-90
Пропущено
34
30
13 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
2
6%
5
17%
1-15
7
21%
2
7%
16-30
4
12%
6
20%
31-45
5
15%
5
17%
46-60
7
21%
6
20%
61-75
9
26%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Одд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1
Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2
Хёугесунн
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3
Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2
Результаты матчей
Сарпсборг-08
Хёугесунн
Точный счет
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:7
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
54
37
18
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
82
54
55
27
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
136
811
613
316
118
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|42 - 17
|41
|2.
|19
|10
|6
|3
|32 - 22
|36
|3.
|0:0
|19
|9
|7
|3
|31 - 21
|34
|4.
|18
|9
|4
|5
|34 - 21
|31
|5.
|19
|8
|7
|4
|25 - 20
|31
|6.
|19
|6
|8
|5
|24 - 24
|26
|7.
|19
|6
|6
|7
|23 - 21
|24
|8.
|19
|6
|5
|8
|23 - 29
|23
|9.
|19
|6
|5
|8
|29 - 36
|23
|10.
|0:0
|18
|6
|4
|8
|23 - 30
|22
|11.
|17
|5
|6
|6
|23 - 25
|21
|12.
|19
|6
|3
|10
|19 - 25
|21
|13.
|18
|6
|2
|10
|24 - 33
|20
|14.
|19
|5
|3
|11
|20 - 30
|18
|15.
|19
|4
|6
|9
|19 - 32
|18
|16.
|18
|4
|5
|9
|27 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|2.
|0:0
|10
|6
|3
|1
|17 - 10
|21
|3.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|4.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|11 - 9
|17
|5.
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|20 - 14
|14
|7.
|10
|3
|5
|2
|10 - 11
|14
|8.
|9
|4
|1
|4
|17 - 16
|13
|9.
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|13 - 20
|11
|11.
|10
|3
|1
|6
|14 - 16
|10
|12.
|10
|2
|4
|4
|13 - 18
|10
|13.
|9
|3
|0
|6
|6 - 11
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|11 - 20
|8
|16.
|10
|1
|5
|4
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|20 - 9
|20
|2.
|10
|5
|4
|1
|20 - 14
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|15 - 9
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|6.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|7.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|8.
|9
|4
|0
|5
|13 - 13
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|16 - 16
|12
|10.
|9
|3
|2
|4
|5 - 9
|11
|11.
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|12.
|10
|2
|3
|5
|14 - 19
|9
|13.
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|14.
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|15.
|0:0
|9
|1
|2
|6
|12 - 21
|5
|16.
|9
|0
|4
|5
|10 - 16
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|8 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|8 (1)
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|5
|Хёугесунн
|Лейте Бруно
|5