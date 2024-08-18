Тур: 19. Стадион: Брискеби. Главный судья: Хансен Торе
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
14
Марес
Люк
10
Мава
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мава МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
-
24 Нжи БилалНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хам-Кам
Одд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gard Simenstad
|3
|0.16
|John Olav Norheim
|3
|0.16
|Удаль Хенрик
|2 (1)
|0.11
|Йонссон Видар
|2
|0.11
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.11
|Мава Мозес
|2
|0.11
|Эдегор Никлас
|2
|0.11
|Конгсро Вегар
|1
|0.05
|Киркеволд Пол
|1
|0.05
|Tore Andre Soeraas
|1
|0.05
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0.05
|Марес Люк
|1 (1)
|0.05
|Куртович Виллиам
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингебритсен Микаэль
|5 (1)
|0.26
|Свендсен Тобиас
|3
|0.16
|Faniel Temesgen Tewelde
|3
|0.16
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|2
|0.11
|Samuel Skree Skjeldal
|1
|0.05
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0.05
|Нжи Билал
|1
|0.05
|Йоргенсен Филип
|1
|0.05
|Миеттинен Тони
|1
|0.05
|Аас Сайвер
|1
|0.05
|Рууд Эспен
|0
|0
|Хуссейн Эцаз
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|John Olav Norheim
|3
|1
|Куртович Виллиам
|4
|0
|Марес Люк
|3
|0
|Мава Мозес
|3
|0
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|Йонссон Видар
|2
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0
|Tore Andre Soeraas
|2
|0
|Кьяергор Оливер
|2
|0
|Эдегор Никлас
|2
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Gard Simenstad
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Нилсен Снорре
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миеттинен Тони
|5
|1
|Хуссейн Эцаз
|6
|0
|Mihajlo Ivancevic
|3
|1
|Рууд Эспен
|3
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|3
|0
|Йоргенсен Филип
|3
|0
|Ингебритсен Микаэль
|2
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Юхансен Сондре
|1
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0
|Jesper Svenungsen Skau
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Результаты матчей
Хам-Кам
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Одд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
3
Хам-Кам
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Одд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
15
11
Хам-Кам
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Одд
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
20
14
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
14 Не забивали 13
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
4
36%
3
23%
61-75
1
9%
1
8%
76-90
Забито
15
13
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
3
20%
0
0%
1-15
5
33%
4
31%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
13%
4
31%
76-90
Пропущено
11
18
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
4
22%
16-30
3
27%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
3
27%
7
39%
76-90
Забито
21
19
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
4
19%
0
0%
1-15
6
29%
5
26%
16-30
1
5%
5
26%
31-45
4
19%
2
11%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
3
14%
5
26%
76-90
Пропущено
22
31
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 15
1
5%
2
6%
1-15
5
23%
6
19%
16-30
5
23%
5
16%
31-45
2
9%
5
16%
46-60
5
23%
5
16%
61-75
4
18%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Одд - Хам-Кам 1:2
Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 Хам-Кам - Бранн 1:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0
Одд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Одд - Сарпсборг-08 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Одд - Хам-Кам 1:2
Русенборг - Одд 2:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Мольде - Одд 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3
Результаты матчей
Хам-Кам
Одд
Точный счет
0:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
7
1 раз 10%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хам-Кам
Одд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
82
26
46
17
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
53
37
17
19
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
135
513
513
216
117
117
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|42 - 17
|41
|2.
|19
|10
|6
|3
|32 - 22
|36
|3.
|18
|9
|6
|3
|31 - 21
|33
|4.
|18
|9
|4
|5
|34 - 21
|31
|5.
|19
|8
|7
|4
|25 - 20
|31
|6.
|0:0
|19
|6
|9
|4
|24 - 23
|27
|7.
|19
|6
|5
|8
|23 - 29
|23
|8.
|1:1
|19
|6
|5
|8
|28 - 35
|23
|9.
|0:0
|19
|5
|7
|7
|22 - 21
|22
|10.
|17
|6
|3
|8
|23 - 30
|21
|11.
|17
|5
|6
|6
|23 - 25
|21
|12.
|18
|6
|2
|10
|24 - 33
|20
|13.
|0:0
|19
|5
|4
|10
|18 - 25
|19
|14.
|0:0
|19
|4
|7
|8
|19 - 31
|19
|15.
|1:1
|19
|5
|3
|11
|19 - 29
|18
|16.
|18
|4
|5
|9
|27 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|2.
|10
|6
|3
|1
|17 - 10
|21
|3.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|11 - 9
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|20 - 14
|14
|7.
|10
|3
|5
|2
|10 - 11
|14
|8.
|9
|4
|1
|4
|17 - 16
|13
|9.
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|10.
|1:1
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|11.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|14 - 16
|10
|12.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|13 - 18
|10
|13.
|1:1
|9
|3
|0
|6
|6 - 11
|9
|14.
|0:0
|10
|1
|6
|3
|9 - 14
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|11 - 20
|8
|16.
|0:0
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|20 - 9
|20
|2.
|10
|5
|4
|1
|20 - 14
|19
|3.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|15 - 9
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|6.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|7.
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|8.
|9
|4
|0
|5
|13 - 13
|12
|9.
|1:1
|9
|3
|3
|3
|16 - 16
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|11.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|4 - 9
|9
|12.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|13.
|1:1
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|14.
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|15.
|9
|1
|2
|6
|12 - 21
|5
|16.
|9
|0
|4
|5
|10 - 16
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|8 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|8 (1)
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|5
|Саннефьёрд
|Амин Симон
|5