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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Русенборг
2:1
Конец матча
Викинг
0'
1:0
26' Гол
Йенссен Ульрик
2:0
35' Гол
Перейра Адриан
49' Желтая карточка
Бьёрсхоль Сондре
54' Желтая карточка
Свеннсен Сандер
61' Желтая карточка
Перейра Адриан
67' Желтая карточка
Нипан Сверре Халсет
2:1
79' Гол
Свеннсен Сандер
81' Желтая карточка
Конрадсен-Сейде Миккель
90' Желтая карточка
Йенссен Ульрик
90'+7

Ход матча

26'
Йенссен Ульрик
1:0
35'
Перейра Адриан
2:0
46'
 
Хауген Херман
Урбанчич Йошт
46'
 
Кристиансен Петер
Сальвесен Ларс-Йорген
46'
 
Edvin Austboe
Simen Kvia-Egeskog
49'
 
Бьёрсхоль Сондре
54'
 
Свеннсен Сандер
61'
Перейра Адриан
 
63'
 
Каппис Кристиан
Финнделл Хампус
66'
Конрадсен-Сейде Миккель
Брохолм Мариус
 
66'
Зейдан Мустафа
Перейра Адриан
 
66'
Нипан Сверре Халсет
Хольм Ноа
 
67'
Нипан Сверре Халсет
 
79'
2:1
Свеннсен Сандер
(Edvin Austboe)
80'
 
Лёкберг Кристоффер
Бьёрсхоль Сондре
81'
Конрадсен-Сейде Миккель
 
89'
Рачич Лука
Вяянянен Сантери
 
90'
Йенссен Ульрик
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 349 Количество передач 478
  • 43 Владение мячом, % 57
1
Тангвик
Сандер
19
Перейра
Адриан
38
Конрадсен-Сейде
Миккель
21
Немчик
Томаш
23
Йенссен
Ульрик
20
Тагсет
Эдвард
10
Сельнес
Оле
6
Вяянянен
Сантери
39
Брохолм
Мариус
18
Хольм
Ноа
45
Рейтан
Йеспер
1
Эстбе
Арилд
18
Бьёрсхоль
Сондре
4
Sondre
Klingen
Langaas
6
Стенснесс
Джанни
23
Урбанчич
Йошт
13
Финнделл
Хампус
8
Белл
Джо
26
Simen
Kvia-Egeskog
29
Свеннсен
Сандер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
Русенборг
4-3-3
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Русенборг
Викинг

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.8%
29.2%
3.5527136788005E-15%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
18 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед

41 матч

51.2%
26.8%
22%
21 победа 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

41.5%
39%
19.5%
17 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.9%
31.7%
24.4%
18 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

Э
4:2
ТМК
5:0
Э
1:5
Э
1:0
К
2:0
Э
4:1
Э
1:1
К
3:1
Э
2:1
Э
5:0
Э
3:0
Э
3:0
Э
2:2
Э
5:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:2
Э
4:0
ТМК
1:1
Э
2:0
Э
1:4
ТМК
4:2
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
0:0
ТМС
0:0
Э
1:1
Э
4:1
ТМС
4:0
Э
3:2
Э
0:0
ТМС
3:2
Э
1:1
Э
1:2
Э
0:0
Э
1:0
ТМС
1:5
Э
0:1
Э
2:0
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

42
34

Голов в среднем за матч

2.63
1.36

Среднее время на гол

34
66

Всего голов

39
10

Голов в среднем за матч

1.56
0.63

Среднее время на гол

57
144

Всего голов

81
44

Голов в среднем за матч

1.98
1.07

Тотал матчей

2.5
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
32
Больше 78%
Меньше 22%
9
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
17
Больше 41%
Меньше 59%
24
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
5
Больше 12%
Меньше 88%
36

Среднее время на гол

45
83

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 8 (2) 0.44
Брохолм Мариус 3 (1) 0.17
Нипан Сверре Халсет 2 0.11
Рейтан Йеспер 2 0.11
Хенриксен Маркус 1 0.06
Сельнес Оле 1 0.06
Фредериксен Эмиль 1 0.06
Хольм Ноа 1 0.06
Нельсон Джейден 1 0.06
Йенссен Ульрик 1 0.06
Тагсет Эдвард 1 0.06
Перейра Адриан 1 0.06
Вяянянен Сантери 1 0.06
Рейтан Эрленд 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 7 (4) 0.37
Свеннсен Сандер 5 0.26
Сальвесен Ларс-Йорген 4 0.21
Edvin Austboe 2 0.11
Кристиансен Петер 2 0.11
Танген Харальд 2 0.11
Simen Kvia-Egeskog 2 0.11
Бьёрсхоль Сондре 2 0.11
Эукленн Сондре 2 0.11
Д'Агостино Николас 1 0.05
Белл Джо 0 0
Веватне Вильяр 0 0
Урбанчич Йошт 0 0
Хауген Херман 0 0
Гуннарссон Патрик 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенссен Ульрик 5 0
Сельнес Оле 4 0
Перейра Адриан 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Тагсет Эдвард 3 0
Нельсон Джейден 3 0
Немчик Томаш 3 0
Рейтан Эрленд 2 0
Вяянянен Сантери 2 0
Сэтер Оле Кристиан 2 0
Тангвик Сандер 2 0
Нипан Сверре Халсет 2 0
Рейтан Йеспер 2 0
Корник Лео 1 0
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0
Брохолм Мариус 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Агостино Николас 4 0
Трипич Златко 3 0
Сальвесен Ларс-Йорген 3 0
Бьёрсхоль Сондре 2 0
Белл Джо 2 0
Хауген Херман 2 0
Эукленн Сондре 2 0
Язбек Патрик 2 0
Урбанчич Йошт 2 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Свеннсен Сандер 1 0
Morten Jensen II 1 0
Финнделл Хампус 1 0
Кристиансен Петер 1 0
Стенснесс Джанни 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Sondre Klingen Langaas 1 0
Диоп Джибрил 1 0

Результаты матчей

Русенборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Викинг
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
7
Русенборг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Викинг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

7
15
Русенборг
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Викинг
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

9
22

Голы по времени матча

Забито

10
13
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
3
23%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
2
20%
5
38%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
20%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
4
33%
4
25%
76-90

Пропущено

21
11
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
14%
3
27%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
14%
2
18%
31-45
5
24%
3
27%
46-60
5
24%
1
9%
61-75
3
14%
2
18%
76-90

Забито

22
29
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
3
14%
1
3%
1-15
2
9%
5
17%
16-30
3
14%
2
7%
31-45
5
23%
6
21%
46-60
3
14%
6
21%
61-75
6
27%
9
31%
76-90

Пропущено

31
23
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
5
16%
4
17%
1-15
2
6%
3
13%
16-30
6
19%
3
13%
31-45
7
23%
5
22%
46-60
6
19%
3
13%
61-75
5
16%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Русенборг - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0
Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0
Викинг
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Викинг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Викинг - Мольде 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:0
Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1

Результаты матчей

Русенборг
Викинг

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
3 раза 38%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:3
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
1.5
Больше Меньше
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
2
5
4
1.5
5
3
1
8
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
16
2
8
9
1.5
9
9
1
16
2.5
5
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 19 12 5 2 42 - 17 41
2.
Бранн
 19 10 6 3 32 - 22 36
3.
Викинг
 19 9 6 4 32 - 23 33
4.
Мольде
 18 9 4 5 34 - 21 31
5.
Фредрикстад
 19 8 7 4 25 - 20 31
6.
КФУМ Осло
 19 6 8 5 24 - 24 26
7.
Русенборг
 18 7 3 8 25 - 31 24
8.
Хам-Кам
 19 6 6 7 23 - 21 24
9.
Стрёмсгодсет
 19 6 5 8 23 - 29 23
10.
Сарпсборг-08
 19 6 5 8 29 - 36 23
11.
ФК Кристиансунн
 17 5 6 6 23 - 25 21
12.
Тромсё
 19 6 3 10 19 - 25 21
13.
Лиллестрём
 18 6 2 10 24 - 33 20
14.
Хёугесунн
 19 5 3 11 20 - 30 18
15.
Одд
 19 4 6 9 19 - 32 18
16.
Саннефьёрд
 18 4 5 9 27 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 3 0 22 - 8 21
2.
Викинг
 10 6 3 1 17 - 10 21
3.
Русенборг
 9 6 1 2 13 - 10 19
4.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
5.
ФК Кристиансунн
 8 4 3 1 15 - 11 15
6.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
7.
Фредрикстад
 10 3 5 2 10 - 11 14
8.
Саннефьёрд
 9 4 1 4 17 - 16 13
9.
Стрёмсгодсет
 9 3 3 3 12 - 11 12
10.
Сарпсборг-08
 10 3 2 5 13 - 20 11
11.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
12.
Одд
 10 2 4 4 13 - 18 10
13.
Хёугесунн
 9 3 0 6 6 - 11 9
14.
Хам-Кам
 9 2 3 4 8 - 10 9
15.
Лиллестрём
 9 2 2 5 11 - 20 8
16.
КФУМ Осло
 10 1 5 4 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 6 2 2 20 - 9 20
2.
Бранн
 10 5 4 1 20 - 14 19
3.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
4.
Мольде
 9 5 2 2 14 - 7 17
5.
Фредрикстад
 9 5 2 2 15 - 9 17
6.
Хам-Кам
 10 4 3 3 15 - 11 15
7.
Лиллестрём
 9 4 0 5 13 - 13 12
8.
Викинг
 9 3 3 3 15 - 13 12
9.
Сарпсборг-08
 9 3 3 3 16 - 16 12
10.
Тромсё
 9 3 2 4 5 - 9 11
11.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 18 11
12.
Хёугесунн
 10 2 3 5 14 - 19 9
13.
Одд
 9 2 2 5 6 - 14 8
14.
ФК Кристиансунн
 9 1 3 5 8 - 14 6
15.
Русенборг
 9 1 2 6 12 - 21 5
16.
Саннефьёрд
 9 0 4 5 10 - 16 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 8 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Русенборг Йенссен Ульрик 5
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Г О О О О Л - Перейра Адриан забивает ударом с левой ноги!
    • 26'
      Г О О О О О О Л - Йенссен Ульрик из команды Русенборг головой вбивает мяч в сетку.
    • 1'
      Судья начинает матч
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