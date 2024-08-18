Тур: 19. Стадион: Леркендаль. Главный судья: Эскас Эспен
21
Немчик
Томаш
10
Сельнес
Оле
18
Хольм
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хольм НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Холте МагнусНападающий
-
Главный тренер: Юханссон Альфред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Русенборг
Викинг
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
18 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед
41 матч
51.2%
26.8%
22%
21 победа 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
41.5%
39%
19.5%
17 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.9%
31.7%
24.4%
18 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
34
Голов в среднем за матч
2.63
1.36
Среднее время на гол
34
66
Всего голов
39
10
Голов в среднем за матч
1.56
0.63
Среднее время на гол
57
144
Всего голов
81
44
Голов в среднем за матч
1.98
1.07
Тотал матчей
2.5
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
17
Больше 41%
Меньше 59%
24
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
Среднее время на гол
45
83
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|8 (2)
|0.47
|Брохолм Мариус
|3 (1)
|0.18
|Нипан Сверре Халсет
|2
|0.12
|Рейтан Йеспер
|2
|0.12
|Хенриксен Маркус
|1
|0.06
|Сельнес Оле
|1
|0.06
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.06
|Хольм Ноа
|1
|0.06
|Нельсон Джейден
|1
|0.06
|Тагсет Эдвард
|1
|0.06
|Вяянянен Сантери
|1
|0.06
|Рейтан Эрленд
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|7 (4)
|0.39
|Сальвесен Ларс-Йорген
|4
|0.22
|Свеннсен Сандер
|4
|0.22
|Кристиансен Петер
|2
|0.11
|Танген Харальд
|2
|0.11
|Simen Kvia-Egeskog
|2
|0.11
|Edvin Austboe
|2
|0.11
|Бьёрсхоль Сондре
|2
|0.11
|Эукленн Сондре
|2
|0.11
|Д'Агостино Николас
|1
|0.06
|Белл Джо
|0
|0
|Веватне Вильяр
|0
|0
|Урбанчич Йошт
|0
|0
|Хауген Херман
|0
|0
|Гуннарссон Патрик
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сельнес Оле
|4
|0
|Йенссен Ульрик
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Тагсет Эдвард
|3
|0
|Перейра Адриан
|3
|0
|Нельсон Джейден
|3
|0
|Немчик Томаш
|3
|0
|Рейтан Эрленд
|2
|0
|Вяянянен Сантери
|2
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|2
|0
|Тангвик Сандер
|2
|0
|Рейтан Йеспер
|2
|0
|Корник Лео
|1
|0
|Брохолм Мариус
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Агостино Николас
|4
|0
|Трипич Златко
|3
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|3
|0
|Белл Джо
|2
|0
|Хауген Херман
|2
|0
|Эукленн Сондре
|2
|0
|Язбек Патрик
|2
|0
|Урбанчич Йошт
|2
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Bjarte L. Aarsheim
|1
|0
|Morten Jensen II
|1
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0
|Финнделл Хампус
|1
|0
|Кристиансен Петер
|1
|0
|Стенснесс Джанни
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0
|Диоп Джибрил
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Викинг
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
7
Русенборг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Викинг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
7
15
Русенборг
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Викинг
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
9
22
Голы по времени матча
Забито
10
13
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
3
23%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
2
20%
5
38%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
20%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
Забито
12
16
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
4
33%
4
25%
76-90
Пропущено
21
11
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
14%
3
27%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
14%
2
18%
31-45
5
24%
3
27%
46-60
5
24%
1
9%
61-75
3
14%
2
18%
76-90
Забито
22
29
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
3
14%
1
3%
1-15
2
9%
5
17%
16-30
3
14%
2
7%
31-45
5
23%
6
21%
46-60
3
14%
6
21%
61-75
6
27%
9
31%
76-90
Пропущено
31
23
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
5
16%
4
17%
1-15
2
6%
3
13%
16-30
6
19%
3
13%
31-45
7
23%
5
22%
46-60
6
19%
3
13%
61-75
5
16%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Русенборг - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0
Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0
Викинг
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Викинг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Викинг - Мольде 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:0
Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1
Результаты матчей
Русенборг
Викинг
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
3 раза 38%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Русенборг
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
62
54
53
18
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
162
89
99
116
513
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|8 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|8 (1)
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|5
|Хёугесунн
|Лейте Бруно
|5
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