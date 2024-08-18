Тур: 19. Стадион: Брискеби. Зрители: 4209 Главный судья: Хансен Торе
0'
53' Желтая карточкаTore Andre Soeraas
1:0
62' ГолМава Мозес
68' Красная карточкаШельстад Фредрик
79' Желтая карточкаKristian Loenstad Onsrud
90'+8
Ход матча
62'
1:0
68'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 11
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
328 Количество передач 515
-
38 Владение мячом, % 62
14
Марес
Люк
10
Мава
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мава МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
-
24 Нжи БилалНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хам-Кам
Одд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gard Simenstad
|3
|0.16
|John Olav Norheim
|3
|0.16
|Мава Мозес
|3
|0.16
|Удаль Хенрик
|2 (1)
|0.11
|Йонссон Видар
|2
|0.11
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.11
|Эдегор Никлас
|2
|0.11
|Конгсро Вегар
|1
|0.05
|Tore Andre Soeraas
|1
|0.05
|Киркеволд Пол
|1
|0.05
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0.05
|Марес Люк
|1 (1)
|0.05
|Куртович Виллиам
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингебритсен Микаэль
|5 (1)
|0.26
|Свендсен Тобиас
|3
|0.16
|Faniel Temesgen Tewelde
|3
|0.16
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|2
|0.11
|Samuel Skree Skjeldal
|1
|0.05
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0.05
|Нжи Билал
|1
|0.05
|Йоргенсен Филип
|1
|0.05
|Миеттинен Тони
|1
|0.05
|Аас Сайвер
|1
|0.05
|Рууд Эспен
|0
|0
|Хуссейн Эцаз
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|John Olav Norheim
|3
|1
|Шельстад Фредрик
|1
|2
|Куртович Виллиам
|4
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|3
|0
|Марес Люк
|3
|0
|Мава Мозес
|3
|0
|Tore Andre Soeraas
|3
|0
|Йонссон Видар
|2
|0
|Кьяергор Оливер
|2
|0
|Эдегор Никлас
|2
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Gard Simenstad
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Нилсен Снорре
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миеттинен Тони
|5
|1
|Хуссейн Эцаз
|6
|0
|Mihajlo Ivancevic
|3
|1
|Рууд Эспен
|3
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|3
|0
|Йоргенсен Филип
|3
|0
|Ингебритсен Микаэль
|2
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Юхансен Сондре
|1
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0
|Jesper Svenungsen Skau
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Результаты матчей
Хам-Кам
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Одд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
3
Хам-Кам
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Одд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
15
11
Хам-Кам
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Одд
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
20
14
Голы по времени матча
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
14 Не забивали 14
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
9%
2
14%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
4
36%
4
29%
61-75
1
9%
1
7%
76-90
Забито
15
13
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
3
20%
0
0%
1-15
5
33%
4
31%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
13%
4
31%
76-90
Пропущено
11
18
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
4
22%
16-30
3
27%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
3
27%
7
39%
76-90
Забито
22
19
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
4
18%
0
0%
1-15
6
27%
5
26%
16-30
1
5%
5
26%
31-45
4
18%
2
11%
46-60
4
18%
2
11%
61-75
3
14%
5
26%
76-90
Пропущено
22
32
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 16
1
5%
2
6%
1-15
5
23%
6
19%
16-30
5
23%
5
16%
31-45
2
9%
5
16%
46-60
5
23%
6
19%
61-75
4
18%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Одд - Хам-Кам 1:2
Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 Хам-Кам - Бранн 1:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0
Одд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Одд - Сарпсборг-08 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Одд - Хам-Кам 1:2
Русенборг - Одд 2:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Мольде - Одд 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3
Результаты матчей
Хам-Кам
Одд
Точный счет
0:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
7
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:1
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
1:7
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
7
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Хам-Кам
Одд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
82
27
46
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
54
37
18
19
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
136
514
514
217
118
118
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|42 - 17
|41
|2.
|19
|10
|6
|3
|32 - 22
|36
|3.
|0:0
|19
|9
|7
|3
|31 - 21
|34
|4.
|18
|9
|4
|5
|34 - 21
|31
|5.
|19
|8
|7
|4
|25 - 20
|31
|6.
|19
|6
|8
|5
|24 - 24
|26
|7.
|19
|6
|6
|7
|23 - 21
|24
|8.
|19
|6
|5
|8
|23 - 29
|23
|9.
|19
|6
|5
|8
|29 - 36
|23
|10.
|0:0
|18
|6
|4
|8
|23 - 30
|22
|11.
|17
|5
|6
|6
|23 - 25
|21
|12.
|19
|6
|3
|10
|19 - 25
|21
|13.
|18
|6
|2
|10
|24 - 33
|20
|14.
|19
|5
|3
|11
|20 - 30
|18
|15.
|19
|4
|6
|9
|19 - 32
|18
|16.
|18
|4
|5
|9
|27 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|2.
|0:0
|10
|6
|3
|1
|17 - 10
|21
|3.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|4.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|11 - 9
|17
|5.
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|20 - 14
|14
|7.
|10
|3
|5
|2
|10 - 11
|14
|8.
|9
|4
|1
|4
|17 - 16
|13
|9.
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|13 - 20
|11
|11.
|10
|3
|1
|6
|14 - 16
|10
|12.
|10
|2
|4
|4
|13 - 18
|10
|13.
|9
|3
|0
|6
|6 - 11
|9
|14.
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|11 - 20
|8
|16.
|10
|1
|5
|4
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|20 - 9
|20
|2.
|10
|5
|4
|1
|20 - 14
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|15 - 9
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|6.
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|7.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|8.
|9
|4
|0
|5
|13 - 13
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|16 - 16
|12
|10.
|9
|3
|2
|4
|5 - 9
|11
|11.
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|12.
|10
|2
|3
|5
|14 - 19
|9
|13.
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|14.
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|15.
|0:0
|9
|1
|2
|6
|12 - 21
|5
|16.
|9
|0
|4
|5
|10 - 16
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|8 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|8 (1)
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|5
|Хёугесунн
|Лейте Бруно
|5