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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 4209 Главный судья: Хансен Торе
Хам-Кам
1:0
Конец матча
Одд
0'
53' Желтая карточка
Tore Andre Soeraas
1:0
62' Гол
Мава Мозес
68' Красная карточка
Шельстад Фредрик
79' Желтая карточка
Kristian Loenstad Onsrud
90'+8

Ход матча

46'
 
Peder Nygaard Klausen
Хансен Андре
53'
Tore Andre Soeraas
 
58'
 
Миеттинен Тони
Овусу Соломон
62'
Мава Мозес
(Tore Andre Soeraas)
1:0
67'
Киркеволд Пол
Офкир Мохамед
 
68'
Шельстад Фредрик
 
72'
Йонссон Видар
Мава Мозес
 
74'
 
Мидтскуген Оле-Эрик
Баккай Йосеф Бриан
74'
 
Аас Сайвер
Свендсен Тобиас
76'
 
Leon Hien
Миеттинен Тони
79'
Kristian Loenstad Onsrud
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 11
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 328 Количество передач 515
  • 38 Владение мячом, % 62
12
Сандберг
Маркус
14
Марес
Люк
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
22
Нилсен
Снорре
18
Gard
Simenstad
11
Tore
Andre
Soeraas
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
10
Мава
Мозес
77
Офкир
Мохамед
1
Хансен
Андре
17
Овусу
Соломон
3
Баккай
Йосеф
Бриан
14
Синюан
Шерифф
2
Рууд
Эспен
7
Йоргенсен
Филип
8
Хуссейн
Эцаз
6
Свендсен
Тобиас
13
Samuel
Skree
Skjeldal
10
Ингебритсен
Микаэль
19
Борвен
Торгейр
Хам-Кам
3-5-2
Одд
3-5-2

История личных встреч

Хам-Кам
Одд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

Э
1:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gard Simenstad 3 0.16
John Olav Norheim 3 0.16
Мава Мозес 3 0.16
Удаль Хенрик 2 (1) 0.11
Йонссон Видар 2 0.11
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.11
Эдегор Никлас 2 0.11
Конгсро Вегар 1 0.05
Tore Andre Soeraas 1 0.05
Киркеволд Пол 1 0.05
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0.05
Марес Люк 1 (1) 0.05
Куртович Виллиам 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингебритсен Микаэль 5 (1) 0.26
Свендсен Тобиас 3 0.16
Faniel Temesgen Tewelde 3 0.16
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 2 0.11
Samuel Skree Skjeldal 1 0.05
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0.05
Нжи Билал 1 0.05
Йоргенсен Филип 1 0.05
Миеттинен Тони 1 0.05
Аас Сайвер 1 0.05
Рууд Эспен 0 0
Хуссейн Эцаз 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 3 1
Шельстад Фредрик 1 2
Куртович Виллиам 4 0
Kristian Loenstad Onsrud 3 0
Марес Люк 3 0
Мава Мозес 3 0
Tore Andre Soeraas 3 0
Йонссон Видар 2 0
Кьяергор Оливер 2 0
Эдегор Никлас 2 0
Киркеволд Пол 1 0
Gard Simenstad 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Нилсен Снорре 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миеттинен Тони 5 1
Хуссейн Эцаз 6 0
Mihajlo Ivancevic 3 1
Рууд Эспен 3 0
Баккай Йосеф Бриан 3 0
Йоргенсен Филип 3 0
Ингебритсен Микаэль 2 0
Свендсен Тобиас 2 0
Овусу Соломон 2 0
Юхансен Сондре 1 0
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0
Jesper Svenungsen Skau 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Одд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
3
Хам-Кам
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Одд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

15
11
Хам-Кам
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Одд
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

20
14

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
14 Не забивали 14
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
9%
2
14%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
4
36%
4
29%
61-75
1
9%
1
7%
76-90

Забито

15
13
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
3
20%
0
0%
1-15
5
33%
4
31%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
13%
4
31%
76-90

Пропущено

11
18
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
4
22%
16-30
3
27%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
3
27%
7
39%
76-90

Забито

22
19
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
4
18%
0
0%
1-15
6
27%
5
26%
16-30
1
5%
5
26%
31-45
4
18%
2
11%
46-60
4
18%
2
11%
61-75
3
14%
5
26%
76-90

Пропущено

22
32
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 16
1
5%
2
6%
1-15
5
23%
6
19%
16-30
5
23%
5
16%
31-45
2
9%
5
16%
46-60
5
23%
6
19%
61-75
4
18%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Одд - Хам-Кам 1:2
Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 Хам-Кам - Бранн 1:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0
Одд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Одд - Сарпсборг-08 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Одд - Хам-Кам 1:2
Русенборг - Одд 2:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Мольде - Одд 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3

Результаты матчей

Хам-Кам
Одд

Точный счет

0:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
7
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:1
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
1:7
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
7
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
2
2
7
1.5
4
6
1
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
4
3
7
1.5
1
8
1
9
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
13
6
5
14
1.5
5
14
2
17
2.5
1
18
1
18
3.5
1
18
4.5
1
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 19 12 5 2 42 - 17 41
2.
Бранн
 19 10 6 3 32 - 22 36
3.
Викинг
 0:0 19 9 7 3 31 - 21 34
4.
Мольде
 18 9 4 5 34 - 21 31
5.
Фредрикстад
 19 8 7 4 25 - 20 31
6.
КФУМ Осло
 19 6 8 5 24 - 24 26
7.
Хам-Кам
 19 6 6 7 23 - 21 24
8.
Стрёмсгодсет
 19 6 5 8 23 - 29 23
9.
Сарпсборг-08
 19 6 5 8 29 - 36 23
10.
Русенборг
 0:0 18 6 4 8 23 - 30 22
11.
ФК Кристиансунн
 17 5 6 6 23 - 25 21
12.
Тромсё
 19 6 3 10 19 - 25 21
13.
Лиллестрём
 18 6 2 10 24 - 33 20
14.
Хёугесунн
 19 5 3 11 20 - 30 18
15.
Одд
 19 4 6 9 19 - 32 18
16.
Саннефьёрд
 18 4 5 9 27 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 3 0 22 - 8 21
2.
Викинг
 0:0 10 6 3 1 17 - 10 21
3.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
Русенборг
 0:0 9 5 2 2 11 - 9 17
5.
ФК Кристиансунн
 8 4 3 1 15 - 11 15
6.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
7.
Фредрикстад
 10 3 5 2 10 - 11 14
8.
Саннефьёрд
 9 4 1 4 17 - 16 13
9.
Стрёмсгодсет
 9 3 3 3 12 - 11 12
10.
Сарпсборг-08
 10 3 2 5 13 - 20 11
11.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
12.
Одд
 10 2 4 4 13 - 18 10
13.
Хёугесунн
 9 3 0 6 6 - 11 9
14.
Хам-Кам
 9 2 3 4 8 - 10 9
15.
Лиллестрём
 9 2 2 5 11 - 20 8
16.
КФУМ Осло
 10 1 5 4 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 6 2 2 20 - 9 20
2.
Бранн
 10 5 4 1 20 - 14 19
3.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
4.
Мольде
 9 5 2 2 14 - 7 17
5.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
6.
Хам-Кам
 10 4 3 3 15 - 11 15
7.
Викинг
 0:0 9 3 4 2 14 - 11 13
8.
Лиллестрём
 9 4 0 5 13 - 13 12
9.
Сарпсборг-08
 9 3 3 3 16 - 16 12
10.
Тромсё
 9 3 2 4 5 - 9 11
11.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 18 11
12.
Хёугесунн
 10 2 3 5 14 - 19 9
13.
Одд
 9 2 2 5 6 - 14 8
14.
ФК Кристиансунн
 9 1 3 5 8 - 14 6
15.
Русенборг
 0:0 9 1 2 6 12 - 21 5
16.
Саннефьёрд
 9 0 4 5 10 - 16 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 8 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 5
Хёугесунн Лейте Бруно 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 1'
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